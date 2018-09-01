DHA YURT BÜLTENİ 9

Zonguldak'ta şehit Recep Turan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı ALAPLI(Zonguldak), (DHA) - BATMAN'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan(23), Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Kozluk ilçesinde Kumlupınar köyü yakınlarında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede başlatılan operasyonda, açılan ilk ateşte iki asker ağır yaralandı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan ve Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın cenazesi dün askeri uçakla memleketi Zonguldak'a getirildi. Turan'ın cenazesi, sabah helallik alınması için köydeki evine getirildi. Anne Nuray(43), Erdemir'de işçi baba Ercan Turan'ın(45) güçlükle ayakta durduğu görüldü. Recep Turan gibi uzman çavuş olan amcasının oğlu İsmail Turan ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen, izinde kardeşiyle buluşmayı planlayan ağabeyi Berat Turan cenaze törenine askeri kıyafetleriyle katıldı. Tabuta sarılan İsmail Turan ve Berat Turan uzun süre ağladı. Anne Nuray Turan da oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum senin düğünün mü var? Bu ne kalabalık. Canım oğlum. Doyamadık sana. Sevenin ne çokmuş oğlum." diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Nuray Turan'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Şehidin küçük kardeşi Erva Turan(7) da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze köy cami yakınındaki cenaze töreni için hazırlanan futbol sahasına götürüldü.

İZNE GELECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Recep Turan, şehit düştüğü gün yıllık izin öncesi son mesaisini yaptığı öğrenildi. Bugün izne geleceği köyünde Turan'ın cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan ve 7 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ////// geçilen görüntü

-Evin önünde helallik alınması -

-Yakınlarının ağlaması

-Asker ağabeyi ve uzmançavuş kuzeninin askeri kıyafetle katılması

-Ağlamaları

-Dua edilmesi ve cenazenin taşınması //// AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - HD

-Cenaze töreni

-Cenaze namazı kılınması

-Drone çekimi cenaze

-Cenazenin taşınması Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ========== Gurbetçi ve TIR kuyruğu Kapıkule'den Avrupa'ya çıkışı kilitledi

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı karayolu, anavatanda izinlerini tamamlayıp dönüş yapan gurbetçi araçları ve yurtdışına ihracat yükü taşıyan TIR'lar nedeniyle kilitlendi. Kapıkule'de 10 kilometre TIR, 5 kilometrede çift sıra gurbetçi aracı kuyruğu oluştu. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda anavatanda izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere karayolu ile dönen Avrupalı Türkler ile TIR'ların araç yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'den ihracat yüklerini, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar 10 kilometre, gurbetçi araçları da çift sıra 5 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan karayolu ise zaman zaman adeta kilitlenme noktasına geldi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 5 kilometre TIR, 3 kilometre gurbetçi, Edirne'nden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise 3 kilometre TIR, 2 kilometre de gurbetçi kuyruğu oluştu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruklarda saatlerce bekleyen TIR sürücüleri ve gurbetçiler, yol boyunca ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmamasından şikayetçi oldu. Polis ve jandarma ekipleri kapanan yolun akışını karşı şeritten dubalarla bölerek trafiğin akışını sağlıyor. Ekipler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için gelen araçları diğer sınır kapılarına yönlendiriyor.

Ailesiyle birlikte tatilini yapmasının ardından Almanya'ya dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Çetin Metin, saatlerdik çıkış yapmak için beklediklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimizi yaptıktan sonra çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldik. Yaklaşık 18 saattir yollardayız. Burada 4 saattir çıkış yapmak için bekliyoruz. Bize kimse neden beklediğimizi söylemiyor. Bu çileye bir çare bulunsun" dedi. Kuyrukta saatlerce bekleyen diğer gurbetçiler de her yıl yaşanan sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. TIR sürücüleri ise yıllardır kuyrukta beklediklerini söyleyerek, yol boyunca temel ihtiyaçlarını gidebilecekleri seyyar tuvalet gibi kabinlerin konulmasını talep etti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 12 peronda çıkış işlemlerinin devam ettiğini belirterek, yoğunluğun araçların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun yarında devam etmesini beklediklerini kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Drone ile havadan kuyruk görüntüsü

Kapıkule Sınır Kapısı

Kuyrukta bekleyen TIR ve küçük araçlar

Araç içinden kuyruk

TIR sürücüleri ile röp.

Detay görüntü

Gurbetçi vatandaşlar ile röp.

Araç içerisinden detay

Muhabir Ali Can Zeray anons

Polis ekipleri araçları yönlendirmesi

Farklı açılardan genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ====================================== Otomobil TIR'ın altına girdi: 2 yaralı NİĞDE'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında, otoyoldaki tünelde TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Pozantı-Niğde-Adana otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Kırkgeçit Tüneli içerisinde meydana geldi. Arif Dağlı yönetimindeki 07 S 4186 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Akoğlu yönetimindeki 20 BY 918 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki Emine ve Arif Dağlı çifti araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Dağlı çiftini araçtan çıkarttı. Yaralılar önce Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne oradan da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin çekiciyle tünelden çıkartılmasının ardından şeritler tekrar trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan TIR ve otomobilin görüntüsü

- Olay yerindeki kalabalık ve polislerin görüntüsü

- Otomobilden detay görüntüler

- Çekicinin gelmesi

- İtfaiye aracının görüntüsü

SÜRE: 01'03" BOYUT: 116 MB

Haber-Kamera: Onur Can BULAT/ULUKIŞLA (Niğde), (DHA) ====================================== İyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacak Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN / VAN, (DHA)- İZMİRLİ Rıza Martaş, farkındalık yaratmak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Van'dan başlattığı koşusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de tamamlayacak. Koşu için özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tercih ettiğini belirten Martaş, "Türkiye'nin doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurup iyilik peşinden koşacam" diye konuştu. Adım Adım Platformu'yla farkındalık yaratabilmek amacıyla çeşitli maraton koşularına katılan İzmirli Rıza Martaş, Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurmak için koşusunu 1 Eylül Dünya Barış Günün'de Van'dan başlattı. Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, iyillik köprüsü kurmak ve bu amaçla kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak için Van'dan başlattığı 1830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak.