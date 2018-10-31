DHA YURT BÜLTENİ 9

Camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla tehdit etti ŞANLIURFA’da çekildiği ileri sürülen, Suriyeli olduğu belirtilen kişinin, camını kıran çocuğu sopa ve bıçakla tehdit ettiği görüntüler, tepkiye neden oldu.

Kentin bir kırsal bölgesinde yaşandığı belirtilen, ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntüde; tarlada oynayan çocuklardan birinin attığı top, Suriyeli ailenin evinin camına isabet etti. Cam kırılırken, ev sahibi dışarı çıkıp, elinde bıçak ve sopayla topu atan 12-13 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Arapça konuşarak hakaret eden Suriyeli, elindeki bıçağı çocuğun boğazına dayayarak öldürmekle tehdit etti. Aldığı sopa darbeleri ve bıçaklı tehdit karşısında gözyaşı dökerek 'tamam' diyen çocuğa yönelik şiddet dakikalarca devam etti.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı yeri belirleyip, çocuğu tehdit eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlilerinin de bulunması halinde şiddete maruz kalan çocuğa psikolojik destek sağlayacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elinde sopa ve bıçakla çocuğu kovalayan Suriyeli şahıs

- Çocuğu sopayla darp etmesi bıçak çekmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

2MB ============== Sandıklı'nın çiçekleri jeotermal serada yetiştiriliyor

*- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 1000 metrekarelik alanda kurulan jeotermal serada 600 bin çiçek yetiştiriliyor. Çiçekler ilçede caddelerin ve sokakların peyzaj çalışmasında kullanılıyor.

Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Jeotermal Enerji'nin (SANJET) destekleriyle geçen aylarda jeotermal çiçek serası kurdu. Konutların ısıtmasından gelen atık sıcak suyla ısıtılan serada 4 mevsim 600 bin çiçek yetiştiriliyor. Yetiştirilen çiçekler Sandıklı Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda yapılan peyzaj çalışmalarında kullanılıyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "SANJET olarak ilçede konutlarımızı ısıttığımız su kullanarak ısınmasını sağladığımız bir çiçek serası inşa ettik. 1000 metrekarelik bir alan. Bu alanda biz yılda 4 defa çiçek üretimi yapıyoruz. Yazlık, kışlık, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere. Bütün çiçeklerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Toplamda 4 defa ürün alabildiğimiz serada 600 bin adet çiçek üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu da Afyon genelinin peyzaj çalışmasına hitap etmekte. Hatta çevre illere de buradan katkı sağlayabileceğiz. Maliyet olarak bize hiçbir maliyeti yok. Isıtmadan dönen suyumuzu kullanıyor sonra yer altına tekrar veriyoruz. Şu an için satış yapmıyoruz. Ama bunun için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ürettiğimiz çiçekleri Sandıklı'nın peyzaj çalışmasına kullanıyoruz. İstasyon Caddesi'ndeki çiçeklerimizin tamamı burada üretildi. Önümüzdeki süreçte katma değer sağlayarak satışını da gerçekleştireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seranın dışından görüntü

- Seranın içinden görüntü

- Belediye Başkanı Mustafa Çöl serada incelemesinden görüntü

- RÖP: Mustafa Çöl(Belediye Başkanı)

- Serada üretilen ve ilçede cadde ve sokaklarda peyzaj çalışmasından kullanılan çiçeklerin görüntüleri

252 MB /// 02.16"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) ================= Vali Toprak'a davul- zurnalı uğurlama Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- RESMİ Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Konya Valiliği'ne atanan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, davul-zurna eşliğinde söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı.

Hakkari'de 2 yıl görev yapan ve Konya'ya atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmuttalip Özbek, Esat Canan, Hakkı Töre, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Veda töreninde konuşan Vali Toprak, Hakkari’den ayrılmanın üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek, "Bugünlerde duygu yoğunlaşması oluyor. Gerçekten kolay bir veda değil. Burada çok güzel dostluklarımız oldu. Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde çok ciddi dostluklarımız oluştu. Çok güzel anılarımız geçti. Benim için kolay bir ayrılık ortamı ve konuşması değil. 1 Haziran 2016 yılında çıkan valiler kararnamesi ile Hakkari'ye atanmıştım. 7 Haziran 2016’da sizlere hizmet etme şerefiyle görevime başlamıştım. Ben gittiğim yerleri kolay kolay unutmam. İrtibatı da kesmem. Bu sevgimiz bu muhabbetimiz devam edecek. Hakkari’deki çalışmalarımız, anılarımız yaşamış olduğumuz güzel anılar, ölüme kadar kalbimizde yer edecek.Onun için benim size emanetim devlet dairesiyle, sivil toplum örgütüyle, siyasi partisiyle herkesin şu Hakkari için ellerini kollarını sıvayıp çalışmaya devam etmeleridir. Coğrafyasıyla, insanıyla bütünleştiğim kalben tek parça olduğum, canım kadar sevdiğim Hakkari ilinden ayrılmanın üzüntüsü ve burukluğunu yaşıyorum. Beni bir Hakkari sevdalısı, Hakkari dostu olarak her zaman kalbinizde ve aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Terörle mücadelede başarılı operasyonlar düzenleyen komutanlar ve onların emrindeki güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZ VE HALKIMIZLA BİRLİKTE OLDUNUZ'

Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ise, Vali Toprak'a yeni görev yerinde başarılar dilediklerini ifade ederek, "Bizler asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularımızla beraber sizin liderliğinizde, bize sağladığınız hakikaten huzur ortamında bunu zirvede yaşayarak moral ve motivasyonla beraber, iki yıldan fazla süredir beraber yürüttüğümüz hem teröristle mücadele faaliyetlerinde hem de birçok faaliyette başarıyla üstesinden geldik ve aynı moral ve motivasyonda devam ediyoruz. Devletimizin hakikaten bir uyum içerisinde çalışması, özellikle böyle hassas yerlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bizler, bunun zirvesini hakikaten samimiyetle söylüyorum sizinle beraber yaşadık. Bu geçirdiğiniz 2,5 sene içerisinde hep beraber dağlara beraber çıktık. Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle beraber oldunuz. En önemlisi halkımızla beraber oldunuz. Onları hakikaten yürekten dokunabilmek çok önemli. Sizlerle beraber ulaştığımız halkın içerisinde olduğumuz günlerde ben bizzat bunu hissetim. Hakikaten sizin adınıza onur duydum. Yeni atamanızın size, ailenize yeni iliniz olan Konya’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

PROTOKOL-HALK HALAYI Veda programında, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne bağlı Reng-i Hakkari grubunun halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sahneye çıkan sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde Vali Toprak, eşi Funda Toprak, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile diğer protokol üyeleri vatandaşlarla beraber halay çekti. Programın sonunda Vali Toprak’a Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından “fahri hemşehrilik beratı takdim edildı. Törende diğer protokol üyeleri de çeşitli hediyeler takdim etti. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Toprak veda gecesine gelen davetlilerin masasını gezip sohbet etmesi - Yerel sanatçıların şarkı söylemesi - Halk oyunları ekibinin gösterisi - Türkçe Kürtçe eşliğinde halay çekilmesi

-Davetlilerle halay çeken Vali ve eşi - Genel ve detay =========================== Harran Üniversitesi Rektörü'nün sözleri tepki çekti

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, pazar günü bir televizyon kanalında yayınlanan programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a itaat etmenin farz olduğunu, karşı çıkmanın ise haram sayılacağını ifade etti.

Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını ve yeni sistemde daha yetkili olduğunu ifade eden Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız. İslami olarak Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz, Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Programın ardından birçok izleyici ve sosyal medya kullanıcısı Rektör Taşaltın’a tepki gösterdi. Açıklamaları yankı uyandıran Taşaltın'a, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da twitter hesabından, "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Sözleri tepkiye yol açan ve kent dışında bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın'ın konuyla ilgili açıklama yapmayacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ramazan Taşaltın'ın arşiv görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

33MB =============== Diriliş Gençlik Federasyonu, 1 milyon çocuğa oyuncak dağıttı Behçet DALMAZ- Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -(DHA)-DİRİLİŞ Gençlik Federasyon'un, 2 milyon çocuğa oyuncak dağıtmak hedefiyle başlattığı proje devam ediyor. Federasyon 'Doğu-Batı Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türkleri'nin yaşadığı Ulupamir Mahallesi İlkokulu ile Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda eğitim gören öğrencilere 800 oyuncak dağıttı. Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, şu ana kadar gittikleri 20 kentte 1 milyon çocuğa oyuncak dağıttıklarını, hedeflerinin 2 milyona ulaşmak olduğunu söyledi. Diriliş Gençlik Federasyonu, Türkiye'nin 20 kentinde, 'Doğu-Batı Kardeşlik Köprüsü' projesi kapsamında yaklaşık bir milyon çocuğa oyuncak dağıtıldı. Bu kapsamda Van'ın Erciş ilçesine gelen Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın'a ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu eşlik etti. İlk olarak Erciş İlçesi'ndeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda eğitim gören 400 çocuğa oyuncak dağıtan Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve Algın, bir süre çocuklarla sohbet etti.

ULUPAMİR'DE OYUNCAKLARI ASKERLER DAĞITTI Daha sonra Erciş ilçesine bağlı 36 yıldır Kırgız Türklerin yaşadığı 2 bin 300 nüfuslu Ulupamir Mahallesi ziyaret edildi. Algın'a, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar ve askerler eşlik etti. Kırgız Türkleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Algın ve beraberindeki askeri yetkililer, buruda eğitim gören 400 çocuğa da oyuncak dağıttı. Köy Muhtarı Eyüpman Koşar, çocuklarına oyuncak dağıtan Aygın ve komutanları evinde misafir edip, çeşitli ikramlarda bulundu. Muhtar Koşar, Algın'a Kırgız kalpağı hediye edildi. İl il dolaşarak çocuklara oyuncak dağıtan ve kendi mahallelerinin çocuklarını da unutmayan Algın'a teşekkür etti. 'ÇOCUKLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRMEYE GELDİK' Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Algın, kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını; şu ana kadar yaklaşık bir milyon çocuğa oyuncak hediye ettiklerini belirterek,"Biz çocukları sevindirmek için 'Doğu-Batı kardeşlik köprüsü' projesi başlattık. Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Manisa, İzmir gibi bugüne kadar yaklaşık 20 ilde oyuncak dağıttık.Van'a geldik. Daha sonra Hatay ve Gaziantep'e gideceğiz.Çocukların mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Sadece oyuncak değil, bu bir gönül alma projesi. Gittiğimiz okulların eksikliklerini görüp, okul müdürlerimizle birlikte hareket ederek, eksiklerini tamamlıyoruz. Bu projede çok olumlu tepkiler alıyoruz. Zaten çocukların yüzündeki tebessüm en güzel tepkiyi gösteriyor. Onun için biz onların gönlüne girmeye geldik" dedi.

'ÖNEMLİ BİR PROJE' Erciş Yatılı ilköğretim Bölge Okulu'nda oyuncak dağıtım programına katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından başlatılan projenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Memleketin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine güzel hizmetler sunmak, insanların kardeşlik ruhunu tekrar ön plana çıkartmak ve böyle bir amaca hizmet etmesi nedeniyle Diriliş Gençlik Federasyonu'na teşekkür ediyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ulupamir Mahallesi'nden genel görüntü

-Köyden detaylar

-Okul

-Okulda eğitim gören Kırgızlı öğrenciler

-Sınıfta öğrencilere oyuncak dağıtan Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ve görevli komutanlar

-Oyuncakları alan öğrenciler

-Erciş Yatılı Bölge okulundaki öğrencilere oyuncak dağıtılması

-Detaylar

-Berivan Algın ile röportaj

-Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile röportaj

-Bir öğrenci ile röportaj

-Algına hep bir ağızdan teşekkür eden öğrenciler

-Ulupapirli öğrencilerin Berivan Algın ve askerlerle okul önünde hatıra fotoğraf çektirmeleri

-Algın, ulupamir mahallesi muhtarının evine giderken

-Evde yapılan çeşitli ikramlar

-Mahalle Muhtarı Eyüpman Koşar'ın Algın'a hediyeler vermesi

-Oyuncak alan öğrencilerin mutluluğu

-Güvenli önlemi alan askerler

======================= İdrarıyla araç camlarını silerken yakalanıp gözaltına alındı Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de şişeye doldurduğu idrarıyla kırmızı ışıkta duran araçların zorla camlarını silip, sürücülerden para isteyen Tanju Ç. (30) ve 11 yaşındaki kardeşi Y.Ç. gözaltına alındı. Gaspa teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan kardeşlerin üzerinde 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta, kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını silip, para isteyen kişiler hakkında, şikayet olması halinde gasptan işlem yapılarak adli makamlara teslim edileceğini açıkladı. Asayiş Şubesi, Toplum Destekli ve Çocuk Şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşak ve trafik ışıklarında sıkı denetim başlatıldı. Dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kartal kavşağında Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'nin kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalışıp, sürücülerden para istediklerini belirlendi. Mobese kameralarına yansıyan görüntülerde, Tanju Ç.'nin, idrarını bir şişeye yaptığı, ardından da bununla araçların camlarını sildiği ve sürücülerden para aldığı görüldü.

Harekete geçen Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Tanju Ç.'nin üzerinden, içine idrarını yaptığı şişe ve cam silici çıktı. Kardeşi Y.Ç.'nin üzerinde ise 50 santim uzunluğunda 'Rambo' da denilen bıçak ele geçirildi. Tanju Ç.'nin bıçağı, polisleri görünce kardeşine verdiği ortaya çıktı. Araç sahiplerinden O.Y., Nevşehir'in Ürgüp ilçesi nüfusuna kayıtlı Tanju Ç. ve kardeşi Y.Ç.'den şikayetçi oldu. Y.Ç., yaşı küçük olduğu için Çocuk Şubesi'ne teslim edildi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından gaspa teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek. Görüntü Dökümü:

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-Zanlının görüntüsü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Diğer genel- detay görüntüler Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

387 MB ==================== Silifke'de muz hasadı başladı MERSİN'in Silifke ilçesinde muz hasadı başladı. Üreticiden kilogram fiyatı 3 TL'den alınan muz, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Muz üreticisi İsmail Gürses, Silifke'deki ilk muz üretiminin 5 yıl önce yapıldığını söyledi. Seraların yanına yapılan işleme ve saratma tesisleri ile Türkiye'nin her tarafına kaliteli muz gönderdiklerini belirten Gürses, "Çiftçimiz; çilekten, limondan, kayısıdan ve tüm ürünlerden kazancının çok daha fazlasını muzdan elde etti, gelirini yükseltti. 5 dönüm ile başladığımız Silifke'deki muz maceramız, şu anda 3 bin dönüm sera ile doruğa çıktı. Yıllık 24 bin kilogram hasatla, yurtdışına verdiğimiz dövizlerin cebimizde kalmasını sağladık. Muz tüm çiftçilerimizi memnun etti ve daha fazla muz dikmek için çaba sarf etmemizi sağladı" dedi.