DHA YURT BÜLTENİ 9

BERGER'DEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolması ve son olarak öldüğünün açıklanmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Christian Berger, "AB temsilcimizin dediği gibi bu konuyla ilgili adli soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili kişilerle, Türk hükümetiyle temasa geçilmesi lazım. Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Heyet daha sonra antik kentteki gezilerine devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Büyükelçilerin Efes Antik Kenti gezisinden görüntü

- AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in açıklamalarından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / SELÇUK (İzmir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================

TBMM Başkanı Yıldırım, "Darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak ulaşmaya çalışacaklar"

Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli),(DHA-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın temel atma törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Törene TBMM Başkanı Yıldırım ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Paylaşarak yaşandığı taktirde yoksulluğun olmadığı bir dünyada kardeşçe yaşanabileceğini söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, "Bu topraklara vurulan her kazma ile çakılan her çivi, dikilen her sütun ile coşku ve heyecanı katlanarak büyüyen bütün kardeşlerime, gençlere en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Sevgi bizim gıdamız. İşimizi sevgiyle yapıyoruz. Milletimize, ülkemize sevgiyle hizmet ediyoruz. Sizlerle aramızdaki bağları sevgiyle güçlendiriyoruz. Sevgi maddi ve manevi bütün yoksullukların çaresidir. Sevgiyi aramızda ne kadar yayarsak toplum olarak ülke olarak o kadar mutlu oluruz. Eğer hırslarımızı yener, paylaşarak yaşarsak yoksulluğun olmadığı bir dünyada kardeşçe yaşayabiliriz" dedi.