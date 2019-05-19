DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADIYAMAN'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 10 YARALI ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazada, aralarında Suriyelilerin de olduğu 10 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Gölbaşı- Adıyaman yolu üzerindeki Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Ömer Sonsayar yönetimindeki 27 S 0607 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Sonsayar ile araçtaki aralarında Suriyelilerin de bulunduğu Ali Alan, Muhammed Al Hasan, Anas Alyan, Zeynep Karaca, Aya Jaradeh, Nezir Tahan, Fatemtulzahra Albakar, İman Ayad Kamal ve Abdul Elhanan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yaralıların Gölbaşı Devlet Hastanesine getirilmesi

-Yaralıların görevliler tarafından acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB 2)KİLİS'TE, SURİYELİLERİN BAYRAM YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE'den Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor. Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dün başlayan geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler uzun kuyruk oluşturdu ve işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine geçiş yaptı. Dün işlem yaptıran 750 kişinin geçiş yaptığı Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturarak ülkesine geçmek için bekleyen Suriyelilerin 15 yaş altı çocuklarının aşılarının yapılım yapılmadığı da görevliler tarafından kontrol edildi. Görüntü Dökümü

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- Çadırlardaki yoğunluk

- Oluşan kuyruklardan görüntü

- Kayıtlarını yaptıranlar

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 302 MB =========================================================== SAMSUN'DA 19 MAYIS'IN 100'ÜNCÜ YIL COŞKUSU (EK)

3)CUMHURİYET MEYDANI'NDA COŞKULU KUTLAMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlere Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, milletvekilleri, askerler ve 7'den 77'ye vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağı desenli kıyafet giyen kadınlar ve küçük çocuklar törende ilgi odağı oldu. Tören alanına Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Meşale isimli, 'Mustafa Kemal Paşa Bugün Samsun'a çıkıyor' manşeti ile hazırlanan gazete dağıtıldı. Tören alanına gelen vatandaşlara da üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin olduğu mor balonlar dağıtıldı.

'SAMSUN İÇİN PEK ONURLU, ÇOK MUTLU BİR GÜN'

Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılının coşkuyla kutlandığını belirtti. Vali Kaymak, "Bugün Samsun için pek onurlu, çok mutlu bir gün. Ne mutlu bize ki milli mücadelenin başlangıcı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun" dedi.

VATAN TOPRAĞI VE TÜRK BAYRAĞI GETİRDİLER

Törende Ankara Bisiklet Derneği üyeleri, Anıtkabir Komutanlığı'ndan devraldıkları Türk bayrağını 12 saatlik bir yolculuğun ardından, Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim etti. Vali Osman Kaymak Anıtkabir'den getirilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Necmettin Hüseyin tarafından da Vali Osman Kaymak'a vatan toprağı teslim edildi. Edirne Keşan'dan yola çıkan Saroz Doğa ve Spor Derneği üyeleri ise 'Ata'nın doğduğu yerden, vatanın doğduğu yere 1453 kilometre' sloganıyla Selanik'ten alınan vatan toprağını, İstanbul, Sakarya, Bolu üzerinden 1453 kilometre boyunca pedal çevirip geldiği Samsun'da Vali Osman Kaymak'a verdi. Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu da Selanik'ten Samsun'a 14 vilayet geçerek yanlarında taşıdıkları bayrak ve toparağı Vali Kaymak'a teslim etti. Doğa Ekoloji Derneği üyeleri ise, Zeybek gösterisi ile Vali Kaymak'a vatan toprağı sundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve askeri bando konserinin ardından resmi geçit töreni ile sona erdi.

AKIN AKIN İSKELEYE MEYDANI'NA YÜRÜDÜLER Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Samsun İskele Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binler ellerinde Türk bayraklarıyla İskele Meydanı'na yürüyüşe geçti. 7'den 77'ye kadın ve erkeklerin yürüdüğü İskele Meydanı'nda renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar Kurtuluş mücadelesinin yıl dönümüne tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, yaşadıkları mutluluğu DHA mikrofonlarına anlattı. Görüntü Dökümü

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-Törendeki kutlamalar

-Gösteriden detaylar

-Bayrak ve toprak teslimi

-İskele meydanına yürüyen vatandaşlardan görüntüler

- Vatandaşlarla röpler Haber Kamera: Selçuk BAŞAR-Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) 4)PİRİ REİS GEMİSİ SAMSUN'A GELDİ İstanbul'dan perşembe akşamı Piri Reis gemisiyle yola çıkan 182 öğrenci sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'a ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen 182 üniversite ve yüksek lisans öğrencisi 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reis Üniversitesi gemisiyle 16 Mayıs akşamı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun uğurlamasıyla Sarayburnu'ndan yola çıkmıştı. Yaklaşık 60 saat süren gemi yolculuğu geçiren öğrenciler gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bulaşacak. Gemi Samsun limanına varınca öğrenciler toplu olarak İstiklal marşı okudular.

SEMBOL BANDIRMA GEMİSİ SAMSUN'DA

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi gemisinin Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 100. Yıl anısına sembol Bandırma gemisi olarak yola çıkardıklarını söyledi. Geminin seferine 16 Mayıs'ta başladığını ve Samsun'a gelmeden önce Kastamonu İnebolu'ya uğradıklarını belirten Erdoğan, "Fırtına sebebiyle İnebolu'da bir gece konakladıktan sonra bugün Samsun'a yanaştık. Bu gemide şuanda Atatürk'ü temsil eden 10 ülkeden ve tüm illerimizden yaklaşık 200 öğrenciyi barındırıyor. Tarihi anlamı büyük bir seyahat oldu bizim için, gemi içersinde büyük bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı oluştu. Gençlerimiz bizden çok çok daha fazla Türkiye Cumhuriyeti'nin bilincindelerö dedi.

ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİTMEKTEN ONURLUYUZ

KKTC temsilcisi öğrencilerden Diren Alibeyoğlu, yaklaşık 60 saat süren bir yolculuk geçirdiğini belirterek, "Atamızın, Ulu önder Atatürk'ün izinden, o yolu takip etmekten çok onur ve gurur duyuyoruz. Türkiyede farklı illerden ve 1 ülkede bulunan 182 öğrenciyiz hepimiz aynı onu ve gururu yaşayarak bu yolculuğa devam ettik. Ulu önder Atatürk gibi 19 Mayıs sabahı bizde Samsun'un kıyısına ineceğiz dedi.

UNUTULMAYACAK ANILAR BİRİKTİRDİK

Ankara öğrenci temsilcisi Aslı Ceren Bozyiğit, 16 Mayısta gemi yolculuğuna çıkmadan önce TBMM'ye ve Birinci Meclis'i ziyaret ettikten sonra gemi yolculuğunun başladığını ifade ederek, "Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi 16 Mayıs 1919'da 3 gün öncesinden çıktığı gibi bizde, bu gemiyle yola çıktık. Bugün 19 Mayıs 2019, 100 yıl sonra Samsun'dayız. Aynı vatan sevgisi, aynı bağımsızlık aşkıyla farklı illerden gelen öğrencilerle aynı yürekte birlikteyiz. Mutluyuz, gururluyuz bu gezi bize birçok şey kattı. Bilgi yarışmaları, kitap okuma gibi etkinlikler dışında unutamayacağımız bir sürü anı biriktirdikö diye konuştu. Erzincan'dan gelen öğrenci Mehmet Emin Yolcu, İstanbul'u temsilen gelen öğrencilerden Merve Gürpınar, Bilecik'ten gelen Selin Karasu, Şırnak'ı temsilen gelen Ahmet Katar ve Yalova'yı temsilen gelen öğrenci temsilcisi Burçin Ünver geziye ilişkin kısa açıklamalar yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Geminin Samsun limana varışı

-Limanda bulunan gemilerden görüntü

-Geminin bacasından görüntü

-Öğrencilerin Samsun limana gelince İstiklal marşı okumaları

-Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan röp.

-KKTC'li öğrenci Diren Alibeyoğlu ile röp.

-Ankara'lı öğrenci Aslı Ceren Bozyiğit ile röp.

-Erzincan'lı öğrenci Mehmet Emin Yolcu ile röp.

-İstanbul'lu öğrenci Merve Gürpınar ile röp.

-Bilecik'li öğrenci Selin Karasu ile röp.

-Şırnak'lı öğrenci Ahmet Katar ile röp.

-Yalova'lı öğrenci Burçin Ünver ile röp. Çağatay KENARLI, Samsun (DHA) ======================================================= 5)19 MAYIS BAYRAMI, COŞKUYLA KUTLANDI KONYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Törenler, Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunumuyla başladı. Anıta çelenk koyma krizinin yaşandığı törende CHP, partisine ait çelengi tören sırasında koymak istediğini belirtti. Görevlilere ise yönetmelik gereği sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenk sunacağını, siyasi partilerinde törenin ardından çelenklerini koyabileceğini belirtti. Bunun üzerine CHP Konya eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt ve beraberindekiler tören alanını terk edip, yan tarafa geçti. Resmi törenin ardından alternatif bir tören yapıp, çelenklerini anıtı koydu.

Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunumundan sonra gösterilerin yapılacağı Kültür Park'a kadar gazi ve sporcuların eşlik ettiği 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Kültür Park Amfi tiyatroda düzenlenen törenlerde ise Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çeşitli branşlardaki sporcuları gösteri yaptı. Tören, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

(Görüntü Dökümü

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- Çelenk sunumu töreni

_ CHP'nin tören alanına terk etmesi

- Altertanif tören yapması

- Gençlık yürüyüşünden detay

- Gösterilerden detay

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) 6)ADANA'DA, 19 MAYIS'IN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUSU ADANA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kentte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilk tören, merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, anıta çelenk bıraktı. Törene katılanlar, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden büyük kutlama töreninin yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Törende Vali Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıların bayramını kutladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende, minik öğrenciler de protokol üyelerine çiçek verdi. Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi; halk oyunları, karate, güreş, dans ve jimnastik gösterileri sunuldu. Törende özel çocuklar da anneleriyle gösteri yaptı. Etkinlikte 100 kişilik ekip, 'atabarı' gösterisi sundu.

Görüntü Dökümü

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- Bando takımı gösterisi

- Açılmış büyük bayrak ile toplu yürüyüş

- Adana valisi Mahmut Damirtaş'ın konuşması

- Tören yerinde bando takımı ile İstiklal marşı

- Gösterilerden genel ve detaylar SÜRE: 07'06" BOYUT:786 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR ADANA,(DHA) ================================================== 7)ADIYAMAN'DA 19 MAYIS KUTLAMASI ADIYAMAN'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda devam eden kutlamalara; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mücahit Avkıran, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi, öğrenciler gösteri yaptı.