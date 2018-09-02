DHA YURT BÜLTENİ -9 

1)HALFETİ’DE DÜĞÜN MAGANDASI CAN ALDI ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde Bekir Gören (53), akrabasının sokak düğününde kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Halfeti ilçesi Salmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturduğu akrabasının düğününe katılan Bekir Gören, halay çekenleri izlerken havaya ateş açıldı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, Gören'in vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Bekir Gören, çağırılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Gören, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayı haber alıp, hastaneye akın eden Bekir Gören'in yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi.

Gönen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Birecik Devlet Hastanesi

- Acil servis önünde bekleyenler

- Ölüm haberi üzerine ağlayan kadınlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

56 MB ================================================== 2)SÖKÜME GETİRİLEN GEMİ, İÇİN İÇİN YANIYOR İZMİR'in Aliağa ilçesine, parçalanmak üzere 3 Ağustos'ta getirilen, İtalya bandıralı 'M/V Koza' isimli geminin içindeki buğday kepeğinin uzun süredir yanması dikkat çekti. Sahibinin Türk olduğu öğrenilen, İtalya bandıralı 'M/V Koza' isimli gemi, 12 Aralık 2017 tarihinde, Atlas Okyanusu kıyısındaki Sierra Leone'da arızalandı. Bir bölümü suya batan geminin mürettebatı kurtarıldı. Çalıştırılması uygun görülmeyen gemi, içindeki buğday kepeğiyle Aliağa'ya, parçalanması için getirildi. Aliağa'da yetkililer, 14 Ağustos günü, geminin içindeki yükü denetlemek istedi; ancak arıza nedeniyle ambar kapakları açılmadı. Arıza nedeniyle meydana gelen yangında, buğday kepeğinin tutuştuğu fark edildi. Geminin bir bölümünün denize batmasına ve buğday kepeğinin 9 ay önce ıslanmasına rağmen yanması, yetkilileri şaşırttı.

Söküm tesisinde bekletilen gemiden halen dumanlar yükseliyor. Çevre Mühendisleri Odası'nca geminin Aliağa'ya izinsiz getirildiği öne sürülürken, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvuruldu. Oda tarafından gemide denetimlerin yapıldığına dair evrakın kendilerine ulaştırılması istendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK İZMİR/DHA

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3)AFRA BEBEK YAŞAMA TUTUNMAK İÇİN İLİK NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve lösemi tedavisi gören, down sendromlu 2 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, ilik nakli olup, hayata tutunmak için uygun donör bulunmasını bekliyor. Minik Afra, yeni yaşına da hastane odasında girdi.

Kemalpaşa'da Altun ve Recep Arabacı çiftinin kızları Afra Eylül'e geçen yıl temmuz ayında, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Bunun ardından Afra bebeğe, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde 6 kür kemoterapi uygulandı. Kemoterapinin tedavi için yeterli olmaması üzerine doktorlar, bir ay önce, minik Afra Eylül'e ilik nakli yapılması gerektiğine karar verdi.

'KİMSE BİR ŞEY KAYBETMEZ'

Eşiyle birlikte, ömrünün büyük bölümü hastanelerde geçen kızlarını yaşatma mücadelesi veren fabrika işçisi Recep Arabacı (26), donör olmak isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne kan vermelerinin yeterli olduğunu söyledi. Baba Arabacı, "18- 50 yaş grubu arasındaki, sağlığı elverişli, bulaşıcı hastalığı olmayan herkes ilik bağışında bulunabilir. Kızılay Kan Merkezi, iliğin uyumlu olup olmadığıyla ilgili 15 gün içinde geri dönüş yapıyor. Lütfen kızım ve diğer tüm ilik nakli bekleyen hastalar için insanlar kan bağışında bulunsunlar, kimse bir şey kaybetmez" dedi.

Tedavi süresince çok zor günler yaşadıklarını anlatan Recep Arabacı, enfeksiyon riski taşıdığı için Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin Hematoloji bölümünde içeriye ziyaretçi kabul edilmediğini, kızını haftada 1 defa kapı ardından görebildiğini söyledi. İyileşmek için uygun donör bulunmasını bekleyen ve 31 Ağustos'ta 2 yaşını dolduran kızının yeni yaşına da hastane odasında girdiğini söyledi.

Uygun donör bulunması durumunda, özel iğnelerle kemik içine girilerek enjektör yardımıyla bir miktar ilik alınıyor. Alınan kök hücreler özel torbalarda, filtre edilerek, bekletilmeden, lösemi hastasına damar yoluyla veriliyor. Ana kök hücrelerin çok az bir kısmı alındığı için donör için yapılan işlemin hiçbir sakıncası bulunmuyor.

Görüntü Dökümü

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- Afra Bebek'ten genel ve detay görüntü

- Altun ve Recep Arabacı çifti ile ayrı ayrı röp

- Evden genel ve detay görüntüler Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK /İZMİR- KEMALPAŞA ===============================

4)2 YAVRU KÖPEĞİN AYAKLARINI KESTİLER KONYA'da bir parkta piknik yapan vatandaşlar, birer arka ayağı kesik, 2 yavru köpek buldu. Yavru köpekler tedaviye alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Türk Yıldızları Parkı'nda meydan geldi. Parka pikniğe gelen vatandaşlar, çimlerin üzerinde bulunan 2 yavru köpek gördü. Her iki köpeğin de arka ayaklarından birinin kesildiği fark eden vatandaşlar, polis ve belediye yetkililerine haber verdi. Gelen Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yavru köpekleri alarak tedavileri için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri yavru köpeklerin ayaklarını kesen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-2 yaralı yavru köpeğin görüntüsü

-kesik ayaklarının görüntüsü

-Polisin çalışması

(Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA))

========================================================== 5)ESKİŞEHİR'DE, 'KURTULUŞ YÜRÜYÜŞÜ' ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleştirilen 'Kurtuluş Yürüyüşü'ne 2 bin kişi katıldı. Etkinlikler ilk olarak Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Yürüyüşü' ile başladı. Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi önünde başlayan yürüyüşe, aralarında Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Nabi Avcı, Eskişehir Marşı'nı kalabalıkla birlikte söyledi. Avcı ve beraberindekiler Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Protokolün karşısında bulunan tekerlekli sandalyedeki engelliler, milletvekili Nabi Avcı'nın uyarısı üzerine protokolün önündeki gölgelik bölüme alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajlarını okunmasından sonra Yüzbaşı Oğuz Sayıl ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Yüzbaşı Oğuz Sayıl, "Herkes bilsin ki; dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize kutsal emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanacak eller ne pahasına olursa olsun tereddütsüz kırılacaktır" dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Milli Zafer İlkokulu halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüş öncesinde milletvekili Nabi Avcı'nın çalınan müzik eşliğinde Eskişehir Marşı'nı söylemesi,

-Yürüyüşten,

-Yüreyenlerin Vilayet Meydanı'na gelmesi,

-Törene katılanların ve anıta çelenk konulması,

-Saygı duruşundan,

-Yüzbaşı Oğuz Sayıl'ın konuşması,

-Engellilerin protokol önündeki gölgelin yere alınması,

-Halk oyunları gösteisinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHA ======================================================= 6)SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULARI YOZGAT'IN TANITIMI İÇİN YARIŞTI Yozgat'ın tarihi ve turistik güzellikleri, "Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi" organizasyonu ile tanıtıldı. Bulmaca Gezisine, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncuları da katıldı.

Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi öncesinde, sinema ve tiyatro oyuncularının Yozgat'a gelmesiyle başlayan program, tanıtım toplantısının yapılmasının ardından, Cumhuriyet Meydanında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yerli ve yabancı sanatçılar ile vatandaşlar katılımıyla devam etti. Bulmaca Gezisi ise, kent merkezinde tarihi ve turistik yerlere gidecek ekiplere, ulaşılacak noktaların belirtildiği şifreli bulmaca zarflarının verilmesiyle start aldı. Zarfları alan sürücüler, Cumhuriyet Meydanı'ndan gidecekleri noktalara hareket etti. Sürücüler ve ekipleri, şifreli mesajları çözerek, bir sonraki hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Gezinin amacı hakkında açıklama yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Antik Roma Hamamı'nın tanıtılması amacıyla bulmaca gezisi düzenlediklerini belirterek, geziye yurt dışından ve Türkiye'den sanatçıların katıldığını söyledi. Yurtnaç, "Amacımız farkındalık oluşturmak, yani Roma hamamını dünyaya tanıtmak. İngiltere'nin Baht şehrindeki Roma Hamamı yılda 1 milyon turist ağırlıyorlar ve 25 milyon sterlin para kazanıyorlar. Bizdeki bu tarihi eserleri gün yüzene çıkarmamız lazım. Sadece maddi kaynak olarak değil aynı zamanda UNESCO'nun kültürel miras değerine girmiş bu yapıyı Türkiye'ye tanıtmamız lazım. Ben katkılarından dolayı ilgili arkadaşlara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız da, TUTAP olarak amaçlarının UNESCO dünya geçici miras listesine alınan Roma Hamamı'nı tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Roma hamamının Yozgat'a çok büyük katkısı olacak. Buradaki farkındalığı artırmak adına böyle bir organizasyon düzenledik. Buraya davet ettiğimiz yerli ve yabancı sanatçı arkadaşlarımız da katılımıyla gerek kamuoyuna gerekse uluslararası alanda Roma hamamının çok iyi tanınacağını ve Yozgat'a çok büyük değer katacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Gladyatör ve Braveheart filmlerinde rol alan İskoç aktör Mike Mitchell ise Yozgat'ın çok güzel muhteşem bir yer olduğunu belirterek, "Yetkililere bu konu da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada alınan bazı videoları ben de kendi imkânlarımla bütün dünyaya duyuracağım. Özellikle Roma hamamını dünyaya tanıtılması için artık bir gönül elçisi oldukö ifadelerini kullandı.

Yarışmada verilen hedeflere ulaşan ve sorulan soruları yanıtlayarak bir sonraki etap şifreli yer tariflerini alan sinema ve tiyatro oyuncularından Selahattin Taşdöğen, "Zor şartlar altında ilk noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarım çok yetenekliydi bütün olumsuzlukları bertaraf ettik ve 2. Etaba başlıyoruz" dedi.

Tiyatro Sanatçısı Ünal Gümüş de, Yozgat'ın çok güzel olduğunu, burada şehrin güzelliklerini keşfetmeye başladıklarını ifade etti. Gümüş, "Bu tür şeyleri keşfetmeye başladık. Tarihini keşfettik" dedi.

Tuncay Beyazıt ise "Yozgat'ın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum keşke daha önce buraya gelseydim, çok temiz, çok güzel havası var. Yozgat kesinlikle gelip kalınacak bir yer" dedi.

Tiyatro ve sinema sanatçılarından Mehmet Sabri Arafoğlu ve Emre Ertunç'un da katıldığı bulmaca Gezisi organizasyonunun ödül töreni, Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamında bugün akşam saatlerinde yapılacak.