DHA YURT BÜLTENİ - 8

Akkuyu’nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşaatı devam eden 1 nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu sahaya ulaştı.

Nükleer güvenliğin en önemli ekipmanlarından olan 'Kor Tutucu', geçtiğimiz günlerde çıktığı yolculuğunu tamamladı. 1 Nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı olan Kor Tutucu Akkuyu NGS inşaat sahasına ulaştı. nükleer yakıtların içinde olduğu reaktör kabının altına yerleştirilecek olan bu ekipman, 150 ton ağırlığında ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelikten yapılmış koni şeklinde bir tanktır. Kor tutucu, 3+ nesil reaktörlü nükleer santrallere özgü pasif güvenlik sistemlerinin önemli ekipmanı olarak biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksei Lihaçev ile Akkuyu NGS sahasında iş görüşmesi yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekipmanın nükleer güvenlik için çok önemli olduğunu belirterek, "Önemli ekipmanlardan bir tanesinin sahaya intikalini görmüş olduk. Buna 'Core catcher (Kor tutucu)' deniliyor. Kor tutucu, Akkuyu NGS gibi 3’ncü nesil santraller için tasarlanan ve nükleer güvenliği artıran bir ekipman. Bu yıl içerisinde montajı bitmiş olacak" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sahaya gelen ilk büyük boyutlu ekipmanın nükleer güvenliğin bir parçası olmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Yürütülen faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülmesi nükleer santralin işletmeye alınmasından önce başlar. Projenin ilk gününden itibaren nükleer güvenlik prensiplerine uyulması ve yapılan çalışmaların sürekli denetlenmesi, inşaat sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 60 yıllık işletme ömrü boyunca, ki bu süre daha da uzayabilir, bu temel yaklaşım esas alınmaktadır. Akkuyu projesi, Rusya'da benzer bir tasarım ile inşa edilmiş ve şu anda işletilen bir nükleer santralin deneyimine dayanmaktadır. Bu tasarım, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin bir arada olduğu ve her türlü dış etkenlere karşı geliştirilen güvenlik sistemlerinin yer aldığı bir tasarımdır" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk nükleer santrali için imal edilen Kor tutucu, bu tür ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış Tyajmash A.Ş. firmasının tesislerinde yapılmıştır. Tyajmash A.Ş. tesisinde daha önce imalatı yapılmış 2 kor tutucu, hâlihazırda Çin’in Tyanvan nükleer santraline montajı yapılmış, iki adet Kor tutucunun Bangladeş’in Ruppur nükleer santraline sevkiyatı yapılmış, yine 4 kor tutucunun ise Hindistan’nın Kudankulam nükleer santralinde kullanılmak üzere imalatı tamamlandı.

Kor tutucu ekipmanının kurulacağı 1 Nolu güç ünitesinin inşaatına ilişkin çalışmalar, öngörülen takvime göre devam etmektedir. Kor tutucunun montajının yapılacağı alanın hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. İnşaatın tüm aşamaları, gerek bağımsız yapı denetim kuruluşları tarafından, gerek Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından titizlikle denetlenmektedir.

Kor tutucu hakkında:

Koryum tutma ve soğutma aracı veya kor tutucu, 3+ nesil reaktörlü en modern nükleer güç santrallerinde kullanılan pasif güvenlik sistemlerinin önemli bir unsurudur. Kor tutucu, radyoaktif maddelerin reaktör korundan çevreye salınmasını önler.

Akkuyu NGS Hakkında:

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nükleer güç santralidir. Proje, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma kapsamında gerçekleştirilmektedir. Akkuyu NGS, en modern teknolojik çözümleri temsil eden güçlendirilmiş güvenlik sistemli 3+ nesil, her biri 1200 MW güce sahip Rus tasarımı VVER-1200 tipi 4 güç ünitesinin inşaatını kapsamaktadır. Hâlihazırda Proje finansmanının tamamı Rusya tarafından sağlanmaktadır. Rosatom Devlet Kuruluşu, Akkuyu Nükleer Şirketinin ana hissedarı olup, nükleer santralin tasarlanması, yapımı, bakımı, işletmesi ve işletmeden çıkarılmasını üstlenmiştir. Akkuyu NGS, dünya nükleer sektöründe "Yap-Sahip Ol-İşlet" (Build-Own-Operate) modeli ile gerçekleştirilen ilk projedir.

