DHA YURT BÜLTENİ-8

4)BOZCAADA İÇİN 'ARAÇSIZ ADA' ÇAĞRISI

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya her geçen yıl artan ilgi, ada üzerindeki yükü de fazlalaştırıyor.Özellikle bayram tatillerinde yüzde 100 doluluk oranını yakalayan Bozcaada, araç yoğunluğunu kaldıramıyor. Kargaşa nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce ilçe merkezi araç trafiğine kapatılırken, Bozcaada’nın tamamının araçsız olması tartışılmaya başlandı.Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, "Araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur" dedi.

Türkiye'de köyü bulunmayan tek ilçe olma özelliğine sahip turizm cenneti Bozcaada'yı daha yaşanılabilir kılmak ve turizm yoğunluğunun beraberinde getirdiği baskıdan kurtarmak adına Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'dan, bir öneri geldi. Bozcaada'da uzun süre tartışmalara yol açan ve sonucu da memnuniyet yaratan ilçe merkezinin araç trafiğine kapatılması kararı, yaklaşık 4 yıl önce alınmıştı. Hem ada halkı hem de tatilciler için devrim niteliğindeki bu kararın ardından şimdi de Başkan Yılmaz'ın Bozcaada'ya araç girişinin tamamen önlenmesi yönünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

‘Araçsız Bozcaada’ konusu Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz’ın sosyal medya hesabından adanın en kalabalık günlerini yaşadığı bayram tatilinde verdiği mesaj ile gündeme geldi. Başkan Yılmaz, ‘Bozcaada Ulaşım Master Planı 2020’ başlığıyla yayınladığı, 'Bu bayram tatili sürecinde yine gördük ve yaşadık ki; her detayı akademik ve reel verilerle çalışılmış, güçlü, çağdaş ve çevreci bir toplu taşıma organizasyonu akabinde, araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur. Sözümüzdür, olacak, yapacağız. Araç değil, keyif sürmek için…' mesajını paylaşarak, konuyu tartışmaya açmış oldu.