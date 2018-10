DHA YURT BÜLTENİ 9

"Bizim Türk arkadaşlarımızın bilmesi gereken bir husus, Filibe ülkenin askeri merkezidir. Bölge dahilindeki bölüklerle birlikte Bulgaristan ordusunun yüzde 50'i burada kuruludur. Böylece sayın valinin yetki sınırları içerisinde geri kalan 27 valinin toplam ordusundan daha fazla orduya sahiptir. Bu bağlamda valimizin sözlerini teyit ediyorum, sizin her Euro, lira ve levanız burada güvenli yerdedir"

Yaklaşık 15 bin nüfusu bulunan Ezine ilçesinin Çanakkale ve Ayvacık tarafından girişlerine geçtiğimiz 28 Şubat tarihinde, karayolları can ve mal güvenliğini temin ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla konulan EDS'ler, ilçede yaşayan halkın tepkisine yol açtı. Ezine ilçesinde yaşayan esnaf Yıldırım Kurt (46), Haziran ayında kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle EDS tarafından kesilen cezanın haksız olduğu iddiasıyla yaptığı itirazın kabul edildiğini söyledi. Kurt, EDS'nin yerinin yanlış olduğunu ve hatalı ceza kestiğini iddia ederek, kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. EDS nedeniyle 20 bin TL'yi bulan miktarda ceza yiyenlerin de bulunduğu ilçe halkı kampanyaya destek verdi. Kısa sürede bin 500 imza toplandı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN BİR FAYDASI YOK'

Ezine ilçesindeki peynir üreticisi Anıl Kahraman (38), sürekli ceza ödemekten dolayı mağdur olduklarını, EDS'nin yerinin değişmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. EDS'nin bulunduğu yerin can güvenliği açısından hiçbir faydası olmadığını ileri süren Kahraman, "Sürücü EDS'nin bulunduğu noktada hızını kesiyor. İlçe merkezinde süratle devam ediyor. Bizim yol üzerinde dükkanlarımız var. Her gün biz bununla içiçeyiz. Bu EDS'nin yerinin yanlış olmasından dolayı rahatsızız. Eğer can güvenliğimiz içinse biz de EDS'nin yanındayız. EDS'nin bulunduğu alana yakın bir bölgede yeni okul yapıldı. Çocuklarımız için de faydalı değil. EDS'lerin bulunduğu alan Ezine'nin dışında, yaya geçişiyle alakası olmayan bir yer. Olması gereken yerde değiller. İmza kampanyası başlatıldı. Biz bu kampanyaya destek veriyoruz" diye konuştu.

Kampanya sonunda Ezine Belediye Başkanlığı'na verilecek olan dilekçede, D550 karayolu üzerinde hız ihlallerini tespit eden kameraların arzu edilen amacı karşılayamadığına dikkat çekildi. Söz konusu kameraların, Ezine belediye sınırlarını belirleyen tabelaların dışındaki bölgelerde olduğunu belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: