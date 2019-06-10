DHA YURT BÜLTENİ - 8

1)BOLU'NUN TURİZM MERKEZLERİ BAYRAMDA İLGİ GÖRDÜ BOLU'nun doğal güzellikleri Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parkları gibi doğa harikalarını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 84 bin 798 kişi ziyaret etti. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü gözde turizm merkezleri Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Bolu'nun gözde turizm merkezlerine Ramazan Bayramı tatili boyunca 84 bin 798 kişi geldi.

KAMPÇILAR YEDİGÖLLERİ TERCİH ETTİ

Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 16 bin ziyaretçi geldi.

GÖLCÜK'E 30 BİN 381 KİŞİ GELDİ

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, tatil boyunca 30 bin 381 kişiyi ağırladı. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, göl çevresinde gezerek piknik yaptı.

EN FAZLA İLGİ ABANT'A

Bolu'ya 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı, bayram tatili boyunca ziyaretçilerin Bolu'da en çok tercih ettiği yer oldu. Tabiat Parkı girişinde kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları nedeniyle, doğa tutkunu vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek parka yürümeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca 34 bin 551 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı'na giriş yaptı. Tabiat'ın kalbi olarak bilinen Bolu'nun Göksu Tabiat Parkı'nı bin 140, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nı 334, Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı 807, Beşpınarlar Tabiat Parkı'nı 358 ve Karagöl Tabiat Parkı'nı bin 227 kişi ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük, Abant ve Yedigöller'den görüntüler Süre: 03.31-Boyut: 393.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================================= 2)9 DENİZ KAPLUMBAĞASININ ÖLÜM NEDENİ İNSAN KAYNAKLI ANTALYA'nın Çıralı, Olimpos ve Mavikent sahillerinde, 2,5 ayda 9 caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Kaplumbağaların balıkçı ağları, misinalar ve denizanası zannettikleri poşetleri yutarak öldüğü belirlendi. Hatay'da ise balıkçı ağlarına sarılı 2 caretta kurtarıldı. Caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağaları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Tehlikede (EN)' yani nesli tehlike altında 'kırmızı liste'de yer alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de toplam 21 alanı caretta carettaların yuvalama alanı olarak belirleyerek koruma altına aldı. 21 yuvalama alanından 9'una sahip Antalya, 640 kilometrelik sahil bandıyla tüm Akdeniz'de caretta carettalar için en önemli yaşam alanını oluşturuyor.

5'İ YEŞİL, 4'Ü CARETTA ÖLÜSÜ SAHİLLERE VURDU

Kemer ilçesine bağlı yaklaşık 3,7 kilometrelik Çıralı sahili, Kumluca ilçesine bağlı 300 metrelik Olimpos sahili ile 14 kilometrelik Mavikent sahili, Antalya'daki yuvalama alanlarından üçünü oluşturuyor. Carettaların yumurta bırakmak için çıktığı bu sahillere, aynı dönemde yeşil deniz kaplumbağaları da beslenmek için çıkıyor. Nisan ayı sonundan beri geçen 2,5 ayda bu 3 sahilde toplam 9 caretta ve yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

BOYLARI ÖLÇÜLÜP YAŞLARI TESPİT EDİLİYOR

Çıralı Kıyı Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, Üç sahilde 5'i yeşil deniz kaplumbağası, 4'ü caretta toplam 9 deniz kaplumbağası ölüsü gördüklerini kaydetti. Elginöz, "Biz bu hayvanların boyunu ölçüyoruz. DNA örnekleri alınabilecek durumda olanları Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildiriyoruz. Olmayanları ise gömüyoruz. Gömülen kaplumbağaları belli bir süre geçtikten sonra çıkarıp yaşını tespit etmek için 'humerus' yani ön kol kemiklerinden kesit alıyoruz. Bunlar laboratuvar ortamında inceleniyor ve yaşları saptanıp raporlanıyor. Ölü kaplumbağaların otopsileri de DEKAMER'de gerçekleştiriliyor" dedi.

KAPLUMBAĞALARIN ÖLÜM NEDENLERİ

Antalya'da bu yıl ilk kaplumbağa ölülerinin nisan ayının son haftasında balıkçılar tarafından görüldüğünü belirten Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, "Balıkçı ağında boğulduğunu düşünüyoruz. Çünkü poşetle ilgili bir şey veya pervane yarası yoktu. İkisi de genç, 30'lu yaşlarda biri erkek, biri dişi ve muhtemelen çiftleşirken ağa girmişlerdi. Yine farklı zamanlarda ölü bulduğumuz bir carettanın üzerinde ise 'parakete' denilen yüzlerce iğneli olta vardı. Oltaya takılmış kurtulamamış. Bir carettanın ise sırtında pervane izleri vardı, sürat teknesi pervanesi parçalamış. İkisinin ise boğazından poşet çıkardık. Birinde yüzgeç diplerinde morluk, darbeler vardı. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki ağdan çıkarken aldığı darbeler nedeniyle olmuştu" diye konuştu.

ŞEFFAF POŞETİ DENİZANASI ZANNEDİYOR Carettaların denizdeki poşetleri, özellikle de şeffaf poşetleri denizanası sandıklarını vurgulayan Elginöz, şöyle dedi:

"Carettalar denizanalarını yiyerek beslenir. Antalya'da denizi denizanalarından temizleyen en önemli canlıdır caretta. Carettaları çıkarırsanız Antalya'da denize girilemez. 500'ü Antalya kıyılarında, bütün Akdeniz'de yaklaşık 2 bin caretta var. Her biri günde 2-3 denizanası tüketir. Carettalar olmazsa ortalığı denizanalarının basacağı bilimsel bir gerçek. O yüzden turizmcilerin de carettalar için seferber olması gerekir. Maalesef denizde yüzen şeffaf poşetleri denizanası zannederek yutmaları sonucu bağırsak tıkanması, boğulma gibi sebeplerle ölüyorlar." YETİŞKİN BİR CARETTANIN ÖLMESİ ÇOK TRAJİK Yetişkin bir carettanın ölmesinin çok trajik olduğuna dikkati çeken Elginöz, "Örneğin geçen yıl Çıralı ve yan koylardan toplam 9 bin yavru denize göndermiştik. Bunlardan yalnızca 9'u erişkin yaşa ulaşabilir. 9 ölü kaplumbağanın kıyıya vurması bir yıl boyunca Çıralı koyundan denize gönderdiğimiz bütün yavruların ölmüş olması anlamına gelir ve çok trajik. Denizlerdeki koruma önlemlerinin de artırılması gerekiyor. Bunun için de ilgili kurumlarla daha geniş kapsamlı çalışmalar planlıyoruz. Çünkü yalnızca yuva alanlarını korumanın carettaların geleceği için yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır" dedi.

'DENİZDE DE ÖNLEM GEREKİYOR' En büyük ölüm nedenlerinin balıkçı ağları, oltalar, poşet ve kirlilik olduğuna işaret eden Elginöz, "Valilik, Doğa Koruma ve Milli Parklar, kaymakamlık, belediye gibi ilgili kurumlarla bu konuda bir toplantı planlıyoruz. Caretta yumurtlama alanlarında 1 mil içinde olta ve ağ kullanılmaması, sürat teknelerinin 5 milden fazla hız yapmaması gerekiyor. Bütün bunların titizlikle denetlenmesi caretta ölümlerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Plastik, çöp atılmaması konusunda da insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü'nde de Çıralı'da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hem sahilde hem denizde mümkün olduğunca plastik atıkları temizleyeceğiz" diye konuştu. HATAY'DA İKİ CARETTA KURTARILDI Diğer yandan Hatay'da ise sahilde balıkçı ağlarına dolanmış, ölmek üzere olan iki kaplumbağa kurtarıldı. Samandağ sahilinde balıkçı ağlarına dolanmış bulunan kaplumbağa Hatay Tabiatı Koruma Derneği gönüllülerince kurtarılırken, Arsuz sahilinde ise yine balıkçı ağlarına dolanmış şekilde bulunan kaplumbağa gönüllüler tarafından kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ====================================================== 3)SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAYIP DÖVDÜLER, 'TECAVÜZCÜ' DİYE BAĞIRDILAR KARAMAN'da Özkan K. (51) ve Atilla Ç. (36), daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup tarafından sokak ortasında bıçaklanıp, plastik boru ve tekme ile dövüldü. Saldırganlar, yaralılardan birini "Tecavüzcü bu" diye bağırarak, çevredekilere gösterdikten sonra kaçtı.

Olay, dün Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çeşitli yerlerinden bıçakladıkları ikiliyi, plastik boru ve tekmeler ile dövdü. Dayak anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içindeki yaralılardan birini 'tecavüzcü bu' diye bağırarak, çevredekilere gösteren saldırganlar, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Özkan K. ve Atilla Ç., tedavi altına alındı. İkilinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis, saldırganların kimliklerini tespit etti. Özkan K. ve Atilla Ç. ile daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen saldırganlar, polis tarafından aranıyor.

Öte yandan saldırganların ortaya attığı tecavüz iddiasının da araştırıldığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Yaralının acil servise alınması

- Saldırganların yaralıyı dövmesi cep telefonu kamerası (Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) ====================================================== 4)İMAMOĞLU BELEDİYESİ'NİN 3 ESKİ BAŞKANINA 'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' DAVASI Adana'da İmamoğlu Belediyesi'nin bir müteahhide olan 12 yıllık borcunun ödenmemesi nedeniyle ilçenin eski belediye başkanları MHP'li Gazi Adamhasan, DP'li Kadir Altunköse ve AK Parti'li Talat Sırkıntı ile 3 muhasebe görevlisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.

Müteahhit Eren Uluğtürkan'ın avukatı Yusuf Özer, müvekkilinin İmamoğlu Belediyesi'nin cadde ve sokaklarının numaralandırılması işi yaptığını ancak dönemin AK Parti'li Belediye Başkanı Talat Sırkıntı'nın 2007 yılında büyük oranda ödeme yaptıktan sonra kalan 15 bin TL borcun ödenmediğini söyledi. Sırkıntı'nın ardından görev yapan Kadir Altunköse ve Gazi Adamhasan'ın, "Borç bizim dönemimize ait değil" dediğini aktaran Özer, "Devlette devamlılık esas olduğu için biz Kamu Etik Kurumu'na şikayette bulunduk. Bu kurum da önceki başkan hakkında kınama kararı verdi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettik. Belediye başkanları keyfi davranarak diğer borçları ödüyor ama müvekkilime ait olan borcu ödemiyor. Faiz, avukat parası ve masraflar nedeniyle borç 30 bin TL'ye yükseldi ve belediyenin devlete zararı da söz konusu" dedi.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR OLACAK

İmamoğlu Belediyesi'nin eski belediye başkanları Gazi Adamhasan, Kadir Altunköse ve Talat Sırkıntı ile 3 muhasebe çalışanı hakkında İmamoğlu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla kamu davası açıldığını kaydeden avukat Yusuf Özer şunları söyledi:

"Başkanlar soruşturmaya itiraz ettiler ancak Danıştay izin kararını onayladı. Başkanlar ve 3 muhasebe görevlisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası yapıldı. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz aylarda yapıldı. Talat Sırkıntı ilk duruşmaya katıldı ama diğerleri katılmadığı için 4 Temmuz'da gerçekleşecek ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı alındı. Adaletin tecellisine inanıyoruz. Müvekkil Anayasa Mahkemesi'ne de mülkiyet hakkının ihlali gerekçesiyle müracaat etti. Yeni seçilen başkana da bu durumları hatırlatarak bu borcun bir an önce ödenmesi talebinde bulunduk. Borç ödenmeyecek bir borç değil. Zamanında ödenmemesi nedeniyle devlete, belediyeye 2 kata yakın fark oldu. Belediyenin araçlarına haciz de koydurduk ama kamuya tahsis olduğu için kaldırıldı, ödenmedi. Öyle tahmin ediyorum ki emsal niteliğinde bir karar olacak bu."

Görüntü Dökümü

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- Avukat Yusuf Özer'in açıklaması

- Detay görüntüler SÜRE: 04'34" BOYUT:507 MB Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) =====================

5)AKUT'TAN NEFES KESEN TATBİKAT DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu'nda gerçekleştirilen yaralı kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri senaryo gereği, 50 metrelik yamaca düşüp ayağını kırarak burada mahsur kalan yaralıyı kurdukları sistemle kurtardı.

AKUT Denizli ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara hazırlıklı olmak amacıyla, Kısık Kanyonu'nda tatbikat yaptı. Senaryo gereği, yürüyüş yaparken 50 metrelik yamaçtan düşen ve ayağının kırılması sonucu mahsur kalan bir kazazede için kurtarma çalışması başlatıldı. Kazazedenin bulunduğu alanda su akıntısı ve debinin fazla olması nedeniyle yaralıya su yoluyla ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, ip kullanarak yamaçtan aşağı sarkarak yaralının yanına vardı. Yaralının kırık ayağına ilk müdahaleyi yapan ekipler, kısa sürede makara sistemi kurarak, kazazedeyi yukarı çıkardı. Yaralının sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle, tatbikat sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- AKUT ekiplerinin yaralıyı kurtarma çalışması

- İplerle aşağı inmesi

- Kazazedenin yukarı çekilmesi (Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ======================================================= 6)BUCAK'TA 69 YILIN EN SICAK MAYISI BUCAK Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak'ta bu yıl son 69 yılın en sıcak mayıs ayının yaşandığını belirterek, bu nedenle bölgede kuraklık riskinin oluştuğunu ve buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çörek otu gibi ürünlerde rekolte kaybının yaşandığını söyledi.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak ve köylerinde kuraklık yaşandığını ve üreticinin zor durumda olduğunu söyledi. Bu kış yağışların geçen yıllar ortalamasına göre yüksek olduğunu, yağışların ekimlerin geç kalmasına hatta yapılmamasına neden olduğunu kaydeden Başkan Özel, "Ancak ilkbahar aylarında yağış ortalaması geçen yılların kat ve kat altında kalmış. Mayıs ayı sonunda ilçemiz son 69 yılın en sıcak mayıs aylarından birini yaşamıştır. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle ilçemizde özellikle kuru tarım yapılan arazilerde ekili buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çörek otu ekili alanlarda rekolte kaybına neden olmaya başlamıştır. İlçemizde kış aylarındaki aşırı yağışla ekim yapamayan Karaaliler, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Üzümlübel köylerindeki çiftçilerimiz alternatif olarak yağlık ayçiçeğine yönelmiş ama ne yazık ki kuraklık nedeniyle ürünlerde çimlenme sorunu oluşmuştur" dedi.

Bitkisel üretimde yaşanan sıkıntıların hayvancılığı doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Bilal Özel, "Tüm bu kötü gelişmelere rağmen kış yağışlarıyla yükselen yeraltı suları, Onaç ve Karacaören barajlarının su rezervinin artması, çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür. Barajlarımızın doluluk oranı artmasına rağmen çiftçilerimiz gelecekte yaşanacak daha büyük bir kuraklığa karşı daha dikkatli olması gerekmektedir. Emeği en yoğun mesleklerden biri olan çiftçiliğin emektarı üyelerimize tarımsal sulamalar konusunda tasarruflu olmaları kesinlikle ürünlerini damla, yağmurlama gibi sulama sistemleriyle sulama yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, Bucak ve köylerinde yaşanan kuraklıktan etkilenen çiftçilerin tespiti yapılarak, borçlarının ertelenmesini de istedi.

