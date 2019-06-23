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DHA YURT BÜLTENİ - 8

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

  Suriyeli Mukaddes, boğazı kesilerek öldürüldü; baba ve ağabey gözaltında (Ek görüntülerle) ADANA'nın Kozan ilçesinde Suriyeli Mukaddes Dahir (15), evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Suriyeli Mukaddes, boğazı kesilerek öldürüldü; baba ve ağabey gözaltında (Ek görüntülerle)

ADANA'nın Kozan ilçesinde Suriyeli Mukaddes Dahir (15), evde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Genç kızın babası Süleyman (62) ile ağabeyi Behsil Dahir gözaltına alındı. Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde, kardeşini kendisinin öldürdüğünü öne sürdü.
Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Kısa süre önce, Suriye'nin İdlip kentinden dönen Süleyman Dahir ile kızı Mukaddes Dahir arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iddiaya göre genç kızın ağabeyi Behsil de katıldı. Tartışma sırasında Mukaddes Dahir, bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Evden gelen çığlıklar üzerine ailenin komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, Mukaddes Dahir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, Süleyman Dahir ve oğlu Behsil'i gözaltına aldı.
Mukaddes Dahir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Şüphelilerde Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntu Dökümü
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-Kızı ölen annenin bağırması
-Kızın cesedinin tabutla cenaze arabasına yerleştirilmesi

SÜRE; 00'49" BOYUT; 91 MB

ADANA ,(DHA)

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Kazada yaralandı, 16 gün sonra hastanede öldü

Gaziantep'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Latif Aslan (33), tedavi gördüğü hastanede, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 8 Haziran'da, Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Şoforali Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Latif Aslan'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaranan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan, 2 çocuk babası Latif Aslan, sağlık durumu kötüleşince bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Latif Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü
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- Adli Tıp Kurumu
- Latif Aslan'ın fotoğrafı
- Latif Aslan'ın yakınları
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84,8 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Bisikletiyle düştüğü derede kayboldu (2)
CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki '3'üncü Piknik Festivali'nde, bisikletiyle Oremar Deresi'ne düşen Sami Bartın'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin köylülerle birlikte yürüttüğü 3 saatlik arama çalışması sonucu suda bulunan Bartın'ın cesedi, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sami Bartın'ın dere kenarındaki ailesi, oğullarının cansız bedeni götürülürken, uzun süre gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)

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Rus turistler Monatik'le coştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Monatik, kendisini dinlemeye gelen Rus turistleri coşturdu.
Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde Rus şarkıcı Monatik konser verdi. Konseri izlemeye gelen Rus turistler, Monatik'in seslendirdiği hareketli parçalarla kendilerinden geçti. Sahnede canlı performans sunan Monatik, 1 saat süren konserinde zaman zaman izleyicilerin istediği parçaları da seslendirdi.
Monatik, Rus tatilcilere, "Türkiye gibi cennet bir yerde tatil yapıyorsunuz. Güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkarın, Rusya'da bunları bulamazsınız" dedi.

Görüntü Dökümü
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- Konserden gelen görüntü
- Monatik'in şarkı söylemesi
- Konserden detay görüntü

443 MB /// 04.00"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

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