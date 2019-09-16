DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın( 27), Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda görevli güvenlik güçlerine 12 Haziran günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı öğrenildi.

GÜNLERCE TAKİBE ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalarda, 2 askerin şehit edildiği saldırıda yer alan 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı ile bir grup teröristin Tunceli kırsalındaki Geyiksuyu ile Baylık köyü bölgesinde bulundukları tespit edildi. Bu sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirilirken, kaçan diğer teröristlerin bulunması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

TUNCELİ,(DHA) ============================== Kılıçdaroğlu, Adana'daki hasta arkadaşını ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da tedavi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Acıbadem Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hesap uzmanlığı döneminden arkadaşı Yeminli Mali Müşavir Tolga Yıldırım'ı ziyaret etmek için Adana'ya geldi. İlk olarak hastane başhekimliğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, arkadaşının sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra kanser tedavisi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ardından CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Görüntü Dökümü

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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastane ziyareti

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bereber fotoğraf çekilmesi SÜRE; 00' 32" BOYUT; 60 MB Haber: Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ================ Kavşakta kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı İzmir'in Kınık ilçesinde kamyonun kavşakta sol yanından çarptığı otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Atmaca Arık (65) öldü, diğer 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Soma- Bergama karayolu Kınık Kavşağı'nda meydana geldi. Gelini Kader Arık (22), torunları Oğulcan Arık (5) ve Elif Arık'ı (3) yanına alan Atmaca Arık (65), yönetimindeki 34 DB 4279 plakalı otomobille, rahatsız olan torunlarını muayene ettirmek için Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Kınık Kavşağı'ndan kontrolsüz olarak ana yola çıktığı öne sürülen Arık'ın yönetimindeki otomobilin sol tarafına, Bergama yönünden Soma yönüne giden Veli Fidan yönetimindeki 35 L 5885 plakalı kamyon çarptı. Yaklaşık 100 metre sonra durabilen otomobil hurdaya dönerken, araçtakiler kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücü Atmaca Arık'ı kurtardı. Ancak yapılan kontrolde, Atmaca Arık'ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Kader Arık ile çocukları Oğulcan Arık ve Elif Arık ise ambulanslarla, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Elif Arık, İzmir Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Atmaca Arık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Veli Fidan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ölen Atmaca Arık'ın fotoğrafı Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) ================== Lastiği patlayan tur otobüsü, dereye uçtu: 3 yaralı Konya'da iddiaya göre lastiği patlayıp kontrolden çıkan tur otobüsünün dere yatağına uçması sonucu 3 turist hafif şekilde yaralandı. Otobüsteki İngiltere ve Polonya uyruklu 38 turisttin, Alanya'dan Kapadokya'ya geziye gittikleri belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi.

Veysel Demirel yönetimindeki 07 AFZ 889 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu. Otobüsteki İngiltere ve Polonya uyruklu 38 turistten, kazayı sıyrıklarla atlatan yaralılara ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri, olay yerinde müdahalede bulundu. Diğer hafif yaralı 3 kişi ise ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alanya'dan Kapadokya bölgesine geziye giden turistlerin, yollarına başka bir otobüsle devam edeceği belirtildi.

Kazayı anlatan otobüs şoförü Veysel Demirel, "Alanya'dan Nevşehir'e gidiyorduk. Lastik patladıktan sonra kaza meydana geldi." dedi. Yaptığı ilk incelemede otobüsün ön lastiklerinin yarılmış olduğunu belirleyen polis, bunun kaza öncesi mi, yoksa kaza sonrası mı olduğunu araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıları müdahale edilmesi

- Turistlerden detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ================== Feke'de yıldırım düştü 5 inek telef oldu Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 inek telef oldu.

Feke'nin Kazancı Mahallesi ve çevresinde dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında düşen yıldırım düştü. Açık arazide otlarken yıldırımın isabet ettiği Mehmet Akkaya'ya ait 3 inek ve Mehmet Nuri Akkaya'ya ait 2 inek telef oldu. Görüntü Dökümü

