DHA YURT BÜLTENİ -9

Diyarbakır'da tarım zirvesi HÜRRİYET ve Denizbank işbirliği ile gerçekleştirilen Tarım Zirvelerinin 5'incisi bugün Diyarbakır'da düzenlendi. Zirvede konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Diyarbakır'da üretilen Boğazkere üzümünün şarapçılıkta Türkiye'yi dünyada çok iyi noktaya taşıyabileceğini belirterek, "Devletin de bu üzüme sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu Anadolu topraklarından çıkan bir markadır. Öküzgözü ve Boğazkere üzümleri birer varlıktır" dedi. Hürriyet ve Denizbank işbirliği düzenlenen Tarım Zirvesleri Aydın, Kars, Antalya ve Edirne'den sonra Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Zirveye, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hürriyet Gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin'den gelen çok sayıda çiftçi katıldı.

"1.1 MİLYON KİŞİYE ERİŞİYORUZ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi'nde düzenlenen Tarım Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, tarımın Türkiye'nin hem stratejik, hem de en önemli sektörlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Biz Hürriyet olarak yaptığımız haberlerde hep sahada ve üreticinin yanında olmayı tercih ediyoruz. Denizbank ile Türkiye'nin yedi bölgesinde gerçekleştireceğimiz bu işte hem sahada çiftçilerin sorunlarını dinlemek için çiftçilerle beraberiz hem de üreticinin yanındayız. Bu doğrultuda ülkemizin her bölgesinde tüm paydaşları bir araya getirip, bu konuları daha fazla sayfalarımıza taşımak istiyoruz. Hürriyet Gazetesi olarak yaptığımız haberler ile günlük 1.1milyon kişiye erişiyoruz. Hurriyet.com.tr ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyor ve 60 milyon sayfa görüntüleniyor. Bugüne kadar tarım, gıda ve hayvancılık alanında birçok habere imza attık. Et fiyatlarından, meyve sebzedeki sıkıntılara, tarımı ve çiftçiyi etkileyen doğal afetlerden, halkın cebini yakından ilgilendiren raflardaki ürünlere yansıyan zamlara kadar geniş bir yelpazede tarım ve hayvancılığın nabzını tutmaya çalıştık. Yaptığımız haberlerin ardından hem sosyal medyadan hem de okuyucularımızdan bir hayli fazla geri dönüş aldık. Bugün olduğu gibi gelecekte de gıda, tarım ve hayvancılık alanında özel haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TARIMIN TARİHTEKİ İLK İZLERİNE DİYARBAKIR ÇAYÖNÜ'NDE RASTLIYORUZ"

Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ise, tarımın tarihte ilk izleri Diyarbakır'da rastlanıldığını dile getirerek, Diyarbakır'ın tarımsal cazibe olması yönünde hiç bir engelin olmadığını söyledi. Koçak, şöyle konuştu:

"Bugün bir araya geldiğimiz bereketli hilal olarak adlandırılan bu bölge yani Fırat ve Dicle arasında kalan Mezopotamya bölgesi tarih boyunca insanlığın beslenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Tarımın ilk ekonomik faaliyet olarak tarih sahnesine çıktığı yaklaşık 10 bin yıldır tarım yapılan bir merkezdeyiz bugün. Tarımın tarihteki ilk izlerine Diyarbakır Çayönü'nde rastlıyoruz. İlin bu tarım geçmişine hürmeten bugün sizlerle tarım konuşacak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşımaya çalışacağız. Diyarbakır sadece ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu için değil bütün Orta Doğu coğrafyasının önemli merkezlerinden biridir. Bu coğrafik özelliği ile tarımsal potansiyeli bir bütün olarak düşünüldüğünde Diyarbakır'ın tarımsal cazibe olması yönünde hiçbir engel yoktur. Bu bereketli coğrafya yarısı hayvansal olmak üzere 5.1 milyar TL tarımsal gelir sağlamaktadır. Bu potansiyeli Diyarbakırlı çiftçilerimizin nasıl iyi değerlendirmeye çalıştığının bir göstergesi de nadasa bırakılan arazi oranlarının düşüklüğüdür. Atıl tarım arazisi oranı ülkemizde yüzde 16 ile Diyarbakır'da. Bu oran sadece yüzde 1.5'dur. Bu oran ilimiz üreticilerinin üretim iştahının önemli bir göstergesidir."

"TARIM VE HAYVANCILIKTA İTHALATIN ARTMASI KABUL EDİLEMEZ"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'de tarım ve hayvacılıkta ithalatın artması kabul edilemez olduğunu belirterek, "Tarım büyük bir istihdam kaynağı. Tarım, sanayi için de hammaddedir. İç ve dış ticaretin temel dinamiğidir. Kısacası toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Tarımda geçmiş yıllarda kendi kendine yeten bir ülke konumundaydık. Artık bu durum tam olarak böyle değil. Dört iklimi aynı anda yaşıyoruz. Ancak tarım ve hayvancılıkta ithalat artıyor. Bu çok kabul edilebilir değil. Diyarbakır'a bakacak olursak sahip olduğu birçok üründe birinci konumda yer alıyor. Kırmızı mercimekte birinci, buğdayda dördüncü sıradayız. İpekböcekçiliğinde de üretimde ilk sıradayız. Yalnız bu başarılarımızı ekonomik anlamda geri döndüremiyoruz. Kentte 240 bin hektarlık alanı sulayacak olan Silvan Barajı'nın tamamlanmasını bekliyoruz. Diğer sulama kanallarıyla 400 bin hektar suya kavuşacak. Kent sulama ile dönüşüm yaşayacak" şeklinde konuştu.

"HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ SAĞLANMASINI ARDINDAN ÖNCELİĞİMİZ EKONOMİ VE SOSYAL KALKINMADIR"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu da yaptığı konuşmada, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına vurgu yaparak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemine değindi. Vali Güzeloğlu, "21 yaşındaki Denizbank'ın 70 yaşındaki Hürriyet ile 10 bin yaşındaki Diyarbakır'da bu zirveyi düzenlemesi çok güzel. Tarım, eğer konuşulacaksa, bir zirve olacaksa bunun en doğru adreslerinden biri Diyarbakır'dır. Bugün Diyarbakır Türkiye'nin tarımsal üretiminin merkezlerindendir. Ürün fiyat belirleme gücünü sahip etkileme merkezidir. Diyarbakır bilinen insanlık tarihinin 10 bin yıldan bu yana üreten bir ildir. Aynı zamanda kültür, ilim ve irfanda da bilge şehirdir. Her yönüyle bölgesini taşıyan bir merkezdir. Diyarbakır ele alınması gereken bir zenginliktir. Huzur ve güven ortamının sağlanmasını ardından önceliğimiz ekonomi ve sosyal kalkınmadır. Diyarbakır'da bu konuları konuşmak demek tüm boyutlarıyla meseleyi ele almak demektir. Tarım hem ilimizin hem de bölgenin en önemli gerçeğidir. Stratejik bir sektördür tarım. Nüfusuna yeter gıdayı üretmek çok önemlidir. Hiçbir ülke tarımsal üretiminin sadece ekonomik bir faaliyet olarak göremez. Tarımın en önemli meselesi, bilgi temelli bir üretim anlayışının oluşması, teknoloji ve tarımın birleşmesidir. Sahip olmak değil verimli kullanmak gereklidir, önemlidir. Bilgiyi tarıma taşıyamazsak üretim yöntemlerinde 10 bin yıl öncesinden çok büyük şeyler değişmemiştir. Kooperatif ve birlikler tarımda güçlenmezse rekabet koşulları oluşamaz ve rekabet edemezsiniz. Üründe sadece verimi arttırmak yetmiyor. Ürünü bir markaya dönüştürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında düzenlenen panelde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve DenizBank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Pervin Dinçer Altuner konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan üstlendi. "BUĞDAYDA 48 MİLYON TONLUK DÜNYADA AÇIK OLUŞTU"

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, buğdayda 48 milyon tonluk dünyada açık oluştuğunu, ülkelerin stoklarını piyasaya sürdüğünü hatırlatarak, "Buğday üretimi düşüyor ve ülkeler için kritik bir silah haline gelecek. Buğday fiyatlarının yükseldiğini, içeride ise döviz nedeniyle fiyatın düşük kaldığını düşünürsek önümüzdeki yıl için buğdayın çok daha kritik bir öneme sahip olduğu görülüyor. Ancak bu konuda çok bir şey yapılmadı. Buğday üretiminin teşvik edilmesi gerekiyordu. Eğer kuraklık devam ederse buğday çok daha önemli hale gelecek. Ekmeğin ya da unun fiyatının düşmesi için adımların atılması gerekiyor. Halledemediğimiz sorunların başında tarım geliyor" dedi.

"DEVLETİN DİYARBAKIR ÜZÜMÜNE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ise, Diyarbakır'da üretilen boğazkere üzümünün şarapçılıkta dünyada iyi bir noktaya gelebeliceğini belirterek, devletin desteklenmesi gerektiğini savunarak şöyle konuştu:

"Küçük ölçekli çalışmalar büyük önem taşıyor. Diyarbakır'ın da Boğazkere üzümü var. Elazığı'ın Öküzgözü ile Diyarbakır'ın Boğazkere üzümü şarapçılıkta Türkiye'yi dünyada çok iyi noktaya taşıyabilir. Ancak Diyarbakır'da Boğazkere üzümünün üretiminin çok düştüğünü öğrendim. 5-6 yıl önce 3 bin 500 - 4 bin ton üretim olurken, şu anda 800-900 tona kadar gerilemiş. Şarap üreticileri Boğazkere üzümünün önemini bildiği için farklı noktalarda denemelere başladılar. Örneğin Denizli'de üretilen Boğazkere üzümü 2 bin tona kadar ulaşmış durumda. Diyarbakır'da üretimin devam etmesi çok önemlidir. Çünkü bambaşka bir üzümdür. Devletin de bu üzüme sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu Anadoulu topraklarından çıkan bir markadır. Öküzgözü ve Boğazkere üzümler birer varlıktır."

Görüntü Dökümü:

-Zirveye katılanlar

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) ================== Yüksekova'da aspir hasadına başlandı Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler tarafından, 5 bin dönümlük alan üzerinde ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, hasadı yapılan aspir bitkisinin içinde kimyasal olmadığını söyledi. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aksu Köyü'nde 5 bin dönüm arazide bu yıl aspir ekimi yapıldı. Çiftçiler, aspir bitkisinin hasadına başlarken, aspir ekiminden bu yıl iyi verim elde ettikleri için memnun kaldıklarını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçiler, bu konuda kendilerine yol gösteren ve destek veren Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay'a teşekkür etti. Hasadın yapıldığı köyde çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Onay, Yüksekova'da ilk hasadı yapılan aspir bitkisinin Almanya, Amerika, Çin ve Meksika'daki yağlardan çok daha üstün bir yağ olduğunu ve içinde kimyasal olmadığını söyledi.

Onay, "Bu yıl mevsim yağışlı geçtiği için 5 bin dönüm arazi üzerinde aspir bitkisi ektik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Güzel bir verim aldık. Yağ oranları yüksek. Bu iyi tohum neticesinde, Yüksekova’da yeni bir sanayi doğdu. Türkiye'deki yağların bir bölümü dışarıdan ithal ediyor. Bu da ülkemizi zarara uğratıyor. Bu yıl mazot ve gübre fiyatlarına zam geldiği için çiftçilerimiz zorlanıyor. Bu konuda devletimizin daha çok desteklerini bekliyoruz. Bunun için de özellikle siyasilerin duyarlı olması gerekiyor. Bu yıl 5 bin dönüm aspir bitkisi ekildi. Bunu 50 bin dönüme de çıkartabiliriz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aspir tarlasından gör

-Tarlarda çalışan iş makinası

-Çiftçilerin çalışması

-Yüksekova ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, röp

-Genel detaylar

-Aspir fabrikasından gör

-Çalışnların yağ sıkması

-yağların şişelere konulması

-Ziraat Odası başkanı Onay fabrikada açıklaması

-Genel detaylar ====================================== Bakan Dönmez: Fatih bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zamanda filomuza katacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışına katıldı. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve sektör temsilcileri de katıldı.

Bakan Fatih Dönmez, toplantıdaki konuşmasında Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye'nin sadece cari açığın kapatılması anlamında değil, enerji teknolojilerinde de önemli adımlara imza attığını ve enerjide başlatılan Ak-Ge dönüşümünün Türkiye'yi önemli bir üretim üssü haline getireceğini söyledi. Türkiye'nin yerli kaynaklarını maksimum seviyede kullanmak zorunda olduğunu aktaran Bakan Dönmez, bu kapsamda ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş ve rüzgar ihalelerini geçen yıl gerçekleştirdiklerini, dünyanın en büyüklerinden biri olacak 1200 megavatlık rüzgar enerjisi YEKA ihalesi için tekliflerin de 23 Ekim'e kadar alınacağını kaydetti.

1000 megavatlık YEKA GES-2 projesi için geçen hafta ilana çıkıldığını aktaran Dönmez, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeyi kararlaştırdık. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi, bundan sonra da kaybetmeyecek. Yerli ve yabancı yatırımcılarımızı yeni YEKA yatırımlarına davet ediyorum. Gelecek 10 yılda hem rüzgar hem de güneş enerjisinde 10'ar bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'YATIRIMLARIN KARŞILIĞINI GERİ ALACAĞIZ'

Türkiye'nin enerji politikalarında enerji verimliliğinin önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Dönmez, "2023 yılına kadar yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın karşılığını 2033'e geldiğimizde yaklaşık 30 milyar dolar olarak geri alacağız. Türkiye'de enerjinin uygun sunulması israf edileceği anlamına gelmez" dedi. 'ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji sepetindeki en önemli bileşenlerden birinin nükleer santraller olacağını kaydetti. 2023'te Akkuyu'da ilk reaktörün işletmeye alınmasının planlandığını vurgulayan Bakan Dönmez, Sinop Nükleer Santrali'nde fizibilite ve inceleme çalışmalarıyla birlikte üçüncü nükleer santral için de Çin şirketiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü anlattı. 'TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAYI SÜRDÜRECEK'

Doğalgazda depolama çalışmalarının devam ettiğini, temel hedefin 2023'e kadar yıllık gaz tüketiminin asgari yüzde 20'sini depolayacak kapasiteye ulaşmak olduğuna dikkati çeken Bakan Dönmez, gelecek hafta önemli bir yatırımın hayata geçirileceğini, yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri'nin açılışının planlandığını söyledi. Türkiye'nin mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf ve rekabetçi bir serbest enerji piyasasının temellerini attığını da vurgulayan Bakan Dönmez, "Tüm jeopolitik gerilim ve zorluklara rağmen, Türkiye şeffaf ve rekabetçi yapısıyla öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveyi başarmıştır. Türkiye

bölgesinde yatırımcılar için güvenli bir liman ve önemli bir bölgesel aktör olmayı sürdürecektir" diye konuştu.

İLK SONDAJ BU AY SONUNDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in DE Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın bir zaman içerisinde filomuza katacağız" dedi.

Zirve sonunda Bakan Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'a çeşitli hediyeler takdim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantılar görüntüler

Bakan Dönmez'den görüntüler

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ====================================== Ermenek'te üç katlı binanın çatısı yandı Karaman'ın Ermenek ilçesinde üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre üç katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

-------------------------- - Binanın çatısının yanması

- İtfaiyenin yangına müdahalesi Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK DHA) =================================================== İnşaattan düşen işçi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Özer Dadük (34), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, inşaata gelen Dadük'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Özer Dadük, çalıştığı inşaatın en üst katından, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Dadük'ün zemine çakıldığını gören diğer işçiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Dadük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alıp, inşaata gelen Dadük'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Özer Dadük'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Ölen adamın yakınlarının ağlaması

- Adamın düştüğü inşaatın görüntüsü

SÜRE: 00'44" - BOYUT:81,7 MB

Haber:Ali ARSALAN-Kamera:SAMANDAĞ (Hatay),(DHA) ====================================== Mezarlıkta intihar etti Gaziantep'te, Ferit G. (28), mezarlıkta ağaca bağladığı eşofmanın üstünü boynuna geçirip, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlık Müdürlüğü görevlileri, mezarların arasındaki ağaçta asılı bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde kendisini eşofmanıyla ağaca asan kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. İnceleme sonrası intihar eden kişinin hurdacılık yapan Ferit G. olduğu anlaşıldı ve cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ferit Güler'in fotoğrafı

- Olay yeri

- Polis ekihleri

- Cenazenin araca konulması

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:222 MB ====================================== Niğde’de 30’a yakın aracın lastikleri bıçakla kesildi

NİĞDE’de 30’a yakın aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla kesildi. Nar ve İlhanlı Mahallerinde sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, araçlarının lastiklerin kesildiğini görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede 30’a yakın aracın lastiklerinin bıçakla kesildiğini tespit etti. Bazı araçların 4 lastiğinin birden kesildiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, bazı araç sahipleri çekici çağırarak otomobillerini kaldırttı. Tek lastiği kesilen otomobil sahipleri ise yedek lastiklerini taktı. Mahalle Sakini Erdoğan demirci, “Mahallede 10 kişi mağdur durumda arabalarının lastikleri kesilmiş. 1 ay öncede aynı şekilde mahallede arabaların lastikleri kesildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip kimin yaptığını çözecekö dedi. Yine Mahalle sakinlerinden Selim Cengiz ise, “1 ay önce sokakta 3 tane arabamız vardı. Sokağa kimler girdiyse sırasıyla teker teker lastikleri bıçaklamışlar. Bu sokağı bitirmişler, başka sokağa geçmişler, mahalleyi komple kesmişler. Kimin yaptığının bulunmasını istiyoruzö dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.