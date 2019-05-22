DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANTALYA'DA MAYIS AYINDA 5 METRELİK KARLA MÜCADELE ANTALYA'da sahillerde yaz görüntüleri yaşanırken, yaylalarda ise karla mücadele yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan karla kaplı yollarını açmak için çalışma yapıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Antalya'da sahiller dolmaya başlarken, Toroslarda ise karla mücadele ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2200 rakımlı Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yollarını açmak için çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaz merası olan Söbüçimen Yaylası yolundaki kar kütlelerini temizleyerek, Yörüklerin göç zamanına yetiştirmeye çalışıyor.Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Antalya sahil ve turizm kenti olarak biliniyor. Toroslarda ise çok çetin kış şartları yaşanıyor. Söbüçimen Yaylası, sadece Gündoğmuş'un değil Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapan Yörüklerin merasıdır. Yayla yolu tarihi bir yoldur. Bu sene zirvede kar daha fazla. Yayla yolu 5 metreyi aşan kar birikintileriyle kapalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda gerekli talimatları verdi. 10 gündür burada kar mücadelesi yapıyoruz. Büyükşehir olarak gece gündüz durmadan çalışarak göç zamanından önce yaylacılara yolu açacağız" diye konuştu.

İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Akseki bölgesinden başlayarak Göktepe ve Saraçlı tarafında da yayla yollarında kar çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Kardan genel görüntü

- İş makinelerinin çalışması

- Kar temizleme çalışması

- Kar kütleleri detay

- İsa Akdemir açıklama Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Antalya-DHA) ================================================== ÖĞRENCİ SERVİSİYLE CİP ÇARPIŞTI: 14 YARALI (EK

2)GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde cipin ara sokaktan çıkarak öğrenci servisine çarpması, kazanın ardından minibüsün orta refüjü aşarak kaldırımda durması yer aldı.

Kazadaki yaralıların 10'unun tedaviye alındığı Özel Sağlık Hastanesi'nin Acil Tıp Uzmanı Dr. Gizem Görmez Özdemir, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Hastanemiz, kazanın yaşandığı noktaya yakın olduğu için ilk müdahaleyi olay yerinde yaptık. 9 çocuk ve 1 öğretmen hastanemizde tedaviye alındı. Sağlık durumları gayet iyi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Acil Tıp Uzmanı Dr. Gizem Görmez Özdemir ile röp. Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA) 3)ÇORUM'DA FRENİ BOŞALAN KAMYON 3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ ÇORUM’da freni boşalan kamyon kavşakta ışıklarda bekleyen 3 otomobile çarparak durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu Buhara Kavşağında meydana geldi. Bekir Koçak idaresindeki 05 BG 769 plakalı buğday yüklü kamyonun seyir halindeyken fireni boşaldı. Hızla kavşağa yaklaşan kamyonun sürücüsü korna çalıp selektör yaparak sürücüleri uyarmaya çalıştı. 3 kilometre yol giden kamyon, kavşakta ışıklarda bekleyen 3 otomobile çarparak durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kamyon otomobiline çarpan Kıvanç Kırcı, “Kırmızı ışıkta ben sağ şeritte duruyordum. Arkamızdan korna çalıp selektör yapan kamyon hızlıca geldi. Önce benim aracıma daha sonra diğer araçlara çarptı. Çok korktukö dedi. Kamyonun çarptığı bir başka otomobil sürücüsü Selahattin Tütüncü ise “Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Arkamızdan korna çalarak gelen aracı gördük. Tabi o sırada kamyon geldi adeta hepimizi biçti. Az ileride de durduö diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Bekir Koçak da "Buğday yüklü kamyonun fireni boşaldı. Kamyonu durdurmaya çok uğraş verdim ancak başaramadım. Uzun süre selektör yaparak yol aldım. Sonrada araçlara çarptımö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyon sürücüsü Bekir Koçak röp.

-Kamyonun çarptığı otomobil sürücüleri röp,

-Kaza yeri-Hasar gören araçlar

-Detaylar (SÜRE:2 dk) (BOYUT 230 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ- /ÇORUM, (DHA) ==================================================

4)AMASYA'DA TIRTILLAR AĞAÇLARI VE EVLERİ İSTİLA ETTİ Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaçların yapraklarını istila eden ve duvarlarını sardığı evlere giren tırtıllar, yöre sakinlerini endişelendiriyor. Taşova ilçesinde tırtıl istilası yaşanıyor. Ağaçların yapraklarını istila eden ve duvarlarını sardığı evlere giren tırtıllar, yöre sakinlerini endişelendiriyor. Pencere açamadıklarını balkona çıkamadıklarını anlatan vatandaşlar, ilaçlama yapılmasını istedi. Amasya Belediyesi ekipleri bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Mahallede oturan emekli öğretmen Rafet Öztürk, tırtılların evlerini sardığını belirterek, "Boş arazide otların arasında yumurtadan çıkan tırtıllar mahallemizin her tarafını sardı. Belediye bu yüzden ilaçlama yaptı. İnşallah başarılı olur. Anayolu geçip bahçeye giren tırtıllar, şu gördüğünüz çiçek yapraklarını sarmış durumda. Duvarlarda, diğer katlarda da var. İlaçlandığı için de birçoğu düşmüştü. Önlemler alınmalı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mahalleden detay

-Ağaç yaprakları ve evleri istila eden tırtıllardan detay

-Röportaj

-Diğer detaylar Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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5)KURAKLIĞA DAYANIKLI PATATES GELİŞTİRİLDİ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, aşırı sıcaklara dayanıklı patates geliştirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, patateste son 7 yılda kuraklığa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Türkiye'nin patates tohumunda hala yurtdışına bağımlı olduğunu belirten Çalışkan, "Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi olarak Niğde'nin ana ürünü olan patateste çok yoğun araştırma faaliyetleri yapıyoruz. Yerli çeşitlerin geliştirilmesine yoğunlaştık. Ülkemiz, patates tohumculuğunda halen dışa bağımlı özelliğini devam ettiriyor. Son yıllarda ülkemizde güzel çalımalar yapılıyor. Yerli çeşitler geliştirilmeye başlandı ama bu çeşitlerin üreticiyle buluşması çok önemli. Bir de ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlerin olması önemlidirö dedi.

Türkiye'de özellikle Orta Anadolu'da patates tarımının sürdürülebilmesinin su tüketiminin azaltılmasına bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bizim yerli çeşit ıslahı, patates çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda ağırlığımızı kuraklığa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi üzerine son 7 yıldır çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bunun üzerine 7 yıldır araştırmalar ve projeler yürütüyoruz. Bu küresel ısınmayla beraber hem yağış miktarının azalması hem kuraklığın artması ve aynı zamanda yüksek sıcaklığın artması, yani patates serin iklimi seven bir bitki olmasından dolayı sıcaklıkların artmasıyla verimde çok ciddi azalmalar meydana geliyordu. Biz de hem yüksek sıcaklığı tolere edecek hem de daha az suyla yetiştirilecek bir çeşit için çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'de özellikle Orta Anadolu'da patates tarımının sürdürülebilmesi, su tüketiminin azaltılmasına bağlı. Aşırı su tüketimiyle patates üretimi tehlike altına giriyor. Biz dünyanın önemli araştırma merkezlerinden irtibata geçerek, gen kaynaklarından yararlanarak çalışmalarımıza başladık. Arkasından da yerli çeşitleri geliştirmek amacıyla kendi ıslah programımızı başlattık gen kaynaklarını kullanarak. Bu çalışmalarımızın bu yıl 6'ncı yılındayız. Çok çok önemli elde ettiğimiz hatlarımız var. Yüzde 40 ile yüzde 50 arasında az su kullanarak mevcut çeşitlere yakın benzer verimler alabildiğimiz hatlarımız var. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu hatlarımızı tescil aşamasına getirerek bakanlığımıza tescil için başvurmayı planlıyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Traktörle patates ekiminden detay görüntü

