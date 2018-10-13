DHA YURT BÜLTENİ 9

Kılıçdaroğlu: İyilerin peşinden gitmek hepimizin görevi Zafer BARIŞ-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu kültürünü velilerin, erenlerin şekillendirdiğini belirterek, "Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyilerin iyi olduğunu kabul etmek ve onların peşinden gitmek, hepimizin görevidir. Güzellikleri nerede yitirdiysek, onları arayıp bulmalıyız. İlk gideceğimiz yer, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yunus Emre’nin öğretileridir" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 55'inci Ulusal, 29’uncu Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli’yi Anma Kültür Etkinlikleri’ne katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kadınlar korosunun konserinin ardından, semah gösterisi yapıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu kültürünün, velilerin, erenlerin şekillendirdiği bir harman olduğunu belirterek, ‘’Bu kültürde ötekileştirme yok, cehalet yok ilimle gidilen yol vardı. Bu kültürde ayrılık, gayrılık yok. Özetle bu kültürün özünde insan var. Hacı Bektaş-ı Veli bir insan dostudur. Ahmet Yesevi ocağında eğitim almıştır. Görevi, Anadolu’nun İslamlaşması ve Türk yurdu olmasıdır’’ dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin, ‘’Çalışmadan geçinen bizden değildir’’ dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ‘’Çalışma hakkı elinden alınan, üretmeyen, üretmesi için gereken malzemeleri elinden alınan kesimlerin haklarını da savunur. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyilerin iyi olduğunu kabul etmek ve onların peşinden gitmek, hepimizin görevidir. Güzellikleri nerede yitirdiysek, onları arayıp bulmalıyız. İlk gideceğimiz yer, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yunus Emre’nin öğretileridir. Anadolu’yu bizlere yurt yapan erenlerimizi, dervişlerimizi bir kez daha minnetle anıyorum. Bize bu ülkede özgür bir şekilde, onurumuz ve şerefimizle yaşamamıza imkan veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’ Kılıçdaroğlu, şiir, kompozisyon ve öykü yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Bektaşilik konularında araştırmalar yapan Dursun Gümüşoğlu’na da, Hacı Bektaş-ı Veli Dostluk ve Kardeşlik Ödülü’nü, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinanoğlu verdi. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu da konuşmasında, Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretilerinin her dönemde yol gösterici olduğunu belirterek, ‘’Hep birlikte, kardeşçe yaşayalım. Gönül gözünüz açık olsun, yüreğiniz aşkla dolsun’’ dedi.

Etkinlikte, Alevi derneklerinin bildirisi de okundu. Bildiride, ‘’Devletin resmi dili olamaz. AİHM kararları derhal uygulanmalıdır. Devlet yönetiminde liyakat esas olmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk zamanındaki kuruluş amacına uygun hale getirilmelidir’’ denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Detaylar ==================== CHP'den Arda Turan açıklaması Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz." dedi. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Zonguldak'a geldi. Program öncesi Zonguldak Belediyesi'nin verdiği kahvaltıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya, 21'inci yüzyılın cevherinin sporcu gençler olacağını söyledi. Batı Karadeniz'in, özgün iklimi ve coğrafi yapısıyla yamaç paraşütü, dağcılık, trekking, rafting gibi pek çok spor dalına elverişli olduğunu ifade eden Kaya, şöyle dedi:

"AKP’nin bir spor politikasının olmaması, sporu sadece medyatik ve halkı uyutmaya yarayan bir araç olarak görmesi, spor alanını da kuruttu. Batı Karadeniz dendiğinde akla spor gelmiyor. Oysa bu bölgede spor gelişirse refah artar, turizm artar, ekonomi canlanır, bölge halkı kalkınır. Sosyal demokrat belediyeler, sadece ekonomiye, sosyal hayata değil, aynı zamanda spora ve sporcuya da derman oldu. Bundan sonra de derman olmaya devam edecek. Bizim belediyelerimizin olduğu kentler, sporcu yetiştiren, sağlıklı kentler olmaya devam edecek." ARDA TURAN HAKKINDA KONUŞTU

Başakşehirspor’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin’in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili basın mensuplarının sorusunu cevaplayan Kaya, “Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Eğer karanlık dehlizlerde bir hayat sürmeye devam ediyorsa bir müddet sonra genç ve yetenekli kuşaklarımızı kaybetmeye başlıyoruz. Türkiye’de futbol, halkı uyutma aracı olarak kullanılmaya başladı, tıpkı Brezilya’da olduğu gibi. Gençlerimiz buna teslim olmamalı. Arda’ya öğüdüm şudur. Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun." dedi.

SPOR DOSTU MOBİL SAĞLIK ARACININ AÇILIŞI YAPILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, daha sonra Zonguldak Belediyesi tarafından yaptırılan Sporcu Dostu Mobil Sağlık Aracı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, amatör futbol kulübü yöneticileri ve futbolcuları katıldı. Kaya, sporcu dostu mobil sağlık aracının Türkiye'de yerel yönetimler bazında bir ilk olduğunu söyledi. Aracın, özellikle amatör liglerde büyük eksiklik olan futbolcuların tüm sağlık bakımlarını yapacağını anlatan Kaya, "Zonguldak Belediyesi, önce spor yapın, spor sağlığınızı korur demeyecek. Önce bu araçla spor yapmak isteyenleri sağlık taramasından geçirecek. Daha sonra kim hangi sporu yapabilir, kim ne kadar koşabilir, kim sahada e kadar kalabilir bunu belirleyecek. Türkiye’de yerel yönetimler alanında bir ilk oluyor. Özellikle enerji kaynağımız olan gençlerimizin enerjisini ortaya çıkartıyorlar. Bu projenin Türkiye’de bütün belediyelere örnek olmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın da katıldığı kahvaltı programından detaylar

-Yıldırım Kaya’nın kahvaltı programındaki açıklamaları

-Spor Sağlık Mobil Aracı’nın açılışından detaylar ve açıklama

-Yıldırım Kaya’nın Arda Turan ve Şarkıcı Berkay kavgası hakkındaki açıklamaları

-Detaylar Haber-Kamera:Cüneyt Özfidan-Zonguldak(DHA)

-Süre: (5:50) Boyut: (652 MB) ========================= CHP'li Salıcı: HDP ve AK Parti'nin oylarına talibiz Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Diyarbakır'da düzenlenen 7'nci Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'nin oylarına talip olduklarını belirterek, "HDP'nin oyuna talip olursa, ondan oy almak isterse, bunun adı bölücülük mü oluyor? Biz HDP'lilerin oyuna talibiz arkadaşlar. Biz sana oy vermiş olan, şu anda 'elim kırılsaydı vermeseydim' diyen Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşların da oyuna talibiz" dedi. CHP'nin 7'nci Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Diyarbakır'da bir otelde yapıldı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile partisinin 7 milletvekili ve bölgedeki 15 il başkanı katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, siyasetin, siyasi aktörlerle yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Siyaset siyasi aktörlerle yapılır. Milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, sivil kanaat önderleri, avukatlarla yapılır. Ama kim bu düzene razı değilse, bu hükümetin politikalarını eleştiriyorsa ertesi gün ya gözaltında ya da cezaevindedir. Böyle bir ortamda, burada siyaset yapılıyor, bütün bir bölgede ve neredeyse Türkiye'de bu ağır koşullarda burada siyaset yapılıyor ama buna rağmen, biz burada hiç kimsenin endişesi olmasın, bizler bir dayanışma zemini yarattık. Bölgede bundan 7-8-9 yıl önce 'Hangi partiye oy vermezsin?' dediklerinde CHP'ydi. Şimdi ise 'Kendi partine oy vermezsen hangi partiye oy verirsin?' diye sorulduğunda, ikinci seçenek CHP'dir. Bütün siyasi partiler bakımından söylüyorum." 'HDP VE AK PARTİ OYLARINA TALİBİZ' Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise yerel seçimlerde HDP ve AK Parti oylarına talip olduklarını söyledi. Salıcı, şunları kaydetti: "Bu yıpranmış, 3,5 ay önce seçimden çıkmasına rağmen yıpranmış olan iktidarın karşısında; bütün mazlumların, hakkı yenen herkesin, dünyaya soldan, sosyal demokrasiden bakan bütün yurttaşların bir arada, siyasi partiler üzerinden değil tabanda, sandıkta, kanaat önderleri üzerinden bir araya geldiği bir yerel seçim sürecini öngördük. Bize diyorlar ki, 'Siz HDP'yle ittifak yapacakmışsınız'. Biz daha 3 ay önce İYİ Parti ile ittifak yaptık, Saadet Partisi'yle ittifak yaptık. HDP'yle ittifak yapmadık. Ama ben şunu biliyorum; Diyarbakır'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok düşük. Bu toplantıya gelen 15 ilimizin de çoğunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok düşük. Burada, şimdiye kadarki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle HDP yarıştılar. Doğrusu bu; sen Adalet ve Kalkınma Partili olarak, HDP'nin oyuna talip oldun, ondan oy almak için çaba gösterdin. Bu senin için doğru bir yoldu, helaldi. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partili, HDP'nin oyuna talip olursa, ondan oy almak isterse, bunun adı bölücülük mü oluyor? Biz HDP'lilerin oyuna talibiz arkadaşlar. Biz sana oy vermiş olan, şu anda 'elim kırılsaydı da vermeseydim' diyen Adalet ve Kalkınma Partili yurttaşların da oyun talibiz. Sen bizi bir yere sıkıştırmaya çalışıyorsun, sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede, nasıl siyaset yapacağını belirleyecek şahıs değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi senden önce vardı, senden sonra da olacak."

