DHA YURT BULTENİ-8

BAKAN SOYLU, BAYRAM NAMAZINI SINIRIN SIFIR NOKTASINDA KILDI (EK) 1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova ilçesinde geçen yıl yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya'yla birlikte şehit olan bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adının verildiği üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı.

Helikopterle Derecik ilçesinden üs bölgesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler burada mevzideki askerleri ziyaret edip bayramlarını kutladı. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp askerlere mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla verdiği mesajda, "Değerli kardeşlerim, gerek komuta kademesi, gerekse er, erbaş tüm sevgili gençler şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerle bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara. Rabbim bizleri hayırlısıyla kavuştursun duasında bulunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban bayramının zaten manası, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail arasındaki evlat- baba ilişkisinin en güzel ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri bu duygular içinde ben de selamlıyorum ve bulunduğunuz yerde malum bir şahadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Bu vatan topraklarında bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sizlerin tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bütün buradaki yetkililerimizin ve askerlerimizin selamları var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Helikopterle Şehit Bedirhan Mustafa Kraakaya üs bölesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

-Bakan Soylu'ya tekmil veren askerler

-Soylu'nun vatand nöbeti tutan askerlerin bayramını kutlayıp sohbet etmesi

-Detaylar

-Soylu, telefonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ararken

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin bayramını kutlarken

-Üs bölgesinden genel ve detaylar HABER: Orhan AŞAN / VAN-DHA ================= 2)ACEMİ KASAPLAR KENDİLERİNİ YARALADI, KAÇAN BOĞALAR KOVALANDI Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları keserken yaralanan birçok kişi, hastanelerin acil servislerine akın etti. Kaçan kurbanlıklar ise uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kurbanlıklar, tüm uyarılara karşın yine çocukların gözleri önünde kesildi. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve özel şirketlerin birçok noktaya kurduğu kesimhanelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kişi ise kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde kesmeyi tercih etti. Uzmanların uyarılarına karşın kurbanlıklar, yine çocukların gözleri önünde kesildi. Bazı çocukların ise ailelerine yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ise uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Sahiplerini peşlerinden koşturan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Timi'nde görevli ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Merkez Palandöken ilçesinde kesim sırasında kurbanlık boğayı elinden kaçıran Serdarhan Kayhan ve yakınları, yaklaşık 15 kilometre hayvanın peşinden koşmak zorunda kaldı. Kurban Timi tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalanan hayvanın sahibi Kayhan, "Ayaklarını bağlamak isterken elimizden kaçırdık. Bizi en az 15 kilometre peşinden koşturdu. Yakalamak isteyenlere de saldırdı. Belediye ekipleri uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi ve yakaladık" diye konuştu.

Kurban kesimi sırasında birçok kişi, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Acemi kasaplara hastanenin acil servislerinde müdahale edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gece kurban satışı

-Çocukların gözü önüne kurban kesimi

-Büyükşehir Belediyesi'nin kurban timi

-Uyuşturucu iğne ile boğaların vurulması

-Kaçan kurbanın vatandaşlara saldırması

-Kurbanın peşinden koşanlar

-Kaçan kurbanın sahibi ile röp.

-Hastaneye gelen acemi kasaplarla röp. Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA) ============================================= 3)ADAPAZARI'NDA 5 BİN KİŞİ MEYDANDA BAYRAMLAŞTI Adapazarı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bayram namazında bir araya gelen protokol ve yaklaşık 5 bin kişi namazın ardından bayramlaştı.

Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanında protokol ve vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. 5 bin kişinin katıldığı bayramlaşmaya Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuğoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Müftüsü İhsan Açık katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından kılınan bayram namazı sonrası alanı dolduran vatandaşlar protokol ile bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan görüntü

-Protokol bayramlaşma

-Detay HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA) =============== 4)BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET Sivas'ta, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent mezarlığına kabir ziyaretine gidenler, şehitlikleri de unutmadı. Kent merkezinde vatandaşlar, kurban kesimlerini tamamlanmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yolunu tuttu. Aileler, ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan polis ve garnizon şehitliği de ziyaretçilerin akınana uğradı. Kendi yakınları için mezarlığa gelenler, şehitliklere de uğrayarak dua etti. Görüntü Dökümü:

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-Şehitlikten görnütüler

-Ziyaret ederek dua edenler Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) ================= 5)15 YAŞINDAKİ MEHMET'İ AYAKKASINA GİREN AKREP SOKTU Erzurum'un Oltu ilçesinde ayakkabısına giren akrebin soktuğu Mehmet Emin Onat (15), hastaneye kaldırıldı.

Oltu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mehterdere Sokak'ta oturan Mehmet Emin Onat, babası ile birlikte kurbanlarını kesmek için evden çıktı. Onat, kapı önündeki ayakkabısını giydiği sırada şiddetli acı hissetti. Hemen çıkardığı ayakkabasının içinde akrep olduğunu gören Onat, babası Çetin Onat tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akrebin sağ ayağının serçe parmağından soktuğu belirlenen Onat, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Mehmet Emin Onat, "Babam ile birlikte kurban kesmek için evdek çıktık. Ayakkabılarım evin önündeydi. Ayakkabıyı giyer giymez büyük acı yaşadım. Çıkardığım an akrebi gördük" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane acil götüntüsü

-Kurbanı yatırışları

-Vatandaşlarla röp

-Acilden detaylar

-Elini kesenlerden röp

-Akrep sokan çocuktan görüntü

-Mehmet Emin Onat ile röp Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA) ============== 6)SAHİLDE BAYRAM YOĞUNLUĞU Antalya'da 4 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde sıcak havayı fırsat bilenler soluğu denizde aldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayan vatandaşlar, serinlemenin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 39 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken nem oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Görüntü Dökümü:

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- Deniz detay

- Yüzenler

- Güneşlenenler HABER: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ================ 7)ARI ZEHRİNİN GRAMI 400 LİRA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan gezgin arıcılar, arı zehri hasadı yaptı. Türkiye'de ilk defa arı zehri hasadı yapıldığını söyleyen arıcılar, gramı 400 liraya alıcı bulan arı zehrinin modern tıpta, kas ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı.

Sandıklı ilçesi Akdağ'da bulunan gezgin arıcılar, 'arı zehri' hasadı yaptı. Arasında tel bulunan cam aparatlar, kovanlara yerleştirildikten sonra arılara zarar vermeyecek miktarda düşük voltajda verilen elektrikten etkilenen arılar iğnelerini camlara batırdı. Bu şekilde arı zehirleri camlarda biriktirildi. Daha sonra camlardan kazınan zehirler, eksi 18 derecede saklamaya alındı. İlk hasatta 10 kovandan 1 gram olmak üzere 500 kovandan 50 gram arı zehri elde edildi. GRAMI 400 LİRA

Bölgedeki arıcılar haftada bir defa hasat yaptıklarını belirtirken, sezon sonunda 250 ile 300 gram arası arı zehri hasat etmeyi hedeflediklerini aktardı. Arı zehrinin romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarını tedavi etmede kullanıldığını kaydeden arıcılar, arı zehrinin gramının 400 lira civarında alıcı bulduğunu vurguladı. Arıcılar devletin arı zehri konusunda seminer vermesi ve pazar oluşturmasını da istedi.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA BURADA YAPILIYOR'

Muğla Köyceğizli arıcı Mehmet Acar, "Daha önce arıcılar bal elde etmek için çalışıyordu. Şimdi ise arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği gibi değişik ürünler var. Arıcılarımız son zamanlarda bu ürünlerin üretimine yöneldi. Bunların insan sağlığı üzerinde modern tıbbın çok güzel çalışmaları var. Buradaki arı zehri daha önce yapılmış ama hasat olarak ilk defa burada yapılıyor. Bu arı zehri kas hastalarında ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ağrı kesici olarak arı zehrinin büyük bir önemi var. Modern tıptaki bu ihtiyacı karşılamak için bugün burada arı zehri hasadı yapıyoruz. Arı kovanı bir eczanedir. Ne ararsanız bu eczanede bulabilirsiniz. Arıcılık sektöründeki bu yan ürün uygulamaları arıcıları rahatlatacak, ülke ekonomisine büyük katkı sunacaktır" dedi. ARI ZEHRİ HASATINI ANLATTI