Görüntü Dökümü

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-Yapım aşamasından görüntü

-Parçaların birleştirilmiş hali

-TIR’a yükleme yapılırken

-TIR hangardan çıkarken

-TIR’ın gitmesinden genel ve detay

-Kor tutucunun yükleme için hazırlanması

-Geminin gitmesi

-Geminin limana yanaşması

-iş makinesi ile kor tutucunun indirilmesi

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşması (BOYUT:402 MB) (SÜRE:3,33 DK) Haber:Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, (DHA) ================ Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anı görüntülendi Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Ailesiyle birlikte Hazar Gölü kıyısına piknik yapmaya giden çocuk, serinlemek için suya girdi. Gölde yüzen çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına koştu. Suya girip çocuğu kıyıya çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Çocuğun sudan çıkartılması

Vatandaşların müdahalesi

Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB Haber: Erkan BAY/Kamera:ELAZIĞ,(DHA) ====================== Vefat eden eski bakan Işılay Saygın için Valilik önünde tören yapıldı İzmir'de, akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski bakanlardan Işılay Saygın (72) için ilk olarak devlet töreni yapıldı. Siyasi parti temsilcileri, eski bakanlar ve sevenlerinin katıldığı törende, Işılay Saygın'ın hizmetleri anlatıldı.

Geçmişte Buca Belediye Başkanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, 5 dönem İzmir milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için geçen 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım servisine alınan ve Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç gözetiminde tedavisi süren Işılay Saygın, geçen 27 Temmuz'da, gece yaşamını yitirdi.

Vefatından sonra, İzmir'in Buca ilçesindeki evinin yanında bulunan, kendi ismini taşıyan gençlik merkezinde yakınlarının taziyeleri kabul ettiği Işılay Saygın için, bugün ilk olarak devlet töreni düzenlendi. Işılay Saygın'ın Türk bayrağına sarılı, üzerinde başörtü bulunan tabutu, tören için Konak Meydanı'na getirildi. Polis merasim mangasının omuzlarında getirilen Işılay Saygın için, ağabeyleri Metin Saygın, Işık Saygın'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski bakanlar Vecdi Gönül, Hakan Tartan, Oktay Vural, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, eski başbakan Binali Yıldırım'ının Başdanışmanı Ömer Sertbaş ile sevenleri biraraya geldi. Saygı duruşundan sonra Işılay Saygın yakından tanıyan gazeteci Tayfur Göçmenoğlu, arkadaşı Güler Bulsu O'nu anlattı. Meydana konulan anı defterine Işılay Saygın için vatandaşlar düşüncelerini yazdı. Yine okul arkadaşları da üzerinde 'Ölüm sana yakışmadı, gönüllerimizdesin' yazılı çelenk gönderdi. Devlet töreninden sonra ise Işılay Saygın'ın tabutu bir kez daha tören mangası tarafından omuzlara alındı, ardından selamlamayla, cenaze namazı için Buca'daki Muradiye Camisi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

TÖRENE GELENLER HİZMETLERİNİ ANLATTI

Resmi törende hazır bulunan deneyimli siyasetçiler de Işılay Saygın'ı ve hizmetlerini anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir açısından önemli bir kayıp. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, bakanlığı dönemlerinde vatandaşa direk temas eden, hizmetler yapan birisiydi. Sahada yaptığımız gezilerde bizler de bunları gördük, hissettik şehrimize yaptığı katkıları. İnşallah orada yaptığı bu hizmetlerin ecrini rabbim bol bol nasip etsin" dedi.

Eski bakanlardan Oktay Vural, "Ben 1999 yılında milletvekili oldum. O zaman İzmir'in her köyüne ulaşmaya gayret ettim. Gittiğim her yerde Işılay Hanım vardı. Onun hizmetleri anlatılıyordu. Milletvekili olarak hep onu örnek edindim. Güzel hizmetleriyle ona ulaşılabilirliğiyle örnek bir siyasetçiydi. Ayaklarını kullanan siyasetçiydi, masa başında duran siyasetçi değildi. Siyasetçi için en önemli şey yaptıklarından dolayı kendine Allah razı olsun denilmesidir" diye konuştu.

