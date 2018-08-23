DHA YURT BÜLTENİ -9

1)OTOMOBİL GÖLETE UÇTU, AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ UŞAK'ın Banaz ilçesinde, yokuş çıkarken aniden geri kayarak sulama göletine düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında, Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Beldesi'nde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Göleti mesire alanına pikniğe gelen aynı aileden 4 kişinin içinde bulunduğu, engelli sürücü Ramazan Yanar'ın (56) yönetimindeki 06 GMC 60 plakalı otomobil, yokuş çıkarken, bir anda geri kaymaya başladı. Yaklaşık 40 metre geri giden otomobil, sulama göletine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bu sırada vatandaşlar vakit kaybetmemek için, kendi araçlarına halatla bağladıkları otomobili, gölet kenarına çekmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yanar, ablası Ummuhan Karacan (61), annesi Nazmiye Yanar (80), yengesi Gönül Yanar'ın (48) öldüğü belirlendi. Ölenlerin cesetleri, savcının yaptığı inceleme sonrası Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Gölet kenarına çekilmiş araçtan görüntü

Haber: Fevzi DAVULCU- Kamera: UŞAK, (DHA) ====================================================== 2)BARTHOLOMEOS, KİRAZLI MANASTIRI'NDAKİ AYİNİ YÖNETTİ BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 1895 yılında 99 odalı olarak inşa edilen ve bugün yalnızca dış duvarları ayakta kalan Kirazlı Manastırı'nda, 4'üncü ayin düzenlendi. Geleneksel hale gelen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos, "Allah birdir ve tektir, hepimiz onun evlatlarıyız. Kardeşiz, birbirimizi sevmeliyiz" dedi.

Kirazlı Manastırı'nda bahçeye kurulan platformda yapılan ayine, Yunanistan ve Türkiye'den 500 kişinin yanı sıra Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile Yunanistan'ın Neo Arteka Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Georgulas da katıldı. Ayini yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma değinen Bartholomeos, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'ya da teşekkür etti. Bartholomeos, "Sayın Başkan, bize her sene bütün kolaylığı gösteriyor. Hiçbir yardımını esirgemiyor. Onun için biz de seve seve Erdek'e ve Kirazlı Manastırı'na geliyoruz. Bu arada memleketimizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıların çok kısa vadeli, geçici olmasını diler; huzurlu bayram geçirmeniz için hayır dualar eyleriz. Sağ olun, var olun" diye konuştu. Törenin kapanış konuşmasında ise Bartholomeos, "Dualarımıza iştirak ettiğiniz için sizlere müteşekkiriz. Bu sene Ortodoks Hristiyanlar ile beraber Müslüman kardeşlerimizi de yanımızda dua ederken görmek, bizi son derece mutlu ediyor. Allah birdir ve tektir, hepimiz onun evlatlarıyız. Bu açıdan kardeşiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Bu katılımınız emin olunuz ki aramızdaki dostluğu, barışı, karşılıklı sevgi ve saygıyı pekiştirmektedir. Sizlere müteşekkiriz, inşallah seneye de birlikte oluruz" dedi.

'SEMAVİ DİNLER FETİVALİ' SENEYE KALDI

Tarihi Kirazlı Manastırı'nda gerçekleştirilen ayini değerlendiren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, semavi dinlerin temsilcilerinin yer aldığı festival düzenlemek istediklerini; ancak ekonomik nedenle iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Sarı, "Midilli üzerinden gelen yaklaşık 50 kişi var. Ayrıca Yunanistan'ın Neo Arteka (Yeni Erdek) şehrinden 6- 7 aile geldi. Her zaman olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'nın ve valiliğin izniyle yapılan bir ayin. Biz de belediye olarak buradaki organizasyonu diğer kamu kurumlarıyla birlikte aksaklık olmasın diye yürütüyoruz. Erdek’ten gelen misafirlerimiz de burada. Bu tarihi binanın tarihin önemini ortaya koymak adına önemli bir organizasyon. Aslında semavi dinlerle birlikte bir haftalık festival düzenleyecektik; ancak dolar ve euronun yükselmesiyle iptal etmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren ayine katılanlar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Ayin sonunda misafirlere lokma ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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-Manastırdan detaylar

