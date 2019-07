DHA YURT BÜLTENİ - 8

Mersin'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde oda Genel Sekreteri Aydın Çiftçi ve yönetim kurulu üyesi Akif Kar ile birlikte salatalık üreticilerini ziyaret ederek, seralarında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve Kızılen mahallelerindeki salatalık üreticileri, salatalık fiyatlarının 20 kuruşa düşmesi ve alıcılarının olmaması nedeniyle topladıkları salatalıkları çöpe, yola ve besledikleri hayvanların önüne dökerek salatalık fiyatlarını protesto etti. SALATALIK ALICISI KALMADI Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Yaz aylarında ilçemizin yüksek kesimlerinde örtü altında yaklaşık bin 200 dönüm arazi üzerinde salatalık yetiştiriciliği yapılıyor. Salatalık üreticilerimiz hasat yapmaya başlamasına karşın salatalık fiyatlarının bir anda 20 kuruşa düştü. Alıcının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz perişan oldu. Salatalık serada kalmasın diye toplayan üreticilerimiz, satamadıklarını çöpe ve besledikleri hayvanların önüne dökerek arazilerini temizlemeye çalışıyor. Bin bir emekle yetiştirdikleri ve masraf ettikleri ürünlerinin para etmemesi nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" dedi. ‘MASRAFI DAHİ KARŞILAYAMADIK’ Güzeloluk Mahallesi'nde 3 dönüm serası bulunan ve bu alanda salatalık üreticiliği yapan Mustafa Gülşen ise, "Salatalık yetiştirelim, ekmek paramızı çıkaralım dedik ama bırakın kâr etmeyi masrafımızı dahi çıkaramadık. Salatalığımızın hasadına yeni başladık ama şimdi alıcı dahî yok. Gübresi, ilacı, emeği her şeyi bize zarar olarak döndü. Şu salatalıkların sofralarda olması gerekirken çöpe gidiyor. Artık bu sorunların ülkemizde olmaması gerekiyor" diye konuştu. ‘TÜCCAR SALATALIK TOPLAMAYIN DİYOR’ Harfilli Mahallesi'nde salatalık üreticiliği yapan Ahmet Doğaner de şikâyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Biz çiftçiler ürettiklerimizle ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ama şu an salatalıklarımızı alan dahi yok. Salatalıkları sattığımız tüccarlarımız bizi arıyor ve toplamayın diyor. Salatalıkları toplamasak seralarımız mahvolacak. Bizler de toplayıp çöpe döküyoruz. İlaç, gübre, işçilik para ama salatalık para etmiyor. Biz nasıl geçineceğiz?" Kızılen Mahallesi’nde salatalık üreticisi olan Veli Gök, üretici olarak sabırlarının kalmadığını vurgulayarak, "Ürettiğini dahi satamaz duruma geldi. Gübre 350 TL, bir kilo ilaç 200 TL ama salatalık 20 kuruş. 7 kilo salatalık satacaksın bir çay içeceksin. Böyle bir durum olabilir mi? Seramızın masrafını dahi çıkartamıyoruz. Tarım sulama suyumuzun elektrik parasını ödeyemez duruma geldik. Artık yeter bu soruna çözüm bulunsun" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Üretici salatalıkları çöpe dökerken

-Salatalık toplarken

-Dökülen salatalık görüntüsü

-Salatalık üreticileri ile röportaj

-Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin İle Röportaj

-Salatalık serası görüntüsü

-Salatalık keçilere yem olarak dökülürken

-Salatalık yollara dökülürken

-Yere dökülen salatalık görüntüsü

(Boyut:477 MB) (Süre:6.06 dakika)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

==================

Mevsimlik fındık işçi ailelerinin çocuklarına eğitim veriliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden yaz döneminde fındık hasadında çalışmak için Ordu'ya gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitimler verilmeye başlandı. Prefabrik konutlarda Türkçe, metematik ve fen konularında eğitim alan çocuklar, çeşitli oyunlar oynuyor, verilen yemeklerle düzenli besleniyor.

Doğu Karadeniz’e fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocukları, “Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesiö kapsamında, eğitime tabi tutuluyor. Velileri bahçede fındık toplarken, çocuklara eğitimler veriliyor. Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanda kurulan prefabrik sınıflarda çocuklar her türlü imkanı bulabiliyor. Ordu Valiliği ve Altınordu Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Proje kapsamında, yaklaşık 250 çocuk Türkçe, matematik, fen ve diğer alanlarda eğitime tabi tutuluyor. Proje kapsamında saat 09.00’da ders almaya başlayan çocuklar, öğle molasında kendilerine verilen yemekleri yiyor, daha sonra saat 17.00’a kadar tekrar eğitim alıyor. Öte yandan eğitimlerin eylül ayının ilk haftasına kadar süreceği bildirildi.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, devletin çok güzel bir projesi olduğunu belirterek "Burası Türkiye’de model proje olarak başlamıştır. Burada eğitimle ilgili önemli hizmetler veriliyor. Okul öncesi eğitim ve okuma-yazma konusunda yeterli bilgileri olmayanlar için okuma-yazma sınıflarımız, daha sonra 1'den 8'e kadar sınıflardaki çocuklarımızın mevsimlik tarım işleriyle iştigal etmesinden dolayı diğer yörelerde alamadıkları eğtimleri burada Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi olmak üzere geri kaldıkları dersleri bir aylık sürede gidermeye çalışıyoruzö dedi.

Erten, sağlık alanında da hizmet verildiğini belirterek, “Burada eğitimin dışında sağlık alanında da çok önemli hizmetler veriyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri sahada her an hazır bulunuyorlar. Mobil diş aracımız, KETEM ve diğer önleyici sağlık hizmetleriyle ilgili önemli hizmetler veriliyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

- Kaymakam Niyazi Erten’in açıklaması

- Çocuklardan detay görüntü

- Çocukların eğitim görüntüsü

- Fındık toplanması

- Çadır kent görüntüsü

Süre: 4.01 DK Boyut: 385 MB

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA