DHA YURT BÜLTENİ - 8

Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, düğün dönüşü meydana gelen kazada 20 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan Dilara Altay(18) ve Edanur Erdoğan(19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kozlu'ya bağlı Ense köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat K.(30) yönetimindeki 14 AAF 453 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Sedat K. ile araçta bulunan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Sedat K. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Hastanelerden detay

-Ölen Eda Erdoğan'ın fotoğrafı

-Kaza yerinden fotoğraf

Süre: (58 sn) Boyut: (108 MB) Haber-Kamera: ZONGULDAK,(DHA) ==================== Üç üniversiteli şehirde, sokaklar yazı tahtasına döndü Eskişehir'de çoğunlukla üniversite öğrencilerinin yaşadığı mahallelerde bina duvarları ve Han ilçesinde tarihi Frigyalılara kadar giden yeraltı şehri, sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle yazı tahtasına döndü. Görüntü kirliliğinin yaşandığı Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Mine Türeli, özellikle gençlerin duygularını duvar yazılarıyla gösterdiklerini ifade ederek, "Ne amaçla yapıyorlar bilmiyoruz. Neşeli oldukları için mi, canları sıkkın olduğu için mi? Bilmiyoruz ama bu yazıları sık sık görüyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi’nin yanı sıra Osmangazi ile Teknik Üniversitesi bulunan Eskişehir'de sokaklarda bina duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar nedeniyle yazı tahtasına döndü. Görüntü kirliliği yaşanan sokaklarda bina sahiplerinin tepkisine neden yazılar boyanmasına rağmen kısa sürede yenileri yazılıyor. Grafiti boyalamaların yanı sıra duvarlarda 'Beni neden sevmedin?', 'Güzel günlerdi tekrarı olmaz' gibi ifadeler yer alıyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin duygularını duvarlara yazdıkları yazılarla gösterdiğini ifade eden Yenibağlar Mahalle muhtarı Mine Türeli, duvar yazılarıyla ilgili kendisine sürekli şikayetler geldiğini söyledi. Gençlerin bu yazıları ne amaçla yazdıklarını anlamadığını kaydeden Türeli, "Bunu öğrenciler yapıyor genelde ama ne amaçla yapıyorlar bilmiyoruz. Neşeli oldukları için mi? Canları sıkkın olduğu için mi bilmiyoruz? Bu yazıları sık sık görüyoruz. Bu konuda mahalleli şikayetçi. Hem görüntü kirliliği hem de maddi açıdan zarar veriyor kişilere. Mahalleliler kendileri boyatmak durumundalar bu binaları, bu da sıkıntı yaratıyor. Bu konuda belediye yardımcı olmuyor. Mülk kime aitse onlar boyatıyorlar. Mahalleliden sürekli şikayet geliyor çünkü her gün yeni bir yeri yazılmış olarak görüyoruz. Yazılıyor, boyanıyor, resimler yapılıyor, bunlar hoş olmuyor tabi. Kendi evlerinin duvarlarını boyuyor mu gençler? Hayır tabi ki. Gençlerin binalara zarar vermemelerini istiyoruz" diye konuştu.

‘BEN SİLİYORUM, ONLAR YAZIP BOYUYOR’

Oturduğu apartman duvarını defalarca boyamasına rağmen insanların yazı yazmaya devam ettiğini ifade eden Murat Aksoy (65), "Ben 20 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Benim apartmanımın yazılarına bakın. Sürekli boyuyorlar bu duvarları. Kaç kere üzerine boya çektim. Tekrar tekrar boyuyorlar. Ne kadar boyasam da her gün yazmaya devam ediyorlar. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Bir de yazdıkları yazıların anlamını da bilmiyorum. Küfürlü yazılar da yazıyorlar. Ben bu mahallenin sakini olarak bu işten çok şikayetçiyim. Elimize boya aldıkça bunları silmeye uğraşıyoruz. Çirkin, küfürlü yazılar olduğu zaman boya alıp bunları kapatıyoruz ama ertesi gün tekrar aynı şekilde boyanıyor. Eskişehir’e de hiç yakışmıyor" dedi.

‘YAZILAR GÜVENLİKSİZLİK YARATIYOR’

Üniversite öğrencisi Murat Demirkaya (22) ise geceleri herkesin rahat bir şekilde sokaklarda gezebildiğini fakat dışarıdan gelen birisinin duvar yazıları nedeniyle tedirgin olabileceğini söyledi. Demirkaya, "Eskişehir her konuda ülke geneline örnek olacak bir şehirken, gelişi güzel yazıların sokakları kirletmesi gerçekten kötü. Apartman yöneticileri, apartman sahipleri, ev sahipleri de bundan şikayetçi. 3-4 kez boyatıyorlar ama üstüne tekrar yazı yazılıyor. Bu yazılar dışarıdan gelen bir insan için de güvensizlik yaratıyor. Biz burada uzun süredir yaşadığımız için biliyoruz sokakların ne kadar güvenli olduğunu, geceleri herkes rahat şekilde gezebiliyor ama yeni gelen biri bu yazıları gördüğünde kötü algılıyor" diye konuştu.

TARİHİ ESERİ DE BOYADILAR

Eskişehir’e 90 kilometre uzaklığında bulunan ve tarihi Frigyalılar dönemine kadar uzanan Yeraltı Şehri de duvar yazılarından nasibini alıyor. 1992 yılında arkeolojik kazısı yapılan ve taşın oyulmasıyla yapılan yeraltı odalarının bulunan tarihi eserin duvarları yazı ve sprey boyalarla doldu. Hacılar Mahallesi’nde 3 dönem muhtarlık yapan Ramazan Mavili, gençlerin geceleri eğlenmek için tarihi esere girdiklerini belirterek, "Polis ekipleri birkaç kez geldi fakat hakkından gelinmiyor. Gece gündüz beklemeleri lazım. Burada güvenlik olması lazım. Frigya'dan kalmış tarihi eser burası. Çocukluğumuzdan biliyoruz. Tarihi eserin içindeki duvarlarda bir sürü yazılar, boyalar var. Daha önce polisler gelip bir temizlik yaptı ancak yazmaya devam ediyorlar. Aklı ermeyen çocuk çok fazla. Gece gündüz buradalar. Gece 03.00'de buraya geliyorlar ve duvarlara yazı yazıyorlar. Ziyarete gelenler ise tarihi eserin durumunu görüp tepki gösteriyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yeraltı şehri dışarıdan detay

-Yeraltı şehir duvarlarına yazılan yazılar

-Ramazan Mavili ile röp.

-Yeraltı şehri genel görüntüler

-Tarihi eserin havadan görüntüsü

-Bina duvarlarındaki yazılar

-Sokak detayı

-Muhtar Mine Türeli ile röp.

-Duvar yazısı detayı

-Murat Aksoy ile röp

-Yazılardan görüntüler

-Üniversite öğrencisi Murat Demirkaya ile röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğulcan BOZ-Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ==================== Kahramanmaraş'taki 'çardak' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı Avusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin oturduğu çardağın kırılması nedeniyle işletme sahipleriyle çıkan ve 16 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koyuyeşil ailesi bireyleri ile tesis çalışanlarının önce tartıştığı ardından kavgaya başladıkları anlar yer alıyor.

Olay, bayramın ilk günü olan 11 Ağustos'ta, Kahramanmaraş- Göksun yolundaki Fırnız mevkisinde meydana geldi. Pikniğe giden Koyuyeşil ailesinin, iddiaya göre, oturduğu çardağın kırılması sonucu aile bireyleri ile işletme sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Aileden 2'si bebek 12 kişi, çardağın ait olduğu tesisin çalışanlarından da 4 kişi olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'YÜZÜK KAYBOLDU' İDDİASI

Koyuyeşil ailesinin bireyleri, tesis çalışanlarının kadın- çocuk ayrımı yapmadan, kendilerine et satırı, bıçak ve sopalar ile saldırıp, araçlarının camlarını kırdıklarını öne sürdü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tesis çalışanları ise bayram nedeniyle kapalı olduklarını; ancak ailenin ısrarı üzerine piknik yapmalarına izin verdiklerini söyledi. Piknik sırasında aileden bazı kişilerin havuzda balık tutmak istediğini kaydeden çalışanlar, daha sonra bir kadının kaybolan yüzüğünü bulmak için diğer aile üyelerinin de çardağa çıktığını öne sürdü. Tesis çalışanlarından birinin, ifadesinde, "Bu sırada çardak çöktü ve daha sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında ailenin erkekleri, 'Sizi burada öldüreceğiz, burayı başınıza yıkacağız' diyerek, saldırdılar" dediği öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Koyuyeşil ailesi ile tesis çalışanları arasındaki kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koyuyeşil ailesi bireyleri ve tesis çalışanlarının önce tartıştığı ardından kavga ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Aile ve tesis çalışanlarının kavga etmesi GÖRÜNTÜ BOYUTU: 222 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ====================== Küre Dağları’ndaki güzellik tatilcilerin akınına uğradı Kastamonu ile Bartın sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı’ndaki Malyas Kanyonu bayramda tatilcilerin akınına uğradı.

