DHA YURT BÜLTENİ-8

KARADENİZ'de teröristlerin korkulu rüyası Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, daha önceki yıllarda bölgede eylemlerde bulunduğu saptanan ve 1 yıldır bölgede izlerini kaybettiren İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde yer alan teröristler 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş ile 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'in yakalanması için bölgedeki dağları didik didik arıyor. Karadeniz'de son 4 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarda PKK'lı teröristlere büyük darbe vuran güvenlik güçleri, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Trabzon kırsalnıda eş zamanlı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Giresun kırsalında son olarak teslim olan 'Kawa' kod adlı PKK'lı Behrüz Düdükkanlu'nun, bölgede yer göstermesi ve teröristlerin geçiş güzergahları ile erzak ve sığınak depolarını ortaya çıkarmasının ardından özellikle Tunceli-Erzincan-Gümüşhane sınır bölgesinde de tedbirler artırıldı. Teröristlerin, Karadeniz kırsalına Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden giriş yaptığı, bu hat üzerindeki güzergahlarında deşifre olması nedeniyle Ordu-Tokat-Sivas bölgesine ulaşabilecekleri, farklı geçiş güzergahları kullanabileceği istihbaratı üzerine, operasyon birlikleri, teyakkuza geçti. KARADENİZ'DE HER YER ARANIYOR Gümüşhane-Giresun kırsalındaki operasyonların yoğunlaşmasının ardından en son 1 yıl önce Tokat kırsalına geçtiği buradan da izini kaybettirdiği belirlenen, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde gri ve turuncu kategoride yer alan 'Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş ile 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer'in, Tunceli'ye dönüş yaptığı, yeniden bölgeye gelebileceği istihbaratı üzerine JÖH timleri ve komandolar harekete geçti, operasyon başlattı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komandolar, 5 ilde eş zamanlı operasyonlar yürütürken, operasyona gönüllü köy korucuların da destek verdiği belirtildi. SİLAH VE ERZAK DEPOLARI İMHA EDİLDİ Öte yandan bölgede son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplamda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu tespit edildi. Bölgede kalan son, Giresun kırsalında yakalananan teröristler 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan ile 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nın yer gösterdiği yerlerde ise 25'e yakın silah ve erzak deposu da ele geçirilmişti.

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya’nın (43) bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışması devam ediyor. Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Ömer Kaya geçen Cuma günü sabah saatlerinde kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam hayvanlar kendiliğinden köye döndü, ancak Kaya geri dönmedi. Köylüler kendi imkânlarıyla ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dün jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verdi. Ekipler bugün sabah saatlerinden itibaren Kaya’nın bulunması için arama çalışmalarına yeniden başladı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgedeki arama çalışmaları

-Kayıp çobanın fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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3)SULAMA KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ERZİNCAN’da sulama kanalına düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan merkeze bağlı Aydoğu Köyü’nde bir vatandaşa ait at sulama kanalı çevresinde gezerken sulama kanalına düştü. Atı düştüğü yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu Erzincan Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardıkları atı boğulmaktan son anda kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Atın sudan çıkma çabalarından görüntü

-İtfaiyecilerin atı çıkarma çalışmaları

-Atın vinç yardımı ile sudan çıkartılması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

4)GÖLCÜK'TE 7 MİLYON TL HARCANARAK YAPILAN BUNGALOVLAR SÖKÜLECEK

BOLU'da Gölcük Tabiat Parkı'nda yapımı tamamlanmak üzere olduğu sırada İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinde inşaatı tamamlanan bungalovlar atıl kaldı. 7 milyon TL harcanarak yapılan ve ormanlık alan içinde inşaat pisliğiyle bırakılan bungalovlar sökülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. Projeye çok sayıda sivil toplum örgütü karşı çıktı. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme aşamasında AK Partili Bolu Belediyesi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alana bungalovlar yerleştirildi. Tartışmalı proje ile ilgili geçen yılın Aralık ayında, mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Geçen ay da mahkeme projeyi iptal etmişti. 7 milyon TL harcanarak yapılan bungalov evler atıl vaziyette kaldı. Mahkemenin durdurma kararının ardından duran inşaat çalışmalarında işçilerin kullandıkları çay bardakları, çaydanlık, pantolon, ayakkabı gibi şeyler de ormanlık alanda bırakıldı. Ayrıca inşaat alanındaki bazı malzemeler de kaldırılmadı. Bölge pis bir şekilde bırakıldı.

İhale aşamasındayken CHP Bolu Milletvekilliği döneminde projeye karşı çıkan ve protesto eylemlerine katılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mahkemenin verdiği kararı olumlu karşıladıklarını ifade etti. Başkan Özcan, yapılmış haldeki bungalovları satışa çıkararak ormanlık alandan sökülmesini sağlayacaklarını belirterek, "Burada belediye tarafından emrivaki şekilde yapılmış bungalov evler var. Buradaki yapıların oradan kaldırılması gerekiyor. Daha önce kiralanması için verilen belediye meclisi kararını ortadan kaldırdık. Önümüzdeki günlerde ihale ile onları satışa çıkaracağız. Bir kişi veya şirket onları söküp oradan kaldıracak. Ondan sonra da Milli Parklar ile görüşerek oranın eski haline getirilmesi için çalışmaları yapacağız." dedi.

Gölcük'ü eski doğal haline kavuşturmayı planladıklarını aktaran Özcan, "Ormanın içerisinde bu yapılar yapılırken belli sayıda ağacın kesildiği ortada. Tahribatın büyüklüğünü görebilmek için o yapıların oradan kalkması gerekiyor. Eğer mahkeme bunu durdurmamış olsa ve süreç işlese onun yanına yapılması planlanan bir otel de var. Daha çok ağacın kesilmesi anlamına geliyor. Zaten Gölcük'te haddinden fazla seyrekleştirme yapılmış. Bunun sonucunda çok sayıda ağacın devrildiğine herkes şahit oluyor. Dediğimiz gibi tahribatın asıl büyüklüğü o yapılar oradan kalktıktan sonra ortaya çıkacak. Milli Parklar ile istişare içinde belediye olarak da bizim üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Gölcük'ü eski doğallığına kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu.