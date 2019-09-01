DHA YURT BÜLTENİ-8

Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u (49) tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk (49), adliyeye sevk edildi. Baştürk, adliyeye götürülürken, 'Neden vurdunuz?' diye soran gazetecilere, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" dedi. Olay, önceki gün, Çorlu'ya bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Salih Durmuş, iddiaya göre, birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek üzere yolda yürümeye başladı. Bu sırada arkalarından gelen kişi, elindeki tabancayla ikiliye kurşun yağdırdı. Durmuş ile Baştürk, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla Salih Durmuş'u Çorlu Devlet Hastanesi'ne, Melike Baştürk'ü ise özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Melike Baştürk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp, evi terk ettiği, Salih Durmuş'un da karısından boşandığı belirlendi. Polis, cinayet anının yansıdığı güvenlik kameraları ile çevredeki diğer kameraların kayıtlarını saatler süren incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası ikiliyi öldürenin, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı kocası ve kadının birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un asker arkadaşı Nazım Baştürk olduğu tespit edildi. YALOVA'DA YAKALANDI

Nazım Baştürk'ün olaydan 1 gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği belirlendi. Polis, Baştürk'ün olay günü akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını; ancak otobüse binmeden Yalova'ya gittiğini saptadı. Bilgi verilen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baştürk'ü Adnan Menderes Mahallesi'ndeki eve girerken yakaladı. Baştürk, Tekirdağ'dan giden polis ekiplerine teslim edilerek, soruşturmanın yürütüleceği Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA VE GÖZLÜK TAKMIŞ

Nazım Baştürk'ün yakalanmasının ardından olayın detayları da ortaya çıktı. Baştürk'ün, olay günü tanınmamak için şapka ve gözlük taktığı, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ise kıyafetlerini değiştirdiği öğrenildi. Baştürk'ün olay yerinden 2 sokak sonra üzerindekileri değiştirdiği ve ardından ilçeden ayrıldığı belirtildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette susma hakkının kullanan Nazım Baştürk, çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusu üzerine Baştürk, "En yakın arkadaşımla beni aldattı" diye seslendi. Baştürk'ün savcılıktaki sorgusu sürüyor. Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin delilleri adliyeye götürmesi

Zanlının araçla getirilmesi

Zanlının polis eşliğinde adliyeye götürülmesi

Zanlının gazetecilere verdiği cevap

DHA muhabiri Mehmet Yirun anons

Zanlıdan detaylar

Polis ekiplerinden detaylar

Çorlu adliyesi Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- ===============================

Kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi, drone ile aranıyor Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda kaybolan 6 kişinin bulunması için dün başlatılan çalışmalar, bu sabahtan itibaren sürdürüldü. AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor.

Kentte, dün öğle saatlerinde kamp için Handüzü Yaylası'na giden Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlivan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik grup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında gruba ait ize rastlanılmadı. Havanın kararması ve sis nedeniyle ekipler, çalışmalarına dün akşam ara verdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlandı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası'nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arama faaliyeti sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekipler, drone ile de havadan görüntü alarak, kayıp kişilere ait iz bulmaya çalışıyor.

Öte yandan kaybolan 6 kişilik grubun, tatil için İstanbul'dan geldiği Rize'de kamp yapmak amacıyla yaylaya çıktığı, aralarında 12 yaşında çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER: ARAMALAR SÜRÜYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Arama çalışmaları, Handüzü Yaylası ve çevresinde devam ediyor. Toplam 50 kişilik ekiplerimiz, 8 kilometrelik parkuru aşağıdan ve yukarıdan karşılıklı olarak tarıyor. Şu an bir şey bulunamadı, çalışmalar sürüyor" dedi. Görüntü Dökümü

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-Arama çalışmalarından görüntü RİZE, (DHA) - Marmaris te sürat teknesinde yangın çıktı DENİZE ATLAYAN 3 KİŞİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

Muğla' nın Marmaris ilçesi Keçi adası açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden atlayarak canlarını kurtaran 3 kişi Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılırken, yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR MARMARİS - DHA ================================

Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldü

Kütahya'da, polis merkezine gidip, yanında kimliği olmadığı için hastanede kabul edilmediğini söyleyen, 6 aylık hamile K.K. (17), burada sancısı başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kütahya'da yaşayan 6 hamile K.K., dün akşam rahatsızlanınca arkadaşı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. K.K., iddiaya göre, yanında kimlik olmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giden K.K., şikayette bulunup, yardım istedi. Bekleme salonuna alınan K.K.'nin sancısı başladı. Polis merkezi amiri, K.K. sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne gelen sağlık görevlileri, K.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Burada tedaviye alınan K.K. ile karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü:

-Ambulansın karakol bahçesine girişi

-Kadının ambulansa taşınması

-Ambulansın çıkışı

-Genel görüntüler

Haber- Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- =============================== Gelin ve damat, bisikletli konvoyla mutluluğa pedal çevirdi Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisiklet turunda tanıştıktan sonra evlenmeye karar veren Ömür Saygılı (26) ve Kadir Aktürk'ün (28) düğün konvoyu da bisikletlerden oluştu. Bisiklet tutkunu çift, süsledikleri bisikleti ve onlarca bisikletli arkadaşları ile mutluluğa pedal çevirdi. İnegöl'de yaşayan Ömür Saygılı ile Kadir Aktürk, amatör olarak katıldıkları bisiklet turunda tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan Saygılı ile Aktürk, daha sonra evlenmeye karar verdi. Bisiklet tutkunu çift, düğün konvoyunu, gelin arabasıyla değil, süsledikleri bisiklet ile gerçekleştirdi. Nikah salonuna giden genç çifte, 50 civarında bisikletli eşlik etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da bisikletiyle katıldığı konvoy, nikah salonunda son buldu. Bisikletli düğün konvoyunu görenler ise şaşkınlarını gizleyemedi. Çift olarak uzun süredir bisiklete bindiklerini belirten damat Kadir Aktürk, "İnegöl'de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir düğün konvoyu düzenlemek istedik. Yıllardan bu yana bisiklete biniyoruz. Bisiklet sayesinde eşimle tanıştım. Konvoyumuzu araçsız yaptık. Çıkartacağımız gürültüyle insanları rahatsız etmek istemedik. Farklı bir organizasyon oldu, hayal etmiştik gerçek oldu" dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise genç çifte mutluluklar diledi.