-Elle patates ekimlerinden detay görüntü

-Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan ile röportaj

-Ekimi yapılacak patateslerden detay görüntü Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA) ================================================== 6)KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TARİHİ SUR VE MENFEZ ORTAYA ÇIKTI TRABZON'da, Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda antik Roma dönemi ile Osmanlı dönemine ait tarihi sur ile menfez ortaya çıktı. Trabzon Kalesi’nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar surları ile 1850’li yıllarda Kuzgundere’nin ıslahı için yapılan menfez olduğu belirlenen yapılar için arkeologlar inceleme ve kazı yapacak. Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılarak sanat galerisi ve yeraltı müzesine dönüştürülmesi isteniyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çarşı-Mumhane-Pazarkapı Mevkii'nde, Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında yer altında antik Roma dönemi ile Osmanlı dönemine ait tarihi sur ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 4 ila 4,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve kesme taştan yapıldığı belirlenen menfez ortaya çıktı. Trabzon Kalesi’nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar surları ile 1850’li yıllarda Kuzgundere’nin ıslahı için yapılan menfez olduğu belirlenen yapılar için harekete geçildi. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kentsel dönüşüm durdurulan alanda arkeologlar inceleme ve kazı yapacak. Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılarak sanat galerisi ve yeraltı müzesine dönüştürülmesi isteniyor.

DOÇ. DR. ERÜZ: TARİHİ YAPI KALINTILARI TOPRAK ALTINDA

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, kentsel dönüşüm çalışması yapılan alanın antik Roma dönemi ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne kadar gelen Trabzon’un en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede çok sayıda tarihi eserin ve yapı kalıntısının toprak altında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Erüz, "Osmanlı döneminde Mumhane olarak bilinen bu bölge, Trabzon’un antik dönemdeki liman bölgesiydi. Yıllar içerisinde deprem, saldırı, yangın gibi nedenlerle oluşan yıkım ve yeniden yapılaşmaya bağlı olarak buradaki tarihi yapılar toprak altında kaldı. Son kazı çalışmalarında tarihi sur, Mumhane kulesi, eskiden köprü olan bir menfez ve çok sayıda yapının izi ortaya çıktı. Bölgenin altı, Roma dönemi ve daha eski tarihlerden kalan çok sayıda kalıntı ve insan yaşamına ve gemicilik ile ticari yaşama ait izler barındırıyor. Buradaki kazı çalışmaları artık arkeologlar denetiminde devam edecek ve yapılacak keşiflerle, Trabzon yakın gelecekte Türkiye’nin önemli antik kentleri listesinde hak ettiği yeri alacak" dedi.

'YERALTI MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ' Açığa çıkan menfezin eski Mumhane Köprüsü olduğunu söyleyen Erüz, "Tabakhane Deresi olarak bilinen Kuzgundere’nin ıslahı için menfeze dönüştürüldü. Mumhane-Tabakhane Vadisi yönünde, Kadınlar Pazarı ile Kahramanmaraş Caddesi'ne uzanan ve Osmanlı Devleti’nin son dönemleri olan 1800’li yıllarda inşa edilen menfez, dönemin tarihi özelliklerini taşıyor. Yeni yapılan menfezle birlikte burası atıl duruma düşmüştür. Bu tarihi yapı restore edilmek sureti ile Fransa, İsveç gibi Avrupa ülkelerindeki örneklerden esinlenilerek sanat galerisi veya yeraltı müzesine dönüştürülerek Trabzon turizmine kazandırılmalıdır. Ana dehliz, Pazarkapı ve meydan yönüne açılan yan kollar ile kemer dehlizin tamamı bu proje için çok uygundur. Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından böyle bir çalışma yapılarak hem tarih korumuş, hem de Trabzon kültürü ve turizmine önemli bir yeni değer kazandırmış olunur" diye konuştu.

Pazarkapı Mahallesi'nde esnaflık yapan Taner Kalkanoğlu ise kazı çalışmalarında ortaya çıkan menfez ile surların korunmasını isteyerek, "Zaman içerisinde üzerlerine binalar yapıldı, şimdi yeniden ortaya çıktı. 60 yıldır burada yaşıyorum. Ben çocukken, çoğu yıkılmış olan bu kale duvarının üzerinde çiçek toplardık" dedi.

TRABZON KALESİ

Trabzon Kalesi’nin günümüze kadar korunarak gelmiş olan surları şehrin eski yapılarını oluşturur. Bugünkü surların en eski bölümü M.Ö. 4'üncü yüzyıl Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Bu yüzyılda şehri gören Ksenephon surların varlığından söz etmektedir. Trabzon surları Yukarı Hisar, İç Kale, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere dört bölüme ayrılmaktadır. Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulmuştur. Bu bölüm kalenin en eski bölümünü meydana getirmekte ve kaba olarak bir yamuğa benzemektedir. Şehrin adının bu trapez yamuk şeklinden geldiği düşünülmektedir.