DHA YURT BÜLTENİ 9

1)İDLİB’TEKİ TSK’NIN GÖZLEM NOKTALARINA BETON BLOK SEVKİYATI SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı yapıldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden TIR’lara yüklenen her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton bloklar Cilvegözü Gümrük Kapısına getiriliyor. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib’e götürülüyor. Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ================================================= 2)HAZAR GÖLÜNDEKİ BATIK ŞEHİRDEKİ SURLAR VE SU ALTI KALESİNE ULAŞILDI ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde bulunan ve halk arasında "Batık Şehir" adıyla bilinen tarihi yerleşim alanında 1.5 kilometre uzunluğundaki surlara ve su altı kalesine ulaşıldı.

Hazar Gölü'nde suyun 1830'lu yıllardan itibaren yükselmesi sonucu tamamen suyun altında kalan ancak gölün güneybatısında "Kilise Adası" olarak bilinen noktada tepe noktaları görülebilen "Batık Şehir" suların çekilmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. 11’inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı tahmin edilen batık şehirin UNESCO tarafından tescillenmesiyle, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, batık şehrin Elazığ için önemli olduğunu belirterek, "Müthiş bir keşif yaptık. Hazar Gölü’nde batık şehrin olduğu yerde surlara ve su altı kalesine ulaştık. Fırat Üniversitemizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde arkeolojik çalışmaları başlatıyoruz.Surların uzunluğu 1,5 kilometre. Batık Şehrin gün yüzüne çıkması ile birlikte yerli ve yabancı turist sayımız da daha büyük bir artış meydana gelecek" dedi.

Öte yandan dron ile Hazar Gölü üzerinde çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bırakıyor. Batık şehir ve su altı kalesi olduğu gibi görülüyor. Gölde yaşayan kuşlarla birlikte gelecekte Hazar Gölü'nün turizm sektöründe cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Batık şehirden görüntü

-Surlardan görüntü

-Su altı kalesin

-Göl üzerinde uçan kuşlar

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ================================================= 3))HAKKARİ' DE 101 YAYINEVİNİN KATILIMIYLA 'KİTAP FUARI' HAKKARİ Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen '2'nci Ters Lale Festivali' etkinlikleri kapsamında kentte ilk kez 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı' açıldı. Fuar, 21 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek. 'Hakkari Kitap Fuarı'nın açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Vekili Bakım Albay Besim Gökhan Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Cinegolds Sinemaları'nın sahibi Ufuk ve Bulut Balkis, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, oyuncu ve yazar Murat Tavlı ile kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Vali Toprak ve beraberindekiler, stantları gezdikten sonra Türkiye'nin değişik illerinden 101 yayıncının katıldığı kitap fuarının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Vali Toprak, bilgiye en güzel, en doğru ve en kısa yoldan ulaşmanın okumaktan geçtiğini söyledi. Toprak, amaçlarının gençlere ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu fuarın daha etkili olabilmesi amacıyla İl Özel İdaresi Valiliğimiz tarafından 5 binin üzerinde çocuklara 5'er liralık kuponlar dağıttık. Şu an burada iftiharla söyleyebilirim ki 15 bin çeşit kitap bulunmakta ve sergilenmekte. Ayrıca bu kitaplar arasında birbirinden kıymetli eserleri olan yazarlarımızda aramızda. 102 tane yayınevimiz bu fuara katılım sağladı. Fakat biz bundan sonra çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl tam donanımlı, bilgi sahibi, ahlak sahibi, hepsinden önemlisi insanlar haline getirebiliriz? Buna yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu 17- 21 Ekim kitap etkinliğimizin hayırlı olmasını, çocuklarımıza faydalar getirmesini diliyorum."

Görüntü Dökümü

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- Hakkari valisi Toprak'ın kitap fuarın açılışı yapması

- Vali Toprak konuşması

- Fuara gelen Asker, Öğrenci ve velilerin kitap almaları

- Genel Detay 342 MB - 3 DAKİKA 3 SANİYE ============================================== 4)CHP'Lİ SALICI: ÇİN'DEN DAHA UCUZ İŞGÜCÜ OLAN BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, dolar düzeyinde Türkiye'nin Çin'den daha ucuz işgücü olan bir ülkeye dönüştüğünü söyledi. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya, Burdur, Isparta, Konya ve Karaman il başkanlıklarının yöneticilerinin katıldığı '2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık ve Değerlendirme Bölge Toplantısı', Akra Otel'de düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Aydın Özer, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, il ve ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, 5 kentin il başkanları ve partililer katıldı.

