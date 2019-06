DHA YURT BÜLTENİ - 8

Muğla'nın Datça ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018- 2019 eğitim öğretim yılı geleneksel yıl sonu sergisi ve öğretim şenliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Albay Erdim Fahri Zeren, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kursiyerler ve kabalalık bir davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide ahşap boyamadan seramiğe, su kabağı işlemeciliğinden iğne oyalarına kadar pek çok ürün izleyicilerin beğenisine sunulurken, halk oyunları kursiyerlerinin folklor gösterisi şenliğe renk kattı. Datça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tülay Demirci Boğetemür, mesleki, teknik, sosyal ve kültürel kurslarda her yaştan kursiyere bilgi ve beceri kazandırma imkanı sağlandığını belirtip, Datça Halk Eğitim Merkezi'nce bu eğitim-öğretim yılında açılan 108 ayrı kursa 2 bin 388 kursiyerin katıldığını söyledi. Su kabağı işlemeciliği ve seramik kurslarına katılan kursiyerlerin ürünleri bu yıl büyük ilgi gördü. Su kabaklarını, adeta sanat eserleri gibi işleyen kursiyerlerin yaptığı aydınlatma aksesuvarları, kuş yuvaları, rüzgar çanları ve biblolardan oluşan ürünleri izleyenlerden tam not aldı. Serginin bir diğer ilgi çeken köşesi ise seramik kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı stant oldu. Halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin folklor gösterisi ise bu yılki etkinliğe damgasını vurdu. 30 ile 60 yaş arası kadınlardan oluşan kursiyerler, Ege yöresi oyunları başta olmak üzere, yurdun değişik bölgelerinden sergiledikleri oyunlar ile davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı. Halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlere sertifakaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Günün en eğlenceli bölümü ise, Betçe Müzik Grubu'nun mini konserinde yaşandı. Günlük kıyafetleriyle sahneye çıkan her yaştan kadın-erkek 20 kişilik grup hem yörenin türkülerini seslendirdi hem de Ege havaları eşliğinde piste çıkıp oynayarak, şenliğe renk kattı.

Lisenin çay fabrikasında öğrenciler üretirken öğreniyor

Rize'de Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan mini çay fabrikasında öğrenciler, bölgenin önemli tarım ürünü çayın, tohumdan bardağa kadar tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe döktüğü fabrikada çay üretimi de yaparak, satıştan elde edilen gelirle okula katkı sunuyor.

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 1994 yılında ilk olarak 'Çay eksperliği' adı altında açılan bölümde öğrenciler, 25 yıldır faaliyette olan mini çay fabrikasında uygulamalı eğitimden geçiyor. Şimdilerde 'Gıda teknolojisi' bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim veren günlük 5 ton yaş çay işleme kapasiteli mini fabrikada üretilen tescilli kuru çay yurdun dört bir yanına satılıp, okula ek gelir sağlanıyor. 'Tohumdan Bardağa' projesinin hayata geçirildiği bölümde öğrencilere, çay tohumundan fidan üretme, fidanı toprakla buluşturup bahçe oluşturma, çay toplama, kuru çay üretme, analiz ve paketleme gibi aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor. Gıda kimyası, laboratuvar tekniği, hububat teknolojileri, çay işleme konularında eğitimden geçen öğrencilere, sektör konusunda da önemli bilgiler veriliyor.

'TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK OKUL ÇAY FABRİKASI'

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Bal, Türkiye'nin ilk ve tek okul çay fabrikasında öğrencileriyle başarılı bir süreç yürüterek kaliteli çay ürettiklerini söyledi. Bal, "Hem öğrencilerimiz derslerini uygulamalı olarak işleyerek kaliteli eleman olarak sektöre hazır hale geliyor, hem de öğrencilerimizin özverisi ve titiz çalışma ile çayımız çok kaliteli oluyor. Gıda teknolojisi bölümü öğrencilerinin faydalandığı mini çay fabrikamız günlük 5 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip. Bizim burada ticari bir amacımız olmadığından dolayı eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan fabrikamız laboratuvar niteliğinde günde 1,2 ton yaş çay işliyor. 20 günlük bir süre içerisinde öğrencilerimizin derslerdeki teorik eğitimleri burada uygulama yaparak sektörün yetişmiş ara eleman ihtiyacını da karşılamaya çalışıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz özel sektör bünyesinde çalışma imkânı buluyor. İsteğimiz, Çaykur Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıp buradaki başarılı öğrencilerimizi Çaykur'da istihdam edilmesi garantisini sağlayarak alanımızdaki öğrenci kalitesini çok daha yukarılara taşımak" dedi.

'ÖĞRENCİLER ÇAYIN HER AŞAMASINI ÖĞRENİYOR'

Çayın tohumdan bardağa uzanan tüm aşamalarını öğrencilere uygulamalı olarak anlattıklarını kaydeden Bal, "Öğrencilerimiz aracılığıyla piyasadan tohum topluyoruz. Tohumları bahçeye ekiyoruz, çay fidesi yapıyoruz. Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokol çerçevesinde okulumuza kazandırdığımız uygulama bahçesine, ürettiğimiz çay fidanlarını dikerek çay bahçesi oluşturuyoruz. Mevcut çay bahçelerinin bakımını, gübrelemesini ve hasadını öğrencilerimizle yapıyoruz. Topladığımız yaş çayları fabrikamıza getiriyoruz. Fabrikamızda yine hep birlikte işleyerek kuru çay elde ediyoruz. Laboratuvarımızda öğretmenler eşliğinde öğrencilerimizle analizlerini yapıyoruz. Daha sonra paketleme ünitemizde çaylarımızı paketliyoruz" diye konuştu.

'ÇAYIMIZIN KALİTELİ OLUYOR'

Eğitim süreciyle entegre olarak ürettikleri ve isim tescili yapılan kuru çayın yüksek kaliteye sahip olduğunu da aktaran Bal, "Ürettiğimiz kuru çayımız oldukça kaliteli oluyor. Laboratuvarlarda yaptığımız analizlerde sınırın çok üstünde kalite değerleri ile karşılaşıyoruz. 2 çeşit çayımızın kilosunu 26 ve 30 liradan satışa sunuyoruz. 'Okulundan Öğrenciden Halka İkram Çay' sloganı ile satışını yaptığımız çayımızı gelen talepler doğrultusunda yurdun dört bir yanına gönderiyoruz. Ayrıca çay fabrikamızı turistlere de açarak hem çayın üretim aşamalarını anlatıyoruz, hem de çay satışı yapıyoruz. İl Turizm Müdürlüğü ve turizm dernekleri destek verirse çok daha fazla turisti ağırlamanın, Rize turizmine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarız" ifadelerini kullandı.

'ELLERİMİZLE ÜRETTİĞİMİZ ÇAYLA ÖĞRENİYORUZ'

Okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Tuncay Büyük, çayın hayatlarının her anında olduğunu söyleyerek, "Okulumuz vesilesi ile çayı tüm detayları ile öğrenme imkânı buluyoruz. Çay ile ilgili bilgileri öğretmenler bize sınıf ortamında anlattıklarında pek bir şey anlamıyoruz, ama bu fabrikaya gelip bahçelere gidip kendi ellerimizle çayı ürettiğimiz zaman, daha kalıcı bilgileri ulaşıyoruz" dedi.

'BİRLİKTE TOPLAYIP, ÜRETİYORUZ'

Okulda usta öğretici İshak Ay ise "Öğrencilerimizin sivil hayatta daha başarılı olabilmeleri, aranan eleman olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, onlara bölgemizin ekonomik ürünü çayı her aşaması ile öğretiyoruz" diye konuştu.