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- Telef olan ineklerden görüntü SÜRE: 17" BOYUT:33 mb Haber:Ali GÖKDAL-Kamera: FEKE,(Adana),(DHA) =============== Bahçe duvarında tarihi keşif Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Heykel Atölyesi'nde devam eden kazı çalışmaları için yüzey araştırması yapan ekip, bir evin çevresine 50 yıl önce yapılan bahçe duvarında kullanılmış 'Geç Roma Dönemi'ne ait mezar taşı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında, tarihi Yesemek Heykel Atölyesi ve Taş Ocağı'nda devam eden kazı çalışmaları sırasında çevrede yüzey araştırması yapan ekip, bir evin briketten bahçe duvarında kullanılan garip şekilli bir taş fark etti. Ekip yakından incelediği taşın, Geç Roma Dönemi'nden, M.Ö. 3-4'üncü yüzyıllara ait mezar taşı olduğunu belirledi. Nahsen Korkmaz'a ait evin bahçe duvarındaki taşın 50 yıl önce tarlada bulunarak duvar yapılırken buraya yerleştirildiği öğrenildi. Ekibin tesadüfen bulduğu taşın üzerine Grekçe ile yazılan yazıtta ise 'Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı' ibaresinin yer aldığı belirlendi.

'50 YIL ÖNCE TARLADA BULDUK'

Çiftçilikle uğraşan ve 50 yıl önce tarlada traktör ile çit sürerken bulduğu taşı getirerek evlerinin bahçe duvarında kullandığını söyleyen ev sahibi Nahsen Korkmaz, "50 yıl önce rahmetli babamla tarlada traktörle çit sürerken, ortaya çıkan taşı yine traktörümüzle eve getirdik. Evimizin bahçe duvarını yaparken de duvarda kullandık. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen ekipler inceledi. Roma dönemine ait mezar taşı olduğunu söylediler. Taşın tarihi özelliği olduğunu öğrenince ailece mezar taşına zarar verilmesin diye adeta koruma altına aldık. Kısa zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin gelip bu taşı alıp götürmelerini istiyorum. Götürüldükten sonra sorumluluktan kurtulurken, müzeye de tarihi mezar taşı kazandırmış olacağız" dedi.

BİR KİŞİ MEZAR TAŞINI KIZ KARDEŞİ İÇİN YAPTIRMIŞ

Yesemek Yüzey Araştırması ekibine Gaziantep Üniversitesi adına başkanlık eden Prof. Dr. Atilla Engin ise, "İslahiye ve çevresi Roma Dönemi'nde de önemli bir yerleşim bölgesidir. Özellikle büyük höyük, tepe ve yamaç yerleşmeleri çevresinde nekropoller yer almaktadır. Yesemek havzasında yaptığımız yüzey araştırmalarında modern köy evlerinde kullanılan Roma Dönemi mezar taşları dikkati çekmektedir. Bölgede sık görülen üçgen alınlıklı tapınak cephesi şeklindeki bazalt mezar stelleri Geç Roma Dönemi'ne, M.Ö. 3-4'üncü yüzyıllara tarihlenmektedir. Üzerlerinde mezar sahibinin adı yazabildiği gibi, yazıt olmayan mezar taşlarına da rastlanmaktadır. Genellikle yerleşmelerin çevresinde konumlandığı anlaşılan nekropollerden çıkartılmış olduğu anlaşılan bazalt sal taşları, bu mezarların taş sanduka tipinde olduğunu göstermektedir. Ekibin mezar taşının üzerindeki yazıyı incelediğinde, bir kişinin mezar taşını kız kardeşi için yaptırdığı ve üzerinde Grekçe 'Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı' yazılı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Taşın özel bir ekip tarafından yerinden sökülerek müze müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Akınyolu Mahallesi

- Duvarda tarihi mezar taşı

- Nahsen Korkmaz ile röp

- Mezartaşındaki yazı

- Çocukların oyun oynaması ve röp

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA ======================== Yüksekten düşünce ayağı kırılıp, dudağı yırtılan Van kedisine tedavi Osmaniye'de yüksekten düşüp, sol arka ayağı kırılan ve alt dudağında yırtık oluşan 3 yaşındaki kısırlaştırılmış Van kedisi tedavi edildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairenin penceresinden aşağıya düşen kedi yaralandı. Sahibi tarafından alınan kedi, hemen bir veteriner kliniğine götürüldü. Buradaki ilk muayenenin ardından kedi, Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürüldü. Kedinin arka sol ayağında fibula kemiğinin boyun kısmında kırık tespit edilmesi üzerine tedavisine başlandı. Alt dudak kısmına dikiş atılan kedinin ayağına da tedavi uygulandıktan sonra sahibine teslim edildi.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, bacağında kırık şüphesiyle görüntüleme merkezine gelen kısırlaştırılmış Van kedisinin arka sol ayağında kırık tespit edildiğini belirterek, "Düşme esnasında alt dudağında 1,5 santimlik bir yırtık oluştu. Yırtılan dudağa 5 dikiş atılıp kırık tedavisine destek verici ilaçlar uygulandı" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise federasyonun desteğiyle kurulan Karakız Görüntüleme Merkezi'nin sahipli sahipsiz tüm hayvanların dertlerine derman olmaya devam ettiğini söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde röntgen cihazı olmadığından dolayı travmalar sonucu kırık olguları biz veteriner hekimlerce kör adımlarla ilerliyorduk. Karakız görüntüleme merkezinden aldığımız sonuçlar bizi teşhis ve tedaviye yön verme konusunda çok yardımcı oluyor. HAYTAP, hayvanları kaderine terk etmiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kedinin röntgen masasına yatırılması

