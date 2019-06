DHA YURT BÜLTENİ-8

'FINDIK KIZIM GİBİYDİ' Marketinde papağan, 2 karga, 13 kuş, 8 sokak kedisi ve 2 köpek ve 1 de sincap besleyen Çakıcı, Fındık'ın ölümüne sebep olan sürücünün bulunmasını istediğini belirterek, "Fındık, benim evladım gibiydi. Çok canım yanıyor, benim için kendi öz kızımdan farksızdı. Müşterilerimiz onu çok severdi, mahallemizin de maskotu gibiydi. Ezdikten sonra hiç mi vicdanın sızlamadı be kardeşim? Sen bunu fark ettin ve durmadan çekip gittin. Şu an ben o adama katil gözüyle bakıyorum. En azından durup bir baksaydı, ben de o zaman 'fark etmemiş, insanlık hali' derdim. Konuyla ilgili polise gidip şikayetçi olduk. Bu insanın cezasını çekmesini istiyoruz. Hayvanlar da bizim gibi can taşıyor. Onların tek derdi var, sevilmek" diye konuştu.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde Sağlık Teknikerliği Bölümü mezunu Yunus Orkin (29), 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak, çocukluk hayali olan kaz yetiştirmek için çiftlik kurdu. Küçük bir kuluçka makinesi ile başladığı işini büyüten Orkin, yılda 2 bin kaz yetiştiriyor.Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Sağlık Teknikerliği bölümünden 4 yıl önce mezun olduktan sonra memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesine dönen Yunus Orkin, ailesinin beyaz et ihtiyacı için kaz beslemeye başladı. Orkin, ardından 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin TL destek alarak kaz çiftliği kurdu. Orkin ve ailesi, şimdilerde yetiştirdikleri kazları, Türkiye’nin çeşitli illerine satıyor: Kars gibi Güroymak ilçesinin de kaz yetiştiriciliğine uygun olduğunu anlatan Orkin, üniversiteden mezun olduktan sonra kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini anlattı. Orkin, şöyle konuştu: "Mezun olduktan sonra Güroymak’a gelerek 'Genç Çiftçi' destek programına başvurdum. Buradaki yetkililer de bizlere 30 bin TL destek sağladılar. Bu parayla yeni kuluçka makineleri ve yumurta satın aldık. Kısa sürede civcivlerimizi yetiştirdik. Bugün yılda yaklaşık 2 bin kaz ve civciv yetiştiriyoruz. Dünyanın en değerli hayvansal yağlarından biri kazın iç yağıdır. Bunun üretimi de kazların soğuk havada yedikleri kardan dolayı ısınmak için ürettiklerini biliyoruz. Çocukluktan beri kaz yetiştiriciliği hayalim vardı. Bunu da eskiden beri kışlık beyaz et ihtiyacımızı karşılamak için yapıyorduk. Küçük çapta yerli 3- 5 kaz besliyorduk. Bu işe başladıktan sonra 'Linda' ırkını getirdik. Bu ırkın hem et verimi, hem de yumurta verimi yüksek. Yaklaşık 4 yıldır da bu ırkı besliyorum. Daha sonra Almanya’da 'Mast' denilen bir ırk var. Onu da getirdik. Bu ırk hem etiyle, hem de yumurtasıyla Linda ırkını ikiye katlıyor. Biz kaz yetiştiriciliğini bu bölgede yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu an kazlardan elde ettiğimiz yumurta ve eti bölgeye pazarlıyoruz. Bölgenin civciv ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz. Çünkü çok yoğun bir talep var. Şu anda 2 dönümlük bir alanda bu işi yapıyorum. Bu kadar kısıtlı bir alanda işimi büyütebilmem benim için büyük başarı."

5)AT SIRTINDA 630 KİLOMETRE

İZMİR'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik için memleketi Sivas'tan Ankara'ya at sırtında yola çıkan Ahmet Turan Duman (28), 14 günde Başkent'e ulaştı. Duman, ilk iş olarak yorucu yolculukta birisi düşen, diğerleri yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirdi. Askerdeyken bakamayacağı için atını satışa çıkaran Duman, perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine gidecek.

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, İzmir Buca'da yapacağı kısa dönem askerlik için, birliğine uzanan yolun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında gitmeye karar verdi. Duman, kulüpte bulunan kendisine ait 'Yıldız' adlı atını süsleyip Türk bayrağı asarak, 14 gün önce yola çıktı. Duman, atıyla 630 kilometre yol kat ederek Ankara’ya ulaştı. 6 gün olarak planladığı yolculuğunu, hava koşulları ve yaşadığı aksilikler nedeniyle 14 günde tamamlayan Duman, yol boyunca uğradığı şehirlerde, ilçelerde, kasabalarda yaklaşık 500 çocuğu atına bindirdi, çocuklara binicilik ve at kültürünü aşılamaya çalıştı.

İLK İŞ NALLARI DEĞİŞTİRDİ

Duman, Ankara'da ilk iş olarak, yorucu yolculuk sırasında birisi düşen, diğerleri de yıpranan atının ayaklarındaki nalları değiştirtti. Askerdeyken masraflarını karşılayamayacağı için atını internet üzerinde satışa çıkaran Duman, atı sattıktan sonra perşembe günü otobüsle Buca'daki birliğine yola çıkacak.

'BİNİCİLİK VE AT KÜLTÜRÜNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM'

Duman, küçüklüğünden bu yana atıyla şehirlerarası yolculuk yapmak istediğini, bu hayalini askerlik öncesi gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Duman, "Binicilik ve at kültürüne dikkat çekmek istedim. Ayrıca Türk kültüründe askerliğin çok önemli bir yeri var. Bizim için geçmişten de atlar çok önemliydi. Bunlara dikkat çekmeye çalıştım. Modernizmin içerisinde hepimiz bir hayat mücadelesi veriyoruz. Atlardan ve doğadan uzak kaldık, bunlardan uzak kalmamak için böyle bir farkındalık yaratmaya çalıştım, amacım buydu" dedi.

'KENELER VE DUŞ ALAMAMAK SORUN OLDU'

Yolculuk sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştığını da anlatan Duman, şöyle konuştu: "Ben dağ yollarını, patika yolları kullandığım için 630 kilometre yol kat ettim Ankara'ya kadar. Duş alamamak büyük sorun oldu. Derede, ırmakta yıkanmayı düşündüm; ama her zaman olmuyor. Köy muhtarları yardımcı oldular bu konuda. Yıldız’ın arpasını bulmakta sıkıntı çektik. Kendi ihtiyaçlarım 8 kiloyken Yıldız’ın ihtiyaçları 20 kiloya yakındı, bu biraz yük oldu. Nalı düştü, nalbant bulamadık. Yozgat tarafında kene tuttu. O tarafın keneleri can alan cinsten. Yaklaşık 50 kene Yıldız’a musallat oldu. İlacını aradık bulduk, 2 gün dinlendik. Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bu konuda çok destek oldu, kenelerden kurtardılar."

'YILDIZ'I SAHİPLENDİRECEĞİM'

Duman, atını satmak istediğini söyleyerek, "Yıldız'ı bir at çiftliğine, olmazsa en az benim kadar merhametli ve sevgiyle davranacak birine sahiplendireceğim. Atın aylık masrafı bir hayli fazla oluyor. Ben de askerde olacağım, bunun haricinde de biraz birikmiş borçlarım var. Bu şekilde bir çözüm yolu bulmaya çalışacağım" dedi.