DHA YURT BÜLTENİ - 8

Gaziantep'te 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı Gaziantep'te, kamu kurumlarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, kamu kurumlarından bilgisayar çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, kamu kurumlarının çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin K.A., T.K. ve K.C. olduğunu belirledi. Polis, takibe aldığı şüphelileri adreslerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bilgisayarlar ele geçirilirdi. Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık şüphelileri

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA ================= TIR'daki terlikler ve fıstık yandı Osmaniye'de seyir halindeki TIR'da çıkan yangında kasadaki terlikler ve fıstık yandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında, E- 90 yolu Tehçi köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Adana'ya doğru giden Hanifi Yılmaz yönetimindeki 34 BVN 352 plakalı TIR'ın kasası bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonrası yangın söndürülürken, dorsede bulunan terlik ve fıstık kül oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın yanması

-Alevlere müdahale eden itfaiye

-Fotolardan, araç plakası ve yangın anı Haber:İbrahim EMÜL-Kamera:OSMANİYE =============== Kırmızı elmas da ihracat dönemi başladı Bursa'nun İnegöl ilçesinde "Kırmızı Elmasö olarak nitelendirilen 7 veren çileğinin Rusya ve Gürcistan'a ihracatı başladı. Yıllardan bu yana üretimi yapılan çileğin ilk kez ihracatı yapılıyor.

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde yıllardan bu yana üretilen çileğin ilk kez ihracatı gerçeklmeşti. Yıl boyunca 2 ülkeye toplam bin ton çilek ihraç edilecek. Kurşunlu mahallesinde yetişen çilekleri taşıyan TIR'lar, Rusya ve Gürcistan'a gitmek için yola çıktı.

BİN TON İHRACAT

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kurşunlu mahallesinin çileğinin tadının tüm Türkiye tarafından bilindiğini söyledi. Bölgede 12 bin dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını ifade eden Çelik, "Bu güne kadar iç piyasaya satışı yapılıyordu. Geçen günlerde 6 TIR civarında Rusya'ya çilek gönderdik. Bugün de Gürcistan'a çilek ihracatı yapıyoruz. Bizim çileğimiz aromasının yüksekliği, raf ömrünün uzun olması ve tadıyla kendini kanıtlamış. Dolasıyla da çok rağbet görmeye başladı. Bizler de bundan mutluyuz. 10 sene önce çilek üretimine başlandı. Burada 30 bin ton çilek üretimi yapılıyor. Bu sene iki ülkeye yaklaşık bin ton çilek ihraç etmek istiyoruzö dedi.

YÜZDE 20'Sİ İHRAÇ EDİLİYOR

Çilek ihracatı yapan Ali Satılmış ise, "Çilek üretimimizle mahallemizin adı Türkiye'ye duyuruldu. Bir çok köyde yaşayan insanlar şehirlere taşınıyor. Kurşunlu mahallemizde ise tersine göç yaşanıyor. Bu yıl çilek üretimimizin yüzde 80'ini büyük şehirlere gönderdik, yüzde 20'lik kısmını ise Rusya ve Gürcistan'a ihraç ediyoruz. Nisan ayında hasadına başladığımız hasadımız Aralık ayına kadar devam etmektedir. Ciddi bir gelir elde etmekteyizö dedi.

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-Çileklerden görüntüler

-Araçlara yüklenmesi

-Röportajlar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-BURSA-DHA ================ Rus şarkıcı Doni bornozla sahneye çıktı Antalya'nın Kemer ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Doni, sahneye bornozla çıktı.

Ağustos ayının ilk haftasında Kemer ilçesinde konakladığı Rixos Sungate Otel'de, bornozu ve kahvesiyle dalga sörfü yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen ünlü Rus şarkıcı Timati'nin kurduğu Black Star Grubu'nda yer alan Doni de bornoz modasına uydu.

Kemer ilçe merkezindeki Club Aura'da konser veren Rus şarkıcı Doni, sahneye beyaz bornozla çıktı. Bir süre bornozla şarkılarını söyleyen ve "İşte ben de bornozla sahnedeyim" diyen Doni, daha sonra bornozu çıkarıp, konserine devam etti.

Yaklaşık bir saatlik konserde Doni'ye, Go Go dansçıları da yaptıkları şovlarla eşlik etti. Konseri izlemek için gelen turistler ise Doni'ye tüm parçalarında eşlik etti. Görüntü Dökümü

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- Go go dansçısı detay

- Disko genel detay

- Bornozlu Doni detay

- Konseri izleyenler detay

- Konserden detay

- Genel Detay

- Doni detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) =============== Otizmli çocuklar yararına golf turnuvası Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocukların eğitim gördüğü okul yararına golf turnuvası yapıldı. Turnuvaya destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dereceye girenlere de ödüllerini verdi.

Antalya Otistik Bireysel Kurs Merkezi Okulu yararına Belek turizm merkezinde golf turnuvası düzenlendi. National Golf Club sahasında gerçekleştirilen turnuvanın A kategorisinde Anıl Amiklioğlu birinci, Başak Ünal ikinci, Emre Bahtoğlu üçüncü, B kategorisinde Ramazan Üçtan birinci, Cahit Şahin ikinci, Ayhan Karaağaç üçüncü, groos kategorisinde Recep Turan birinci, Fahir Telli ikinci, Şehmuz Işık üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.

Turnuvaya destek veren Bakan Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten anlamlı bir turnuvada beraber olduk. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ettik. Ben de Norveç'teki vatandaşlarımızla kutladım. Bugün ise hepimiz kırmızı- beyaz giyinerek, bu turnuvayı gerçekleştirdik. Ayrıca bu turnuvanın başka bir anlamı var. Antalya'da otizmli çocuklarımızın eğitim gördüğü bir okulumuz var. Bu okulumuzun ihtiyaçları var. Bugün elde edilen gelirle bu okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Esasen bu turnuvanın amacı farkındalık yaratmaktı. Bu turnuvaya ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Okulun bahçesini düzenleyip, mutfağını yapacağız. Velilerimizin de huzur içerisinde çocuklarını gönderebileceği bir okul yaratacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, turnuvayı izleyen öğrencilerle tek tek ilgilendi. Çavuşoğlu, okulda eğitim gören Cenk Bal ile de bir süre sohbet etti.