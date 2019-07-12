DHA YURT BÜLTENİ - 8

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yılmaz, diğer 2 çocuğuna da işkence yaptığı için ayrıca 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü, velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı, baygın halde hastaneye götürdü. Doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz, serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti. Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4'üncü günde kaybetti. Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda, oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf edince, tutuklandı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tututuklu Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezadan herhani bir indirim yapılmadı. Yılmaz'a ayrıca 2 çocuğuna işkence ettiği için 12 yıl hapis cezası da verildi.

Görüntü Dökümü

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-Avukatın konuşması

-Annenin konuşması

SÜRE:01'04" BOYUT:119 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

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Çorum'da fırtınada cami minaresi yıkıldı

Çorum'da etkili olan şiddetli fırtınanın etkisiyle Tabak Camisi'nin minaresi yıkıldı. Minarenin iki evin arasındaki boşluğa devrildiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çorum'da dün etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Kunduzhan mahallesindeki tarihi Tabak Camii'nin minaresi iki evin arasına devrildi. Yolda kimsenin bulunmadığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Minarenin yıkılmadan önce sallandığı anlar çevredeki bir otoparkın güvenlik kemerasına yansıdı. Minarenin yıkılma anı ise kameraların önünde oluşan sis bulutu nedeniyle kaydedilemedi. Geçici süre ibadete kapatılan camide tadilat çalışması başlatıldı.

Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, “Namaz bitti, bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldıö dedi.

Otopark işletmecisi Mesut Çağlar da "Sanki caminin minaresini birisi birilerine zarar vermesin diye, eliyle almış iki evin arasına bırakmış gibi, Sağa düşse otopark var. Sola düşse cemaat ve evler var. Minare tam ortaya boşluğa düşüyor. İnanın elimizle koysak çok zor bırakırız minareyi oraya, Bu bir mucize. Güvenlik kameralarımız açık, devamlı çalışıyor. Ancak, minare düşerken birden görüntü kayboluyor. Sanki bir mucize gibi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cami minaresinin yıkılma anı

-Cami müezzini Hasan Seliç röp.

- Otopark sahibi Mesut Çağlar röp.

-Yıkılan minareden görüntü

-Detaylar

(SÜRE:4 30 dk ) (BOYUT 194 MB)

Haber-Kamera:

