DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GÜMÜŞHANE’DE KENE ISIRAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan Faris Yılmaz (73), hayatını kaybetti. Kelkit'te bağlı Deliller köyünde iki hafta önce Faris Yılmaz'ı kene ısırdı. KKKA hastalığı şüphesiyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı. Yılmaz, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Görüntü Dökümü

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Hastane detayları

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA ============================================== 2)TARSUS’TA KAZA 1 ÖLÜ, 7 YARALI MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içindeki kavşağa kontrolsüz şekilde giren iki araç kazaya neden olurken Halil İbrahim Çolakoğlu idaresindeki 01 AVC 04 plakalı pikap ile Mehmet Can Bahşis idaresindeki 33 CAE 58 plakalı özel araç içinde bulunan 6 kişi kazada yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve trafik ekipleri kazada yaralananları Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 2’nci kaza ise Tarsusun Keloğlu mevki Tuzla yolu üzerinde meydana geldi. Hakkı Aslan (66) yönetimindeki 33 P 6602 plakalı pikap, üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan Yunus Alcan (44) olay yerinde feci şekilde can verirken, Cem Başak (44) ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken pikap sürücüsü Hakkı Aslan ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinin görüntüsü

-Toplanan kalabalık

-Araçların görüntüsü

-Kazaya karışan otomobil (BOYUT:127,70 MB) (SÜRE:1,07 dk)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) =============================================== 3)DİYARBAKIR'DA KADIN AVUKATIN ÖLDÜRÜLMESİNE BOLU'DA TEPKİ BOLU Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Avukat Müzeyyen Boylu'nun Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Diyarbakır'da çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından 14 kurşunla vurularak öldürülen Avukat Müzeyyen Boylu ile ilgili Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından açıklama yapıldı. Bolu Adalet Sarayı önünde düzenlenen basın açıklamasına Bolu Barosu'na bağlı avukatlar katıldı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu adına Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada kadın cinayetlerinde sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığının altı çizildi. Avukatlar adına Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Fatma Kubilay tarafından okunan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Meslektaşımız Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesi kadın cinayetidir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakârca çalışan kadın avukatlar olarak; bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşımızı yitirmenin çok büyük üzüntüsü içindeyiz. Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu cinayet bize kral çıplaktır demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir. Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir. Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açıcını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Detaylar Süre: 02.32-Boyut: 286 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ===================================================== 4)AFRİKA'DAN DİYARBAKIR'A GÖÇLERİ NESİLLER SÜRDÜ AFRİKA'dan göç eden binlerce diken kelebeği, nesiller süren göçün ardından Diyarbakır'daki UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne ulaşıyor. Kelebeklerin bıraktıkları yumurtadan çıkan tırtıllar, burada yetişen deve dikeni yapraklarını yiyerek besleniyor.

Afrika'dan yola çıkan diken kelebekleri, saatte 40 kilometreye kadar yol alabiliyor. Geçtikleri bölgelerde deve dikenlerini yiyerek beslenen diken kelebekleri, yumurtalarını da buralara bırakıyor. Ömürleri 6 ila 1 yıl arasında değişen diken kelebeklerinin bıraktığı yumurtadan çıkan tırtıllar, yetişip kelebek olduktan sonra evebeynlerinin yolundan devam ediyor. Diken kelebeklerinin göçü, bir bayrak yarışını andırıyor. Kelebeklerin Afrika'dan Türkiye'ye ulaşması, uzmanlara göre bazen 6 nesil ile tamamlanabiliyor.

Dicle Vadisi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde geçen yıl diken kelebeklerinin bıraktığı yumurtalardan tırtıllar çıktı. Binlerce tırtıl, deve dikeni yapraklarıyla beslenmeye başladı.

TÜR VE TÜRE AİT BİREY SAYISINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kelebeklerin besin piramidi açısından önemli bir canlı olduğunu söyledi. Tür ve türe ait birey sayısında ciddi artış beklediklerini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, "Diyarbakır'ın nadide yerlerinden biri Dicle Vadisi'dir. Bu yıl iklimde olağanüstü yağışların etkisiyle aşırı miktarda bitkisel üretim gerçekleşti. Bitkisel üretim gerçekleşince, bunların üzerinde pek çok kelebek tırtılı rahatlıkla yiyecek bulabildi. Bu yiyecek ve barınma bolluğunda dolayı alanımızda inanılmaz sayılarda kelebek tırtılına rastlıyoruz. Kelebeğin yavrularını bırakabileceği ortamı bilmesi, tabiatın bir başka güzelliğidir. Kelebekler, yavruları için en uygun yeri biliyor. Yiyecek ve barınmada bir sorun yaşamıyorlar. Bundan dolayı aşırı derecede bir üreme var. Bu üreme beraberinde besin zinciri içerisinde bunlarla beslenen kuşların da artışını sağlıyor. Kuşlardan bazıları bunlarla beslenerek, kendi yavrularını daha iyi geliştiriyor. Küçük, serçe benzeri kuşlar, çoğaldığı zaman bu sefer yırtıcılarda artış olacak. Ve tabiatta hem tür çeşitliliğinde, hem de türe ait birey sayısında ciddi artışlar bekliyoruz. Bu tabiatın bir mucizesidir diyebiliriz" dedi.