Küre Dağları Milli Parkı Loç Vadisinde bulunan Malyas Kanyonu, bayramda tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kastamonu’nun Cide ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Malyas Kanyonuna gelen günübirlik ziyaretçiler, 3 bin 300 metre uzunluğundaki kanyonda yürüyüş yaptı. Bazıları ise kanyonun içindeki soğuk sulara kendilerini atarak yüzdü. Ziyaretçiler, piknik yaparak zaman geçirdi.

İstanbul’dan kanyona gelen Ömer Şengün, “İlk kez geliyorum, 10 arkadaşla buraya geldik. Çok beğendik. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Burası herhalde cennet. Herkes cenneti merak ediyor ya bence buraya gelsinler, cennet burası bence. Çok beğendim.ö dedi.

Keşfedilmeyi bekleyen Malyas Kanyonu için önümüzdeki yıl ‘Uzun Vadeli Gelişme Planı’ çerçevesinde günübirlik ziyaretçiler için yürüyüş parkurları ve piknik alanları yapılacak. Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt yaptığı açıklamada, “Malyas Kanyonu ile ilgili olarak Uzun Vadeli Gelişme Planı doğrultusunda çalışmalarımız önümüzdeki yıl başlayacak. Kanyonun içini görebilecek ve kanyonda doğaya uyumlu yürüyüş yolları planlıyoruz. Bir de kanyonun çıkışına günübirlik alan düzenlemesi planlıyoruz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons

-Kanyondan detay

-Kanyonu gezen turistler

-Piknik yapan insanlar

-Kanyonda suya giren insanlar

-Kanyona gelen insanlarla röp.

-Detay görüntüler Süre: 4.30 Boyut: 499 MB Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) ===================== Binali Yıldırım: Yaralar tamamen sarılacak AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Düzce Akçakoca'da, partisinin ilçe başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım, sel nedeniyle işleri bozulan ve hayvanları telef olanların taleplerinin bulunduğunu belirterek, "Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladı. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, 18 Temmuz'da sel felaketinin yaşandığı Akçakoca'da, dün Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştü. Yıldırım, bugün ise partisinin ilçe başkanlığını ve Akçakoca Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yıldırım, "Bayramın 2'nci günü daha önce söz verdiğimiz gibi Akçakoca'ya geldik. Akçakoca'da vatandaşlarımızla hem bayramlaştık hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan sel felaketinde ciddi anlamda hasar gören Uğurlu ve Esmahanım köyüne gittik. Akçakoca merkezde cami altındaki esnafla bir araya geldik. Caddelerde beraber vatandaşlarımızla sohbet ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizden, teşkilatlarımızdan kapsamlı bir şekilde bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan bütün çalışmaları anlattılar. Bundan sonraki ihtiyaçlarını, beklentilerini ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. İşlerin yapıldığını görüyoruz. Daha fazlasını vatandaşlarımız bekliyorlar. Esnafımız işleri bozulduğu için taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Hayvanları telef olanların talepleri var. Bunları dinledik. Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak" diye konuştu.

'LOJİSTİK VE ARAÇ DESTEĞİ VERİYORUZ'

Düzce ve Akçakoca'nın fındık ile turizmde önemli yeri olduğunu belirten Yıldırım, "Düzce'nin, Akçakoca'nın özellikle fındık ve turizm bakımından önemli bir yeri var. Bu gelişimizin asıl nedeni buranın turizmden sezon dolayısı ile olumsuz etkilenmesini en asgari düzeye indirecek bir çalışmadır. Bu inisiyatifi başlatan Düzce milletvekillerimiz oldu. Biz de onların bu çağrısına uyarak buraya geldik. Bu çalışmanın bir parçası olmak istedik. Bundan ziyadesi ile memnun olduk. Düzce halkı, Akçakoca halkı bizi bağrına bastı. Sıcak bir karşılama yaptılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akçakoca Belediyesi'ne lojistik destek ve araç desteği verdiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bütün bu konuları belediye başkanımız bana anlattı hatta anlatmakla kalmadı ve yazılı dosyasını verdi. Devletin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bütün bunlar yapılacaktır. Kimsenin endişe etmesine mahal yok. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. İlk baştan beri Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi'ne lojistik ve araç desteğini veriyoruz. Güzel hatıralarla Akçakoca'dan ayrılıyorum" diye konuştu.