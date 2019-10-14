DHA YURT BÜLTENİ - 8

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamil Keskin'in fotoğrafı

- Hakan Gençoğlu'nun fotoğrafı

- Ali Erfidan'ın fotoğrafı

- Olay yeri

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze yakınları

- Cenazelerin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) -

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BAİB'den Akçakale'ye 2 bin 23 Türk bayrağı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırında terör örgütleri DAEŞ, PKK-YPG-PYD'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 2 bin 23 Türk bayrağı dağıttı.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, geçen hafta ziyaret ettiği Akçakale'de, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ile birlikte 2 bin 23 Türk bayrağı dağıttıklarını söyledi. Hakkı Bahar, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ile BAİB'de yapılan basın toplantısında, operasyonların sürdüğü sınır bölgelerle tüm Türkiye'nin dayanışma ve gönül köprüleri oluşturulması çağrısında bulundu. BAİB'in Akçakale'ye götürdüğü Türk bayraklarının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden temizlenen Suriye sınırındaki Tel Abyad'ın sokaklarına asıldığını belirten BAİB Başkanı Bahar, “Oraya gitmeden bu hissiyatı anlamak çok zor. Uzun yıllardır ekonomik zorlukları olan bir yer. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok, sadece birilerinin gitmesine ihtiyaçları var. Hiçbir şey yapılamıyorsa bile o bölgeye gidip görünmek bile moral güç verir" dedi.

Bahar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de ilk defa bir toplantısını bir ilçede yapmaya karar verdiğini belirterek, TİM'in Akçakale'de önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağını kaydetti. Bahar, TİM Başkanı İsmail Gülle'ye de teşekkür etti.

Sınırın sıfır noktası Akçakale'den tüm Antalyalılara sevgi, kahraman ordumuzun başarı hikayelerini getirdiğini belirten Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı, gönül köprüsü kurmanın zor, emek ve sevgi istediğini belirterek, şöyle dedi:

“Akçakale'ye ilk gönül köprüsü Antalya'dan başladı ve bu hareket eminim halka halka tüm yurdumuza yayılacak. Suriye kaynaklı sorunlar 8 yıldır yaşanıyor ve Türkiye'ye 4 milyona yakın Suriyeli mültecinin üçte ikisi, yani 3 milyon civarında Akçakale sınır kapısından giriş yaptı. Akçakale'nin normal nüfusu 110 bin, şu anki nüfusu ise 250 bin. Nüfusundan çok mülteci var. Ülkemizin yaptığı bu davranışı batılı hiçbir ülkenin yapması akıllara dahi gelmez, emin olun hepsi korkuyor. Evet maddi külfetleri oldu ama bunlar da insan ve sahip çıkmak durumundayız. Bütün bu ekonomik zahmet ülkemizin üzerine kaldı ve ne BM ve ne batılı ülkeler buna bir çözüm bulamadı."

Akçakale'de vatandaşın tehlike altında olduğu bölgelerin güvenli bölge olarak boşaltıldığından bahseden Mısırlı, hem vatandaş hem mülteciler açısından bazı ihtiyaçların bulunduğuna da işaret etti.

Toplantıda bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları da dile getirildi. Başta ekmek ve hububat olmak üzere çocuk bezi, gıda, temizlik ürünleri, giyim, çocuklar için oyuncak gibi ürünler olmak üzere akla gelebilecek her türlü ihtiyacın bulunduğu anlatıldı.