DHA YURT BÜLTENİ -8

Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, yaralanan 2 güvenlik korucusudan Reşit Koçak şehit oldu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda güvenlik güçleri, 3 terörist tespit etti. Teröristlerin, 'Teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, güvenlik korucuları Mikail Kızıl ve Reşit Koçak yaralandı. Yaralı güvenlik korucuları, bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilip, tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer korucu Mikail Kızıl'ın tedavisi ise devam ediyor. Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntü

Haber: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- ======================= Heyelanlı mahalleden gözyaşları arasında tahliye Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen ve 22 bina ile 1 caminin yıkıldığı, 61 binadaki 80 konutun tahliye edildiği Sağlık Mahallesi sakinleri, evlerinden eşyalarını gözyaşlarıyla taşıyor. AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı mahallenin zemin etütleri çıkarılıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 2015 yılında küçük çaplı heyelan meydana geldi. Daha önce 3 kez zeminde etüt çalışması yapılan mahalledeki binalarda 3 ay önce de çatlaklar oluştu. Bunun üzerine 17 bina tahliye edildi. 89 binanın olduğu mahallede önceki gün meydana gelen heyelanda 22 bina ile 1 cami tamamen yıkıldı. Heyelan tehdidi nedeniyle dün girişlerin yasaklandığı mahalleye bugün girişlere kısmen izin verildi. Tahliye kararı verilen yıkılmayan binalardan eşyalarını taşıyanlar, evlerinden gözyaşlarıyla ve hüzünle ayrılıyor. Eşyalarını akrabaları ve komşularının evlerine geçici olarak taşıyanlar, bir an önce afet konutları yapılmasını istiyor.

ZEMİNDE ETÜT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İlçenin su ihtiyacını karşılayan içmesuyu tesisi arıtma tahliyesinin mahalleden geçmesi nedeniyle ilçede su sıkıntısı da yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı OSKİ tarafından tankerlerle ilçedekilere su takviyesinde bulunuluyor.

AFAD ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından mahalle zemininde etüt çalışması başlatıldığı, çalışmaların devam ettiği belirtildi. Mahallede heyelan tehdidinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların da halen tedirgin olduğu gözlendi. AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı'ndan bir heyetinde Ordu'ya gelerek afet bölgesinde incelemeler yapacağı, hazırlanacak olan rapor doğrultusunda da ilave tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.

ZARARLAR GİDERİLECEK

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, heyelan meydana gelmeden önce mahallede tedbirler alındığını ve binalarda vatandaşların tahliye edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Daha önce binalarda çatlaklar oluşunca tedbir amaçlı tahliye etmiştik. Yıkılan binalar var, inşallah bununla kalır. Şükür Allah'a hiç kimsenin burnu kanamadan boşaltma işlemlerini tamamlamıştık. Devletimiz burada, tespitler yapıldı. En kısa sürede vatandaşlarımızın zararları giderilecek" dedi.

Mahalle sakinlerinden Salih Efe, "Evlerden eşyaları taşıyoruz başka binalara götüreceğiz. Heyelandan çok korktuk. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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-Heyelanlı mahalleden görüntü (drone)

-Yıkılan binalardan görüntü (drone)

-Binalardan eşyalarını taşıyan vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ile röportaj

-Diğer detaylar Süre: 4:00 DK Boyut: 595 MB Haber-Kamera: Nedim KOVAN- Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA ========================= 20 yıllık çocuk hasretini koruyucu aile olarak bitirdiler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Saime (50) ve Mustafa Pehlivan (52) çifti, 20 yıl süren çocuk hasretini, devlet korumasında olan iki kardeşe koruyucu aile olarak sonlandırdı.İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta Kırıkçalı Mahallesi'nde yaşayan Saime ve Mustafa Pehlivan çifti 23 yıl önce dünyaevine girdi. Evlendikten 1 yıl sonra dünyaya gelen kız bebekleri hasta olduğu için yaşamını yitirdi. Sonrasında 20 yıl boyunca evlat sahibi olmak için tüp bebek dahil her yolu deneyen çiftin başka çocukları olmadı. Pehlivan çifti daha sonra koruyucu aile olmaya karar verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne başvuran Saime ve Mustafa Pehlivan çifti başvurularının üzerinden geçen 1 yılın ardından 2017 yılında devlet korumasında olan 4 yaşındaki erkek çocuk ile kardeşi 3 yaşındaki kız çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Aileye yeni katılan üyelerle birlikte büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Mustafa Pehlivan, "Koruyucu aile projesiyle iki çocuğa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 yıl önce ailemize katılan çocukları görür görmez çok sevdik. Evlat sevgisi farklı bir şey. Devletimizin yuvalardaki çocuklara çok iyi baktığını biliyoruz ama bu çocukların aile sevgisine ihtiyacı var. Bu anlamda bu çocuklara sevgiyi vermek için herkesi koruyucu aile olmalarını öneriyorum" dedi.

20 yıllık evlat özlemini koruyucu aile olarak aldıkları kardeşlerle giderdiklerini belirten Saime Pehlivan ise "Biz eşimle birbirimiz severek evlendik. Çocuğumuz olmayınca evlat edinmeye karar verdik biz bir tane çocuk isterken Allah bize bir kız bir oğlan çocuk verdi. Onlar bize kol kanat oldu. Biz onlara kol kanat olduk. Tüm yaşama azmimizi çocuklarımızdan alıyoruz. Onlarla birlikte bir aile olduk" diye konuştu.

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- Kırıkçalı Mahallesi

- Baba Mustafa Pehlivan ilr röp.

- Anne Saime Pehlivan ile röp.

- Ailenin çocuklara vakit geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 404 MB Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ================== Van'da çuvallar içinde 47 kilo eroin ele geçirildi VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, araziye bırakılmış 2 çuval içerisinde 47 kilo 752 gram eroin ele geçirildi.

Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine, Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan özel ekip görevlendirildi. Özel ekip, Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile müşteşerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde Çaldıran Mahallesi sınırlarında araziye bırakılmış 2 çuval içerisinde 47 kilo 752 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu Haber: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- ======================

Memur olma vaadiyle dolandırdılar Bartın’da 5 kişiyi devlet memuru olma vaadiyle dolandırarak 200 bin TL alan 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

Bartın’da iddiaya göre Nedim E. (47) ve Suna K. (42), güvenlerini kazandığı 5 kişiye memur olma sözü verdi. Nedim E. ve Suna K., 5 kişinin devlet kurumlarına ataması yapılmış gibi evrak düzenleyip gösterdi. Nedim E. ve Suna K. işsiz olan 5 gence evrakları gösterdikten sonra verdikleri hesaplara kişi başı 40 bin TL yatırılmasını sağladı. Bir süre sonra şüphelenen 5 kişi durumu polise bildirdi. Polis, Nedim E. ve Suna K. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada kamu kurumlarına ait düzenlenmiş sahte evraklar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. 2 kişinin hesaplarındaki parala el konulması için işlem başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Polisin evde yaptığı aramalar

-Şahısların emniyetten çıkışı

-Adli makamlara sevkleri

-Kurumlar adına düzenlenen sahte evraklar Süre: 2.21 Boyut: 227 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

===================== KTB Başkanı Bağlamış: Kurbanlık sayısında problem yok, fiyatlar çok yüksek olmayacak KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl kurbanlık sayısında bir problem olmadığını, fiyatların da çok yüksek olmayacağını söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası, en çok tescil yaptıran ve enflasyonla mücadeleye destek veren 10 firmaya düzenlenen iftar programında ödüllerini takdim etti. Ödül törenine Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra AK Parti, MHP, İYİ milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, hayvancılık sektörünün durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Büyükbaş hayvanda yaklaşık 1 yıldır fiyat noktasında sıkıntı var. Yem fiyatları artıyor. Ramazandan 1 ay önce karkas et büyükbaş kesimi 30 TL idi. Şu anda 28 TL civarında. Büyükbaş besiciler bir çırpınış halinde. Devletimiz tarım politikası ile buna önlem alması gerekiyor. Hayvancılığımız bitmek üzere. Tarım Bakanımıza sesleniyorum; özellikle hayvancılık noktasında büyükbaş hayvan üreticilerine destek olunması gerekiyor. Yem fiyatlarına da müdahale edilmesi gerekir" dedi.

'KURBANLIKTA SORUN FİYAT DENGESİNİN OLMAMASI'

2,5 ay sonra idrak edilecek Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacağını altını çizen Bağlamış "Kurban bayramında kesinlikle hayvan sıkıntımız yok. Tek mağduriyetimiz fiyat dengesinin olmamasıdır. Kurbanlık hayvanlar 8-10 ay zaman içinde yetişiyor. Hayvancılar reel değerdeki satışta hamle bulamaz ise besici zarar ediyor. Hayvancılığın bitmesine de bu sebep oluyor. Hayvan sayımızda Kurban Bayramı için bir problem yok. Tüketicilerimiz çok rahat bir şekilde kurbanını pazardan alabilecek. Çok yüksek rakamlar olmayacak zaten" şeklinde konuştu.

'KAYSERİ'NİN PASTIRA VE SUCUĞU DAHA İYİ TANITILACAK'

Kayseri ile özdeşleşen pastırma ve sucuğu başka illerin sahiplenmeye çalıştığını söyleyen KTB Başkanı Recep Bağlamış "Kayseri dışında pastırma ve sucuğun bir ili olamaz. Kayseri'nin sucuk ve pastırmadaki temel problemi reklam iyi yapılamadığından dolayı Afyon sucukla ilgili Kayseri'den fazla üretim yapıyoruz diyor, Kastamonu pastırmayı Kayseri'den daha fazla üretiyoruz diyor ama kesinlikle böyle birşey yok. Kayseri o iki ilinde en az 2 katı üretim yapıyor. Sadece reklam noktasında Kayseri'nin problemi var. Bu da Belediyemizle birlikte yapacağımız festivallerle aşacağımıza inanıyorum" dedi.