Görüntü Dökümü

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- Ayçiçeği ekilmiş tarladan görüntü

- Hububat ekili tarlalar

- Tarladaki yarıklar

- Kuru hububat ekili tarlalar HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA) ================================================== 7)KELEBEKLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR MERSİN Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeğin böcekler içerisinde birkaç takım türleri ile birlikte insanın besin kaynağı olarak birçok bitkinin ve meyvenin üremesinde önemli roller üstlendiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 450 tür gündüz yaklaşık 4 bin tür gece kelebeği birçoğumuzun bilmediği özelliği ile insan yaşamına büyük bir katkı sunuyor. Sinekler ve arılarla birlikte birçok bitkinin, tarımsal ürününün, meyvenin üremesinde ciddi roller oynayan kelebeklerin korunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 400 türün üzerinde gündüz aktif kelebek türü yaşıyor. Gece ise bunun 10 kattı 4 bin civarında aktif olan tür yaşamaktadır. Mersin'e gelince gündüz 137'ler civarında bir türden bahsedebiliriz. Mersin çok farklı ekosistem çeşitliliğine sahip olduğu için deniz seviyesinden Toroslar'daki 2000 metreleri geçecek seviyeye sahip olduğu için çok farklı yaşam ortamları mevcut. Mersin o yüzden çok ciddi kelebek zenginliğine sahip bir ilimizdir" dedi.

Vatandaşlar tarafından yanlış bilinen bir konuya da açıklık getiren Doç. Dr. Hüseyinoğlu, "Kelebeklerin yaşam süreleri ile ilgili maalesef toplumda yanlış bilgilere dayanarak hatta bir ara reklamlara dayanarak bir bilgi yerleşmiş. Bunu düzeltmek zorundayız. Kelebekler bir gün yaşamaz. Kesinlikle böyle bir şey yok. En az birkaç hafta yaşarlar. Yaşam süresi türden türe ve bulunduğu ortama göre değişir" diye konuştu.

Hüseyinoğlu, kelebeklerin bilinmeyen özelliğinin insan yaşamı için hayati önem taşıdığını kaydederek, şunları söyledi:

"Kelebekler böcekler içerisinde birkaç takım türleri ile birlikte, bildiğiniz arılarlar, sineklerle bizim besin kaynağımız olarak birçok bitkiyi, tarımsal ürünü, birçok meyveyi özellikle tozlaşmasında yani üremesini sağlamasında çok ciddi rolleri var. Onun için kelebeklerde, sineklerde, arılarda insan türünün besin kaynağının devamı için çok ciddi rolleri var. Mersin'de bu konuda çok ciddi bir zenginliğe sahip kelebek tür çeşitliliği ile karşı karşıyayız. Mersin çok farklı ekosistem türlerine sahiptir. Düşünün ki, deniz seviyesinde Adanalıoğlu'nda çok farklı türlerle karşılaşırsınız. Danaus chrysippus dediğimiz Sultan Kelebeği'ne Mersin ev sahipliği yapıyor. Kuzey Afrika'dan gelip bizim üzerimizden Avrupa'ya kadar yayılan bir türden bahsediyoruz. Bunun diğer akrabası Meksika'dan Kanada'ya kadar 4 bin kilometre göç ederek yer değiştiren bir türden bahsediyoruz. Danaus'un dışında çok ciddi kelebek türünün olması nedeni ile biz Toroslar'da hatta merkezi ilçelerimiz olan Mezitli ve Yenişehir, Toroslar ilçelerinin kuzey kesimi çok ciddi çeşitliliği yansıtan bölgelerdir. Turizm açısından turların yapılabileceği, önemini anlatabileceğimiz faaliyetlerde bulunmak aynı anda biyolojik çeşitliliğimizin korunması adına da çok önemlidir."