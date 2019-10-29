DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Salih Ayhan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlandı. Tören programı ise İnönü Bulvarı üzerindeki Kongre Binası önünde gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tören aracıyla vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edecektir. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün milli mücadelenin merkezi olan Sivas, Cumhuriyet tohumlarının ilk atıldığı yerdir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti'ne süren büyük yolculuğumuzu, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizler şehit ve gazilerimizin emaneti aziz vatanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız" dedi.

Konuşmanın ardından il genelinde şiir ve resim dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Program, halk oyunları gösterisi ve ardından tören geçişi ile sona erdi. Törene vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, özellikle çocukların ön planda olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kutlamalardan görnütüler Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS (DHA) ===================== Malatya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Malatya'da coşkuyla kutlandı. Kutlamaların bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıldönümü Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı. Daha önce 15 Temmuz Millet Meydanı Valilik önünde kutlanacağı belirtilen tören, hava muhalefeti dolayısıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirtin konuşmayı yapan Vali Aydın Baruş, "Tarih boyunca kurduğu devletler ve inşa ettiği medeniyetlerle üç kıtada derin izler bırakmış, tüm dünya milletlerine mertlik, yiğitlik, cesaret, vatanseverlik, hak ve adalet kavramlarının anlamını öğretmiş aziz Türk milletinin evlatları olarak, Cumhuriyetimizin 96'ncı yılına ulaşmış olmanın gururunu, heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Katılanlardan görüntüler

-Kalabalık

-Vali Aydın Baruş'un konuşması

-Öğrencilerin şiir okuması

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 196 MB Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ==================== Üç kuşaktan oluşan halk oyunu ekibinin 29 Ekim gösterisi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen bir dizi etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalarda 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan oluşturulan halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Sandıklı'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam Eflatun Can Tortop makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara geçildi. Kutlamalar Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Öğrencilerin şiir, kompozisyon ve çeşitli gösterileriyle devam eden gösterilerde, 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan oluşturulan halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösterileri izleyenlerden tam not alan halk oyunları ekibi, sonrasında Kaymakam Eflatun Can Tortop'a Türk bayrağı takdim etti.

'ÜÇ KUŞAK BİR ARADA 29 EKİM'İ KUTLADIK'

Halk oyunları eğitmeni Yasemin Topkoç Toy, "Halk Eğitim Merkezi, huzurevi ve halk oyunları yarışmalarına katılan öğrencilerimizle 'üç nesil bir arada' diyerek bir proje yapmıştık. Projemiz sonrası üç kuşağı bir arada oynatmayı başarırken, 29 Ekim'de de gösterilerimizi sergiledik. Halktan ve idari amirlerimizden oyunumuz sonrası çok güzel beğeniler aldık. İnşallah diğer huzurevlerine de güzel bir örnek olabilmişizdir" dedi.

'ANLATILMAZ YAŞANIR'

Huzurevi sakinlerinden Turan Kaplan (70) "Üç kuşağı birleştirerek Cumhuriyet Bayramı'mızı kutladık. Böyle bir etkinlik anlatılmaz, yaşanması lazım. Üç nesil bir arada oynadık. Halkımız, Kaymakamımız bizi izledi. Beğendiler. Seneye de Cumhuriyetin inşallah 97'nci yılını bu coşku içerisinde kutlarız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üç kuşak ekibi halk oyunları gösterilerin sergilerken yüksekten çekim görüntü

- Yüksekten çekim ile ekibin yaşlı, orta yaşlı ve çocuk oyuncusu bir arada oyarken görüntü

- Üç kuşak ekibi oynarken yerden çekim

- RÖP 1: Yasemin Topkoç Toy (Halk Oyunları eğitmeni)

- Üç kuşak ekibi gösterileri

- RÖP2:Turhan Kaplan(Huzur Evi Sakinlerinden)

- ÜÇ kuşak ekibi gösterileri 329 MB /// 02.58" Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) =================== Mersin'de FETÖ'ye 14 tutuklama Mersin'de FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından yapılan 5 aylık takibin sonunda aralarında örgütün ilçe abisi, ilçe finansçısı ve bölgeci temsilcileri ile terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı opreasyonda 53 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken, 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.