AK PARTİ'YE ELEŞTİRİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Oğuz Kaan Salıcı, Ak Parti'nin 2002 yılında iktidarı devraldığında yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele sözü verdiğini, 16 yılın sonunda yoksulluğun katlandığını ve hak arama mücadelesinin verilemediğini söyledi. Kalkınmanın ortadan kalktığını ileri süren Salıcı, "Dünyada itibar problemi yaşayan bir Türkiye ortaya çıktı. İktidar Türkiye'de olumsuz bir şey olduğu zaman, bunu kendisi dışındaki güçlere mal ediyor. İyi bir şey oluyorsa 'iktidar bunu yaptı' diyen bir siyasi anlayış ile karşı karşıyayız. Sınır ihlali yaptığı ileri sürülen Rus uçağı düşürülmüştü. İlk bir saat, uçağı kimin düşürme talimatı verdiği konusunda yarışa girdiler. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri bozuldu. Yıllar geçtikten sonra Rusya ile ilişkiler düzeldi. Bugün uçağı kimin düşürdüğüne yönelik somut bir durum yok" diye konuştu.

'MCKINSEY DOĞRU SÖYLÜYOR'

Türkiye'de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelen ABD'li McKinsey şirketinin dün yaptığı bir açıklama olduğunu dile getiren Salıcı, "Şirket, Türkiye'nin ucuz işgücü cennetine dönüşmüş durumda olduğunu, Çin'den daha fazla ucuz işgücü bir ülkeye dönüştüğünü söylüyor, doğru söylüyor. Dolar düzeyinde bakarsanız Çin'den daha ucuz işgücü olan bir ülkeye dönüştük. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin doğalgaz, elektrik, petrolde dünyada en ucuz ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Bu tür açıklamalar akıllarla dalga geçmektir. Bakan İsveç'te kazanıp petrolü Türkiye'de alıyorsa bu mantıklı. Ama eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanıysa yaptığı açıklama ile taşıdığı koltuğun anlamını bilmiyor demektir ya da Türkiye'nin gerçeklerinden uzak bir noktada yaşıyor demektir" dedi.

'SARAYA KAYNAK VAR, EMEKLİYE YOK'

Türkiye'de bir saray ekonomisi, bir halkın ekonomisi oluştuğunu ileri süren Oğuz Kaan Salıcı, sarayda lale devri yaşandığını söyledi. Halkın ekonomisinde işsizlik, yoksulluk, huzursuzluk olduğunu dile getiren Salıcı, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mecliste konuyu gündeme getirdik. İktidar kaynak yok, maliyet büyük diyor. Sarayı yaparken, uçan sarayı alırken kaynak var, iş emekliye gelince kaynak yok. Bizim üzerimizde ağır bir sorumluluk var. Bu iktidarı yerel seçimlerde geriletme ve Türkiye'yi yerel seçimler üzerinden bu iktidarı değiştirme sorumluluğumuz var" diye konuştu.

DESTEK DAVETİ

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da Antalya'yı yeniden sosyal demokrat belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi. Kumbul, "Demokrasi, özgürlük ve adaletten yana olan, Türkiye Cumhuriyeti için mücadele edenleri CHP'li adayları desteklemeye davet ediyorum. Hep beraber çalışıp hep beraber kazanacağız" dedi.

BÖCEK VE UYSAL FARKLI KÖŞELERDE

Toplantıyı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aday olacağını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve partisinin görev vermesi durumunda aday olacağını belirten milletvekili Çetin Osman Budak da izledi. Uysal toplantıyı salonun solundan, Böcek ise sağından takip etmeyi tercih ederken, Budak da ortada oturdu. İlçe belediye başkan aday adayları da toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü

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Protokolün görüntüsü

Partililerin görüntüsü

Genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Kalıcı'nın konuşması

338 MB -- 03.03 // HD Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ========================================================= 5)FASHİON PRİME'DA DEFİLE RÜZGARI İZMİR'de, hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yeni bir soluk getiren Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda düzenlenen defileler nefes kesti. Ünlü mankenlerin giydiği özel kıyafetlerden oluşan defilelerde sektör profesyonelleri Fashion Prime podyumunda kumaşların dansına şahit oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ikincisi 17 Ekim Çarşamba günü fuarizmir'de başladı. Hazır giyim sektörünün alt dallarında bulunan kumaş türleri, aksesuarlar başta olmak üzere rengarenk kıyafetlerin profesyonel ziyaretçiye sunulduğu Fashion Prime'da düzenlenen defileler büyük ilgi gördü. Fuar'da yeralan 21 katılımcı firmanın renk renk kumaşlarından üretilen kıyafetlerinden oluşun koleksiyon ve Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun genç tasarımcıların koleksiyonu Fashion Prime podyumunda sergilendi. Sektör profesyonelleri, ürünleri mankenler üzerinde görme fırsatı da buldu.