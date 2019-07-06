DHA YURT BÜLTENİ - 8

Reyhanlı'da bomba yüklü otomobilde ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklandığı değerlendiren otomobilde meydana gelen patlamada ölen 3 Suriyelinin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Terörle Mücadele polisleri, iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bağlantılı olabilecekleri kişileri gözaltına almaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna döndü. Bölgedeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü. Reyhanlı Kaymakamlığı'na 1 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ise 50 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada, otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi, patlamanın şiddetiyle çevreye savruldu.

Polis ekipleri, caddeyi giriş çıkışlara kapatıp, çevrede toplanan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçtaki Suriyelilerden 2'sinin öldüğü tespit edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan diğer Suriyeli ise kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Araçtakilerin olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı eylemi düzenlemeyi planladıkları iddia edildi. Patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürüldü.

GÖZALTILAR VAR

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürürken, patlamaya ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Ancak gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Ölen 3 Suriyelinin cesetleri ise Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILDI, PAZAR KURULMADI

Patlama nedeniyle Hatay kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda güvenlik personeli Reyhanlı ilçesine kaydırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında cumartesi günleri ilçede kurulan Bağlar Mahallesi'ndeki semt pazarı, bu hafta kurulmadı.

ŞÜPHELİ BOMBALI ARAÇ ARANIYOR

İlçede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılırken, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve bomba yüklü olduğu ileri sürülen Suriyeli plakalı bir otomobili de arama çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın çevre illerinin giriş çıkışlarında da alınan önlemlerle şüpheli otomobil aranıyor.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ==================== 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi Mersin’de 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de hastanelerde tedavi görmesine neden olan metil alkol zehirlenmesine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölenlerin yakınları ve hastanede tedavi görenlerin ifadelerinden yola çıkarak merkez Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki 3 tekel büfesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 17 adet 1 litrelik sahte etil alkol ele geçirilirken, ele geçen sahte alkollerin yapılan laboratuar analizinde, içerisinde metil alkol olduğu, hayatlarını kaybeden vatandaşların da metanol zehirlenmesi nedeniyle öldükleri belirlendi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen ve aralarında daha önce de gözaltına alınıp serbest kalanların da bulunduğu E.A., M.Ö., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin de arandığı soruşturma kapsamında 3 gündür Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünce adliyeye sevk edilen M.Ö. ise tutuklandı.

ÇOK SAYIDA DOSYA

Bu arada zanlılarla birlikte hazırlanarak adliyeye gönderilen çok sayıda dosya dikkat çekti. Bir alışveriş arabasında taşınan dosyalar 3 görevli tarafından araca yüklenerek adliyeye götürüldü.

Öte yandan kentte son bir hafta içerisinde yaklaşık 30 kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bunlardan 7'si hayatını kaybederken, bazıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentteki farklı hastanelerde 16 kişinin tedavisi ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün giriş görüntüsü

-Zanlılar emniyette çıkartılırken

-Zanlılar araca bindirilirken

-Zanlıların ifadelerinin olduğu klasörler taşınırken

-Araca yüklenirken

-Araçlar emniyetten çıkarken

-Depolarda yapılan aramalardan genel ve detay

-Adliye binası görüntüsü (BOYUT: 316,20 MB)(SÜRE: 2,49 DK) Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ==================== Freni boşalan kamyonun sürücüsü çevredekileri 'kaçın' diye uyardı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde freni boşalan ve yokuş aşağıya hızla inen kamyonun sürücüsü Mehmet Ali Turan, uzun uzun korna çalarak, camdan da çevredekilerin kaçması için bağırarak, olayı faciayı önledi. Yoldan çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü Turan yaralandı.

Kaza, Malkara'nın Keşan ilçesi çıkışında meydana geldi. Malkara'dan yüklediği yaklaşık 500 saman balyasını Edirne'nin İpsala ilçesine götüren Mehmet Ali Turan'ın kullandığı 59 ABD 545 plakalı kamyonun Temizer Caddesi üzerinden yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Kamyon kontrolünden çıkan Turan, korna çalarak ve, 'kaçın' diye bağırarak, çevrede bulunanları uyardı. Yoldakiler çekilirken, yaklaşık 200 metre kontrolsüz şekilde giden kamyon karayolunun çift şeridinden de geçip yön tabelası ile kaldırıma vurarak yola devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Turan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyondan çıkartılan yaralı sürücü Mehmet Ali Turan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonun acı bir korna sesiyle yokuş aşağı geldiğini söyleyen Fatih Işık, "Biz arkadaşlar ile o alanda yürüyüş yapıyorduk. Kamyon acı bir korna sesiyle yokuş aşağıya iniyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken sürücü 'çekilin, kaçın' diye bağırdı. Bağırırken de uzun uzun korna çalıyordu. Çevredeki vatandaşları ve sürücüleri uyarıyordu" dedi.

