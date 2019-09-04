DHA YURT BÜLTENİ - 8

Karadeniz’de palamut avlayamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, av yasağının kalkmasıyla palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi.

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından denize açılan balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı. Alternatif arayışa giren balıkçılar da, Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozuna yöneldi. Avladıkları deniz salyangozlarını ihracatçılara kilosunu 3 liradan satmaya başladı. Balıkçı Olcay Yılmaz, 4 gündür Karadeniz’e açıldığını ancak palamut avlayamadığını söyledi. Türkiye’de işlenen salyangozların Çin, Güney Kore, Tayland, Japonya ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Yılmaz, "Büyür gırgırlar bol miktarda hamsi tutarak limana geliyor. Hamsi avlayamadığımız için biz de palamut avlayarak geçimimizi sağlıyoruz. 4 gündür Karadeniz’de palamut avlayamadık. Şuan için Karadeniz’de palamut yok. Biz de salyangoz çıkartıyoruz. Karadeniz'de dipten topladığımız salyangozları çuvallara doldurarak limanda alıcılara satıyoruz. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Karadeniz’e palamut çıkıncaya kadar bu şekilde geçimizi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ====================== Kediye işkence yapıp, kanıyla çeşme mermerine yazı yazmışlar Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Betül Kayaalp'in bir ara evden çıkardığı, 'Boncuk' adlı kedisine döverek, işkence uyguladı. Apartmanın bodrum katına bırakılan kedinin kanıyla bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça olarak visal (kavuşma) yazıldığı görüldü. Veterinere götürülen 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Olay, 31 Ağustos Cumartesi günü, Selçuklu'nun Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Betül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip, 'Boncuk' ismini verdiği kediyi bir ara evden dışarı çıkardı. Apartmanın önüne giden kedi, uzun süre eve dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. Bu sırada Kayaalp, bodrum katından kedinin sesini duydu. Hemen aşağı inen Kayaalp, kedisini dövülerek, işkence yapılmış halde, kanlar içinde buldu. Şok yaşayan Kayaalp, kedisini alıp, bodrum kattan çıktığında, bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça yazı yazıldığını gördü. Kayaalp, yaptığı araştırma sonucu yazılan kelimenin, 'kavuşma' anlamına gelen visal olduğunu öğrendi. Kayaalp'in veterinere götürmesiyle tedaviye alınan 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

"BONCUK'UM ÖLEBİLİR'

Kedisine yapılanların vahşilik olduğunu dile getiren Betül Kayaalp, "'Boncuk' öldüresiye dövüldü. Kanı ile kavuşmak anlamına gelen Arapça 'visal' yazıldı. Vahşiliği daha nasıl anlatabilirim? Hayvana şiddet, insana şiddetin temelini oluşturur. Her ne olursa olsun bu, kabul edilemez. 'Boncuk'un çenesi kırık, gözün birinin kör olma ihtimali var, başında ödem oluşmuş. Önümüzdeki süreç çok önemli. Her gün sabah akşam giderek, tedavisini yaptırıyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim 'Boncuk'um ölebilir, içim parçalanıyor. Bir insan, savunmasız bir canlıya nasıl olur da böyle bir şey yapar; anlam veremiyorum" dedi.

Polis merkezine giderek, kedisine işkence yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olan Betül Kayaalp, yakalanmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Kediden detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA) ================ Konya'daki Boncuklu Höyük'te yaşayanlar, Avrupa'ya göç etmiş Konya'da yaklaşık 10 bin 300 yıllık geçmişe sahip yerleşim yeri Boncuklu Höyük'te yapılan kazılardaki DNA araştırmasında, höyükteki insanların bazılarının Avrupa'ya göç ettiği ortaya çıktı. Kazı başkanı Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Douglas Baird, "Boncuklu Höyük'te yaşamış olan toplulukların, özellikle Güney Doğu Avrupa'ya yayıldıklarının izlerini tespit etmiş olduk. Bunu yaparken de sadece buradaki delilleri değil, aynı zamanda Avrupa'daki meslektaşlarımızın da yapmış olduğu DNA çalışmalarıyla karşılaştırarak, Boncuklu'daki bireylerle olan akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Karatay ilçesi Hayıroğlu Mahallesi'ndeki yaklaşık 10 bin 300 yıllık geçmişe sahip Boncuklu Höyük, Çumra ilçesindeki 9 bin yıllık yerleşim yeri olan Çatalhöyük'teki insanların ataları olarak biliniyor. Boncuklu Höyük'te 2006 yılında başlayan kazı çalışmaları ise Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Douglas Baird ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Mustafaoğlu'nun başkanlığında 60 kişilik ekiple devam ediyor.

