DHA YURT BÜLTENİ 9

ÖZEL - CHP'li Öztunç: Hükümet samimiyse İncirlik'i kapatsın CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'ye yaptırımlar uygulayan ABD ile mücadelede hükümetin samimi olmadığını öne sürerek, "Eğer ABD ile mücadelede samimiyse, hükümet bir an evvel İncirlik Üssü'nü kapatmalıdır" dedi.

Bayramı memleketi Kahramanmaraş'ta geçiren Ali Öztunç, valilik önünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığına geçerek partililerle bayramlaşan Öztunç, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve iktidarın bu yaptırımlara karşı yaptıklarını değerlendirdi. Türkiye'nin bağımsızlığını savaş meydanlarında kazanmış 81 milyonluk büyük bir ülke olduğunu ve hiç kimsenin önünde boyun eğmeyeceğini belirten Öztunç, hükümetin ABD ile mücadelede de samimi olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ben hükümete çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer ABD ile mücadelede samimiyse hükümet bir an evvel İncirlik Üssü'nü kapatmalıdır. Eğer ABD ile mücadelede samimiyse hükümet Adıyaman tütününü yasaklamamalıdır, serbest bırakılmalıdır. Amerika sigara tekellerinin para kazanması önlenmelidir. Eğer hükümet samimiyse şeker tekeli Cargill'İn para kazanması için, daha da büyümesi için özelleştirilen bütün şeker fabrikaları yeniden devlete gelmelidir, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine son verilmelidir. Eğer samimiyse, Cumhurbaşkanlığı sarayında korumaların bindiği o lüks Amerikan araçları kullanılmamalıdır, gerekirse satılmalıdır, iade edilmelidir. Eğer samimiyse, Boeing firmasından milyarlarca dolarla alan uçakların ihalesi iptal edilip uçak alımlarından vazgeçilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı 'Iphone almayın Samsung alın' dedi, Samsung'un da aslında Amerikan yazılımı olduğunu unuttu. Hadi onu da geçtim, Sayın Cumhurbaşkanı 'Iphone almayın' diyor bazı milletvekilleri Iphone kırıyor, ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı Milli Savunma ve İçişleri Bakanı'nın elinde Iphone telefonlar var. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?' diye sorarlar."

'DOLARI 4 LİRADAN ALIP 7 LİRADAN SATANLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKATILMALI'

Ali Öztunç, bazı kişilerin dolar kuru düşükken satın alıp yükselince de hemen sattığını belirterek, "Bu süreçte doları 4 liradan alıp 7 liradan kim sattıysa, benim gözümde vatan hainidir. Dolar 4 lirayken alıp da 7 küsur liraya çıktığında bozduranların hepsi vatan haindir. Ben böyle bakıyorum. Bunların tespit edilmesi lazım, MASAK'ın devreye girmesi lazım. Doları 4 liradan alıp 7 liradan satanlar belirlenip, MASAK aracılığıyla hakim karşısına çıkartılmalıdır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Öztunç'un vatandaşlarla bayramlaşması - Öztunç'un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

898 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================================== Bayramda sahiller ve su parkları doldu ANTALYA'da Kurban Bayramının ikinci günü 33 derece ölçülen sıcaktan bunalanlar, denize ve gölgelik alanlara koştu. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi su parkları doldu taştı.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı yüzde 65 ölçüldü. Yüksek nem ve sıcak hava nedeniyle hissedilen sıcaklık zaman zaman 37 dereceye çıktı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahillere su parklarına akın etti. Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin yanı sıra, sıcağın etkisinden kurtulmak isteyenler şezlong gölgesini tercih etti. Ağaçlık alanlarda serinlemek isteyenler de ağaç gölgelerinde yattı.

Bayramın ikinci gününü ailesiyle sahilde geçirmeyi tercih eden Özlem Erdoğan, havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Ailece güzel vakit geçiriyoruz. Biraz nem fazla ama olsun. Bayram bahane tatil şahane derler ya, öyle bir durum var. Çünkü bayram havası yok bu sene. Bir durgunluk var. Biz de bu tatili değerlendirmek istedik" dedi. Ankara'dan tatile gelen Eren Yılmaz ise “Öncelikle hava çok sıcak. Denizin içi çok güzel. Ankara'dan geldik ve denizde serinliyoruz" diye konuştu.