Olay yerinde inceleme yapan Trafik ekipleri kamyonun freninin patladığını ve kamyonun yaklaşık 200 metre kontrolsüz şekilde ilerlediğini tespit etti. Keşan - Malkara Karayolunun kullanılan yan yolu ise uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Saman Balyaları başka bir kamyona aktarılıp kamyonun yol üzerinden kaldırılmasının ardından yan yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinen detay

Devrilen kamyondan detay

Kapanan yan yoldan detay

Ekiplerin çalışmasından detay

Yaralının hastaneye sevki Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),(DHA) - ================ (ÖZEL) - Peş peşe ölen, yan yana gömülen çiftin mezarlarının başına heykelleri dikildi Almanya'da, şeker hastalığından yaşamını yitiren Ali Ülger'in (82) eşi Gülhan Ülger (84) de yaşadığı acıya dayanamayarak 4 gün sonra öldü. Memleketleri Malatya’da aynı gün, yan yana defnedilen çiftin çocuklarından Hüseyin Ülger, anne ve babasının heykelini yaptırdı. Heykel, Ülger çiftinin mezarlarının başına yerleştirildi.

Almanya'da Ali Ülger (82), 5 Ocak 2018 günü şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ölümünün ardından Ülger’in cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından Malatya'ya getirildi. Ali Ülger'in eşi Gülhan Ülger (84) de yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 6 çocuk sahibi Ülger çifti, 9 Ocak 2018'de yan yana defnedildi.

Birbirini çok seven çiftin çocuklarından Hüseyin Ülger (60), anne ve babasının heykelini yaptırma kararı aldı. Hüseyin Ülger'in anlaştığı heykeltıraş Emrullah Güler, yaptığı heykeli; Ülger çiftinin mezarlarının başına yerleştirdi. Ülger çiftinin bir bankta el ele oturduğu heykelin altında ise Ali Ülger'in çocuklarına söylediği 'Biz sevgiyi ektik, siz barışı yaşayın' ve Yolların yorgunu Ali Çavuş ve yol arkadaşı Gülperi burada yatıyor' sözleri yazıyor.

'ONLARI ÖLÜM BİLE AYIRAMADI'

Almanya'da yaşayan Hüseyin Ülger, babası Ali Ülger'i bir cuma akşamı kaybettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Hafta sonu olması nedeniyle hemen oradaki işlemlerin bitmediğinden dolayı buraya getirmemiz biraz zaman aldı. Ancak Salı günü burada olabildik. Annemle birlikte buraya kadar geldik. Babamızı getirdik, evimizin önünde tam duaların okunacağı zaman annemiz o acıya dayanamadı. Kalp krizi geçirdi ve annemizi de orada. Onları ölüm bile ayıramadı ve sevgiyi bize yaşamları boyunca gösterdiler. Onlar hayatları boyunca dostluğu, sevgiyi, barışı insanlığı ektiler. Bu yaşamları bizleri anılarımızla kalacak, anıları bu anlamda sonsuz olacak."

'BURAYI ZİYARETE GELMEK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZ VAR'

Ali ve Gülhan Ülger çiftinin fiberglas maddesi heykelini, eşi Yeliz Güler ile bir ayda tamamlayan Heykeltıraş Emrullah Güler, bu tarz heykellerle pek sık karşılaşmadıklarını ifade etti. Güler, "Ülger çiftinin fotoğraflarına bakarak yaptığımız heykeli bir ayda tamamladık. Çiftin çocuklarının davranışı umarım diğer ailelere de örnek olur. Aynı zamanda bu tarz eserler hem kültürümüze, hem de turizme çok ciddi bir şekilde etki bulunuyor. Burayı ziyarete gelmek isteyen arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Ülger röp.

-Ziyaret edilmesi

-Mezarla ilgilenen oğlu

-Mezardan detay

-Çiftin heykelinden geniş yakın görüntüler

-Heykeltıraş Emrullar Güler röp.