KOYUNLAR EVCİLLEŞTİRİLMİŞ

Birçok bulguya rastlanan kazı çalışmalarında bu yıl buğday, bezelye ve mercimek kalıntıları bulundu. Ayrıca bulunan hayvan kemikleri üzerinde yapılan kimyasal analizlerde ise koyunların evcilleştirildiği saptandı. Kazı başkanı Prof. Dr. Douglas, Boncuklu Höyük'te, Çatalhöyük'ten farklı olarak buradaki evlerin birbirinden uzak, aralarda kalan boşluk alanlarda, günlük aktivitelerin gerçekleştirilmiş olduğunu belirlediklerini söyledi. Douglas, ortak kullanıma açık mutfak ve tuvaletin olduğunu belirlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yemek pişirme, alet edevat yapma gibi alanlar belirledik. İnsanların ortak mutfak alanı olarak kullandıkları bir yer tespit ettik. Böylece sosyal açıdan birbirleriyle etkileşim halinde olmuşlar. Bu alanların birinde de tuvalet olarak kullanılan bir yer bulduk. Bununla beraber bazı kalıntılar da belirledik. Bunların analizlerini yaparak, bölgenin faunası ve florasını, insanların sağlıklarına varana kadar bilgi sahibi olabiliyoruz."

BONCUKLU HÖYÜKLÜLER, AVRUPALILARLA AKRABA

Prof. Dr. Baird, burada yapılan çalışmaları, Avrupa'daki meslektaşlarının çalışmalarıyla karşılaştırdıklarında Boncuklu Höyük bireylerinin Avrupa'ya yayıldığını belirlediklerini anlattı. Baird, "Antik DNA çalışmaları ve son yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde, Boncuklu Höyük'te yaşamış olan toplulukların, özellikle Güney Doğu Avrupa'ya yayıldıklarının izlerini tespit etmiş olduk. Bunu yaparken de sadece buradaki delilleri değil, aynı zamanda Avrupa'daki meslektaşlarımızın da yapmış olduğu DNA çalışmalarıyla karşılaştırarak, Boncuklu'daki bireylerle olan akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla da bunları açık bir şekilde ortaya koyduk. Yani, Orta Anadolu'nun Avrupa'ya tarım toplumlarının yayılmasında önemli bir bölge olduğunu söyleyebiliyoruz. Tarım ürünlerinin değiş tokuş ve ticaret olarak da bu yayılımını Kuzey Batı Anadolu aracılığıyla gerçekleştiğini söylemekte sakınca görmüyoruz" diye konuştu.

Bölgenin yeni bir turizm merkezi olacağını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Bu tarz çalışmaları önemsiyoruz. Konya'nın her köşesinde bir tarih yatıyor. Belediye olarak bu tarz çalışmaları destekliyoruz. Bölgenin gelişmesi, yolunun ve çevre düzenlemesinin yapılması için çalışıyoruz. Burası yeni bir turizm merkezi olacak. Ziyaretçi sayısının da önümüzdeki yıllarda 20-30 kat artacağını umuyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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-Boncuklu Höyük kazı alanından detaylar

-keşfedilen 10 bin 300 yıllık tuvalet ve yaşam alanlarının görüntüleri

-Kazı alanında çalışmalar

-Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Douglas Baird konuşması

-Detaylar Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) ================== Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada Adıyaman’da önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsü Abuzer Bağcı’nın ani fren yaptığı sepetli motosiklet devrildi. Bağcı yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Bağcı önüne çıkan otomobile çarpmamak için kullandığı 02 AB 153 plakalı sepetli motosikletle ani fren yaptı. Bağcı'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Bağcı yaralanırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Abuzer Bağcı, kaldırıldığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yeri

-Motosikletten görüntü

-Ambulansın acil servise gelişi

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Yaralının acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ==================== Bodrum'da caretta carettaların yumurtadan çıkış anları görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkış anları görüntülendi.

