DHA YURT BÜLTENİ - 8

Karadeniz'de istavrit, mezgit ve barbun bereketi Karadeniz'de balıkçılar, denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte yeni av sezonuna başladı. Balıkçı tezgahlarını, istavrit, mezgit ve barbun balıkları doldurdu.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu ile ağlarını doldurdu. Samsun'da balıkçı tezgahları ise sezonun ilk balıkları olan iskavrit, mezgit ve barbunla doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, Barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek "Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerine dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenhlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan amitliyiz" dedi.

Nedim Abdik ise Karadenizliler için balığın çok önemli olduğunu söyleyerek "Yeni av sezonu başladığı için mutluyuz. karadeniz'de her evde sıkça balık yenir. Sezon başladı taze balıklarda tezgahlarda yerini almış. Bende mezgit aldım. Bu yıl balık bol olacak diye bir beklenti var. İnşallah bol olur. Bolca balık tüketiriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Balıklarden detay

-Balıkçı tezgahından detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) ======================= Bebek arabası hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kadının, apartmanın kapısının önündeki bebek arabasına alıp gitmesi güvenlik kamera görüntülüreni yansıdı. Polis, bebek arabasını çalan kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, 24 Ağustos günü Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın kapısının önündeki bebek arabası çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bebek arabasının bir kadın tarafından çalındığını belirledi. Kadının arabayı alıp uzaklaşması ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Kadın bebek arabasını götürmesi Haber: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)) ==================== Gaziantep’te adli yıl açılışı

Gaziantep'te, 2019- 2020 adli yıl açılışı düzenlenen törenle başladı.

Adli Yıl çılış töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Törene; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkan vekili Mehmet Şahin, Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra Gaziantep Barosunda düzenlenen basın toplantısı ile devam etti.

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı konuşmasında avukatların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Şarklı, “Aradığımız tek şey samimiyettir. Türkiye’nin önünü açacak olan yargı ve demokratikleşme sorunudur. Şunu biliyoruz ki, demokratikleşme, hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınması, Türkiye yargısının da, savunma mesleğinin de önünü açacak temel etkenlerdirö dedi. Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Çelenklerin bırakılması

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Bektaş Şarklı’nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 193 MB Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA) ================== Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aralarında cezaevi firarisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüphelilerin evinde 53 gram skunk (Genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

100 Yıl Mahallesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli H.Y’yi takibe alındı. H.Y’nin girdiği eve düzenlenen operasyonda 53 gram uyuşturucu madde Skunk ele geçirildi. GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen N.Ç. ve aynı evde kaldıkları öğrenilen H.Y. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye götürülürken Süre:(00.43) Boyutu:(81 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

================== Başsavcı Karakoç: Tekirdağ'da 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapıldı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, "Tekirdağ ilimizde bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapılmış, bu soruşturmalardan 5 bin 300'ü karara bağlanmıştır. Mahkemelere dava açılan 891 kişi hakkında ise karar verilmiş olup, kalan dosyalar ile ilgili süratle yargılamalar devam etmektedir" dedi.

Tekirdağ'da yeni adli yıl valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle açıldı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ak Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Milletvekili Enes Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Baro Başkanı Sedat Tekneci, savcılar ve avukatlar katıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, terör örgütü FETÖ/PYD'nin darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen alçak ve hain darbe teşebbüsü sonrasında, 4 bin 200 civarında hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Mevcut savcı ve hakim arkadaşlarımız hem bu darbeye teşebbüs soruşturmalarını yürütmek, hem de diğer adli olaylara bakıp insan üstü bir gayret ile gecesini gündüzüne katarak ülkesine, devletine ve milletine bağlılıklarını bir kez daha ispat etmişlerdir" dedi.

Başsavcı Karakoç, Tekirdağ'da yürütülen FETÖ soruşturmalarına değinerek, "Tekirdağ ilimizde bugüne kadar 5 bin 600 FETÖ soruşturması yapılmış, bu soruşturmalardan 5 bin 300'ü karara bağlanmıştır. Mahkemelere dava açılan 891 kişi hakkında ise karar verilmiş olup, kalan dosyalar ile ilgili süratle yargılamalar devam etmektedir. Çok kısa bir zaman diliminde bu dosyalar hakkında da karar verilip neticelendirilecektir. Yeni adalet sarayımız, Mart ayı içerisinde hizmete açılmış olup ve daha önce dağınık şekilde hizmet verdiğimiz birimlerimiz tek çatı altında toplanarak gerek hakim, savcılarımız için gerek avukatlarımız için ve yargı hizmeti alan vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlanmıştır. Adalet Bakanlığımızca yargı da hedef süre uygulaması başlatılmıştır. Yargıda hedef süre uygulanması her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörülerek hedeflenen sürede davaların sonuçlandırılmasını ön görerek çözümler üretilmesini sağlamıştır" dedi.

Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, avukatların özlük hakları konusuna değinerek, "Tekirdağ Barosu'nun görevi ve hedefi sadece avukatlık mesleğinin ve avukatların sorunlarını çözmek, onların mesleki yönden ilerlemelerine ve geliştirmelerine destek vermek, hukuka katkıda bulunmak değildir. Bu görev ve hedefin yanında Tekirdağ baromuzun Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmede öncü olmak, insan haklarını savunan, ülkemizin demokrasi yönünden gelişmesi konusunda katkı yapma görevi ve hedefi de bulunmaktadır. Tekirdağ Barosu olarak avukatlık kanunun bize yüklediği görev ve sorumlulukların yanında ayrıca savunmanın bağımsızlığı ve özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yargıç tarafsızlığı, demokrasi, hukuk devleti temel hak ve özgürlükler en fazla duyarlı olduğumuz konuların başında gelmektedir" dedi.