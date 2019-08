DHA YURT BÜLTENİ - 8

1)OTOBÜS ŞOFÖRÜ, RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

KONYA’da belediye otobüsü şoförü Bayram Ademoğlu, aniden rahatsızlanan bir erkek yolcuyu, yakındaki hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen erkek yolcunun, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi’nde meydana geldi. Bayram Ademoğlu, yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüyle Kültür Park- Yazır seferini yaptığı sırada , ailesiyle birlikte olan bir erkek yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden şoför Ademoğlu, ilk önce otobüsü yolun sağına park edip, yolcunun durumunu kontrol etti. Yolcunun solunum güçlüğü çektiği anlaşılınca Ademaoğlu, otobüsle yakındaki özel bir hastaneye gitti. Fenalaşan yolcu, diğer yolcularında yardımıyla otobüsten indirilip acil servise alındı. O anlar ise belediye otobüsünün güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcunun da yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

'O AN AİLEM VE ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ'

Otobüs şoförü Bayram Ademoğlu, yolcunun durumunun kötü olduğunu fark edince, kendi ailesinin de aynı durumu yaşayabileceğini düşünüp, otobüsle hastaneye gittiğini belirtti. Ademoğlu, şunları söyledi:

'Pazar günü saat 23.30 sıralarında otobüse ailesiyle birlikte binen bir yolcumuzun nefes almasında sorun yaşadığını, kendinden geçtiğini gördüm. O an için aracı durdurdum. Yolcu kendinden geçmiş bir vaziyetteydi. Ailesi başında çaresizce müdahale etmeye çalışıyordu. O an kendi ailem ve çocuklarım gözümün önüne geldi. Hemen otobüsle hastaneye gidip, yolcuyu acil servise taşıdık. O an rahatsızlanan yolcunun bir an önce hastaneye yetişmesi gerektiğini düşündüm ve doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. İnsan hayatı her şeyden önemlidir.ö