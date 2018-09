DHA YURT BÜLTENİ 9

'İKİ YAPILI TOPLUMA GİDİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki yapılı bir topluma doğru hızla gidildiğini öne sürerek, şunları dedi:

"Bir sarayda yaşayanlar ve onun çevresi. Saray'da yaşayanlar ve onun çevresi son derece huzur içinde, refah içinde. Sabah badem sütüyle efululi bilmem nelerle beleniyorlar. Efendim kriz yok, e doğru sarayda kriz yok. Sarayda ne krızi olacak. Bir elin bağda bir elin yağda. Kriz nerede kriz vatandaşta. Vatandaşın cebinde mutfağında kriz. Hala bunun farkında değil. Kendi sarayın mutfağına orada her şey var. Görüyor sarayın mutfağında her şey var sonda diyor e görüyor sarayın mutfağına bak her şey var. Sabah badem sütü efululi bilmem nelerle, görüyor sarayın mutfağını beyler her şey var kriz nerede? Git birde bakalım Ali'nin Veli'nin Muhammet'in evine ya onun mutfağı nasıl acaba? Dolabında ne var acaba? Bunların vurgunu sadece faiz vurgunu değil. Bir şey daha var. Günlük iyi paralar kazanıyor. Günlük Türk lirası oynar onlar giderler 1 dolara çeviriler, Bir Türk lirasını çevirirler para kazanırlar. Hayatın içinden 13 Eylül 2018 sabah açtınız televizyonu doların kuru 6.37 kuruş. Türkiye Varlık Fonu Başkanı sayın Erdoğan, TESK genel kurulunda konuşuyor. Konuşması bitiriyor doların kuru 6.54'e çıkıyor. Öğleden sonra Merkez Bankası para kurulu toplanıyor faizleri Ocak ayına göre yüzde 8'den yüzde 24'e çıkarıyor. Yani 3 kat artırıyorlar. Doların kuru 6 lira, sıfır 3 kuruşa düşüyor. 1 Milyon oları olan 5 saat içinde 84 bin 577 dolar para kazanıyor. Kimin parasını kazanıyor, sizin paranızı kazanıyor. Eğer paranızı tefeciye kaptırdıysanız, geldiğiniz nokta budur. Türkiye böyle soyuluyor. Cumhuriyetin kuruluşuna götüreyim sizi. Milli kurtuluş savaşı veren dedelerimiz atalarımız, hiç kimseye gidip el avuç açmadılar. Yalvarmadılar. Yalvarıp bize borç para verin demediler. Bunlar ne yapıyor içerde dış güçler edebiyatı bazen kendisi bazen damadı. Biri Londra'ya gidiyor, br daha gidiyor. Almanya'ya gidiyor, bir daha gidiyor. Fransa'ya gidiyor bir daha gidiyor. Katar'a gidiyor, br daha gidiyor. Niye gidiyor? Ne olursunuz bana borç para verin. Yalvarıyorlar. Milli kurtuluş savaşı veren onuruyla yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düştüğü hal budur. Bunu da sizin vicdanınıza teslim ediyor. Çıkıp bu böyle diyemiyorlar. Diyemezler de zaten. Bunların tamamı devletin rakamları benim değil ki. Açın hazineyi açın Maliye Bakanlığı'nı bu rakamlar orada yazıyor. Efendim sadece bunlar mı? Hayır."