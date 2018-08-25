DHA YURT BÜLTENİ-9

(YENİDEN)

1)ERZİNCAN'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 3'Ü ÇOCUK, 7 ÖLÜ, 3 YARALI ERZİNCAN'da, düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Kocaeli'de özel güvenlik görevlisi olan Kamil Karataş, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kız kardeşinin düğününe gitmek için otobüste yer bulamayınca, otomobil kiraladı. Kamil Karataş, eşi Duygu ve amcasının küçük kızı Esmanur Karataş ile birlikte 34 LJ 1087 plakalı otomobille yola çıktı. Karataş, Ankara'da oturan akrabaları olan döner ustası Güven Zehir (29) ile eşi Demet ve kızları Eylül (3) ve Yaren Zehir'i (4) de alarak yola devam etti. Karataş yönetimindeki otomobil, Erzincan- Sivas Karayolu'nun Heybeli köyü kavşağına geldiğinde, karşı yönden gelen Hüseyin Adıbelli yönetimindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KIZIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Kamil Karataş, Esmanur Karataş, Güven Zehir ve kızları Eylül ve Yaren Zehir ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Adıbelli ve yanındaki Burhan Olcay (20) öldü. Duygu Karataş (22), Demet Zehir ile Mahmut Yıldırım (29) ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. 3 yaralı hazır bekleyen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cesetleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) ======================================================= 2)GÜNÜBİRLİK TATİLCİLER SAHİLDE KONAKLADI ANTALYA'nın Alanya ilçesine bayram tatili dolayısıyla günübirlik olarak gelen tatilciler, gündüz sahilde vakit geçirirken, gece ise araçlarında uyudu. Tuvalet ve duş ihtiyacını da plajlardaki kabinlerden karşılayan günübirlikçiler, ıslanan kıyafetlerini de araçlarına ya da plaj korkuluklarına asarak kuruttu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Konya başta olmak üzere çevre illerden Alanya'ya gelen günübirlikçi vatandaşlar, otel ve apartları tercih etmek yerine geldikleri otomobillerde geceyi geçirmeyi tercih etti. Avsallar ve İncekum bölgesine gelen günübirlikçi tatilciler gün boyu deniz ve plajda vakit geçirdikten sonra plajların otoparkları ve çevre parklarda geceledi. Tuvalet ve duş ihtiyacını da plajlardaki kabinlerden karşılayan günübirlikçiler ıslanan kıyafetlerini de araçlarına ya da plaj korkuluklarına asarak kuruttu. Geceyi geçiren aileler gündüz tekrar denize girerek tatilini tamamladıktan sonra şehirlerine döndü.

'BOŞ ODA SORUNU YOK'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ilçede bayram süresince boş oda sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Bayram tatili süresince yoğunluk yaşadık fakat boş oda sıkıntısı ilçemizde yaşanmadı. Otelciler olarak durmadan koordine halinde boş odaların tahsisini sağladık. Konusu geçen tatilcilerin araçlarında kalması oda bulamadıklarından değil kendi tercihlerinden veya ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor olabilir" dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ====================================================== 3)İDO BANDIRMA TERMİNALİNDE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ KUYRUĞU KURBAN Bayramı nedeniyle dokuz günlük tatili Balıkesir'in sahil ilçeleriyle Ege bölgesinde geçiren İstanbullular dönüş yolunda Bandırma Limanı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta bayram öncesi istanbul'dan gelen tatilciler ile yoğunluk yaşayan Bandırma Limanı bu kez bayram sonrası dönen tatilhciler ile aynı hareketliliği yaşıyor. Bayram tatili sonrası dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir'in Bandırma ilçesi çevre yolunda olduğu gibi İDO terminal sahasında da yoğunluk oluştu. Tatilcilerin dönüşlerinde meydana gelecek yoğunluğu dikkate alan İDO, Bandırma-İstanbul (Yenikapı) arasındaki sefer sayısını artırdı. Bugün normal tarifede 5 olan feribot seferine 3 feribot ve 2 deniz otobüsü seferi eklendi. Buna rağmen çok sayıda tatilci yer bulamadı. Feribot ve deniz otobüsü seferleriyle bugün Bandırma-İstanbul (Yenikapı) arasında bin 760 araç ve 8 bin 900 yolcu taşınacak.