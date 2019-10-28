DHA YURT BÜLTENİ - 8

Mardin ve Şırnak'ta okullar, 12 gün sonra açıldı Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' için 10 Ekim'den bu yana tatil edilen Mardin ve Şırnak'taki okullarda öğrenciler, 12 gün sonra dersbaşı yaptı.

TSK tarafından Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, sınır hattındaki okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki 156, Şırnak'ın ise Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki 55 okulda 10 Ekim'de eğitime ara verildi. Mardin ve Şırnak'ta okulları tatil edilen öğrenciler, 12 gün sonra dersbaşı yaptı. Öğrenciler, okullarına dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan Mardin ve Şırnak milli eğitim müdürlüklerince 12 gün boyunca eğitim alamayan öğrencilere telafi eğitimi verilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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Okula gelen öğrenciler

Okul bahçesindeki öğrenciler

Öğrencilerle röportaj

Sınır hattı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),(DHA) ====================== Çam fıstığı kozalağı, ailelerin geçim kaynağı Manisa'nın Salihli ilçesinde tahsis edilen 10 bin dekar çam fıstığı alanı, kozalak toplayan 75 aileye geçim kaynağı oldu.

Orman Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Kemer, Kurttutan, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde çam ormanı tahsisi yaptı. Adala Orman İşletme Şefliği ise tahsis edilen 10 bin dekar alanda 'Çam Fıstığı Ağaçlandırma Sahası' uygulamasını başlattı. Tarım sezonunun sona erdiği dönemde mahalleli topladıkları kozalakları kilogramı 3,5 liradan satarken, Adala Orman İşletme Şefliğince yeni ağaçlandırılan 5 bin dekar alanda yapılacak hasatla gelirin artması hedefleniyor. Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, "Yaklaşık 75 ailemiz bu kozalak hasadına başladı. Köylülerimiz arazide kozalakları toplayıp, Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği satış kapsamında satışını gerçekleştirip, tüccara kozalakların kilosunu 3,5 liradan satıyorlar. Kozalak hasadı ile köylülerimizin 500 bin lira gelir elde edeceğini düşünmekteyiz. Yeni ağaçlandırma çalışmasıyla çam fıstığı alanımız, toplam 15 bin dekar alana ulaştı. Yeni diktiğimi fidanlarımız 3 ile 5 yaşlarında. Yaklaşık tahmini 10-15 yıl sonra verime gelip, ülke ekonomisine ve köylümüz açısından katma değer getirecektir. 15 yıl sonra yeni fidanlarımızın da meyve vermeye başlamasıyla fıstık çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından yıllık 450- 500 ton kozalak hedefliyoruz. Bunun da bugünkü değeri ile 2 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'KOZALAK GELECEĞİMİZ OLDU'

Mahallelerinin ana geçim kaynağının tütün ve zeytin olduğunu belirten Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, çam fıstığının dışında budama işleminden de gelir elde edildiğini söyledi. Kaya, ileriki dönemlerde çam fıstığı kozalağının köylünün ana geçim kaynağı olacağını ifade etti. Mahalle halkından Cevriye Serin ise "Çok güzel bir gelir elde ediyoruz. Kozalak toplamak bizim ekmek teknemiz oldu. Buradan ekmek paramızı kazanıp, çocuk okutuyorum. Kozalak geleceğimiz oldu" dedi.

MAHALLELİ MEMNUN

Mahalle sakinlerinden Zekiye Olgun ise "Eşim ile birlikte 10 saatte yaklaşık 300 kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç elde ettik. Bu ağaçları dikenlerden ve bizlere tahsis edenlerden Allah razı olsun. Mahallemiz adına çok güzel bir ek gelir oldu" dedi. Bir diğer mahalle sakini Ali Serin ise "Günlük 200- 250 kilo kozalak topluyoruz. Kozalakları traktörümüzle götürüp, alıcımıza teslim ediyoruz. Onlar da fıstık ayrımına götürüyor. Anında paramızı alıyoruz. Cebimiz sıcak para gördü. Devletimize Allah zeval vermesin" dedi.