- Film çekiminden detay

- Kedinin dudağındaki yaranın temizlenmesi

- Yırtık dudağa dikiş atılması

- Dikiş sonrası ilaçlama

- Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit röp.

- Veteriner Hekim Ali Laçinbala röp BOYUT: 66.4 MB SÜRE: 02'07" Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) ============================ Adıyaman'da üzüm pekmezi zamanı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yöreye has aromasıyla en çok üzüm üretilen Belören beldesindeki üzüm hasadının sona ermesiyle birlikte üzüm pekmezi yapımı başladı.

Bölgede en çok üzüm üretilen Belören beldesinde bağ bozumunun ardından doğal pekmez yapımına başlandı. Toplandıktan sonra çöplerinden ayrılan üzümlerin ezilerek suyu çıkarılıyor. Daha sonra ise evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak geleneksel olarak yapılan doğal pekmez elde ediliyor.

Atadan kalma yöntemlerle ilçede pekmez üreten Medine Özdemir, pekmez üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Belören beldesinde bağcılık yapıyoruz. Üzüm hasadının bitmesinden sonra pekmez yapmak için bağdan kestiğimiz üzümleri traktörlerle köye getiriyoruz. Üzümleri ayıklayıp yıkarız. Sonra ayaklarımızla tepeler ve ezeriz. Bu şekilde üzümden şerbet yaparız. Şerbeti 2- 3 saat pekmez kıvamına gelinceye kadar kaynatırız. Şerbet kaynadıktan sonra leğenlere alırız ve durulmasını bekleriz. Şerbet durulduktan sonra tekrar yeniden kaynatırız. Bu şekilde elde ettiğimiz pekmezi birkaç gün de kıvama gelmesi için güneşte bekletiriz. Yaptığımız pekmezi daha sonra kavanozlara koruz ve satışa hazır olur" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üzüm bağları

-Bağlardan üzümlerin kesilmesi

-Kesilen üzümlerin traktöre konulması

-Eve getirilen üzümlerin çuvala konulması

-Çuvaldaki üzümlerin tepelenerek şırasının çıkarılması

-Çıkarılan şıranın kazana konularak kaynatılması

-Bağcılık yapan Emine Özdemir ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA ==================== Tarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor Mersin'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Şelalesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şelale, sıcak havalar nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sıcaktan bunalanlar da şelalede serinliyor.

Tarsus'u su taşkınlarından korumak için Bizans İmparatoru Justinyen tarafından Berdan Nehri'nin yatağının değiştirilmesiyle M.S. 527- 565 yıllarında ortaya çıkan Tarsus Şelalesi, manzarası nedeniyle ilçeye gelenlerin rotasına eklediği destinasyonlardan biri haline geldi. Sonbahar gelmesine rağmen sıcak havaların tadını çıkaranlar, yaz boyu olduğu gibi şelaleyi ziyaret edip, fotoğraflar çekerek manzarayı ölümsüzleştirdi. Suyun güzelliğine kapılan bazı gençler de tehlikeye aldırış etmeden kendilerini şelalenin soğuk sularının altına girdi.

Şelale ziyaretçilerinden Sinem Arslan, İzmir'den yola çıkarak Akdeniz turu yaptıklarını belirterek, "Tarsus'a gelir gelmez şelaleyi görmek istedik ve çok beğendik. Buradan da Taşkuyu Mağarası'na gideceğiz. Gezilecek her yeri tek tek araştırıyoruz. Burayı çok güzel ve temiz bulduk" dedi.

İlçeye Adana'dan geldiğini belirten Kamil Cuma da eşi, yeğenleri ve çocukları ile Tarsus'u gezdiklerine değinerek, "Burada gezilecek çok yer var. Buradan bir sonraki ziyaret noktamız Eshab-ı Kehf olacak" diye konuştu.