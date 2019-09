DHA YURT BÜLTENİ- 8 

Iğdır’da 6 Haziran 2018’de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi Adana’da süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27) tedavi gördüğü hastanede dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’na memleketi Adana’da cenaze töreni düzenlendi. Sabancı Merkez Cami’de gerçekleşen cenaze törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesi, şehidin cenazesi tören alanına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi Hülya Hatipoğlu, dakikalarca gözyaşı dökerken cenazeye katılan kadın komutan şehit annesinin yanından bir an olsun ayrılmayarak tesellide bulundu. Eşi Cennet Hatipoğlu ise törene kucağında 8 aylık çocukları Yiğit Remzi Hatipoğlu’yla geldi. Eşinin arkasından dakikalarca gözyaşı döken Cennet Hatipoğlu, oğlu Yiğit Remzi’ye sarılarak ağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun cenazesi yapılan törenden sonra Adana Buruk Mezarlığı Şehitliği’ne defnedildi.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladıkları gölette, su yetersizliği nedeniyle 2 gündür balık ölümleri yaşanıyor. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kurudu. Kuruyan gölette yaşayan binlerce balık telef olurken çok sayıda diğer balıklarda az kalan suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan suyun salınmasını bekliyor.

Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök, "Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Biz suyun salınması için yetkili makamlara başvurduğumuzda bizi sürekli oyalıyorlar. Bu göletimizde su salınmadığı için son 3 yıldır kurumasıyla balıklarımız ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz" dedi.

Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 mahsullerini göletten sulayan sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda bu bırakılmasını istiyor.

Görüntü Dökümü:

Göletten detaylar

Ölü balıklar

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Can çekişen balıklar

Şevket Filiz ile röp.

Detay görüntü.

Lütfü Gök ile röp.

Farklı açılardan detay görüntü

Karada ölü balıklar

Çatlayan toprak

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Metin KARAKUŞ/BABESKİ,(Kırklareli)(DHA)

===========================================

Elindeki tabanca ateş aldı hem kendisi hem avukat katibi yaralandı