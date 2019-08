DHA YURT BÜLTENİ - 8

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bayram süresince 64 bin trafik ekibiyle 116 bin personelin sahada olacağını ifade ederek, “Kaza kara noktaları çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruzö dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik tedbirlerini yerinde incelemek için Eskişehir’e geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce, polis memurlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bakan İnce, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar’dan, alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. Bayram tedbirleriyle ilgili bilgi veren Yaşar, 116 bin personelin bayram süresinde sahada olacağını ifade ederek, “Eskişehir önemli ve stratejik bir konumda ve geçiş güzergahında. Burada tedbirlerin en üst seviyede alınması bizi sevindiriyor. Kazalarımız inşallah son olur. Kurban Bayramı 5 gün tatil içeren bir bayram. Biz bir gün öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde 7 günlük bir trafik tedbir planı yaptık. Her bayram almış olduğumuz tedbirlerini en üst seviyede tutarak bu bayramda da vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için, trafik kazalarının hiç olmadığı bir bayram olması arzusuyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Bu bayram tedbirleri çerçevesinde 64 bin kadar trafik ekibimiz sahada olacak, yine 116 bin personelimiz sahalarda görevde olacak. Kaza kara noktaları çok önemsiyoruz, buralara ağırlık veriyoruz. Havadan helikopter ve drone ile denetimlerimiz olacak. Bu denetimlere başladık. Otobüs denetimlerini önemsiyoruz, otobüs kazalarını sıfıra indirmek istiyoruzö dedi.

KEMERİN SES GETİRSİN PROJESİ Otobüslerin denetimi de sivil ekiplerle yaptıklarını kaydeden İnce, emniyet ve jandarmadan oluşturan 56 trafik müfettişinin de bayram süresince görev yapacağını söyledi. Üst düzey algıyı oluşturarak en az kazaların yaşandığı, ölümlü kazaların hiç olmadığı bir dönem olmasını istediklerini belirten İnce, “Almış olduğumuz tedbirlerde bu anlamda geçen yıla göre güzel sonuçlar veriyor. Bu anlamda Eskişehir de örnek illerden bir tanesi. Her bayram bir uygulama yaparak bu algıyı oluşturmak istiyoruz. Bu bayramda ‘hayatı korumak için kemerin ses getirsin’ kampanyasını başlattık. Bu bayramın hediyesi kemerin sesi diyoruz. Bu anlamda çocuklarımız kemer takarken çektikleri fotoğraf ve videoları belirtiğimiz adreslere gönderirseler, onlara daha önceki bayramlarda verdiğimiz gibi çeşitli hediyeler vereceğiz. Onları sevindireceğizö şeklinde konuştu.

Diyetisyen Kader Lala, Kurban Bayramı'nı sağlıklı şekilde geçirmek için tüketilen etin miktarı kadar pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu söyledi. Lala, "Kesilen kurban etini direkt kesip pişirmek, yapılan en büyük hatalardan biri. Hem etin zor pişmesine hem de lezzetine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle eti, buzdolabında 4 santigrat derecede 24 saat boyunca saklayıp, tüketmek en sağlıklı ve en lezzetli olanıdır" dedi. Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli diyetisyen Kader Lala, kurbanlık etin nasıl pişirileceği ile ne kadar tüketilmesi gerektiği konularında önerilerde bulundu. Bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek için özellikle kronik hastaların bayram günü tüketecekleri et oranına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Lara, tüketilen etin miktarı kadar etin sağlıklı bir şekilde, doğru pişirme yöntemleriyla hazırlanmış olmasının da önemli olduğunu vurguladı. Lala, "Kurban Bayramı'nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için tüketilen etin miktarı kadar pişirme yöntemleri de önemli. Bu konuya birçok kişi dikkat etmiyor. Kurbanlık eti direkt pişirmek yanlış bir uygulama. Bu durum hem etin zor pişmesine, hem de lezzetine olumsuz etki ediyor. Bu nedenle etin mutlaka bir gün öncesinde buzdolabında 4 santigrat derecede, yani 24 saat boyunca saklanıp, tüketilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÇÖZÜLEN ETİ TEKRARDAN BUZDOLABINA SAKLAMAYIN' Kırmızı etin kendi yağında pişirilmesi gerektiğini ifade eden Lala, "Sıklıkla yapılan hatalardan biri de eti kavurma olarak tüketmektir. Biz bunu önermiyoruz. Zaten kırmızı et, hepimizin bildiği gibi yağ ve kolesterol içeriği çok yüksek bir besin. Onun yerine eti kendi yağında veya haşlama olarak tüketmeyi öneriyoruz. Ya da ızgara şeklinde tüketilebilir. Izgara yaparken dikkat edilmesi gereken bir faktör de mangalla et arasında mesafenin en az 15 santim olmasına dikkat edilmeli. Bir diğer önemli konu ise ete lezzet vermek amacıyla kullanılan baharatlar. Baharatları eti pişirdiğiniz anda değil, eti pişirdikten sonra eklemeyi veya ocağın altını kapatmaya 4-5 dakika kalınca eklemeyi daha çok öneriyoruz. Bir de eti saklama koşulları var. 2 santigrat derecede 3-4 gün buzdolabında saklanabilir, eksi 18 santigrat derecede 3 ay saklanabilir. Çözülen bir eti tekrardan buzdolabında saklamayı kesinlikle önermiyoruz. Çözülen eti mutlaka gün içinde kullanmaya çalışın" dedi.

"AİLEMİZDEN BİRİ OLDU"

Sultan'a kebap dükkanının bahçesinde baktığın kaydeden Koçak, "Sultan'a dükkanımızın bahçesinde bakıyoruz. Sosyal medyada bizim dostluğumuzu görenler merak ederek, dükkanımıza geliyorlar. Burada çok mutlu, çocuklar ile oynuyor. Beş çocuğum vardı, Sultan'la birlikte 6 çocuğum oldu. O artık ailemizden biri. Sultan'ı asla kesmeyeceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ KAHRAMANMARAŞ'TA AÇILDI

Türkiye'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Blueland Lunapark & Aquapark Eğlence Merkezi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi'nin yaptırdığı Expo 2023 alanında açıldı. 100 milyon TL'ye mal olan eğlence merkezi, ilk günden büyük ilgi gördü.

83 bin 500 metrekarelik geniş alana inşa edilen eğlence merkezinde dönme dolap, hızlı tren, discovery, crazy dance, chaos, gondol, super shooter, büyük uçak, çarpışan oto, balon, atlı karınca, laleli küçük salıncak, çocuk uçağı, cocuk go kart ve yetişkin go kart yer alıyor. Her yaşa hitap etmesi nedeniyle ailelerin güzel zaman geçirebileceği eğlence merkezi dün akşam kapılarını açtı. Onikişubat Belediyesi'nin açılış günü ve saatini günler öncesinden duyurması nedeniyle eğlence merkezi ilk günden büyük ilgi gördü. Blueland'a gelenler özellikle dönme dolaba büyük ilgi gösterdi. 36 metre yüksekliğinde 24 kovadan oluşan dev dönme dolaba binmek isteyenler dolabın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.