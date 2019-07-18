HABER

DHA YURT BÜLTENİ-8

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

DÜZCE’DE SEL, 10 KİŞİ MAHSUR (EK) 1)39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı.

DÜZCE’DE SEL, 10 KİŞİ MAHSUR (EK)
1)39 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle mahsur kalan 39 kişi helikopterle kurtarıldı. Bölgede bulunan 2 helikopter tarama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kriz merkezi, yolları kapanan, sular altında kalan köylerde evlerinde mahsur kalanlardan gelen yardım çağrıları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
EK GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR

Tezcan SOLMAZ-DÜZCE/DHA

===================================================

2)BODRUM'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaz başından bu yana çıkan yangınlarda zarar gören yüzlerce dönüm alan, havadan görüntülendi. Bodrum'da bu yaz başından itibaren çıkan yangınlarda, yüzlerce dönüm alan zarar gördü. Söndürme çalışmaları ve sonrasında yürütülen faaliyetlere destek veren birçok gönüllüden biri olan turizmci Mustafa Ünlü, zarar gören alanları havadan görüntüledi. Ardından o görüntüleri, sosyal medya hesabından halkla paylaştı. Bölgeyi drone ile görüntüleyen Mustafa Ünlü, "Uzun zamandır Bodrum'da orman ve kırsal yangınlarda profesyonel ekiplere destek oluyoruz. Sellerde yine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma gönüllüsü olarak bizimle birlikte çalışan birçok ekip var. Ben aynı zamanda insansız hava aracı pilotuyum. Drone kullanıyorum. Drone'la yangınlardan birkaç gün sonra bölgelerin görüntülemesini yapmaya başladım. Doğayı, ormanı herkes seviyor. Fakat kimse yangını kendisinin çıkardığının ya da bir şekilde sebep olduğunun farkında değil. Araçlardan atılan sigara izmaritinden çıkmış birçok yangınımız, aynı şekilde cam şişelerin mercek görevi görmesinden çıkmış birçok yangınımız var. Doğayı sevmek her zaman yetmiyor. Yangın çıkan bölgede bir şişeyi arabasından atmış arkadaşımız, kendisini sorumlu hissetmeli. Sigarasını yanar şekilde atan arkadaşımız kendisini sorumlu hissetmeli. Biraz bunu fark ettirip gösterebilmek için insansız hava aracı ile bölgelerin görüntülemelerini yapmaya başladık" dedi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Yanan bölgelerin hava görüntüleri
Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

===================================================

3)KAYSERİ'DE KIRPILAN KOYUNLARIN YÜNLERİ, ÇEYİZ OLUYOR

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaz aylarında sıcaktan bunalan koyunların yünleri kırpılıp, yıkanarak havalandırıldıktan sonra yastık ve yorgan yapımında kullanılıyor.
İlçeye bağlı köylerde üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarının yünlerini kırpmaya başladı. Bölgede yaklaşık 300 yıldır sürdürülen gelenek ile yünleri makasla kırpılan koyunların, yaz aylarında rahatlaması sağlanıyor. Özel makas ve bıçak yardımı ile kesilen yünler, bölgedeki gelinlik kızların çeyizlerine yastık ve yorgan olması için kullanılıyor. Koyunlarından kırpılan yünler yıkandıktan sonra önce kurutuluyor sonra da havalandırılıyor. Bin bir zahmetle hazır hale getirilen koyun yünlerinin bir bölümü de Kayseri'de satılıyor.
'KOYUN KIRPARAK EVİMİ GEÇİNDİRİYORUM'
Bölgedeki yetiştiricilerin koyunlarını kırparak aile bütçesine katkı sağlayan 2 çocuk annesi Buket Günana (30) "Koyun kıpma işini uzun zamandır yaparım. Koyun kırpmada kesilen yün hayvanın rahat etmesini ve sağlıklı büyümesini sağlar. Kestiğimiz koyun yünlerini yıkar, kurutur ve havalandırırız. Daha sonra Kayseri'de çuvallara koyarak kilosunu 1 liradan satarız. Koyun kırpmadan kazandığım para ile de evimi geçindiriyor çocuklarımı büyütüyorum" dedi.
Gömürgen Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Gündüz (53) ise, mahallede birçok kişinin küçükbaş hayvancılıktan geçimini sağladığını söyleyerek, "Koyun kırpmadan elde edilen yünler bölgede birçok genç kızın çeyizinde yorgan, yastık olarak kullanılır. Yün yorganlar diğerlerine göre daha çok tercih ediliyor. Yünler de dere kenarlarına götürülerek tokaçlanıyor. Son derece zahmetli olan yün kırpma bölgenin de önemli geçim kaynağı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
----------------------
- Koyun kırpan kadınlardan görüntü
-Koyun kırpan Buket Günana ile röportaj
-Koyunların sağılması
- Koyunların kırpılması
- Kırpılan koyunların yün haline getirilmesi
- Mahalle muhtarı ile röportaj

- Diğer görüntüler

SÜRE: 5.52 BOYUT: 657 MB
HABER- KAMERA: ÖZER KAYA/KAYSERI-DHA

======================================================

4)OSMANİYE'DE SAHTE ALKOLDEN ZEHİRLENEN GENÇ ÖLDÜ

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli’ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.
Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Görüntü Dökümü
----------------------------
- Adana Şehir Hastanesi arşiv görüntüleri
- Ölen gencin fotoğrafı
SÜRE: 35" BOYUT:65 MB

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: ADANA,(DHA)

PARTNERKosta Rika aşıkları böyle görüntülendiKosta Rika aşıkları böyle görüntülendi
Orhan Gencebay sevgisi şaşırtıyorOrhan Gencebay sevgisi şaşırtıyor
Türk yolculardan elektronik pasaporta yoğun ilgiTürk yolculardan elektronik pasaporta yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemi

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.