Turgutreis Mahallesi, Günbatımı Plajı'nda geçen 2 Eylül'de, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıktıklarının görülmesinin ardından, yavrulamanın devam edebileceği ihtimali üzerine Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi ve Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yuvanın yerini tespit eden DEKAMER ekipleri, çevresinde önlem aldı. Tek tek yumurtalarından çıkan yavru caretta carettalar, yapılan ilk incelemelerin ardından serbest bırakıldı. Caretta carettalar daha sonra kendileri için açılan yoldan denize doğru giderek Ege Denizi ile buluştu.

Bodrum'da ilk kez bir yuvanın tespit edildiğini belirten ekipler, bu gelişmenin çok önemli olduğunu söyledi. 20 caretta caretta yavrusu denizle buluşurken, 16 yavru ise incelenmek üzere DEKAMER'e götürüldü. Bu yavruların da iki gün içinde doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

Caretta caretta yavrularının yumurtadan çıkış anlarını, yerli ve yabancı turistler de meraklı gözlerle izleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü

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-Caretta carettalardan görüntü

-Yerli yabancı turistlerden görüntü

-DEKAMER ve AKUT Bodrum ekibinden görüntü

-Yavruların denizle buluşmasından görüntü Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL /BODRUM (Muğla), (DHA) ==================== TIR ters yönden gelen otomobile çarptı, yol ulaşıma kapandı İzmit’te yan yoldan hatalı çıkış yapan otomobile çarpan TIR, duramayarak karşı yöne geçti. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, D-100 Karayolu ulaşıma kapandı.

Kaza, D-100 Karayolu İzmit Seka Tüneli girişinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyreden Mehmet Balkan idaresindeki 10 ABV 748 plakalı TIR, yan yola ters yönden girerek ana yola girmeye çalışan Salih Yaprak idaresindeki 41 AJ 119 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR daha sonra orta refüjdeki bariyerleri aşarak Ankara yönüne geçti. Bu sırada TIR’ın parçaladığı demir bariyer Ankara yönünde seyreden Abdülkerim Demir idaresindeki 41 HJ 322 plakalı araca çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Salih Yaprak’ı ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza yapan otomobilden yara almadan çıkan sürücü Salih Yaprak’ın kızı Ebrar Yaprak, kucağındaki küçük kardeşi Ali Yahya Yaprak ile birlikte kaldırımda oturarak uzun süre aracın enkazını izledi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapanırken ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Araçların yoldan kaldırılması

-Aracın enkazını izleyen abla ve kardeş

-Detaylar Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA ================== Eski eşinin, kızına içki içirdiğini görüp, şikayetçi oldu Bursa'da yaşayan Serkan D., boşandığı eşinin, 12 yaşındaki kızına içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den boşandı. Çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızları C.Z.D.'nin velayeti anneye verildi. Anne Y.Ç., 2011 yılında, 1 kız çocuğu babası A.Ç. ile evlenerek, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç.'nin bu evlilikten de 2017 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Serkan D., kendisini ziyarete gelen kızının telefonunu kontrol ederken elinde içki bardağıyla olan fotoğraflarını gördü. Bunun üzerine diğer fotoğraflar ve videolara da bakan Serkan D., kızı C.Z.D. ile 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına içki içirildiğini gördü. Görüntülerde, babasının uzattığı bardaktaki alkolün tadından ve kokusundan rahatsız olmayan 2,5 yaşındaki çocuğun videolarını gören Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı.