DHA YURT BÜLTENİ-8 

KAYSERİ'DE MOTOSİKLET, KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Semerkant Mahallesinde meydana geldi. Suriyeli Salih El Hüseyin yönetimindeki plakasız motosiklet, arıza yapması nedeniyle sürücüsü Ali Cebeci'nin yol kenarına park ettiği 38 ABV 20 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Salih El Hüseyin ile arkasında bulunan Muhammed El İsa, hayatını kaybetti. Salih El Hüseyin ve Muhammed El İsa'nın cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Ali Cebeci gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Genel detay Haber-Kamera:KAYSERİ,DHA ========================= BAKAN SELÇUK: 2 YILDA 16 BİN ÇOCUK İŞÇİYE ULAŞTIK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, çevre, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik konularda geniş katılımlı Ortak Paylaşım Forumu düzenledi. Foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Moderatör Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, forumda konuşulan 5 başlığı birbirinden ayrı düşünmediklerini söyledi. Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı. KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN

Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor. Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Şiddet, kimden ve nereden gelirse karşıyız. Her gün birçok olaya müdahale ediyoruz. Sosyal medyanın adaletine çok önem vermemek gerekiyor. Olayın içine girdiğimizde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Videoların paylaşılmaması gerekiyor. Birçok davaya müdahil oluyoruz" dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA

Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, "Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor" diye konuştu. Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı. TİSK 2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ülke ekonomisine 200 milyar liralık katkı sağladıklarını söyledi. 2 milyon kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Akkol, bu forumla hayata geçecek icraatları konuşmak istediklerini aktardı.

GÜZEL YASALARIMIZ VAR AMA UYGULAMADA SIKINTI VAR

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Türkiye'de toplu iş sözleşmelerinin kapsamının yüzde 7 olduğunu söyledi. Bunun sosyal diyalogun en önemli engeli olduğunu belirten Çerkezoğlu, DİSK'in 200 bin üyesi olduğunu aktardı. Çocuklara verilen temel eğitimlerde ayrımcılık olmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, çocuk işçiliğinin çalışma hayatının en karanlık dönemi olduğunu kaydetti. Kadınların, sendikaların yönetimlerinde yeterli yer almadığını belirten Çerkezoğlu, "Kadınların çalışma hayatını önündeki engelleri kaldırmak öncelik kamunun görevidir. Yargının durumunun, kadına şiddeti artırdığını düşünüyorum. Çok güzel yasalarımız var ama uygulamada sıkıntı var" diye konuştu. HAK-İŞ'TE KADIN YÖNETİCİ YOK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bir araya gelmekten korkmamak gerektiğini söyledi. Her konuda uzlaşmak zorunda olmadıklarını belirten Arslan, 700 bin üyeye sahip olduklarını anlattı. Yönetimlerinde kadın olmadığını kaydeden Arslan, sendikalarda kadın yönetici olmaması adına ciddi bir direniş olduğunu aktardı.

ERGÜN ATALAY: İDAM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise konfederasyonun 1 milyon 100 bin üyesi olduğunu söyledi. Türkiye'de çalışanların örgütlü sayısının giderek düştüğünü savunan Atalay, "5 yaşındaki çocuğu öldüreceksin, cezanı çekip çıkacaksın. Belli konularda idamın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukların yaşam koşulları düzeltilmesi. Engellilere yönelik söylemlerimiz var ama yeteri kadar iş yapmıyoruz" dedi.

Forum, yarın sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Katılımcıların görüntüsü

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi

Protokolün görüntüsü

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşması

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması

HAK İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'unkonuşması

Toplu resim çekimi

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) LİSE ÖĞRENCİLERİ MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ Burdur'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, dua ettikleri bir video hazırladı. Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile önce İstiklâl Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele eden Mehmetçik için dua etti. Sonrasında ise öğrenciler hep birlikte, "Şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nda dualarımız sizinle" diye haykırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ve dua etmesi (cep telefonu görüntüsü)

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, (DHA) ========================= 37. FORD OTOSAN KOCAELİ RALLİSİ START ALDI Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi sabah saatlerinde start aldı. Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6’ncı yarışı olan ve Ford Otosan ana sponsorluğunda düzenlenen ralli 2 gün sürecek. Yarışlarda, 62 ekip, 9 etapta 292,44 kilometre boyunca en iyi dereceyi yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek. İzmit’te bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkından start alan yarışlarda bu yıl mücadele edecek olan 62 ekip, 9 etapta 100,49 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre boyunca en iyi dereceyi yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Yarış öncesinde konuşan Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Murat Bostancı, Kocaeli etabının, şampiyonanın en zorlu yarışlarından biri olduğunu ifade ederek, “Ford Otosan Kocaeli Rallisi bizim için, takım olarak çok önemli bir yarış. Ev sahibi olduğumuz bir yarış bu. Bizi destekleyen ana markamızın ev sahibi olduğu, fabrikası olduğu bir şehirdeyiz. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı ve belki de şampiyonanın düğümünün çözüleceği bir yarış, o açıdan burası bizim için çok önemli. İyi hazırlandık, bu sene de Türkiye Şampiyonu olmak istiyoruz. Hem pilotlarda şampiyon olmak istiyoruz hem de markalarda şampiyon olmak istiyoruz. Umarım herkes için keyifli bir yarış olur. Hem izleyenler hem de yarışanlar için keyifli bir hafta sonu olmasını diliyorumö dedi.

'YARIŞIN ŞEHRE İNDİĞİ YER BURASI'

Seyirci özel etabının şehir içinde olmasından dolayı birçok seyircinin izleme imkânı olduğunu belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, “Bu yarış, Kocaeli için de son derece önemli bir organizasyon çünkü Kocaeli birçok otomobil fabrikasının bulunduğu bir yer. Ülkenin otomobil sanayisinin kalbinin attığı bir yer. Burada böyle bir organizasyonun yapılmasında Ford Otosan vesile oluyor bu açıdan da çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi bu. Her açıdan çok güzel bir yarış. Her sene organizasyon kalitesi bakımından birinci seçilen bir yarış bu sene de böyle olacağına eminim. Özellikle şehir içinde yapılan seyirci etabı binlerce seyircinin seyredebildiği yani yarışın şehre indiği bir etap. Bunların hepsi organizasyon açısından önemli detaylar. Keyifli bir yarış olacağına inanıyorum" dedi. Görüntü Dökümü

-Startın verilmesi

-Araçların çıkışı

-Serdar Bostancı, Murat Bostancı röp

-Yarış araçlarından detaylar Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)