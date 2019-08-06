DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BURSA'DA 'SABOTAJ' ŞÜPHELİ YANGINDA 30 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ BURSA'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yanan alan havadan görüntülendi. Bursa Valiliği ve İl Jandarma Komutlanığı ekipleri, yangının 'sabotaj' şüphesini araştırıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında 5 farklı noktada başlayan yangın, 7 helikopter, 70 arazöz, 35 itfaiye aracı, 30 su tankeri ve 350 kişilik ekibin müdahalesi ile saat 21.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte, yangın söndürme helikopterleri uçuş yapamazken, karadan soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 helikopter, yangın bölgesine gelerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Çivili Mahallesi ve Yılanlı bölgesi olarak bilenen alanda 3 kilometrelik bölgede, 5 farklı noktada başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle 12 farklı noktada devam etti. Yangının 5 farklı noktada başlaması 'sabotaj' iddialarını ortaya çıkardı. Bursa Valiliği ve İl Jandarma Komutlanığı ekipleri, bölgenin 'kasten yakılma' ihtimalini araştırırken, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte inceleme helikopteri ile bölgeye geldi. Ekipler, ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü ancak yangının 12 farklı noktaya yayılmasından dolayı, henüz kesin tespit yapamadıklarını belirtti. Bursa Valiliği, yapılan tespit çalışmalarının ardından kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

GECE BOYU NÖBET VE SOĞUTMA ÇALIŞMASI

12 farklı noktada süren orman yangını saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen destek ekipler, yangının yeniden başlama tehlikesine karşın gece boyu bölgede hem nöbet tuttu hem de soğutma çalışmalarını sürdürdü.

ZARAR GÖREN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan ilk belirlemelere göre 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bölge, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, birçok farklı noktadaki ağaçların yandığı, yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Berktuğ Öncü anons

-Yanan ormandan genel ve yakın detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

Süre: 02.11 Boyut: 246 MB Görüntü Dökümü: ---------------------

-Yangın Bölgesi'nden Drone ile havadan görüntü

-Zarar gören alanlardan görüntü

-Helikoterin soğutma işlemlerinden detaylar

Süre:1.30 Boyut: 169 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN-BURSA/DHA ========================================= FABRİKADA AMONYAKTAN ETKİLENEN 25 İŞÇİ, HASTANEYE KALDIRILDI (EK) 4 İŞÇİ TABURCU EDİLDİ, DİĞERLERİ TEDBİR OLARAK GÖZLEM ALTINA ALINDI İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk fabrikasının soğuk hava deposundan sızan amonyaktan etkilenen ve hastaneye kaldırılan işçilerden 4’ü taburcu edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 9 işçi ile İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 14 işçinin ise tedbir olarak hastanede gözlem altına tutulduğu bildirildi. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, işçilerin amonyağa uzun süre maruz kalmadıkları için hafif etkilendikleri, amonyak etkilenmesinde görülen ve asıl tehlikeli olan göz ve ağız yanması gibi şikayetlerin olmadığı, kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kimsenin olmadığı bildirildi. Hastane yetkilileri, tedavileri tamamlanan 14 işçinin tedbir olarak hastanede gözlem altında tutulduğu da kaydetti. Fabrikada üretim dururken, amonyağın sızdığı soğuk hava deposunda teknik ekiplerin çalışma yaptığı ve fabrikanın sızan amonyaktan tamamen arındırılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nden görüntü

- Turgutlu Devlet Hastanesi’nden görüntü

- Sızıntının meydana geldiği fabrikadan görüntü

( Haber: Davut CAN - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / İZMİR, (DHA) ========================================= 3)PARK CEZASI YAZMAK İSTEYEN POLİS İLE ESNAF ARASINDA ARBEDE ADANA’da bir iş yeri sahibinin dükkanının önünde mal yüklediği arazi aracına park cezası yazmak isteyen trafik polisi ile esnaf arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Takviye olarak bölgeye giden polis ekiplerinin biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttığı kalabalıktan 3 kişi gözaltına alındı. Arbede, saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir esnaf, mal yüklemek için arazi aracını dükkanının önüne park etti. Aracına mal yüklemeye başlayan iş yeri sahibi, birkaç dakika sonra trafik polisinin, ‘Buraya park etmek yasak. Ceza yazacağım’ uyarısıyla karşılaştı. Trafik polisi iş yeri sahibinden ehliyetini isteyince tartışma çıktı. Çevre esnaf da dükkanlarının önüne park ettikleri araçlara park süresine bakılmaksızın ceza kesildiği gerekçesiyle tartışmaya katıldı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Trafik polisi, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden Yunus ekipleri, biber gazı sıkıp, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Arbedede 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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*GÜVENLİK KAMERASI*

- Trafik polisi ile esnaf arasındaki tartışma

- Çevre esnaf ve diğer polis ekipleri arasındaki arbede

- Polis ekiplerinin kalabalığa biber gazı sıkmas

- Polisin havaya ateş etmesi

- Yunus ekibinin coplu müdahalesi SÜRE:02'16" BOYUT:251 MB Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA) ===================================================== 4)HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, araç içinde rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Karasoy idaresindeki Aydoğan-Fatih Mahallesi seferini yapan 58 H 0199 plakalı halk otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir erkek yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, halk otobüsü şoförü Karasoy'u uyardı. Halk otobüsü şoförü, 112 sağlık ekipleriyle irtibata geçerek yardım istedi. Yönlendirme üzerine mevcut güzergahını değiştiren Karasoy, halk otobüsüyle fenalaşan yolcuyu özel bir hastaneye götürdü. Yolcuya ilk müdahaleyi aracı takip ederek hastane yakınlarına gelen 112 sağlık ekipleri yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Haber:Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ================================================= 5)KAMYONET KASASINDAN DÜŞEN ALİ BEBEK, ÖLDÜ GAZİANTEP'te, 1 yaşındaki Ali Tilkicieri, annesinin oynaması için bıraktığı kamyonetin kasanından düşüp, öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Tilkicieri, bebeği Ali'yi evlerinin önünde kamyonetin kasasında oyun oynayan çocukların yanına bıraktı. Bir süre sonra minik Ali, kamyonetten düşüp yaralandı. Çağırılan ambulansla özel hastaneye götürülen Ali Tilkicieri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zeynep- Salih Tilkicieri çiftinin tek çocukları olan minik Ali'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Görüntü Dökümü

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- Ali Tilkicieri'nin fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler ( Haber: Mustafa KANLI- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

===================================================== 6)HASTANE TAŞINIRKEN 10 MİLYONLUK MALZEME VURGUNU İDDİASI: 6 GÖZALTI AKSARAY'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binaya taşındığı sırada yaklaşık 10 milyon lira değerindeki malzemelerin ortadan kaybedip, vurgun yaptıkları iddia edilen aralarında hastane müdürü M. G.'nin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018 yılı ekim ayında yeni binaya taşındı. Taşınma sırasında hastanedeki klima, hasta yatağı, güç kaynağı, kurşun levha, bakır kablo, kalorifer tesisatı ve diyaliz makinelerinden bazıları ortadan kayboldu. Durumu fark eden hastane yönetimi kaybolan eşyaların değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup, çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A, personel şube müdürü Ş.T, bilgi işlem personeli N.Y, güvenlik amiri C.Y. ve güvenlik personeli A.E'yi, ortadan kaybolduğu belirtilen eşyaları çalıp, sattıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Kaybolan eşyaların izine rastlanılmazken suçlamaları kabul etmeyen 6 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.