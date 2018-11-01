DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SUYU KİRLENEN KÜÇÜKKARA DERESİ, KÖYLÜLERİ İSYAN ETTİRDİ BURSA'nın, Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan ve 2 köyden geçerek, Uluabat Gölü'ne karışan Küçükkara Deresi; kirli akması ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle bölgede yaşayan köylüleri isyan ettirdi. Köylülüler, dereninin Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2014 yılından itibaren faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinin atıklarından dolayı kirlendiğini iddia etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Adaköy ve Taşköprü köylerinden geçip Uluabat Gölü'ne dökülen Küçükkara Deresi'nin kirliliği ve çevreye yaydığı kötü koku, köy sakinlerini isyan ettirdi. Üzeri yaklaşık 15 santimetrelik atıkla kaplanan ve suyu siyaha dönen derede yaşayan balıklar ve diğer hayvanlar da telef oldu. Köydeki tarımı olumsuz etkilediğini de belirten köy sakinleri, bu kirliğine neden olan fabrika için gereğinin yapılmasını bekliyor.

"KÖY KAHVESİNDE OTURAMAZ OLDUK"

Küçükkara Deresi'nde eskinden su içtiklerini, balık tuttuklarını ve yüzdüklerini belirten Adaköy Muhtarı Vefa Dizbey, "Bu dere 2014 yılına kadar tertemizdi. Sonra Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir tavukhane kuruldu. Bu dereye en yakın fabrika burası. O fabrikadan önce dere tertemiz akıyor. Deremiz bu sane tamamen bitti. Bu derede balık tutardık, içme suyunu buradan alırdık. Şimdi bırakın balığı; kaplumbağa, kurbağa bile kalmadı derede. Yetkililerden bir an önce buna çözüm bekliyoruz. Kokudan çamı, kapıyı açamıyoruz. Kokudan dolayı köy kahvesinde oturamaz hale geldik. Dere sinek yayıyor, Büyükşehir ilaçlama yapıyor ama bir türlü sinekten kurtulmuyor." dedi. Fabrika atığından kaynaklı derenin kirlendiğini iddia eden Taşköprü Köyü sakini Mithat Paşalarlı, "Burada Taşköprü ve Adaköylerimiz çok mağdur. Eskiden suyu içilen temiz bir dereydi. 5-6 sene oldu olmadı deremiz fabrika atıkları yüzünden bir anda kirlendi, zehirlendi. Hayvanlar dereye giremeyecek kadar mağdurlar. Geçen bir leylek girdi, hayvan zor çıktı içindenö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dereden görüntüler

-Fabrikadan görüntüler

-Pislik ve atıklardan görüntüler

-Siyah sudan görüntüler

-Röportajlar

Süre: 5.07 Boyut: 572 MB

Haber :Hayrettin GÖK- Muammer İRTEM / Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/ MUSTAFAKEMALPASA (Bursa), (DHA) ==================================================== 2)KADIN BAŞHEKİM, DOKTOR VE BAKILAN HASTA SAYISINI 3 YILDA 3 KATA ÇIKARDI MARDİN'in Derik İlçesinde Devlet Hastanesi'nde 3 yıl önce ilk kadın başhekimi olarak göreve başlayan Psikiyatri Uzmanı Dr.Leyla Demir, 3 yılda hastanede yaptığı yenilekler, ve dostor ile bakılan hasta sayısında sağladığı artışlarla ilçe halkının büyük beğenisini topladı. Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Başhekim Demir'i ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi. Derik İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kadın başhekimi olarak 2015 yılında göreve başlayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Demir, hastanede gerçekleştirdiği yenliklerle ilçe halkının takdirini topladı. 61 bin nüfuslu ilçeye hitap eden hastande görev başladığ dönemde bir çok birimin olmadığını tespit eden Demir, eksik birimlerin kurulması için harekete geçti. 3 yılda yaptığı çalışmalarla Derik Devlet Hastenesi'nin 32 yataklı kapasitesini 50'ye çıkaran Başhekim Demir, girişimleri ile 5 olan uzman doktor sayısını 14'e çıkarmayı başardı. Son 3 yılda, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, yetişkin yoğun bakım ünitesi, endoskopi ünitesi, diyaliz ünitesi, hastane bahçesinde kurulan prefabrik binada 16 odalı ek poliklinik hizmeti, ortopedi, kadın-doğum, çocuk, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi ve dahiliye birimlerini kuran Başhekim Dr.Leyla demir, daha önce ayda bakılan ve 4 bin olan hasta sayısınıda 18 bine çıkardı.

ESNAFTAN DEMİR'E BAŞARI PLAKETİ

Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, Başhekim Psikiyatri Uzmanı Dr. Leyla Demir'i ziyaret ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı plaket verdi. Ziyarette konuşan Elitaş, 3 yıl öncesine kadar hizmet yetersizliğinden çoğu hastaların Kızıltepe, Mardin, Viranşehir hastanelerine gittiklerini ifade ederek, "Başhekimimiz sayesinde hastanemizin eksiklikleri tamamlandı. Eskiden ayda 4 bin hasta hastaneye gelirken, şimdi 18 bin hasta geliyorsa bu büyük bir başarıdır. Kendilerine ve ekibine başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Diyaliz ünitesi, ortopedi doktoru yoktu. Hastalarımızın memnnun olası bizleri de memnun ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Elitaş'ın ziyareti

-Demir'e plaket verilmesi

-Elitaş'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - ================================================== 3)NURTEN ÖĞRETMENİN BAŞARISI MESLEKTAŞLARINA IŞIK OLDU SAMSUN'da Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş'un bir vakıf tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilmesi meslektaşlarına ışık oldu. Akkuş, 2019 yılı değerlendirmesi için yarışmaya katılmak isteyen yüzlerce öğretmenin, kendisine ulaşarak bilgi vermesini ve yol göstermesini istediğini söyledi.

Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu'nun müdürü 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakıf en iyi 10 öğretmeni de belirledi. Vakfın açıkladığı 10 finalistten biri de Akkuş oldu. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Akkuş bu başarısının ardından birçok meslektaşına da ışık oldu. Yüzlerce öğreten sosyal medya üzerinden Akkuş’a ulaşıp vakfın 2019 yılı için yapacağı değerlendirmeye katılmak için bilgi ve görüş aldı.

Öğretmeleri süreçle ilgili yönlendiren Akkuş, meslektaşlarına ilham kaynağı olabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek “Bu yıl başvurular Eylül ayı sonu itibariyle sona erdi. Bu yıl ki başvuru sürecinde çok fazla talep olduğunu gördüm. Çok başarılı çalışmaları olan öğretmenlerimiz var. Bu başarı öğretmenlerimiz arasında bir heyecan yaşattı. Herkes daha büyük başarılar kazanabileceğine inandı. Bu çok önemli. Ben eminim bu yarışmada bu yıl bir Türk öğretmen birinciliği kazanacak. Buna inancım tam. Bu başarı ile mesleki şevkimiz arttı diye düşünüyorum. Bence birbirimize ilham olduk. Sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj aldım. Onlara da elimden geldiğince rehberlik yapıp yardımcı olmaya çalıştım. Ben yürekten inanıyorum yarışmanın ilk aşaması olan ilk 50 öğretmen arasına bir Türk öğrenmen girecektir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Öğretmenlik bir gönül işi. Biz istersek her şeyi başarabiliriz. Bizim istersek neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermemiz lazım. Biz öğretmen olarak güçlü durursak, hayallerimize inanırsak, umutlu olursak ardımızdan gelen yüzlerce insanın da hayallerine ulaşabilmek için daha fazla cesareti olacaktır. Bizler inanırsak onlar da yapabileceklerine inanırlar."

Görüntü Dökümü:

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-Nurten Akkuş'tan detay

-Öğrencilerden detay

-Nurten Akkuş'un derste öğrencileriyle ilgilenmesi

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:4.07 Dk) (BOYUT:462 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Tayfur KARA/AYVACIK(Samsun), (DHA) ===================================================== 4)FETÖ'NÜN 'İZDİVAÇ SORUMLUSU' VE EŞİ ADLİYEDE SAMSUN'da, FETÖ/PDY üyesi asker ve polislerin evleneceği kişilere karar verdiği öne sürülen 'izdivaç sorumlusu' Mine G. ve hakkında 'esnaftan sorumlu imam' olduğuna dair ifadeler bulunan eşi Bayram G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde saklandığı saptanan Mine G. ve eşi Bayram G.'yi takibe aldı. Saitbey Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 'ByLock' kaydı ve 5 bin 388 defa erişimi bulunan, kapatılan Bank Asya'da artırım hareketleri olan, protesto eylemine katıldığı tespit edilen, örgüte bağlı kurumda denetim kurulu yedek üyesi olduğu anlaşılan, KHK ile kapatılan şirkette kaydı bulunan, polis ve asker gibi kişilerle evlendirilecek kadınların 'izdivaç grubu'ndan sorumlu olduğu belirlenen Mine G. ile 2 'ByLock' kaydı olan, Samsun'daki 'esnaf grupları'ndan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Bayram G.'yi yakaladı. Sahte kimlik kullanan ve 'gaybubet evi'nde saklanan çift, ifadeleri alınmak üzere önceki gün emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mine G. ve Bayram G., bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-İki şüphelinin adliyeye getirilmesi

-adliye dışından detay

(SÜRE:25 sn) (BOYUT:48 MB)

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) 5)SAMSUN'DA DOĞU YAKASI OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE YILPORT Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında, Doğu Tribünü'nde ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 6'sı çocuk, 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig Beyaz Grup ekipleri Yılport Samsunspor-Kastamonuspor 1966 arasında 21 Ekim Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Doğu Tribünü'nde ev sahibi takım taraftarları arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis tarafından 'Doğu Yakası Operasyonu' düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6'sı çocuk, 20 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Adliye dışından detay

(SÜRE:1.14 Dk) (BOYUT:138 MB)

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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6)REYHANLI'DA ÇİLEK ÜRETİYOR HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde üetici Mahmut Durmuşoğlu, ekimini yaptığı çileğin diğer çiftçilere örnek olmasını istedi.

İlçenin Fevzipaşa Mahallesi’nde 6 dekarlık alana çilek ekimi yapan üretici Mahmut Durmuşoğlu, ovanın toprağının bereketli olduğunu söyleyerek, Anamur’da gördüğü ve beğendiği çilek ekimini Reyhanlı’ya taşıdığını belirtti. İlk denemesini 6 dekarlık alanda gerçekleştirdiğini ifade eden üretici Durmuşoğlu, “Anamur’da gördüm ve Reyhanlı’da ekmeye karar verdim. Ovamızın toprakları oldukça bereketli. Yaklaşık 40 bin TL masrafla hazırladığım 6 dekarda örtü altı çilek yetiştirerek hem bölgemdeki üreticilere örnek olacağım ve hem de yaygınlaşmasını sağlayacağım. Hem ben kazanacağım ve hem de vatandaşlarımız kazanacak. Başarılı olacağıma inanıyorum" dedi. Tarım ve Orman Reyhanlı İlçe Müdürlüğü ekipleri de çilek ekili arazide denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çilek ekili alanda gerekli şartların oluşturulduğunu söyledi. Yabancı otların sürekli kontrol edildiğini ve gerekli temizliğin yapıldığını belirten yetkililer, çileğin 2 aya kadar yetişeceğini hasadının yapılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Çilek ekili alan

-Yetkililer inceleme ve kontrollerini yaparken

-Çilek yaprakları

-Üretici Mahmut Durmuşoğlu'nun konuşması

-Araziden genel ve detay görüntüler SÜRE: 1’55’’-BOYUT: 217 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) ================================================= 7)MANİSA İL MERKEZİNDEKİ EVLERDEN HIRSIZLIĞA 2 GÖZALTI MANİSA il merkezinde gerçekleşen 14 ayrı hırsızlık suçundan aranan Erkan K. (32) ile gözcülük yaptığı öne sürülen Ş.K. (25), polis tarafından gözaltına alındı.

Şehzadeler ve Yunusemre'nin çeşitli mahallelerindeki 14 evden, farklı zamanlarda balkon kapılarını açarak eve girip, hırsızlık yaptığı öne sürülen 'Sofi' lakaplı Erkan K. ile 5 hırsızlıkta kendisine gözcülük yaptığı belirlenen Ş.K.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Zanlılardan Erkan K., dün (çarşamba) öğlen saatlerinde, Şehzadeler'in Çarşı Mevkisi'nde gezerken yakalandı. Ş.K. ise aynı gün, Yunusemre ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Erkan K.'nin, kendi fotoğrafını yapıştırdığı kardeşinin kimliğini kullandığının tespit edildiği bildirildi. Erkan K.'nin bir eve balkondan girmek isterken bahçe duvarını tırmanma ve balkona çıkma anı, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Her iki zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken Erkan K.'nin sorgusunda, "Ben hırsızlık yapmadım. Suçsuzum" dediği bildirildi.