DHA YURT BÜLTENİ - 8

Diyarbakır’da Ömer Tokay, 2011’de piknik yapmak için Şırnak’a gidip dönmeyen ve 2014’te terör örgütü PKK’ya yakın bir televizyon kanalında gördüğü oğlu Mehmet (22) için HDP önüne gelip oturma eylemine başladı. Tokay ile birlikte HDP önünde eylem yapan aile sayısı, 25 oldu. Ömer Tokay, 14 yaşındayken piknik yapmak için Şırnak'a giden oğlu Mehmet'in teröristlerce kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlumu Şırnak'a götürdüler. Sonra Şırnak'taki parti binasında, il başkanına teslim ettiler. Şırnak'ta hücre evine götürdüler. Hücre evinde 5-10 kişi topladılar, 4 gün içinde götürdüler. 8 yıl oldu. 14 yaşında gitti. Şu an 22 yaşında. Onların televizyonuna çıkmış, annem babam oraya gitmesin demiş. Konuşmasını izlediğim zaman yazıyı eline verip okuttuklarını anladım. 2011 yılında Osman Baydemir Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 15 gün içerisinde çocuğu gençlik kolları piknik diye kandırarak götürdüler. Kandil'e kadar gittim. Çocuğun yok burada dediler. Başka yere gitmiş dediler" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız" dedi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, 'İnsan Haklarının Korunmaı ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek' projesi kapsamında Gaziantep'te ki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Malkoç, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin yaptığı eyleme değindi. Anneler ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Malkoç şunları dedi: "Önemli konulardan biri de Diyarbakır'da HDP önünde çocuğu kaçırılan annelerin seslerini duyurmak için bir araya gelip yaptıkları çalışma. Bu konunun değişik boyutları var. Kamu Denetçileri olarak bizim ana görevimiz idareyi denetleme, kamu hizmetlerinin çalışmalarını, iletimin kalitesini arttırma. İdareye bu anlamda yol göstererek yardımcı olmak. Tabi bizim yaptığımız görev vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek. Her konuda bize talep gelebiliyor. Annelerin çocuklarına kavuşmak için terör örgütünden, çocuklarını kurtarmak için yapmış oldukları çok anlamlı, değerli bir eylemdir. Anne yüreği bu elbette çocuğuna kavuşma isteği en masum, en makul, en doğru, istektir. Türkiye'nin bu noktada tek yürek olması, tek ses olması fevkalade önemli, çünkü farklı düşünceler elbette olur. Buna ilişkin örgütlenmeler ve farklı görüşlerin anlatılması, yaygınlaştırılması da anayasanın teminatı altındadır. Bu konuda iki tane sınır vardır. Birincisi, insanlar düşünce ve görüşlerini açıklarken, başkalarına hakaret etmeyecekler. İkincisi de terörle ilgili, terörü metheden, teröre teşvik eden sözlerin sarf edilmesidir. Bu annelerin tam bir hak arama davasıdır. O açıdan onları tebrik ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu'na da Pazartesi günü itibarı ile ulaşan dilekçeler vardır. Bu dilekçeler Kamu Denetçiliği Kurumu'nda, HDP aracılığı ile PKK'nın eline düşürülen çocukların annelere ulaştırılması için yapılmış müracaat var. Bu müracaatı biz inceliyoruz. Görev alanımıza ne şekilde giriyor, ne gibi çalışmalar yapacağız? Bununla ilgili olarak hangi adımları atacağız? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da bakanlıklarda yapılan çalışmalar var mı? Siyasi partiler nezdinde bir çalışma var mı? Bunu değerlendirip önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmayı kamuoyuna duyuracağız. Diyarbakır'da HDP'nin önündeki annelerin yürek yangını bütün Türkiye tarafından duyulmuştur. Çok anlamlı, meşru bir eylemdir. Ve Türkiye'nin bu anlamda tek yürek olması fevkalade önemlidir. Bize yapılan başvuru üzerine neler yapabileceğimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracağız." Malkoç konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

------------

- Programa katılanlar

- Şeref Malkoç'un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 490 MB

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

==================

Torbalı'da belediye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarının çökmesiyle, kot altında kalan iki daire zarar görürken, park halindeki iki araç da çukura düştü. Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi ekipleri, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tahliye edilen apartman sakinlerinden bazıları geceyi otellerde, bazıları ile yakınlarının yanında geçirdi.

Torbalı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı, geçen salı günü akşam saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Yolun bir kısmında da göçük meydana geldi. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, 7 katlı binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Park halindeki iki araç da oluşan çukura düştü. Olayın ardından, apartman sakinleri hemen tahliye edildi. Apartmanda yaşayan 28 aileden 6'sı, Torbalı Belediyesi tarafından ilçedeki otellere yerleştirildi. Vatandaşların bir kısmı da yakınlarının yanında kalmaya başladı.

İstinat duvarının çökmesinin ardından yapılan incelemeler sonrası, Büyükşehir Belediyesi, İZSU ekipleri ve Torbalı Belediyesi ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada doğalgaz, su ve kanalizasyon hatlarının bulunduğunu, bu hatların değişmesi gerektiğini söyleyen Ali Yakupoğlu, çalışmaların yapılabilmesi için öncelikle enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Yaptıkları incelemelerde binanın kolonlarında hasar oluşmadığını gördüklerini aktaran Ali Yakupoğlu, "Kolonlarda herhangi bir hasar yok. Ama bilirkişiler de inceleme yapacak. Yarın enkazın tamamen kaldırılacağını tahmin ediyorum. Ardından da istinat duvarı yapılacak. Bina kullanılacak halde getirildikten sonra yeniden teslim edilecek" dedi.

EVİ ZARAR GÖREN OKAY ÇALIŞMALARI İZLEDİ

4 yıl önce Balçova'dan Torbalı'ya taşınarak binanın giriş katındaki evi satın aldığını söyleyen apartman yöneticisi 3 çocuk annesi Şerife Okay (57), ailesi ile birlikte bölgedeki çalışmaları izledi. Okay, "Belediye bizi otele yerleştirdi, gece orada kaldık. Ama daha kaç gün kalacağız. Bize yardım etsinler. Ben eve giremiyorum. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Maddi ve manevi bize destek versinler. Mağdurum, yetkililer elimden tutsun" dedi.