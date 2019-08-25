DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GEZER, SİNOP'TA TOPRAĞA VERİLDİ HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer (23) memleketi Sinop'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in cenazesi bu gece memleketi Sinop’un Durağan ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Gezer için bugün ilçe merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şehit babası Şükrü ve şehit kardeşi Şükrü Gezer ile şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındı. Gzer'in cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi

-Helallik alınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/DURAĞAN(Sinop), (DHA) 2)HATAYLI ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ UÇAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar (23) memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı naşı dün akşam saatlerinde konvoy eşliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlık kompleksine getirildi. Cenazede ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi Gülsüm Uçar'ı yakınları teselli etti. Öğle namazının ardından düzenlenen uğurlama törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı öncesi vatandaşlardan helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından tekbir sesleri ile meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naşı cenaze aracına konularak Antakya Şehitliği’ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitin bayrağa sarılı tabutundan görüntü

-İl Müftüsü Kavillioğlunun cenaze namazı öncesi vatandaşlardan helallik istemesi

-Şehidin Babası ve kardeşinin cenaze namazında saf tutması

-Cenaze namazının kılınması genel ve detay görüntüler

- Şehidin meslektaşlarının omuzlarına alınarak cenaze aracına görürülmesi

- Cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının şehitliğe hareket etmesi SÜRE: 02.30 BOYUT: 282 MB HABER - KAMERA: HÜSEYİN BOZOK / HATAY (DHA) 3)ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNE SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI ISPARTA'da park halindeki bir aracın motor bölümünde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların süt verdiği kedi daha sonra barınağa götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 102 Cadde üzerinde Yaşar Bolat Üst Geçidi altında park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi duyan sürücü, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler aracın motor bölümüne giren yavru kediyi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtardı. Çevredekiler ise kurtarılan kediye süt verdi.

Kedi daha sonra kutuya konularak Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan barınağına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yavru kedinin motor bölümünden kurtarılması

- Kediye süt verilmesi

- Detaylar

46 MB /// 01.26"

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

================================================ 4)SUNUCU UNUTTU, SALONDAKİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYUP, SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU AFYONKARAHİSAR'da Zafer Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı krizi yaşandı. Sunucu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salondakiler ayağa kalkıp önce İstiklal Marşı'nı okudu ardından da saygı duruşunda bulundu. Sunucu daha sonra salondakilerden özür diledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak katıldığı program öncesinde İstiklal Marşı ve saygı duruşu krizi yaşandı. Sunucu konuşması için Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı kürsüye davet edip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı unutunca salonda bulunanlar yüksek sesle İstiklal Marşı'nın okunması gerektiğini söyledi. Daha sonra salondakiler ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. O sırada sunucu "İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyalım" diyerek salona seslendi. Bir süre sunucuyu dinlemeyen katılımcılar daha sonra sunucu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Ardından salondakiler saygı duruşu yapılmadığı için saygı duruşuna geçtiler. İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unutan sunucu, yoğunluktan dolayı böyle bir hata olduğunu belirterek, salondakilerden özür diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Protokolden detay

- İlber Ortaylı'dan detay

- Salondakiler istiklal marşını okumaya başlarken

- Yaşanan krizden detay

- Sunucunun İstiklal Marşı'nı söyletmeye çalışmasından detay

- Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunması

- Salondakiler tekrar saygı duruşu yapılmadığı için saygı duruşu yaparken detay

- Sunucunun konuşması HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ==================================================== 5)ÇORUM'DA, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ KIRKLARELİ’de Emine Bulut’un eski eşi Fedai Varan tarafından, 10 yaşındaki kızlarının gözünün önünde öldürülmesi, Çorum'da protesto edildi. Kadın Meclisi üyesi bir grup, yaşanan kadın cinayetlerine basın açıklaması tepkilerini dile getirdi.

Gazi Caddesi'nde toplanan Çorum Kadın Meclisi üyesi yaklaşık 200 kişilik gruba, çevredeki erkekler de destek verdi. Ellerinde, 'Anne lütfen ölme!' yazılı dövüzler taşıyan grup 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Kadın Meclisi üyesi Eylem Aka Kaya, "Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun, 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığı ile gözler önüne sermiştir. Kadınlara reva görülen şiddet, en ağır ve en vahşi biçimi ile maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor, en temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardın mücadele ediyorlar" dedi.

Gazi Caddesi üzerinde slogan atarak Atütürk anıtına kadar yürüyen grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

- Kadın Meclisi üyesi Eylem Aka Kaya, basın açıklaması

-Kadınların Gazi Caddesinde yürüyüş

-Detaylar (SÜRE:1 dk 52 sn ) (BOYUT 220 MB) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ==================================================== 6)DOMDOM ALİ'NİN KARDEŞİ BURDUR'DA DEFNEDİLECEK ADANA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın cenazesi, yaşadığı Mersin'de düzenlenen töreninin ardından memleketi Burdur'a gönderildi.

Cilt kanseri tedavisi gören ve kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeni ile kaldırıldığı Adana'daki bir hastanede yaşamını yitiren Şavlı için Mersin kent merkezindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Şavlı'nın tabutun üzerine Türk Bayrağı ve Beşiktaş atkısı örtüldü. Törene Faruk Şavlı'nın eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı, Hababam Sınıfı oyuncularından Mehmet Çatay ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Şavlı'nın naaşı, memleketi Burdar'a götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu anlarda acılı eşi Halime Şavlı, büyük oğlu Gökhan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Şavlı, yarın burdur Ulu Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrasında, asri mezarlıkta Hababam Sınıfı'nın 'Domdom Ali'si olarak bilinen ağabeyi Feridun Şavlı ile yan yana defnedilecek.