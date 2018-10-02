DHA YURT BÜLTENİ 9

Rahip Brunson için Anayasa Mahkemesi süreci yarın başlıyor Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için yeni itiraz süreci yarın başlayacak. Avukatı İsmail Cem Haylavurt, Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne yarın başvuracaklarını açıkladı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili yeni itiraz süreci yarın başlayacak. Brunson'un ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, dosya üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ve yarın Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini ifade etti. DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına, 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, 'Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı' ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde 'eski Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz, yardımcısı Murat Safa ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BAŞARISIZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıktı.

================ Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı ŞANLIURFA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Hamit Urfalı (44) yönetimindeki 63 LM 564 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilmeyen 63 AC 970 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamit Urfalı ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hamit Urfalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtulamadı. Yaşamını yitiren Hamit Urfalı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

53 MB ====================================== Iraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyor KONYA'nın Ereğli ilçesine 150 milyonluk yatırım yapıp, bisküvi fabrikası kuran Irak uyruklu Abdurrahman Zade, Türk vatandaşlığı almak istiyor. 1,5 yıldır Ereğli'de yaşadığını belirten Zade, nisan ayında Türk vatandaşlığı için müracaatta bulunduğunu; ancak şu ana kadar sonuç alamadığını belirtti.

Gıda sektörü üzerine 18 yıldır çalışan Abdurrahman Zade, Irak'ın Erbil ilçesinde yaşarken, 2017'de Ereğli ilçesine 150 milyonluk yatırım yaparak, bisküvi fabrikası kurdu. Günlük 220 ton üretim kapasiteli tesiste 413 kişi istihdam edildi. İşçilerin büyük bölümünün Ereğli halkından olduğunu belirten Abdurrahman Zade, bu yılbaşından itibaren üretime başladıklarını ve şu an kapasitelerinin yüzde 30'u kadar üretim yaptıkları için işçi sayısının az olduğunu belirtti. Yüzde 100 kapasite ile üretim yapmaya başladıklarında işçi sayısının artacağını dile getiren Zade, niçin Türkiye'ye yatırım yaptığını da anlattı.

'BİR AN ÖNCE TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM'

Türk vatandaşlığı hakkı elde etmek için Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Abdurrahman Zade, "18 yıldır gıda sektörüyle uğraşıyorum. Avrupa'ya ya da Türkiye'ye yatırım yapmak için 2 yıl araştırma yaptık. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı yatırımcıya destek olacaklarını ve Türk vatandaşlığı hakkını vereceklerini söyleyince yatırımı Türkiye'ye yapmaya karar verdim" diye konuştu.

Fabrika için 150 milyonluk yatırım yaptığını dile getiren Zade, "Üretimimizin yüzde 100'ü ihraç ediliyor. 13 ülkeye şu ana kadar 8 milyon dolar ihracat yaptık. Yıl sonuna kadarki hedefimiz 15 milyon dolar" dedi.

Türkiye'ye 2008'den itibaren sürekli gelip, gittiğini belirten Abdurrahman Zade, son 1,5 yıldır da Ereğli'de yaşadığını söyledi. Türk vatandaşı olmak istediğini dile getiren Zade, "Yabancı yatırımcılara Türk vatandaşı olunması konusunda kolaylık sağlanıyor. Ben de Türk vatandaşı olmak için başvurdum; ama şu ana kadar çeşitli prosedürler nedeniyle olamadım. Bir an önce Türk vatandaşlığı hakkına sahip olmak istiyorum. Türk vatandaşı olduktan sonra işlerimiz daha kolaylaşacak. İhracat için yurt dışına daha kolay çıkacağım" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Fabrikadın işçilerin çıkması

- Üretim yapılması ve işçilerden detay

- Fabridan detay

- Abdurrahman Zade röp. Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)) ================================ Üzüm üreticilerinin 'pekmez' mesaisi GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, üzüm üreticileri hasadı tamamladıkları ürünlerinden şimdi de pekmez yapıyor.

Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 20 mahallede 50 bin dekar alanda üretilen ve Avrupa’ya ihracatı yapılan sofralık üzüm hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan ve 'Antep karası' olarak tanımlanan üzümler ise pekmezlik olarak ayrıldı. Pekmez yapılmak üzere ayrılan üzümlerin üreticilerin evlerinin bahçesine kurduğu dev kazanlarda kaynatılmasına başlandı.

İdilli Mahallesi'nde pekmez yapımına başlayan Mine ve Hasan Çavdar çifti, tamamlanan pekmezin kilosunun 20-25 liradan satıldığını söyledi. Değirmencik Mahallesi'nde pekmez üreten Selvi Barak ise yıllardır üzüm hasadının ardından ayırdıkları Antep Karası adını verdikleri üzümden pekmez yaptıklarını belirterek, "Pekmez hazırlık sürecinde birçok işlemden geçiyor. Üzüm hasadının yapılması, ezmezi, kaynatması gibi çok zor işlemlerden geçiyor. Saatlerce odun ateşin başında kazanlarda kaynatıyorum. Hazırlarken pekmezin içine özel çıkarılan toprak katıyoruz. Bu toprak bir nevi pekmezin aroması ve mayası olarak kullanılıyor. Organik pekmezi herkesin tatmasını tavsiye ediyoruz" dedi.