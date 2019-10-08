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DHA YURT BÜLTENİ - 8

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

  Mimarisi ile hayrete düşüren bina İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor.

Mimarisi ile hayrete düşüren bina

İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.

Görüntü Dökümü
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-Binanın drone ile çekilen görüntü
-Küçük olan cephesinden görüntüler
-Metre ile ölçülmesi

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı.
Olay, geçen cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan Muhtar Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, kepengini açtıkları kuyumcuya, camı satır ve balta ile kırıp, girdi. Atınları yanlarında getirdikleri çuvala dolduran ikili, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelerek araştırma başlatan polis, 75 bin TL değerinde altın çalındığını belirledi.
Güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, daha önceden hırsızlık suçundan kayıtları bulunan H.E. ve E.D. olduğunu tespit etti.
İki şüpheli Nilüfer ilçesinde saklandıkları evde, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı. Üzerlerinden 5 bin TL çıkan soyguncular gözaltına alındı. İkili, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, bulunan altınlar kuyumcuya verilmek üzere Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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Kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Ahmet İ. (62) yaralandı.
Kaza, Malkara

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