DHA YURT BÜLTENİ 9

Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (3) - Cenaze Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel’le ilgili Kars Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Sedanur Güzel'in elbiselerinin üzerinde olduğu ancak cinsel istismar olup olmadığının anlaşılması için otopsi yapılacağı belirtilen açıkamada şöyle denildi: "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüştür.

Sedanur’un cesedinin bulunduğunda üzerinde elbiselerinin olduğu görülmüştür. Sedanur’un cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ve ölümünün nasıl ve ne zaman gerçekleştiği yapılacak otopsi işleminden sonra anlaşılabilecektir. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması, mevcut şüpheliler hakkında daha fazla delil elde edilebilmesi için titiz ve detaylı soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmasıyla titiz bir şekilde sürdürülecektir."

Öte yandan savcının yaptığı ilk incelemelere dair detayları da ortaya çıktı. Buna göre küçük kızın cesedinin kararıp kurtlanması neeniyle üzerinde ilk aşamada darp izi veya yara tespit edilemedi. Sedanur Güzel'in cenazesi Kağızman Devlet Hastanesi'nde yapılan ön muayenenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük kızın kesin ölüm nedeni yapılacak klasik otopsinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin morgdan çıkarılması, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi Haber-Kamera: İlhami TURAN/ KAĞIZMAN, (Kars), (DHA) ================= Kocaeli Valiliği: Liselinin babasının intihar nedeni psikolojik İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (46) lisede eğitim gören oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı ve oğlunun da bu nedenle derse alınmaması nedeniyle intihar ettiği iddasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Açıklamada, İsmail D.'nin intiharının psikolojik nedenlere dayandığını belirtildi. Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren İsmail D., kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail D.'nin cenazesi, morga kaldırıldı. İsmail D.'nin, bir fabrikada çalışırken geçen ay motosikletten düşmesi sonucu sağ kolundan yaralandığı, ardından işsiz kaldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, İsmail D.'nin liseye giden oğlunun, okulun istediği pantolonu olmadığı için derse alınmayarak eve gönderilmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesim aileye yardımcı olmak istedi. VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Kocaeli Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında İsmail D.'nin intiharı ve iddialarla ilgili şöyle denildi: "Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır. Söz konusu haberler; 'intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları' şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır." İNCELEME BAŞLATILDI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldı. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarında, İsmail D.'nin oğlunun okula alındığı ve evine gittiğinin görüldüğü belirtildi. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan da konuşya ilgili şöyle dedi:

"İnceleme başlatıldı, gerekirse soruşturma da açılacaktır. Aile ile biz konuşamadık. Aile bu olaydan sonra gitmiş. Okulda böyle bir şey var mı; iddia edilen konular eğer sübute ererse soruşturma açılacak. Ama var mı yok mu belli değil. Okul müdürü diyor 'Böyle bir şey yok'. 'Biz' diyor, 'kimseyi geri çevirmedik, hatta gelenlere biz kıyafet de aldık, talepte bulunanlara.' Velinin bize böyle bir talebi de yok." SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Körfez ilçesinde İsmail D.'nin intiharıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Savcılığın açıklaması şöyle: "Bazı internet haber sitelerinde 'Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D., kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 20 Eylül tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail D.'nin 23 Ağustos tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."

====================================== Öğretmen ve öğrencileri taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 16 yaralı - Öğrencilerle Röportajlar EK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Yeni doğan bebeği iple boğup, yüksekten attılar GAZİANTEP'te, iple boğularak öldürüldükten sonra yüksekten atıldığı belirlenen yeni doğan kız bebeğin, cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bebeği gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin, iple boğulduktan sonda yüksekten atıldığı belirlendi.

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

92 MB ====================================== TBB Başkanı Feyzioğlu: Ortak paydamız adalet

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Artvin'de Genişletilmiş 15'inci Karadeniz Baro Başkanları toplantısında konuştu. Feyzioğlu, "Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü. Son derece kutuplaşmış, yüzdelere bölünmüş Türkiye'de farklı siyasi dünyalardan, baro başkanları, hukukçular aynı dili konuşuyorsa, bundan Türkiye'nin alacağı önemli dersler var" dedi. Artvin'de, Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde, Artvin Barosu'nun ev sahipliği yaptığı Genişletilmiş 15'inci Karadeniz Baro Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bölgelerin 21 baro başkanı katıldı. Toplantının basına açık bölümünde değerlendirmelerde bulunan Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar birliği olarak kocaman bir aile olduklarını söyledi. Ortak paydalarının adalet olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Bu masanın etrafında çok farklı siyasi düşünceler var. Dünya görüşü çok farklı baro başkanlarımız var. Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü. Son derece kutuplaşmış, yüzdelere bölünmüş Türkiye'de farklı siyasi dünyalardan, baro başkanları, hukukçular aynı dili konuşuyorsa, bundan Türkiye'nin alacağı önemli dersler var. Demek ki 81 milyonu hukuk ve adalet paydasında buluşturduğumuzda her sorunu çözebiliriz. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Çözümün önündeki en büyük engele biziz. Ön yargılarımız. Kendimizden görmediğimize karşı bize dayatılan ön yargılar. Azıcık bizim gibi düşünmeyen birisi varsa hemen hain diye damgalamak. Oysa herkes bu güzel ülkenin iyiliği için düşünce üretiyor" dedi.

'ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDAYIZ' Feyzioğlu, Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu savunarak, hiç kimsenin bunu inkâr edemeyeceğini de belirtti. Feyzioğlu, "Türkiye'de bununla bağlı olarak Türk lirasının aşırı bir değer kaybı var. Var mı var. Bir kısmı bunun dışarıdan müdahale ile ama yapısal bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu da hiç kimse inkâr edemez. Türkiye'de enflasyonda çok hızlı bir tırmanma var. Bunu da inkâr edemeyiz. O zaman çözüm üretmek zorundayız. Bazıları ekonomi 'senin meselen mi, hukuk senin meselen mi?' diyecek. Hayır. Biz bu ülkede yaşıyoruz ve ekonominin içinde bulunduğu sıkıntının sebebi ne fabrika yapacak arsanın yokluğu, ne de elektrik kesintisidir. Ekonominin içinde bulunduğu sıkıntının bir numaraları sebebi, hukuk güvenliğinin olmamasıdır. Benim tespitim değil. Ülkenin yargı ile ilgili bizim dışımızdaki en üst kurumlarının başındakilerin de tespiti; yargıya güvenin yüzde 20'lere düştüğünü söylüyorlar. Yüzde 80'in yargınıza güvenmediği bir yerde yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelir mi? Yerli yatırımcı parasını Türkiye'de tutar mı? Yetişmiş insanlarımız yurt dışına gider mi?" diye konuştu.

'SİSTEME GÜVENMEMİZ LAZIM' Türkiye'de mülkiyet hakkının güvencesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Feyzioğlu şunları söyledi: "Türkiye'de mülkiyet hakkının güvencesini sağlamak zorundasınız. İnsanların haksız yere tutuklanmasının önüne geçmek zorundasınız. Türkiye'de birileri talimat veriri birileri tutuklanır. Birileri talimat verir istenen salınır şeklindeki algıyı kırmak zorundasınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Yargıyı güvenilir kılarak. Yargıyı da mevcut anayasanın sistemiyle güvenilir kılmamız mümkün değildir. Türkiye, 10 binlerce namuslu fedakâr, çalışkan işini cesaretle yapan avukatın, savcının, hâkimin omuzları üstünde duruyor. Bir yerde kişi güvenliği, hukuk güvenliği kişilerin cesaretine emanet edilmişse, orada güvenlik yoktur. Bizim sisteme güvenmemiz lazım. Bir referandum geçirdik ama demek ki, bu referandumda yanlış yapıldı. Eğer yanlışlık varsa sonuçtan dönmek her zaman mümkündür. Hep birlikte gelin bunu konuşalım, doğrusu neyse hep birlikte bunu yapalım" EKOMOMİ PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi paketi hakkında da konuşan Feyzioğlu, "Maalesef içinde tek satır, hukuki güvenliği sağlayacağız cümlesini duymuyorum. Yargıyı hızlandıracağız var. Yargıyı hızlandırdığınız zaman yargı güvenilmez şekilde hızlandıysa hızlı hızlı adaletsizlik olacak demektir. Önemli olan yargıyı güvenilir kılacağız cümlesini sarf edebilmek ve inandırabilmek" ifadesinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Toplantıdan görüntüler Feyzioğlu konuşma Detaylar HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)- ==================== 25'inci Adana Film Festivali başladı ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 25'incisi düzenlenen Adana Film Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Türkiye'nin en büyük film festivallerinden biri olan Adana Film Festivali etkinlikleri, sabah saatlerinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla start aldı. Açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Adana Film Festivali direktörü İsmail Dikilitaş ve danışma üyeleri Gülsen Tuncer, Agah Özguç, Levent Özdilek katıldı. Burada bir konuşma yapan Akyürek, "Adana mevsimiyle, iklimiyle, toprağıyla yaşanası bir şehirdir. Bu şehirde doğmak, bu şehirde yaşamak bizler için hem bahtiyarlık hem de bir kültürdür. Pamuk tarlalarında mor fistanlı genç kızların, kara şalvarlı yağız delikanlılarıyla aşkları hem sinemacılara hem edebiyatçılara ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle bereketli topraklarımızda sadece pamuk, mısır, buğday, portakal yetişmez. Aynı zamanda gönlü güzel, yüreği güzel sanatçılar da yetişir" dedi.

BU YIL DAHA RENKLİ OLACAK 25’inci Adana Film Festivali direktörlerinden ve aynı zamanda merhum sanatçı Yılmaz Güney’in kardeşi olan Yaşar Pütün, bu yıl festival kapsamında birçok çeşitlilik olduğunu ve Avrupa’dan birçok filmin katılım sağladığını söyledi. Pütün, "Bizim festivale film seçerken hiçbir ayrımımız yok. Her filme kapımız açık. İçeriği ne olursa olsun. Bu da festivali daha renkli hale getirecek diye düşünüyorum. Ayrıca Şerif Gören'in bu festival kapsamında 'Yol' filmiyle ödül olacak olması bizlere gurur veriyor. Geçmişte Antalya'daki Film Festivali'ni görerek, 'benimde memleketimde film festivali olmalı' diyen Yılmaz Güney, Adana Film Festivali'nin temelini atmıştır" diye konuştu. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FESTİVALİ Adana Film Festivali direktörü İsmail Dikilitaş ise, 8 salonda 200'ü aşkın uzun metraj film ve 421 gösterimle, ağırladığı konuk ve açtığı seans sayısıyla Türkiye'nin en büyük festivalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Dikilitaş, şunları söyledi: "Bunun ötesinde 25'inci yılda da geleneğine sahip çıkan ve daha da ileriye taşıma ülküsüyle 900'ü aşkın konuk ağırlayarak kentte bir sinema atmosferi yaratacağız. Dolu dolu bir sinema haftası bizi bekliyor. Gerek dünya sinemasından filmler gerekse yerli filmler açısından çok zengin bir festival olacak."