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- KTB Başkanı Recep Bağlamış'ın açıklaması Süre:2.24 Boyut:270 MB Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ- DHA ===================== Güzeller, Pamukkale'ye hayran kaldı Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan 30 ülkenin güzelleri, final öncesi kamp programı kapsamında Denizli'ye gelerek beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi gezdi. Travertenlerin üzerinde yürüyen güzeller, daha sonra antik havuza girerek tarihi kalıntıların arasında yüzmenin keyfini yaşadı.

Kemer'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için bir otelde kampa giren 30 ülkenin güzeli, kamp programı kapsamında Denizli'ye geldi. UNESCO Dünya Koruma Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi gezen 30 ülkenin güzeli, önce beyaz travertenlerde yürüyüp, bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kleopatra'nın güzellik havuzu olarak bilinen antik havuza giren güzeller, tarihi kalınların arasında yüzmenin keyfini çıkardı. Güzeller, özellikle 'Yeryüzündeki cennet' diye adlandırdıkları traverten ve antik havuzda çektirdikleri fotoğraflarını, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

HAYRAN KALDILAR

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, her yıl düzenlenen güzellik yarışması kapsamında Türkiye'nin turistik bir merkezini tanıtım amacıyla gezdiklerini belirterek, "Bu yıl yarışmanın 13'üncüsü yapıyoruz. Kanada'dan Japonya'ya, Afrika'dan Avrupa ülkelerine kadar 30 ülkenin güzeli yarışmaya katıldı. 24 Mayıs'ta yapılacak final öncesi finalistlerimiz kampa girdi. Yarışma kapmasında her yıl Türkiye'nin önemli bir turizm merkezini tanıtmak için gezi düzenliyoruz. Geçen yıl Kapadokya'ya gitmiştik. Bu yıl ise Pamukkale'yi seçtik. Güzellerimiz travertenler üzerinde yürüdü, antik havuza girdi. Pamukkale için muhteşem bir tanıtım oldu. Pamukkale'ye hayran kalan güzeller buraya 'Yeryüzündeki cennet' diyorlar" dedi.

Hindistan'dan yarışmaya katılan Jasmeet Kaur, travertenlerde yürümenin ve antik havuzda yüzmenin deneyimini yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arnavutluk'tan katılan Aleassia Coku ise Pamukkale'ye hayran kaldığını ifade ederek, "Burası adeta cennetten bir köşe. Travertenlerde yürümek ve antik havuzda yüzmek muhteşem bir duygu" dedi.

Güzeller, Pamukkale gezisinin ardından Antalya'ya geri döndü.

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- Güzellerin travertenlerin üzerinden gezmesinden görüntü

- Güzellerin antik havuzda yüzmesinden

- Adnan Şeker ile röp.

- Hindistan güzeli Jasmeet Kaur ve Arnavutluk güzeli Aleassia Coku ile röp. Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA) =================== 19 Mayıs 1919 doğumlu emekli öğretmen, Atatürk anısını anlattı Yalova'da 19 Mayıs 1919 doğumlu emekli öğretmen Naciye Hoşses, 100'üncü yaş günü öncesi Belediye Başkanı Vefa Salman ve eşi Dilek Salman tarafından ziyaret edildi. Salman çifti, Naciye Hoşses'in pastayla yeni yaşını kutlarken, Atatürk ile anısını dinledi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile eşi Dilek Salman, 19 Mayıs 1919 doğumlu Naciye Hoşses’e, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ziyaret ederek 100’üncü yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını üfleyen Naciye Hoşses, Başkan Salman ve eşine teşekkür etti. Hoşses, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşmasını ve anısınıda paylaştı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirdiğini söyleyen emekli öğretmen Hatice Hoşses,ö Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 17 yaşındayken Ankara Tren Garı’nda karşılaştık. ilk olarak dudaklarımın arasından ‘Paşam’ sözü döküldü. Kendisi sesimi duydu ve sonrasında yanıma geldi, elimden tuttu. Bana 'Bu küçük kız nereden nereye gidiyor?' dedi. Ben de; 'Paşam ben küçük değilim, 17 yaşındayım. Akraba ziyaretleri yaptım' dedim. Sonrasında bana 'Vay çok mu büyüksün?'ö diyerek gülümsedi. Kendisi de bana; 'Ben başöğretmenim. Sen de öğretmen misin?' dedi. 'Senin gibi güzel bir kız da başöğretmen olmalı' dedi. Bu beni oldukça gururlandırdı ve hoşuma gitti. Kendisine kitaplarım olduğunu söyledim. Daha sonra yanındakilere talimat vermiş olacak ki, Çorum’da bir okula tayinim olduö dedi.

'KENTİMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

100 yaşında asırlık bir çınarın Yalova’da yaşamını sürdürmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Salman, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz saha çalışmaları sırasında Naciye teyze ile karşılaşmışlar. Kendisinin hikayesini duyunca ve doğum gününün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda olması ise ayrı bir önem taşıyor. Hemen akabinde bana konuyu aktardılar ve kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Hatta bir sürpriz yaparak 19 Mayıs öncesinde erken bir doğum günü kutlaması yaptık. Böyle bir değeri, asırlık çınarı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim Kentim’ dediği Yalova’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruzö dedi.