Hasadın 20- 25 gün devam ettiğini belirten Şerafettin Kultaş ise "Güzel verim alıyoruz. Kozalak mahalle halkı tarafından yaklaşık 10 yıldır toplanıyor. Bu daha da devam edecek. Şefimize, orman heyetimize bu bölgeye çam fıstığı diktiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalleli kozalak toplarken

-Kozalak ve çam ağaçları detay görüntü

-Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz'ın konuşması

-Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya'nın konuşması

-Kozalak toplayan mahallelinin konuşmaları 476 MB görüntü - 7 dakika 17 saniye Haber- Kamera: Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA) ===================== Gramla satılan Taşköprü sarımsağı Coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının kilogramı 60 TL'ye satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle gramla satılan sarımsak, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu. Sarımsak dendiğinde ise Türkiye'de ilk akla gelen coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine has sarımsak, Antalya Ticaret Borsası tarafınan bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) açılan stantta tanıtıldı. Stantta, sarımsaklar üst üste dizilerek hem tanıtım hem satış yapıldı.

Tescilli Taşköprü sarımsağının bu yıl kilogram fiyatı 60 TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar her derde deva olarak gösterilen sarımsağı gramla alıyor. Üreticiler, fiyatın geçen yıla göre yüzde 100 artmasının sebebinin ise olumsuz hava koşulları olduğunu, fiyat artışının vatandaşı mutsuz ettiğini söyledi.

SELENYUM ORANI YÜKSEK

YÖREX'te satış yapan üretici Mehmet Ali Süratli, Taşköprü sarımsağının, selenyum oranı fazla olduğu için diğer sarımsaklara göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade etti. Taşköprü sarımsağının bir yıla kadar bozulmadan özelliğini koruduğunu kaydeden Süratli, Çin sarımsağının daha ucuz olduğunu ancak etken maddesinin az olması nedeniyle tat ve kalite olarak Taşköprü sarımsağıyla kıyaslanamadığını söyledi. Süratli, "Taşköprü sarımsağı potasyum ve selenyum açısından oldukça zengindir. Bu özelliğiyle ilaç yapımında dahi kullanılıyor. Fiyatı geçen yıl 30 TL iken bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 100 artarak 60 TL'yi buldu" dedi.

FİYATI NEDEN ARTTI?

Sarımsağıyla ünlü Kastamonu Taşköprü'de geçen aylarda sel ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekolte düştü. Arz talep dengesinin karşılanmaması nedeniyle az miktardaki sarımsağa yoğun talep olunca fiyatı arttı. Fuardaki stanttan sarımsak alanlar fiyatın yüksek olmasından yakındı. Sarımsağın bazı yerlerde 30-35 TL'den satıldığını belirten Bahar Öntaş, "60 TL çok yüksek. Bu nedenle gram gram alışveriş yaptık" dedi.

Melek Gümüş ise "Sarımsak yemeklere eşsiz bir lezzet verdiği gibi her derde deva. Özellikle kışın çok tüketilmeli. Ancak fiyat olarak gerçekten çok pahalı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sarımsaklardan görüntü

DHA Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

RÖP 1: Mehmet Ali Süratli

RÖP 2: Bahar Öntaş

RÖP 3: Melek Gümüş

314 MB -- 02.50 /// HD HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =================== Ağrılı dağcılardan 3 bin 433 rakımda asker selamı Ağrı Dağcılık İl Temsilciliği tarafından deniz seviysinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ'a düzenlenen zirve tırmanışında sporcular, asker selamı verdi.

