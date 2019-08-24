DHA YURT BÜLTENİ - 8

3’üncü yılına giren Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeye huzur geldi TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sınırın terör örgütlerinden temizlenerek, güvenli hale getirilmesi için düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yılında, bölgede huzur ve barış ortamı sürdü. Aradan geçen 3 yıllık süreçte Zeytin Dalı Harekatı’nın da düzenlenmesiyle Cerablus ile Afrin arasındaki bölge, tamamen teröristlerden temizlenirken, binlerce sivilin geri dönüşüne olanak tanınıp, Suriye'de hayatın normalleşmesine katkı sunuldu.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleri, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını kontrol altına alarak, buralarda sivilleri göçe zorladı. Uyguladığı baskıyla binlerce sivilin evlerini terk etmesine neden olan teröristler, daha sonra ellerindeki silahlar ile sınır hattındaki Gaziantep ve Kilis'e yönelik saldırılar düzenledi. Yapılan çağrılara rağmen saldırılar sonlanmadığı gibi terör örgütü DEAŞ, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde bombalı eylemler düzenlemeye başladı. Suriye tarafından attıkları roket ve havanlarla özellikle Kilis'i tehdit eden teröristlerin son olarak Gaziantep'te düğünü hedef aldığı, onlarca kişinin ölümüne neden olan canlı bomba saldırısıyla Türkiye, sınır ötesine harekat kararı aldı.

TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte Mercidabık Zaferi'nin de 500'üncü yıl dönümü olan 24 Ağustos 2016'da, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kentine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Sınırı geçen TSK ve ÖSO birlikleri, aynı gün Cerablus'ta kontrolü sağladı. Adım adım ilerleyen ve teröristlerle birçok noktada göğüs göğse çarpışan TSK ve ÖSO güçleri, 29 Mart 2017'de harekatın tamamlandığını duyurdu. Aylar süren harekatın ardından 2 bin 15 kilometrekarelik alan, terör örgütlerinden tamamen arındırılarak, güvenli hale getirildi.

72 ASKER ŞEHİT OLDU

3 bini aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 72 Türk askeri de şehit oldu. Yoğun çatışmaların ardından harabeye dönen kentlerde, bu kez Türkiye tarafından altyapı çalışmalarına başlandı. Teröristlerin yanı sıra rejim güçlerinin oluşturduğu tahribat ile harabeye dönen kentler, Türkiye'nin çabasıyla restore edildi ve birçok noktada savaşın izleri silindi. Türkiye'de eğitilen güvenlik güçlerinin yerel polis ağı kurduğu Fırat Kalkanı bölgesinde, kamu hizmetleri de aksamadan devam etti.

BİNLERCE KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Türkiye'nin çabasının ardından güvenliği sağlanan bölgede, huzurun da hakim olmasıyla binlerce kişi geri döndü. Suriye içinde farklı noktalara giden Suriyelilerin yanı sıra Türkiye'ye göç etmiş binlerce kişi de huzurlu hale getirilen Cerablus, Azez, El Bab gibi büyük kentler ile belde, kasaba ve köylerine dönüş yaparak, yaşamlarına devam etti.

ZEYTİN DALI HAREKATI İLE ALAN GENİŞLETİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde hayat normalleşirken, sözde kantonlarının birleştirilmesi engellenen terör örgütü PKK/YPG unsurları, kontrolündeki Afrin bölgesinden Türkiye'ye saldırılarını sürdürdü. Afrin ve çevresinden saldırılar düzenleyen teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için Türkiye, 20 Ocak 2018 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına, 72 savaş uçağı ile terör hedeflerini bombalayarak, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. 57 gün süren harekatın ardından Afrin de teröristlerden temizlenerek, güvenli hale getirildi. Burada da yapılan inşa çalışmalarının ardından sivillerin geri dönüşü desteklendi.

2 MİLYON KİŞİ HUZUR İÇİNDE YAŞIYOR

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri'nin batısında kalan Suriye toprakları, terör örgütlerinden tamamen arındırıldı. 4 bin kilometrekareyi aşkın alanda yapılan çalışmalar ve hayatın normalleşmesine yönelik katkılar ile binlerce kişi de güven içinde topraklarına döndü. TSK'nın düzenlediği 2 harekat ile 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişi; yeniden Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin kentlerine döndü. Günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam eden siviller, hayatın normalleşmeye başladığı ülkelerinde huzurla yaşamalarına katkı sunduğu için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söyledi. Suriyeliler, teröristlerin baskısı veya çatışmaların neden olduğu endişe nedeniyle zorunlu olarak göç eden binlerce Suriyelinin de geri dönüşüne olanak sağlanması için bir an önce Fırat'ın doğusunun da terör örgütlerinden temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Mustafa KANLI/SURİYE, (DHA) - ====================== Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN) Gaziantep'te, yeni doğum yapan Güldane Y. (28), hastanede yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Y. (35), tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklandı. Ahmet Y., gözaltına alınırken, Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, dün gece, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ahmet Y. ve Güldane Y., 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Y., 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y.'ye boşanma davası açtı.

Dün doğum için hastaneye giden Güldane Y., öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Y. de annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı.

Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Y., eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Y. eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Y., yanında getirdiği bıçakla Güldane Y.'yi başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Y.'nin yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği Ahmet Y.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Y.'yi gözaltına aldı.

Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

'BIÇAĞI ÇIKARIP KARDEŞİMİN GÖĞSÜNE SAPLAMAK İSTEDİ'

Yaşadığı olayın şokunu atlamadığını söyleyen Seda Güvercin, kız kardeşinin hastane yatağındayken bıçaklandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kardeşim 6 ay önce eşinden şiddet gördüğü için annemin evine geldi. 3 ay önce de boşanma davası açtı. Hamileliği boyunca eşi ile görüşmedi. Dün öğleden sonra doğum yaptı. Biz de doğumdan sonra eşine haber verdik, isterse çocuğunu görebileceğini söyledik. Önce annesi ile birlikte geldi. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gittiler. Sonra 23.00 sıralarında tekrar geldi. Biz yine çocuğunu görmeye geldi diye düşündük. Sonra olaylar bir anda karmaşaya dönüştü. Bağırıp çağırmaya başladı. Güldane'ye 'Evine dönmezsen, boşanırsan seni ben öldürürüm, cezanı kimseye bırakmam' dedi. Biz sakinleştirmeye çalıştık fakat belinden bıçağı çıkararak kardeşimin göğsüne saplamaya çalıştı. Ben de elini tuttum araya girdim, boğuştuk. Ben tutmasaydım öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimin yüzüne ve başına en az 6- 7 bıçak darbesi vurdu. Sonra yanağına vurdu, 4- 5 dişini kırdı. Ben bu boğuşma sırasında zaten elini bırakmadım. Çığlık atıp güvenliği çağırdım. Hastane güvenliği geldi Ahmet'i etkisiz hale getirdi. Kardeşimin durumu çok kötü. Yoğun bakımda tedaviye aldılar. Yatak kan içinde kaldı."

Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Y.'nin Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Güldane Y.'nin fotoğrafı

-Hastane görüntüsü

-Seda Güvercin ile röp.

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 452 MB Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) =================== Kayıp olarak aranan kişi, gölde ölü bulundu TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Vedat Yılmaz'ın (55) cansız bedeni, Muratlı ilçesindeki bir gölde piknik yapmaya gelenler tarafından bulundu.

Süleymanpaşa ilçesindeki evinden 3 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Vedat Yılmaz'ın ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Muratlı ilçesindeki Müsellim Mahallesi'nde bulunan baraj gölünde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerince kıyıya çıkarılan cesedin, kayıp olarak aranan Vedat Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Muratlı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Deniz polisinin çalışmaları

-Cesedin kıyıya çıkarılması

-Ailenin göl kenarında beklemesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- =============== Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Selim Alkış (27) yaşamını yitirdi. Alkış'ın, sürücü belgesine alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Akhan Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Pamukkale'den Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Selim Alkış, yönetimindeki 34 RSA 88 plakalı otomobille, önünde giden Ali Uysal'ın kullandığı 42 UJ 454 plakalı kamyona arkadan çarptı. Araçta kazayla birlikte yangın çıkarken; otomobil sürücüsü Alkış da kanlar içinde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca yangın tüpleriyle otomobildeki yangına müdahale edildi. Otomobildeki yangın çevredekiler tarafından söndürüldü. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Selim Alkış'ın öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerince Alkış'ın cesedi, araçtan çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi. Öte yandan Alkış'ın sürücü belgesine, alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay görüntüler

- İtfaiye ekibinin cesedi çıkarma çalışmasından görüntü

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Hurdaya dönen otomobilden görüntüler Haber: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, (DHA) ==================== Yaralıları şemsiyeyle güneşten korudular Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekiler, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıları şemsiyelerle güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Korkuteli -Elmalı Karayolu Ulucak Susuz mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Elmalı ilçesinde giden Zeynep Arslan (36) idaresindeki 07 ZJ 372 plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı Karayolu Ulucak Susuz mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyere çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Zeynep Arslan ile araçtaki Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandı.

ŞEMSİYELERLE KORUDULAR

Yaralılara ilk müdahale haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahale sırasında bazı vatandaşlar araçlarındaki plaj şemsiyelerini açarak yaralıları güneşten korumaya çalıştı. Ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.