Arıcı Hidayet Karan da 10 kovandan 1 gram arı zehri elde ettiklerini söyleyerek, "Elektrik aksamı bulunan aparata cam yerleştiriyoruz. Bu aparatı kovanlara dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Aparatı kovana yerleştirdikten sonra aküye bağlı ve düşük elektrik verecek düzeneğe bağlıyoruz. Daha sonra düşük voltajdaki elektriği veriyoruz. 20 dakika sonra bu aparattaki camda oldukça yoğun bir zehir oluyor. Elektriği kestikten ve aparatı kovandan çıkardıktan sonra camı da dikkatli şekilde çıkartıyoruz. Çok fazla bekletmeden zehri kazımaya götürüyoruz. Kazıdığımız zehri eksi 18 derecedeki dolaplara koyuyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM SERTİFİKASI VE PAZARININ OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ'

Manisa Turgutlu'dan geldiğini söyleyen gezgin arıcı Murat Almışlar da şunları söyledi:

"Arıcılarımız bu arı zehri üretimine çok hevesli. Bal ve diğer ürünlerden geçimini sağlamakta zorlanmakta. Arı zehri üretiminde bu yüzden çok hevesli. Ama arı zehrinin ülkede pazar konusunda genel bir sıkıntısı var. Hem özel sektörün hem devletin pazarı açma olayı yok şu anda. Biz bunun üretim sertifikasını istiyoruz. Devlet kanalıyla kimsenin bu konuyla ilgili bilgisi yok. Arı zehri, zehir değildir aslında. Arı zehri şifadır. Arı zehri baldan tatlıdır." Görüntü Dökümü:

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- Kovanlar ve üzerlerinde arı zehri alınan aparatların görüntüsü

- Arıcılar kovan üzerinde arı zehri alımı yapılan aparatı hazırlama çalışmalarından görüntü

- RÖP 1: Mehmet Acar (arıcı)

- Arıcılar arı zehri almak için kovanlara aparatları yerleştirirken görüntü

- Aparatların kovan yanında bulunan elektrik aksamından görüntü

- Arı zehri alımı sonrası aparatlar kovanlardan çıkartılırken görüntü

- Cam üzerinde arı zehri lekeleri görüntüsü

- RÖP 2: Hidayet Karan (arıcı)

- RÖP 3: Murat Almışlar (arıcı ve arı zehri alımı yapan aparatı üreten kişi)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) ================ 8)ÜÇ İLÇEDEN 2195 TON HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALIMI YAPILACAK Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı sürüyor. Kilosu 5 TL olan haşhaş kapsüllerinden Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçelerinden bu yıl 2195 ton alım planlanıyor.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye devam ediyor. Kısa sürede kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam 1900 ton normal, 295 ton geleneksel haşhaş kapsülünün alımı bekleniyor. Haşhaş kapsülleri, TIR'larla işlenmek ve morfin üretiliminde kullanılmak üzere Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, günde 1 veya 2 TIR kapsül alımı yapılıyor. Kilosu 5 TL'den alınan kapsülün fiyatı, morfin ve rutubet oranına göre değişiyor.

Haşhaş üreticisi Ömer Ersoy, "Haşhaş kapsüllerimizi getirdik. Haşhaşlar bu sene yüzümüzü güldürdü. Haşhaşının kilosunu 16 liradan, kapsülleri de kilogramı 5 liradan satıyoruz. Yetkililerden o ürünlerin de haşhaş gibi iyileştirilmesini diliyorum" dedi.