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 857 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ==================== Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu imal edildiği istihbaratını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Rüştiye Mahallesi’nde 2 şüpheliye ait ev ve iş yerinde drone destekli operasyon yaptı. Uyuşturucu arama köpeği Roket’in de destek verdiği operasyonda; bin kök kenevir bitkisi, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar/esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı istihbaratını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl’ün Rüştiye ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ettikleri ve ticareti yaptıkları tespit edilen Ö.A ve H.A’ya ait ev ve iş yerlerinde arama ve kontrol yaptı. Şüphelilere ait arazilerde, kenevir bitkisinin ekili olduğu, drone keşfi ve uyuşturucu arama köpeği Roket’in de desteği ile tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararı sonrası operasyon yapan ekipler, özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış bin kök kenevir bitkisi, 1 kilo 360 gram kubar/esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Ö.A ve H.A gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve raporlamalar yapıldıktan sonra imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone görüntüleri

-Jandarma ekiplerinin arama yapması

-Uyuşturucu arama köpeği Roket'in arama yapması

-Kenevirlerin ele geçirilmesi

-Jandarma ekiplerinin arazide arama yapması

-Bulunan kenevirlerin toplanması

-Jandarma ekiplerinin Drone'u hazırlaması 936 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-Merve KIZILKAYA/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) ==================== TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının birkaç yıl içinde 1 milyona ulaşmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye'nin Çin ile iyi ilişkisinin olması turizmi direkt etkileyecek" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye bankacılık, enerji, altyapı da dahil birçok sektörde yatırımlar artıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için gittiği Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından devlet töreni ile karşılanırken, iki ülke arasında siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin hızla gelişmeye devam etmesi Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısına olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı ocak-mayıs döneminde 167 bine yükselirken, Çinli havayolu şirketlerinin birbiri ardına Türkiye'ye seferlere başlaması ile THY'nin Çin'den yeni noktalara gelecek dönemde uçacak olmasının turist sayısında büyük artışa yol açması bekleniyor.Turizm sektörünün önde gelen isimleri de Çinli turist tahminlerini artırdı.

"Çinli turist saysının 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz"

Trabzon'daki Sümela Manastırı ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Çin çok önemli bir pazar. Uzak Doğu pazarı olduğu için kitle turizmine çok açık değil. Tarifeli seferlere bağlı olarak ancak kapasiteyi planlıyabiliyoruz. Ümit ediyorum yakın bir gelecekte charter(tarifesiz) seferleri düzenleyecek bir kapasite oluşur orada. Önemli bir pazar. Kapasitesi yüksek bir pazar. Çin tabi dünyanın liderliğine oynayan bir pazar. Türkiye'nin iyi ilişkilerinin olması zaten turizmi direkt etkileyecek. Artıyor rakamlar. Hep telaffuz ettiğimiz 1 milyon rakamına ulaşmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trabzon'a kültür turları gelmeye başlayacak"

Daha çok turist çekmek için atılacak adımlar ve alternatif tur rotaları oluşturmak amacıyla Trabzon'da faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla buluşan Bağlıkaya, özellikle birinci etabı geçtiğimiz mayıs ayında yeniden ziyaretçilere açılan Sümela Manastır'nın önemine vurgu yaptı.Son bir ayda 48 bin ziyartçiyi ağırlayan Sümela Manastırı'nın kentin vazgeçilmezlerinden olduğuna dikkat çeken Manastırı da gezen Bağlıkaya, "Sümale çok önemli bir yer. Trabzon için vazgeçilmez bir yer. Sümela'nın olmadığı dönemde Trabzon'un turizmi farkı bir şekilde gelişti. Yayla turizmi ve Arap turizmi ağırlıklı gelişti. Çok şükür sonunda bir bölümü de olsa açıldı. Bundan sonraki dönemde doğa turizminin dışında yayla ve Arap turizminin dışında buraya kültür turları da yavaş yavaş gelmeye başlayacak.Trabzonlular çok mutlu, turizmciler çok mutlu.Karadeniz bölgesine baktığınız zaman Trabzon en önemli destinasyon. Buranın ilgi odaklarını artırmamız gerekiyor. Geçen seneden bu seneye üç kat daha fazla kültür turu çıkıyor Türkiye'de. Kültür turları gerçekten patlamış durumda. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

"2018 yılının üstünde yeni bir rekor kıracağız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde 5 aylık veriler doğrultusunda 2018 yılının üstünde yeni bir rekor kırılacağını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarmasının seyahat edenlerin sayısını artıracağını kaydeden Bağlıkaya, " Seyahat eden sayısını artıracağı için biz pozitif bakıyoruz. Zaten bizim taksit artışı ile ilgili taleplerimiz vardı. İnşallah daha iyi olacak" şeklinde konuştu. Kurban Bayramı rezervasyonları ile ilgili ise Bağlıkaya, "Kurban Bayramı rezervasyonları çok hareketlenmedi diyebilirim. Çünkü yazın başı İstanbul seçimlerinden sonra bir tatil furyası temmuz ayının ortasından itibaren hareketlenecektir diye düşünüyorum" dedi.

"Alman ve Rus turistlerden Baksı Müzesi'ne ilgisi artıyor"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve heyeti, Bayburt'ta 62 dönüm üzerinde yer alan Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'ni de ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan Müze ile ilgili heyet üyeleri, Koçan'dan bilgi aldı. Bu yıl 30 bin ziyaretçi hedeflediklerini dile getiren Koçan şunları söyledi: "Eylül ayında konserler olacak. Amfi tiyatromuz geçen sene açtık. Yayınlarımız olacak. Çocuklara burs veriyoruz. Bu tüm çevre illerdeki yetenekli çocukları hem tespit edeceğiz hem de burs ile destekleyeceğiz. Belki müzemize bir çocuk bölümü ekleyeceğiz.Avusturya ve Almanya'dan çok geliyorlar. Rusya'dan gelmeye başladılar. Yerli izleyici artıyor. Yerli turiste iki profil var. İlki bu bölgenin insanın gurbete gitmiş onlar geliyorlar. İkincisi Türkiye'nin daha çok üst sınıfı kültürle sanatla ilgili olan sınıf ve yurt dışına gidip farklı heyecanlar arayan sınıf. Onlar yoğun miktarda geliyorlar. Onlar da gözle görülür bir artma var. Gurbetçi dediğimiz sınıfta ve Türkiye'nin kültür sanatla ilgili üst ekonomisinden gelenler artıyor. Tur şirketleri geliyor"

"Ummanlı turistlerin Trabzon'a gelişleri arttı"

Umman'ın hava yolu şirketlerinden olan Salam Air geçtiğimiz günlerde Trabzon'a direkt uçuşlara başlarken kentte konaklama sektöründe hizmet verenlerden biri olan Buğra Bayraktar, "Umman talebimiz çok hızlı bir şekilde artıyor.Geçen seneye göre yüzde 100 bir artış var Umman pazarında.Körfez ülkelerinden kentimize yıllardır ciddi bir talep var yıllardır. Umman bunu en son keşfeden ülke oldu. Sümela'ya talep artışı oldu. Körfez ülkelerinden Uzungöl'e talep var. Avrupalı turist özellikle Sümela Manastırı için geliyor ve gelecektir" diye konuştu.

Doğu Karadeniz'de konaklayan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı(2018 yılı)

Artvin:253 bin 462

Bayburt:19 bin 186

Giresun:220 bin 506

Gümüşhane:72 bin 913

Ordu:321 bin 18

Samsun:432 bin 903

Rize:162 bin 359

Tokat:264 bin 4

Trabzon:584 bin 948

Toplam:2 milyon 331 bin 299

Görüntü Dökümü

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Firuz Bağlıkaya ile röp.

Sümele Manastırını heyetin gezmesi

Bayburt'taki Baksı Müzesi'ni gezmeleri Haber-Kamera: Gökhan ARTAN / Trabzon, (DHA) ================ Doğasever gezgin Karaca, Bitlis'de Hayalini kurduğu 'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan gezgin Yunus Emre Karaca (29), Bitlis'e geldi. Burada gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapan Karaca, dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi.

'Dünya Barış Ormanları' projesini hayata geçirmek için işinden istifa edip il il dolaşan arkeolog Yunus Emre Karaca, gittiği kentlerde fidan dikimi ve çöp toplama etkinliği gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bitlis'e gelen Karaca, gençler ve çocuklarla birlikte çevre temizliği yapıp dünya barışı için fidan dikimi gerçekleştirdi. Bitlis'e ilk defa geldiğini belirten Karaca, Bitlis Belediye Başkanlığının da kendisine destek verdiğini söyledi. Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Karaca, "Bu yola çıkmadan tüm kıyafetlerimi Kızılay’a kitaplarımı ise Türk Halk Kütüphanesine bağışladım. Bunun sebebi ise mülkiyet duygusunu ortadan kaldırmaktır. Çünkü insanlar bir şeye sahip değilse bunun derdine de düşmüyor. Her şeyimi bağışladım ve sırt çantamla yola çıktım. Bu şekilde hayatta iz bırakmayı planlıyorum. 81 ili ve dünya başkentlerini gezerek Dünya Barış Ormanları'nı kurmayı hayal ediyorum. Yavaş yavaşta hayallerime kavuşuyorum. Bugün Bitlis'teyim ve burada 8. projemi gerçekleştiriyorum" dedi.

Bitlis'te gençlerle birlikte çevre temizliği yaptıklarını anlatan Karaca, Bitlis'teki ilgiden oldukça memnun kaldığını söyledi. Başlattığı projeye gençlerin destek vermesinin kendisini çok umutlandığırdığını belirten Karaca, "Yarın buradan otostopla Hakkari’ye gideceğim. Amacım bunun farkındalığını toplumumuz gösterebilmekti ve insanların buralara gelmesini sağlamaktır. Çünkü insanlar buraya arabalarıyla zor gelirken ben otostopla geldim. Hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ben istiyorum ki tüm halkımızı buralara gelsin" dedi.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran ise Yunus Emre Karaca'nın başlattığı projeyi desteklediklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.