CHP'nin tüm yurttaşları kucaklayacağını belirten Salıcı, Türkiye'nin bir bütün olarak çok daha iyi bir yere geleceğini belirterek, şöyle konuştu: "Ne dilinden ne inancından ne de hayat tercihinden dolayı hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak bir siyaseti öngöreceğiz. Bu ülkede huzur isteyen, barış isteyen, kimsenin hakkında gözü olmayan ama kendi hakkını da yedirmeyen insanlarla beraber olacağız. Bunun başka bir yolu yok, birlik ve beraberlik içinde olacağız. Konuştuğu dile bakmayacağız, yediği yemeğe, söylediği türküye bakmayacağız. Bu ülkenin vatandaşı olduğu ve beraber olduğumuz için, herkesi bütün özellikleriyle kabul edeceğiz. Kardeş olacağız, bu ülkeyi çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Eğer Türkiye iyi bir yere gelecekse Hakkari'siyle bir yere gelecek, Edirne, Diyarbakır'la birlikte gelecek. Ülkenin bir tarafında hayatın çok iyi olduğu, bir tarafında sorunların olduğu bir Türkiye bizim özlediğimiz bir ülke değil." Konuşmasında bölgedeki sorunlara da değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları kaydetti:

"Gelelim Kürt sorununa. Son zamanlarda maalesef iktidarın güvenlik siyasetine hapsolmuş olmasından dolayı Kürt kelimesiyle, terör kelimesi aynı cümle içerisinde sık kullanılır oldu. Bu güvenlik siyasetinin Türkiye'ye getireceği hiçbir şey yok. Terörün bitmesi gerekiyor, evet bitmesi gerekiyor. Terörün bitmesi için Cumhuriyet Halk Partisi elinden gelen her şeyi yapacak. Ama biz 90'lı yıllarda da gördük, daha öncesinde de gördük; sadece güvenlik siyaseti ile terörü bitirmek, bu ülkede denenmiş ve çözüm bulunamamış bir yöntem. Bu şekilde terörü ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama bu ülkenin insanlarına demokratik, laik, sosyal hukuk devletini, yargının bağımsız olduğunu, insanların rahat bir şekilde sokakta dolaşabildiği, olağanüstü halin olmadığı bir Türkiye hediye etmek mümkün ve biz bunu yapacağız." Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılanlar

-Milletvekilleri ile il başkanları

-Tanrıkulu'nun konuşması

-Salıcı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) ======================= İsveç'ten Yüksekovalı Duman ailesine yardım eli Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dilektaşı Köyü'nde yaşayan 9 nüfuslu Duman ailesine İsveç'ten yardım eli uzatıldı. Sosyal medya üzerinden Duman ailesini durumunu görüp etkilenen ve yardım kampanyası başlatan Türk vatandaşı öğretmen Yasemin Celep, Yüksekova'ya gelerek aileye yardımda bulundu.

Yüksekova İlçesi'ne 32 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı Köyü'nde yaşayan 2'si engelli 7 çocuk babası Ferhat Duman(41), bir süre önce durumlarını anlatan bir video çekip, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu görüntüler de İsveç'te yaşayan öğretmen Yasemin Celep'in dikkatini çekti. Ailenin yoksulluğundan etkilenen Celep, önce belediyeyi arayıp aile hakkınmda bilgi aldıktan sonra arkadaşlarını ve tanıdıklarını arayarak yardım kampanyası başlattı. Bir miktar para toplayan Celep, çalıştığı okuldan da 3 günlük izin alarak Türkiye'ye geldi. Aileyi evinde ziyaret eden ve acil ihtiyaçlarını belirleyen Celep, daha sonra bir kamyonet dolusu eşya alarak aileye verdi.

Aile büyük mutluluk yaşarken, 16 yıldır İsveç'te yaşayan öğretmen Yasemin Celep, aileye yardımda bulunabildiği için sevindiğini söyledi. Bundan sonra da aile ile olan irtibatını kesmeyeceğini anlatan Celep, "Sosyal medya üzerinde ikisi engelli 9 kişilik Duman ailesinin videosunu izleyince çok etkilendim, bunu üzerine de yardım kampanyası başlattım. Arkadaşlarım, çevrem, yardımsever arkadaşlarım aracılığıyla bir miktar para topladım. Bu parayla da hem gida maddesi, hemde acil olan bir takım ihtiyaçlarını karşıladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsveçli öğretmen Yasemin Celep köyde Duman ailesiniz ziyareti

-Duman ailesi Celep'i kapıda karşılaması

-Karşılamda detaylar

-Evin içini gezen ve aile ile sohbet eden Yasemin öğretmen

-Evin ihtiyaçlarının belirlenmesi

-İhtiyaçların kamyonla köye getirilmesi

-Aile ile röp

-İsveçli öğretmen Yasemin Celep ile röp

-Köyden genel detaylar ==================== Çocuğunun eşinin yanında olduğunu unuttu, kaçırıldı sandı İZMİR'in Bornova ilçesinde, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye giren ve 3 yaşındaki çocuğunun eşinin yanında olduğunu unutup kendisiyle geldiğini sanan bir adam, pastaneden çıkıp otomobiline döndüğünde büyük panik yaşadı. Eşini arayıp, çocuğunun yanında olduğunu öğrenince rahatladı. İlginç olay, Çamdibi semtindeki Burak Reis Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, yiyecek bir şeyler almak için pastaneye girdi. Çıkışta otomobiline gelen adam, 3 yaşındaki çocuğunu annesinin yanında bıraktığını unutup, otomobilde göremeyince panik yaşadı. Çocuğunun kaçırıldığını düşünüp feryat etmeye başladı, "Nasıl olur bu, sadece 2 saniye ya! Nasıl böyle bir şey yaptım ben ya" diyerek gözyaşı döktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin yanında eşini telefonla arayan adam, eşinin, çocuğun kendisinin yanında olduğunu söylemesiyle rahat bir nefes aldı, polisler de olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocuğunun kaçırıldığını sanan kişinin yakınması Haber: Davut CAN - İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Yalnız yaşayan kadın, evinin balkonunda vahşice öldürüldü DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Hamide Çavdar, evinin balkonunda çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanarak öldürüldü. Polis cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Gökpınar Mahallesi-Acıpayam karayolu kenarındaki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki dairesinde yalnız yaşayan, 1 oğlu ve 1 kızı bulunan şeker hastası memur emeklisi Hamide Çavdar, evinin balkonuna çıktığı zaman, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişileri gördü. Çavdar, uğradığı saldırıda vücudunun çeşitli yerinden defalarca bıçaklandı. Çavdar'ın o anlarda çığlık atarak yardım istediği, vatandaşların yardım için koştuğu, ancak yetişemedikleri, saldırganların ise balkondan atlayıp kaçtıkları öğrenildi. Görgü tanıklarının olay yerinden 2 kişinin kaçarak uzaklaştığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve girebilmek için itfaiyeden de yardım istendi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla balkona ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamide Çavdar'ın öldüğü belirlendi. Çavdar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Çavdar'ın dairesine balkondan giren kişilerin, önce apartmanın güvenlik kamerası kablolarını kestiği, ardından zemin katta bulunan düğün salonunun çatısından yürüyüp, Çavdar'ın dairesine klima motorundan tırmanarak çıktıkları sanılıyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntüler

- Balkondan ve apartmandan detay görüntüler

- Zanlıların yürüyerek çıktığı zemin kattaki düğün salonunun çatısından görüntüler

- Balkondaki kan izlerinden görüntüler

- Öldürülen Hamide Çavdar'ın resmi Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Sağlık Sen'den sağlık çalışanlarına şiddete 'mahrumiyet' önerisi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- MEMUR-Sen ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş hükümetten doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların 6 ay sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılıp ücretleri kendi ceplerinden verilmesini talep etti. Başkan Memiş,"2013-2017 yılları arasında 60 bin şiddet vakası var. Şiddet uygulayalara tutuklu yargılama konusu kanunlaştı ama uygulanmıyor. Bu kişiler 6 ay sosyal güvenlikten faydalanmayıp ücretini kendi cebinden versin" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Adapazarı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Memiş, sendika yönetimi ve çok sayıda sağlık personeli sendika üyesinin katıldığı toplantıda hükümetten önümüzdeki süreçte sağlık alanında atılmasını talep ettikleri adımları sıraladı.

Doktor ve diğer sağlık personeline şiddet konusunda yapılan düzenlemenin mecliste kanun haline geldiğini ancak uygulanmadığına dikkat çeken Genel Başkan Memiş, şiddet uygulayan kişilerin 6 ay sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılıp ücreti kendi cebinden vermesini istediklerini kaydederek şöyle dedi: "Bakanlık verilerine 2013-2017 yılları arasında kayıt altına alınan şiddet vakası 60 bin, bakın azımsanmayacak bir rakam. Bunun 18 bini fiziksel, kayıt altına alınmayanları saymadığımız zaman. Geri kalan 42 bini ise sözel şiddet. Araştırmalarda sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma riskinin, gardiyanlar ve polisler dahil diğer sektörlerde çalışanlardan 4 ile 16 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Sağlık çalışanları olarak yaptığımız araştırmada meslek hayatında 11 veya daha fazla fiziksel piskolojik şiddete uğrama oranı sağlık çalışanları arasında yüzde 30 seviyesinde olduğunu tespit ettik. Güvenlik tedbirlerin arttırılması ve hukuki desteğin sağlanmasının yanında, rahmetli Dr. Ersin Arslan'ın katledilmesinden sonra mecliste kurulan araştırma komisyonunda önerimiz doğrultuusunda şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gibi önemli bir düzenleme mecliste kanun haline geldi kabul edildi ancak görüyoruz ki şu anda tutuklu yargılama gerçekleşmiyor. Yine sendika olarak bizim önerdiğimiz şiddet uygulayanların 6 ay boyunca sosyal güvenlik haklarından faydalanmaması sağlık giderlerini kendi cebinden ödemesi gibi bir talebimiz var." dedi.

'SAGLIKTA GELİŞMİŞ ÜLKE STANDARTLARINI YAKALADIK'

Genel Başkan Memiş sağlıkta 16 yılda iş yükünün 3 kat, istihdamın ise 1 kat arttığını ifade ederek, "16 yılda iş yükü en az 3 kat arttı, ancak istihdam edilen sağlık çalışanı sayısıu malesef 1 kat arttı. Sağlık hizmetleri konusunda gelişmiş ülke standartlarını yakalamış durumdayız ancak OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda, ülkemizde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 183 iken, OECD ortalamalarında 330'dur. 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı ülkemizde 273 iken OECD ortalaması 890'dır. Kişi başı müracat ortalaması ülkemizde 8.6'lardayken bu oran OECD ülkelerinde 6.8'dir, yani OECD ortalamasındaki ülkelerin yarısı kadar hekim sayımız, 3'te 1'i kadar sağlık sayımızla daha yoğun bir sağlık hizmeti vermekle karşı kaşrıyayız." dedi.

'SAĞLIK PERSONELİ SAYISINDA AÇIK VAR'

Ülkede sağlık personeli konusunda ciddi açık varken istihdamın yetersiz olduğunu kaydeden Genel Başkan Memiş, "Ülkemizde sağlık alanında KPSS sınavına giren aday sayısına baktığımız zaman toplamda 659 bin sağlık çalışanı KPSS sınavı ile memur olmak istiyor. Bunun 154 bini hemşire bölümü mezunudur. Yani ülkemizde şu anda sağlık personeli noktasında ciddi açık varken, istihdam sorunu varken bu anlamda sağlık çalışanı alım sayılarının yetersiz olması nedeniyle sağlık çalışanlarımız insan üstü bir emek sarf ederek sağlık hizmetlerini yürütmekle karşı karşıyalar. İstihdam politiakalrı konusunda yeni politikalar mutlaka geliştirilmeli sağlık çalışan sayısı arttırılmalı hemşire açığı, hekim açığı, sağlık çalışanı açığı bir an önce giderilmek şartıyla hem sağlık hizmetlerinin nitelikli verilmesi hem de sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması noktasında adımlar bir an önce atılmalı" diye konuştu.

Genel Başkan Memiş ve beraberindeki heyet, toplantının ardından Sağlık Sen Sakarya Şubesi'nin bugün yapılacak olan kongresine hareket etti.