Su parklarında ise tatilciler havuzda yüzüp, kaydıraklar ve dalgalı havuzda serinlemeyi eğlenceye dönüştürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sıcaklık gösterge panosunun görüntüsü

Konyaaltı sahili genel görüntü

Güneşlenenlerden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

RÖP 1:

RÖP 2:

Palmiye yaprağının arasında güneş görüntüsü

Su havuzunda yüzenlerden görüntü

Kaydıraktan kayanların görüntüsü

Detaylar

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Kaset Durumu: Link Geçiliyor Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ====================================== Yaralı bulunan kumruya su verildi, ardından belediyeye teslim edildi ELAZIĞ'da, bir vatandaş tarafından cadde ortasında bitkin halde bulunan ve daha sonra yaralı olduğu tespit edilen kumuya önce su içirildi, ardından Belediye ekiplerine tedavisi için teslim edildi.

Kent merkezindeki İcadiye Mahallesinde büfe işleten Murat Özcan, kaldırımda bitkin halde duran ve uçamayan bir kumruyu görünce önce kumruya alıp ona su içirdi. Kanatlarından yaralı olduğu için uçamadığı tespit edilen kumru için daha sonra Belediye Hayvan Hastanesine haber verildi. Hayvan Hastanesinden gelen görevliler yaralı olan kumruyu tedavi için hastaneye götürdü. Yaralı kumrunun tedvinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralı kumrunun kaldırımdaki görüntüsü

-Vatandaş tarafından güvercinin alınarak su içirilmesi

-Güvercinin yetkililere teslim edilmesi

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü (2) TİŞÖRTÜYLE BOĞMUŞ

Adana'nın Kozan ilçesinde oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı boğarak öldüren anne Fatma Özbahar adliyeye sevk edildi. Özbahar emniyetteki sorgusunda ise, 'Oğluma sürekli senin baban belli değil diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim' dediği öğrenildi. Ayrıca ekipler, Özbahar'ın oğlunu kendi üzerinden çıkarttığı tişörtle boğarak öldürdüğünü saptadı. Cinayeti işledikten sonra pişman olduğunu belirten Özbahar, " Oğlumu öldürdükten sonra aynı inşaatın çatısına çıkıp kendimi atmak istedim. Uzun süre burada durdum ama beceremedim. Daha sonra aşşağıya inip, sokakta gezdim. Sinir krizi geçirmişim, polisleri karşımda görünce kendime zarar vermeye başladım" dedi. Yakınların tarafından aklı dengesinin yerinde olmadığı da öğrenilen Özbahar yoğun güvenlik önlemi altında, 'Kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adliyeye getirilmesi

- Adliyenin genel görüntüsü SÜRE:31" BOYUT:58,4 MB Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ /ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Kalbine yenilen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı İZMİR'in Tire ilçesindeki evinde bayramın birinci günü rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitiren 51 yaşındaki polis memuru Mehmet Şahin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde trafik polisi olarak görev yapan Mehmet Şahin, bayramın birinci günü kestikleri kurban etiyle kavurma yapıp, ailesiyle öğle yemeği yedi. Ardından böbreklerinde şiddetli bir ağrı hisseden Şahin, çocukları Sinan Şahin (25) ve Alperen Şahin (19) tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli, 2 çocuk babası Şahin'in burada kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in ani ölümü, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Şahin'in bugün öğlen Tire'nin kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Hamzaağa Ağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ak Parti Tire İlçe Başkanı Selman İçelli ile Şahin'in eşi Nilgün Şahin, oğulları Sinan Şahin ve Alperen Şahin ile diğer yakınları, sevenleri ve ve meslektaşları katıldı. Cenazede Nilgün Şahin, oğulları ile taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Şahin'in bir süre meslektaşlarının omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Tire Asri Mezarlığı'na götürüldü. Şahin, burada son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölen polis memuru Mehmet şahin'in fotoğrafı

-İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, cenazede polis memurunun eşi Nilgün Şahin'e başsağlığı dilemesi

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Şahin'in oğullarının görüntüsü

-Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze aracına taşınmasından görüntü

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Faruk ÇARK / TİRE (İzmir), (DHA)

====================================== Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (3) KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanağın sel ve heyelanlara neden olması sonucu kapanan Düzköy-Akçaabaat karayolu, bölgeye sevk edilen iş makinesi ile karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. OKULU SU BASTI, ARŞİV SULAR ALTINDA KALDI Akçaabat ilçesinde de etkisini gösteren yağış, Derecik Mahallesi'nde de sel ve taşkınlara yol açtı. Yağış sonucu yamaç alandan akan sel suları, mahalledeki Derecik Anadolu Lisesi'ni bastı. Okulun bahçesi sular nedeniyle göle dönerken, okul içerisinde arşiv odasında yer alan evrak ile birçok dokümanlar da sular altında kaldı. Okulun kilitli olan kapısı içeride su birikintisi nedeniyle açılamadı. Bölgeye gelen ekipler, iş makinesiyle kapıyı kırarak okul içine dolan suyu tahliye etti. Okulun aile birliği başkanı Orhan Kuvvet, yağışın aniden başladığını belirterek "Sabah hava iyiydi. Fakat sonrasında 90 yılında buradaki seli aratmayacak şekilde yağmur başladı. Okulumuzun ek binasında tamamen boşaltmadığımız, okul arşivlerinin yer aldığı bölümü su bastı. Arşiv bölümü tamamen sular altında kaldı: Çok şükür o esnada okulda kimse yoktu" dedi.

'ALANDAN UZAKLAŞTIK' Yöre sakini Mümtaz Öztürk de su birikintilerinin yarım metreyi bulduğunu ifade ederek "Sabah saatlerinde yağış başladı ve hızlandı. Yukarıdaki dereden akan sular bulunduğumuz bölgeye aktı. Menfezler tıkandı. Su birikintisi yarım metreyi buldu. Tedbir alarak, alandan uzaklaştık" diye konuştu. Bölgede sel sularının sürüklediği toprak, ağaç ve balçıkla kaplanan ilçede Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve ekiplerce başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentte sel ve heyelanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon’un ciddi şekilde sağanak yağışa maruz kaldığını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olayı yaşanmamıştır. Akçaabat, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimiz sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerimiz durumundadır. Bazı mahallelerimizde su taşkını ve heyelan olayları yaşanmıştır. Ekiplerimiz tüm noktalara anında müdahale etmiştir. Kapanan tüm yollarımıza müdahale edilmiş olup gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmaktadır. Gerekli tedbirler alınmıştırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Okul ve çevresinden görüntüler Röpler Okuldaki temizlik çalışmaları Detaylar HABER KAMERA: EMRE KOLTUK, TRABZON-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Taşköprü'de ki yangında ahşap ev kül oldu KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyünde çıkan yangında ahşap bir ev kül oldu.

İlçeye 43 kilometre mesafede bulunan Hoca köyü Sorguncuk mahallesinde Celal Kösemeci'ye ait ahşap ev de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına köylüler anında müdahale etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi ve Taşköprü Orman İşletmesine ait arazözler yangına kısa sürede müdahale etti. Yanan evden çıkan kıvılcımlar yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Ancak itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kül oldu. Yangın esnasında Celal Kösemeci ve ailesinin bayram ziyaretinde bulunduğu öğrenildi. Görüntü dökümü: -Yangından görüntü -Yangına müdahale -Detay Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)

============== Kocaeli halkı kent bayramlaşmasında buluştu İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de her bayram geleneksel olarak kent protokolü ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı Kent Bayramlaşması programı Kurban Bayramı'nda 30'uncu kez gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından bu yıl 30'uncu kez düzenlenen 'Kent Bayramlaşması', bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Yıldız, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bayramlar bizim sevinçli günümüz, mutlu günümüz. Şu anda Türkiye olarak huzurluyuz ve güven içerisinde yaşıyoruz. Ama özellikle İslam coğrafyasında çok hüzünlü günler yaşanıyor. Kan akıyor, savaş var, insanlık dışı uygulamalar var. Bunun büyük çoğunluğunun İslam ve Türk ülkelerinde olmasından dolayı bizler de hüzünlüyüz. İnşallah Türkiye olarak daha güçlü olacağız" dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bayramlar bizler için önemli birliğimiz ve manevi değerlerimiz açısından büyük önem taşıyan özel anlamlı günlerdir. Bu günleri en iyi şekilde değerlendirmek birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşımak hepimizin arzusudur. Her bayram olduğu gibi bu bayram da Kocaeli'de kentin bütün dinamikleriyle burada bir araya geliyor bayramlaşıyoruz. Bayramlarda birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşımak ve kentin bu anlamdaki eksikliklerini giderebilmek adına bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. Kocaeli'de önemli bir uyum büyük bir birliktelik var. Bu anlamda burada farklı siyasi partiler, farklı gruplar farklı düşünceleri olan insanlarla bir araya gelebiliyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kent Protokolünün bayramlaşması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun konuşması

-Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşması

- detay HABER: Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli) ================= Mersin'de bıçak çekerek cep telefonu gasp eden şüpheliler yakalandı