Kösedağ'a düzenlenen zirve tırmanışına 1'si kadın 14 dağcı katıldı. Deniz seviyesinden 3 bin 433 metre yükseklikteki Kösedağ tırmanan dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle zirvede Türk Bayrağı açtılar. Tırmanışın 8 saat sürdüğünü söyleyen Dağcılık Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan, "Yapılan tırmanış çok zevkli geçti. Zirvede Suriye’ye yapılan Barışpınarı Hareketi nedeniyle zirvede Mehmetçik'e asker selamı gönderdik. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi. Görüntü Dökümü

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Tırmanış görüntüleri

Zirvede bayrak açılması

Servet Arslan'ın açıklaması

Haber-Kamera: AĞRI,(DHA) =================== Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte

tehlikeli hareketleri araçlarında bulunanlar tarafından tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, maske takan motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü. Görüntü Dökümü

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-Motosikletliden görüntüler Süre: 0.48 Boyut:89 MB Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,(DHA) =================== Meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor, hem de harçlıklarını çıkarıyor Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem belediyenin mobilya ihtiyaçlarını gideriyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor.

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojileri, makine teknolojileri, bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojileri alanlarında eğitim gören öğrenciler, protokol çerçevesinde Keşan Belediyesi'nin bank, piknik masası ve mobilyalarını üretirken, belediyenin döner sermayesinden harçlık alıyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, üretilen ürünler hakkında okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden bilgi aldı.

'HEM EĞİTİM HEM İSTİHDAM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin ihtiyacı olan ürünlerin Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretildiğini belirterek, "Eğitim ve istihdam ilişkisini bugün daha anlamlı bir şekilde gördük. Örneğin bine yakın piknik masasının belediyemiz için sipariş verdik. Bu konuda milli eğitim ile işbirliği protokolü imzaladık. Hem kaliteli bir mamul ortaya çıkıyor, hem de çocuklarımız döner sermaye vasıtasıyla harçlıklarını kazanıyor. Öyle bir harçlık kazanacaklar ki okul bitsin istemeyecekler. Onlar hem meslek öğretiyoruz hem de Keşan Belediyesi ekonomik bir şekilde bu ürünlere sahip olacak" dedi.

'DİĞER BELEDİYELERDE TALEP EDİYOR'

Bölgedeki diğer belediyelerin de taleplerinin olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Trakya'daki diğer belediyelerde bu ürünlerden istiyor. Halk Ekmek Firması'nın internet üzerinden e-ticaret vasıtasıyla da bu ürünleri satma yetkisi var. Bu tabi b planımız. Bu sene öncelikle Keşan Belediyesi'nin eksiklerini gidereceğiz. Daha sonra tüm Türkiye'ye ürünleri satma yetkimiz var. Türkiye'nin sorunu işsizlik değil mesleksizlik. Herkes doktor, mühendis, avukat, öğretmen olmak istiyor ama bu mesleklere de sahip çıkmak lazım" diye konuştu.

'MESLEKİ EĞİTİM ÜRETMEK DEMEK'

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da, protokol kapsamında belediyenin ihtiyaçlarını okul bünyesinde karşıladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda üretime başlamış bulunmaktayız. Mesleki eğitim üretmek demek. Öğrencilerimiz üreterek hayata hazırlanıyorlar. En önemlisi de mezun olduktan sonra işyeri açma yetkisine sahip oluyorlar. Bu sayede öğrencinin hayata entegrasyonu sağlanıyor. Ürün çeşidimiz de artacak. Bu sene Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projenin kabulüyle okula 2 makine kazandırdık. Bunu daha da çeşitlendirirsek üretim kapasitesi ve çeşitlilik artacak. Belediyeyle protokolün ardından başka firmalarla da görüşmelerimiz oldu. Bu protokol mesleki eğitime bir katkı sağlayacak ve öğrencilerin okulu tercih etmelerini sağlayacaktır."

'DAHA GÜÇLÜ VE ÜRETKEN HALE GELDİK'

Okulun metal bölümü öğrencisi Umut Düşer ise alanlarında bu işleri yaparak hem kendilerine hem de topluma faydalı olacaklarını belirterek, "Daha güçlü ve üretken bir hale gelerek, tasarlayarak, yaparak ve yaşayarak mesleğimde daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin söylediğine göre döner sermayeden harçlık kazanmakta güzel olacak. Mesleki eğitime verdiği desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.