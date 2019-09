DHA YURT BÜLTENİ - 8

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı İlçe Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun terör örgütü propagantası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Vali Okay Memiş, şunları söyledi: "Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin bu kararı onaması üzerine adli mercilerin talimatıyla belediye başkanı yakalanarak cezaevine sevk işlemleri başlatıldı ve cezaevine intikal ettirdildi. Bu kesinleşmiş bir hüküm, her hangi bir soruşturmadan ziyade adlı kovuşturma sonucu kesinleşmiş bir hüküm. Terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Kanununun 45'inci maddesinde 'belediye başkanları terörle ilgili suçtan dolayı tutuklanırsa, görevden uzaklaştırılırsa veya haklarında işlem yapılırsa belediye başkanı veya meclis üyeleri yerine seçim yapılmaksızın yerine atama yapılacağına ilişkin düzenleme var. Bu düzenleme çerçevesinde biz bugün valilik onayıyla Karayazı Kaymakamımız Mesut Tabakcıoğlu kardeşimizi oraya belediye başkan vekili olarak görevlendirdik. Bugün itibariyle göreve başladı, hayırlı uğurlu olsun. Yapılan işlem hukuki bir işlemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti huk devletidir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü her şeyden önemlidir. Bizler devletin kamu görevlileri olarak Anayasal sistemi korumak, bu devleti korumakla mükellef insanlarız. Dolayısıyla suç işlemiş olan bir kamu görevlisi ister atanmış ister seçilmiş olsun hukuk devleti çerçevesinde gereken yapılır. Yine hukuk devleti çerçevesinde idari işlemler tesis edilir. Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan işlem hukuk devleti ilkelerinin bir gereğidir. Bugün itibariyle kaymakam arkadaşımız orada kayyum olarak, belediye başkan vekili olardak göreve başlamıştır."

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sinemasının seçkin örneklerini de yine izleyiciyle buluşturacak. Dünya Sineması Bölümü kapsamında, Ustalara Saygı Bölümü’nde 3 film, Kadın Gözüyle Afganistan Bölümü’nde 3 film, İnsana Rağmen Bölümü’nde 3 film, Panorama Bölümü’nde de 16 film olmak üzere toplam 25 film, izleyicisiyle buluşacak.

Aralarında büyük ustalar ile ilk uzun metrajlı filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin de bulunduğu sinemacılar, bir yandan totaliter rejimlerin ve savaşların yol açtığı trajedileri, eleştirilerini esirgemeden beyaz perdeye aktarırken bir yandan da bütün insanların eşit, özgür ve doğayla uyumlu yaşadıkları bir hayat özlemini dile getiriyor.

BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ 28 EYLÜL’DE

Festivalin 23 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış töreninde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei’ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün’e takdim edilecek.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Altın Koza Ödülleri ise 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Aynı gece Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfi Livaneli’ye verilecek.

96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 96 saatte 7 böbrek, 2 karaciğer nakli yaptı. 4 cerrah, anestezi, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşan 35 kişilik ekip, 2'si kadavra, 5'i canlıdan böbrek ile canlıdan 2 karaciğer nakli sonunda ameliyathaneden çıktı.

AÜ Organ Nakli Merkezi'nde Mehmet Salih Çınar'a (55) oğlu Yusuf Çınar'ın (30) böbreği, Ahmet Sarı'ya (46) akrabası Ömer Aktop'un (48) böbreği, Meryem Aydın'a (55) Şehmus Kabak'ın (36) böbreği, Cevriye Gümüş'e (49) eşi Harun Gümüş'ün (49) böbreği, Şerife Yeşil'e (34) babası Cahit Yeşil'in (61) böbreği nakledildi. Durmuş Ali Hücetoğulları (56) ile Melike Akın (9) ise kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu. İrfan Atlı (35) eşi Sibel Atlı'dan (26), Şaban Sarı (41) ise kuzeni Firdevs Kaplan'dan (29) gerçekleştirilen karaciğer dokusu nakliyle can buldu.

EKİBİN YÜZÜ GÜLÜYOR

AÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 96 saatte gerçekleştirilen nakillerde, sadece ameliyatlar arasında mola verip ekip değişimi yaptıklarını, bu süreyi de çok ekonomik kullandıklarını söyledi. Her nakil ameliyatının kendi özelinde zorluğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Ameliyata giren hastanın sağlığına kavuşması bizleri tabii ki mutlu ediyor. Hayatlarını emanet eden insanlarımızın sağlığına kavuşmaları ekip olarak bizlerin de yüzünü güldürüyor, mutlu ediyor. Onların ailelerinin yaşadığı mutluluğu tarif etmek mümkün olur mu ? Biz ekip olarak bunu her gün görünce saatler süren çalışmanın yorgunluğunu o an unutuyoruz. Bunu yaşamak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Hastalarımızın nakil sonrasında gülen yüzleri, hasta yakınlarının o anki duaları bize doping etkisi yapıyor. Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları ve organ bağışının artması bizleri daha da mutlu ediyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ay başından bu yana 20 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaşam tarzlarını ameliyathane odaklı planladıklarını söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Eylül ayı başından bugüne 16'sı böbrek, 4'ü karaciğer olmak üzere 20 nakil gerçekleştirdik. Nakil ameliyatlarında yaptığınız plan her zaman gerçekleşmeyebilir. Bağış organ geldiğinde acil sıradaki hastaların ameliyatı öne geçiyor. Planlamasını yaptığınız ameliyatı bağış ameliyatının hemen sonrasına alabiliyorsunuz. Türkiye'nin en deneyimli merkezinde, her tür naklin yapılabildiği merkezde hata lüksünüz olamaz. Önemli olan her zaman ameliyatların başarıyla bitmesidir" dedi.