-Ayinden detaylar

-Bartholomeos ayin konuşması

-Ayine katılanların görüntüleri

-Bartholomeos’un ayin kapanış konuşması

-RÖP. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın değerlendirmesi 295 MB, 4.32 Dk. HABER: Tufan DALGIÇ, KAMERA: Erdem ÖZCAN- ERDEK (BALIKESİR) (DHA) ========================================================= 3)TURİZMCİLERDEN 'BODRUM'DA HER KESEYE GÖRE TATİL İMKANI VAR' AÇIKLAMASI KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bazı mekanlarda yüksek fiyat uygulanmasını eleştiren ve bunlara izin vermeyeceklerini söylediği açıklamasına, kentteki esnaf ve turizmciden destek geldi. Turistik tesislerin açıklanan fiyat listelerinin dışına çıkmaları halinde bunun tatilciyi kazıklamak anlamına geldiğini söyleyen kentteki turizmciler, ilçede her keseye uygun tatil imkanının bulunduğuna vurgu yaptı. Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Bakan Ersoy'un açıklamarına destek verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. Bakanın açıklaması, Bodrum'daki esnaf ve turizmciler tarafından olumlu karşılandı. DHA'ya açıklama yapan Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, "Bodrum'da çok olmasa da, bu fahiş fiyat uygulamasını biz de duyuyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil. Ancak Bodrum'da 50 TL'ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız var. Geceliği 10 bin Euro olan lüks kral dairelerimiz de var. Marka turistik tesislerimiz de mevcut. Göltürkbükü ve Yalıkavak gibi mahallelerde, koylardaki ecrimisil ve kiralama bedelleri çok yüksek. Ayrıca buraya milyonlarca dolar yatırım yaparak marka yaratan, dünyanın ünlü markalarının otel zincirlerini açan beach clup ve tesislerde fiyatlar elbette yüksek olabilir. Ama Bodrum'da 1 liraya su içebilir, 15 liraya yemek yiyebilirsiniz. 'Nerede' diyenler, sorsunlar gösterelim. Hizmetin verildiği yer çok önemli. Bizce önemli olan gidilen otel, restoran ve benzeri yerlerde açıklanan fiyat listeleri ve menülerin dışına çıkılması. İşte bu turisti kazıklamaya girer. Buna kesinlikle karşıyız. Sayın Bakanımızı bu konuda kesinlikle destekliyoruz. Bu bayramda Bodrum'da milyon dolarlık yatları ile tatile gelen de var Anadolu illerinden memur, işçi kardeşlerimiz de var" dedi.

Bodrum'da 18 yıldır market ve beach clup işletmeciliği yapan, evli ve iki çocuk babası 36 yaşındaki Erdinç Yelekçi, "Sayın Bakanımızın açıklamaları bizleri çok mutlu etti. Ancak bu sözün devamını getirmeleri gerekir. Çünkü beach club'a gelen yerli turistler, bazen korkarak giriyorlar. Fiyatları çok yüksek diye düşünüyorlar. Kazıklanmamak için pazarlığa kapıda başlıyorlar. Çok da haklılar ancak menüyü gösteriyoruz. Karınlarını 20-30 TL'ye doyurabileceklerini ve fiyatların makul olduğunu görünce içeri giriyorlar. Ancak bazı yerlerde 70 liraya lahmacun, 50 TL'ye şezlong fiyatını duyanlar tedirginlik yaşıyor. Fiyatlar konusunda mutlaka makul bir sınırlama ve denetim getirilmeli" dedi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz" dedi. BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi. Gümbet Mahallesi'nde sahile 500 metre mesafede hizmete giren bir lokantadaki yemek fiyatlarının ucuzluğu ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çorba ve sebze yemeklerinin 2 TL, kuru fasulye, nohut ve pilavın 1.75 TL, İzmir Köftenin 3.75 TL'ye satıldığı lokanta tatilcilerin akınına uğruyor. BÖLGEDEKİ TURİZMCİLER DE TEPKİLİ Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamarına destek verdi. Turistik şehirlerden fahiş fiyatlarla ilgili haberler duyduklarını söyleyen Bülbüloğlu, "Su 15, çay 20 lira diye sıkıntılı haberler duyuyoruz. Bu yaşananları üzüntüyle karşıladık. Olmaması gereken bir şey. Böyle olursa turizmin sürdürülebilirliği olamaz. Marmaris, Dalaman, Göcek, Fethiye, Gökova ve Dalyan, Ekincik gibi turistik şehirlerimizde böyle fırsatçılara izin vermedik. Marmaris ve çevresinde kimse 'kazıklandım' diyemez. Dedikleri gibi 'suyu 15 ve çayı 20 liraya içtik' diyen varsa, bize gelsinler. Gereken ne ise yaparız" dedi.