Yine eski bakanlardan Hakan Tartan ise "40 yıllık ablamdı. Türk siyasetinde hakikaten yeri doldurulmaz bir isimdi. Halkın yanında olurdu, sorunlarını tespit ederdi, onları çözerdi. Kadın hakları, çevre hakları konusunda yaptıkları unutulmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Törenden görüntü

- Katılanlardan görüntü

- Katılanlarla yapılan röportajlar

- Tabutun taşınmasından görüntü Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa KÖPRÜLÜ - Kanera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ================== Cami kubbesindeki yaralı yavru leylek kurtarıldı Çorum’un Osmancık ilçesinde, yuvasını bulunduğu caminin kubbesinde kanadının demirlere takılması sonucu yaralanıp, mahsur kalan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçedeki Beylerçelebi Camisi'nin kubbesinde yuva yapan leyleklerden birinin kanadının demirlere takılması sonucu yaralandığı ve uçamadığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle kubbeye ulaştı. Kanadından yaralanıp uçamayan yavru leylek, kurtarıldı. Yavru leylek, götürüldüğü veterinerde tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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-Leylek kurtarma anı ÇORUM,(DHA) ================== Annesinin ayağı kırıldı, engelliler için mavi kapak toplamaya başladı Çankırı'da Belma Şen (38), ayağı kırılan annesi Elif Şen'i, (59) tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için hastaneye götürmekte sıkıntı yaşadı. Hastaneden geçici aldığı tekerlekli sandalyeyi annesi için kullanan Belma Şen, şimdi ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye alabilmak için mavi kapak toplamaya başladı.

Korgun ilçesinde yaşayan Elif Şen, yaklaşık 3 ay önce evden çıkarken dengesine kaybederek yere düştü. Düşme sonucu sol ayağı kırılan Elif Şen, hastanede tedaviye alındı. Parçalı kırık nedeniyle ameliyat edilerek ayağı alçıya alınan Şen, 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Belma Şen, 40 günlük tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için annesini kontrole götürmekte zorlandı. Belma Şen, hastaneden geçici olarak aldıkları tekerlekli sandalye ile annesini hastaneye götürebildi. Yaşadıkları bu dönemden çok etkilenen Belma Şen, annesinin tedavi sürecinden sonra engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplamaya başladı.

'İHTİYAÇ SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİM'

Annesinin ayağının 40 gün alçıda kaldığını ve bu süreçte hep tekerlekli sandalye kullandıklarını belirten Belma Şen, "Annemi tekerlekli sandalye ile gezdirirken, 'bu işi ihtiyaç sahipleri için de yapmam gerekir' diye düşündüm. Çünkü tekerlekli sandalye olmadan annemi kontrollere götüremedik. Böylece mavi kapakları toplamaya başladım. Annem ve babam da bana destek vermeye başladı. Topladığım kapakları Çankırı'daki geri dönüşüm fabrikasına teslim ediyorum. En kısa zamanda tekerlekli sandalye alıp, bir ihtiyaç sahibine teslim edeceğim" dedi.

'SİZLER İÇİN KAPAK, ONLAR İÇİN UMUT'

Sokaklarda gezip mavi kapak ve pet şişe topladığını belirten Şen, "Vatandaşlarımız mavi kapaklarını çöpe atmasınlar. Sizler için bir kapak olabilir; ama bu kapaklar engellilerimiz için birer umut. Bu kapakların ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını unutmayalım. Okullardan, devlet hastanesinden, kafelerden, lokantalardan, sokaklardan pet şişeler ve mavi kapakları topluyorum. Yolda görünce almadan geçemiyorum. Arkadaşlarım da biriktirip bana ulaştırıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mavi kapak toplama

-Belma Şen ile röportaj

-Detaylar Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ==================== Sokakta oynarken kaybolan çocuk, 12 saat sonra bulundu Malatya'nın Arapgir ilçesinde, sokakta oynarken kaybolan Sadık Gürbüz (5), yaklaşık 12 saat süren arama çalışmalarının ardından kaybolduğu yere yakın yol kenarında bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kayakesen Mahallesine meydana geldi. Akraba ziyareti için mahalleye gelen Gürbüz ailesinin, çocukları Sadık Gürbüz dün saat 18.00 sıralarında sokakta oynarken kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de gönüllü olduğu yaklaşık 500 kişilik ekip, Gürbüz'ün bulunması için sabah saatlerine kadar süren çalışmaya katıldı. Gürbüz, sabah saat 06.00 sıralarında bir servis şoförü tarafından kaybolduğu yere yakın yol kenarında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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- Ekiplerin çalışması

- Arama kurtarma ekipleri

- Arazide çalışanlar

- Genel ve detay görüntüler